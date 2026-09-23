Asiad 2026: India's athletics contingent, full schedule, streaming in India

|Date
|Time (IST)
|Event
|Round
|Indian athletes
|23 Sep 2026
|4:00 AM
|Men's marathon race walk
|Final
|India entries
|23 Sep 2026
|4:00 AM
|Women's marathon race walk
|Final
|India entries
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Women's heptathlon — 100m hurdles
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Mixed 4x400m relay
|Heats
|Jay Kumar; Manu Thekkinalil Saji; Rashdeep Kaur; Ansa Babu
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Men's triple jump
|Qualification
|Praveen Chithravel; Karthik Unnikrishnan
|24 Sep 2026
|7:30 AM
|Women's heptathlon — high jump
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|2:45 PM
|Men's high jump
|Qualification
|Aadarsh Ram Jothi Shankar; Sarvesh Kushare
|24 Sep 2026
|2:45 PM
|Women's heptathlon — shot put
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's triple jump
|Final
|Niharika Vashisht; Asha Ilango
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Men's 100m
|Heats
|Gurindervir Singh; Animesh Kujur
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's 10,000m
|Final
|Seema
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's heptathlon — 200m
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|5:15 PM
|Mixed 4x400m relay
|Final
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|6:30 AM
|Women's heptathlon — long jump
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|7:00 AM
|Men's 400m
|Heats
|Rajesh Ramesh; Vishal Thennarasu Kayalvizhi
|25 Sep 2026
|7:55 AM
|Women's heptathlon — javelin
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|2:35 PM
|Women's shot put
|Final
|Manpreet Kaur; Krishna Jayasankar Menon
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 100m
|Semi-finals
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's pole vault
|Final
|Baranica Elangovan; Sindhushree Ganesh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's heptathlon — 800m
|Final event
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 10,000m
|Final
|Gulveer Singh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's hammer throw
|Final
|Damneet Singh; Praveen Kumar
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's 400m
|Heats
|Prachi Choudhary; Kiran Pahal
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 400m
|Semi-finals
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 100m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|4:00 AM
|Men's marathon
|Final
|Sawan Barwal; Kartik Karkera
|26 Sep 2026
|5:35 AM
|Men's decathlon — 100m
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|6:15 AM
|Men's decathlon — long jump
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|7:30 AM
|Men's decathlon — shot put
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|7:35 AM
|Men's javelin throw
|Qualification
|Rohit Yadav; Yash Vir Singh
|26 Sep 2026
|8:00 AM
|Women's 200m
|Heats
|Harita Bhadra; Unnathi Aiyappa Bolland
|26 Sep 2026
|8:45 AM
|Men's 200m
|Heats
|Animesh Kujur
|26 Sep 2026
|8:50 AM
|Women's long jump
|Qualification
|Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly
|26 Sep 2026
|2:35 PM
|Men's decathlon — high jump
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|4:00 PM
|Women's 100m hurdles
|Heats
|Jyothi Yarraji; Nandhini Kongan
|26 Sep 2026
|4:30 PM
|Men's shot put
|Final
|Karanveer Singh; Tajinderpal Singh Toor
|26 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's 200m
|Semi-finals
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|5:05 PM
|Men's triple jump
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|5:20 PM
|Men's 1500m
|Heats
|Yoonus Shah; Gulveer Singh
|26 Sep 2026
|5:50 PM
|Men's decathlon — 400m
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|6:15 PM
|Women's 400m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|6:30 PM
|Men's 400m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|6:45 PM
|Women's 1500m
|Final
|Pooja; Parul Chaudhary — if qualified
|27 Sep 2026
|3:35 PM
|Men's decathlon — javelin
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|27 Sep 2026
|3:40 PM
|Women's long jump
|Final
|Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly — if qualified
|27 Sep 2026
|4:05 PM
|Women's 200m
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:15 PM
|Men's 200m
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's high jump
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:50 PM
|Women's 100m hurdles
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|5:05 PM
|Men's 800m
|Heats
|Krishan Kumar; Mohammed Afsal Pulikkalakath
|27 Sep 2026
|5:30 PM
|Women's javelin
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|5:40 PM
|Men's decathlon — 1500m
|Final event
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|27 Sep 2026
|5:50 PM
|Women's 3000m steeplechase
|Final
|Ankita Dhyani; Parul Chaudhary
|27 Sep 2026
|6:15 PM
|Women's 4x100m relay
|Heats
|India relay team
|28 Sep 2026
|2:45 PM
|Women's discus throw
|Final
|Sanya Yadav; Seema Kaliramna
|28 Sep 2026
|3:20 PM
|Mixed 4x100m relay
|Heats
|India relay team
|28 Sep 2026
|3:50 PM
|Women's 400m hurdles
|Final
|Anu Raghavan; Vithya Ramraj — if qualified
|28 Sep 2026
|4:00 PM
|Men's 400m hurdles
|Final
|Yashas Palaksha; Santhosh Kumar Tamilarasan — if qualified
|28 Sep 2026
|4:10 PM
|Men's 3000m steeplechase
|Final
|Avinash Sable
|28 Sep 2026
|4:25 PM
|Men's long jump
|Final
|Murali Sreeshankar — if qualified
|28 Sep 2026
|4:35 PM
|Men's 1500m
|Final
|India — if qualified
|28 Sep 2026
|4:50 PM
|Women's 800m
|Heats
|Gowthami Jayaraman; Pooja
|28 Sep 2026
|4:55 PM
|Men's javelin throw
|Final
|India — if qualified
|28 Sep 2026
|5:10 PM
|Women's 5000m
|Final
|Seema; Parul Chaudhary
|28 Sep 2026
|5:50 PM
|Men's 4x400m relay
|Heats
|India relay team
|29 Sep 2026
|2:30 PM
|Men's pole vault
|Final
|Kuldeep Kumar; Dev Meena
|29 Sep 2026
|3:45 PM
|Women's high jump
|Final
|Pooja Singh; Supriya Sindigere Basavaraju
|29 Sep 2026
|4:05 PM
|Women's hammer throw
|Final
|Tanya Chaudhary; Anushka Yadav
|29 Sep 2026
|4:20 PM
|Women's 800m
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|4:35 PM
|Men's 800m
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's 5000m
|Final
|Gulveer Singh
|29 Sep 2026
|5:15 PM
|Mixed 4x100m relay
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|5:35 PM
|Women's 4x400m relay
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|5:45 PM
|Men's 4x400m relay
|Final
|India — if qualified