Asiad 2026 Sept 22 schedule, India medal-event timings, live streaming

India’s September 22 schedule at the Asian Games 2026 will be packed with medal opportunities and key knockout contests, with the women’s cricket team set to play Sri Lanka in the gold medal match at 10:30 am IST. Harmanpreet Kaur-led India will look to secure the nation’s first gold medal of the Aichi-Nagoya Games when they take on Sri Lanka in the summit clash.

Shooting will again be in focus, with Elavenil Valarivan and Parth Rakesh Mane competing in the 10m air rifle mixed team qualification from 6:15 am IST. Their final could follow at 8:25 am, subject to qualification. India’s men’s and women’s skeet shooters will also continue their individual qualification and team final events from 6:30 am, with Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka and Bhavtegh Singh Gill competing in the men’s event, while Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon and Maheshwari Chauhan will feature in the women’s competition.

The badminton teams will be involved in quarter-final action against Japan, with the women’s team taking the court at 6:00 am IST and the men’s team following at 11:30 am. In wushu, Langlentombi Devi Hanjabam will compete in the women’s nanquan and nandao finals, with the nanquan routine scheduled for 6:29 am and the nandao final at 11:59 am.

India will also have a busy schedule across team sporting events. The men’s kabaddi team will continue its Group A campaign against South Korea, while the men’s hockey team will face Sri Lanka in a Pool A match. The women’s table tennis team will take on Thailand in the opening round, while India’s men’s and women’s sepak takraw and soft tennis players will also be in action from the morning.