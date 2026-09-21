Asiad 2026 Sept 22 schedule, India medal-event timings, live streaming
India's women's cricket team will look to defend their Asian Games gold medal as they take on Sri Lanka in the final from 10:30 am IST
India's women's cricket team will look to defend their Asian Games gold medal as they take on Sri Lanka in the final from 10:30 am IST
|Asian Games 2026: India’s day 3 schedule
|Time (IST)
|Sport
|Event/round
|Indian athlete(s)/opponent
|Status
|05:30
|Sepaktakraw
|Men’s team regu, Group B
|India vs Malaysia
|Awaited
|05:30
|Soft tennis
|Women’s singles, Group D
|Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler, Thailand
|Awaited
|06:00
|Badminton
|Women’s team quarterfinal
|India vs Japan
|Awaited
|06:15
|Shooting
|10m air rifle mixed team qualification
|Elavenil Valarivan, Parth Rakesh Mane
|Awaited
|06:29
|Wushu
|Women’s nanquan and nandao final — nanquan
|Langlentombi Devi Hanjabam
|Awaited
|06:30
|Shooting
|Men’s skeet individual qualification, Day 2; team final
|Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill
|Awaited
|06:30
|Shooting
|Women’s skeet individual qualification, Day 2; team final
|Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan
|Awaited
|06:30
|Table tennis
|Women’s team, Round 1
|India vs Thailand
|Awaited
|07:00
|Soft tennis
|Men’s singles, Group D
|Jay Meena vs Hussain Arain, Pakistan
|Awaited
|07:15
|Kabaddi
|Men’s team, Group A
|India vs South Korea
|Awaited
|07:29
|Swimming
|Men’s 1,500m freestyle, Final B
|Aryan Nehra
|Awaited
|07:35
|Karate
|Men’s kumite -84kg semifinal
|Chetan Bhatt; opponent to be decided
|Awaited
|07:50
|Karate
|Men’s kumite -84kg medal bout
|Chetan Bhatt
|Subject to qualification
|08:05
|Swimming
|Men’s 4x100m medley relay, Heat 2
|India
|Awaited
|08:25
|Shooting
|10m air rifle mixed team final
|Elavenil Valarivan, Parth Rakesh Mane
|Subject to qualification
|After 08:30
|Boxing
|Women’s 51kg preliminaries, Bout 12
|Sakshi vs Aira Villegas, Philippines
|Awaited
|09:20
|Karate
|Women’s kumite -55kg, Round of 16
|Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani, Indonesia
|Awaited
|09:30
|Soft tennis
|Men’s singles, Group C
|Aryan Thakur vs Bold-Erdene Altangerel, Mongolia
|Awaited
|09:30 onwards
|Karate
|Women’s kumite -55kg subsequent rounds
|Alisha
|Subject to qualification
|10:30
|Cricket
|Women’s gold medal match
|India vs Sri Lanka
|Awaited
|10:30
|Soft tennis
|Women’s singles, Group D
|Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani, Pakistan
|Awaited
|11:30
|Badminton
|Men’s team quarterfinal
|India vs Japan
|Awaited
|11:59
|Wushu
|Women’s nanquan and nandao final — nandao
|Langlentombi Devi Hanjabam
|Awaited
|12:00
|Soft tennis
|Men’s singles, Group C
|Aryan Thakur vs Po-yi Chen, Chinese Taipei
|Awaited
|12:40
|Karate
|Men’s kumite -84kg final
|Chetan Bhatt
|Subject to qualification
|12:50
|Karate
|Women’s kumite -55kg final
|Alisha
|Subject to qualification
|After 13:30
|Boxing
|Men’s 55kg preliminaries, Bout 18
|Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa, Nepal
|Awaited
|14:55
|Swimming
|Men’s 4x100m medley relay final
|India
|Subject to qualification
|15:30
|Hockey
|Men’s Pool A
|India vs Sri Lanka
|Awaited
First Published: Sep 21 2026 | 3:46 PM IST