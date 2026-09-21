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Asiad 2026 Sept 22 schedule, India medal-event timings, live streaming

India's women's cricket team will look to defend their Asian Games gold medal as they take on Sri Lanka in the final from 10:30 am IST

Asian Games 2026: Check out India full schedule on Day 3 here
Asian Games 2026: Check out India full schedule on Day 3 here
Aditya Kaushik New Delhi
5 min read Last Updated : Sep 21 2026 | 3:47 PM IST
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India’s September 22 schedule at the Asian Games 2026 will be packed with medal opportunities and key knockout contests, with the women’s cricket team set to play Sri Lanka in the gold medal match at 10:30 am IST. Harmanpreet Kaur-led India will look to secure the nation’s first gold medal of the Aichi-Nagoya Games when they take on Sri Lanka in the summit clash.
 
Shooting will again be in focus, with Elavenil Valarivan and Parth Rakesh Mane competing in the 10m air rifle mixed team qualification from 6:15 am IST. Their final could follow at 8:25 am, subject to qualification. India’s men’s and women’s skeet shooters will also continue their individual qualification and team final events from 6:30 am, with Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka and Bhavtegh Singh Gill competing in the men’s event, while Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon and Maheshwari Chauhan will feature in the women’s competition.
 
The badminton teams will be involved in quarter-final action against Japan, with the women’s team taking the court at 6:00 am IST and the men’s team following at 11:30 am. In wushu, Langlentombi Devi Hanjabam will compete in the women’s nanquan and nandao finals, with the nanquan routine scheduled for 6:29 am and the nandao final at 11:59 am.
 
India will also have a busy schedule across team sporting events. The men’s kabaddi team will continue its Group A campaign against South Korea, while the men’s hockey team will face Sri Lanka in a Pool A match. The women’s table tennis team will take on Thailand in the opening round, while India’s men’s and women’s sepak takraw and soft tennis players will also be in action from the morning.
 
Swimming will see Aryan Nehra compete in the men’s 1,500m freestyle Final B at 7:29 am, while India’s men’s 4x100m medley relay team will contest the heats in the early morning, with the final scheduled later in the day.
 
Boxing will also add to India’s schedule, with Sakshi facing the Philippines’ Aira Villegas in the women’s 51kg preliminaries, while Jadumani Singh Mandengbam will meet Nepal’s Chandra Bahadur Thapa in the men’s 55kg preliminaries. In karate, Chetan Bhatt will compete in the men’s kumite -84kg semifinal, while Alisha will begin her women’s -55kg campaign against Indonesia’s Cok Istri Agung Sanistyarani.
 
Here’s a look at the full schedule of India’s matches and events for September 22 at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya.
Asian Games 2026: India’s day 3 schedule
Time (IST)SportEvent/roundIndian athlete(s)/opponentStatus
05:30SepaktakrawMen’s team regu, Group BIndia vs MalaysiaAwaited
05:30Soft tennisWomen’s singles, Group DAadhya Tiwari vs Alisha Ziegler, ThailandAwaited
06:00BadmintonWomen’s team quarterfinalIndia vs JapanAwaited
06:15Shooting10m air rifle mixed team qualificationElavenil Valarivan, Parth Rakesh ManeAwaited
06:29WushuWomen’s nanquan and nandao final — nanquanLanglentombi Devi HanjabamAwaited
06:30ShootingMen’s skeet individual qualification, Day 2; team finalMairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh GillAwaited
06:30ShootingWomen’s skeet individual qualification, Day 2; team finalParinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari ChauhanAwaited
06:30Table tennisWomen’s team, Round 1India vs ThailandAwaited
07:00Soft tennisMen’s singles, Group DJay Meena vs Hussain Arain, PakistanAwaited
07:15KabaddiMen’s team, Group AIndia vs South KoreaAwaited
07:29SwimmingMen’s 1,500m freestyle, Final BAryan NehraAwaited
07:35KarateMen’s kumite -84kg semifinalChetan Bhatt; opponent to be decidedAwaited
07:50KarateMen’s kumite -84kg medal boutChetan BhattSubject to qualification
08:05SwimmingMen’s 4x100m medley relay, Heat 2IndiaAwaited
08:25Shooting10m air rifle mixed team finalElavenil Valarivan, Parth Rakesh ManeSubject to qualification
After 08:30BoxingWomen’s 51kg preliminaries, Bout 12Sakshi vs Aira Villegas, PhilippinesAwaited
09:20KarateWomen’s kumite -55kg, Round of 16Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani, IndonesiaAwaited
09:30Soft tennisMen’s singles, Group CAryan Thakur vs Bold-Erdene Altangerel, MongoliaAwaited
09:30 onwardsKarateWomen’s kumite -55kg subsequent roundsAlishaSubject to qualification
10:30CricketWomen’s gold medal matchIndia vs Sri LankaAwaited
10:30Soft tennisWomen’s singles, Group DAadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani, PakistanAwaited
11:30BadmintonMen’s team quarterfinalIndia vs JapanAwaited
11:59WushuWomen’s nanquan and nandao final — nandaoLanglentombi Devi HanjabamAwaited
12:00Soft tennisMen’s singles, Group CAryan Thakur vs Po-yi Chen, Chinese TaipeiAwaited
12:40KarateMen’s kumite -84kg finalChetan BhattSubject to qualification
12:50KarateWomen’s kumite -55kg finalAlishaSubject to qualification
After 13:30BoxingMen’s 55kg preliminaries, Bout 18Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa, NepalAwaited
14:55SwimmingMen’s 4x100m medley relay finalIndiaSubject to qualification
15:30HockeyMen’s Pool AIndia vs Sri LankaAwaited

India’s medal events on September 22

India will battle for the gold medal in women’s cricket as they take on Sri Lanka in the final match. Shooting, karate and wushu will be other events where India might have a chance of a podium finish.

Asian Games 2026 September 22 India events live streaming details

The live streaming of the Asian Games 2026 events on September 22 will be available on the SonyLIV app and website in India.

Asian Games 2026 September 22 India events live telecast details

The live telecast of Asian Games 2026 events will be available on Sony Sports Network in India.
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First Published: Sep 21 2026 | 3:46 PM IST

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