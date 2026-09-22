Asiad 2026 Sept 23: India full schedule, medal events time, live streaming

India will enter Wednesday with seven confirmed medal events on their Asian Games 2026 schedule and the possibility of adding several more through qualification, but Mirabai Chanu will be at the centre of the medal push. The star weightlifter is seeking the only major medal missing from her collection, and this time she will take the platform with gold firmly in her sights.

An Olympic silver medal, a world title and Commonwealth gold medals already adorn Chanu’s trophy cabinet. The Asian Games, however, have repeatedly denied her a place on the podium. She will attempt to end that wait in the women’s 49kg Group A final at 10 am IST on September 23.

Chanu has twice competed at the Asian Games without winning a medal. She finished ninth on her debut in 2014, missed the 2018 edition because of a back injury and placed fourth at Hangzhou in 2023 after sustaining a hip injury on the platform.

The 32-year-old has since worked specifically towards the Aichi-Nagoya Games with chief coach Vijay Sharma. Even after winning gold at the recent

Commonwealth Games in Glasgow, she returned to training the following day to continue her Asian Games preparations.

“The focus is on to win a medal at the Asian Games. That’s been the aim for a very long time. It is the only medal I don’t have,” Chanu had told PTI.

Her preparations have included plans to push her limits in competition. Chanu is targeting a 90kg snatch, a mark she has been attempting to achieve for the past six years.

“You can’t really predict how the body will perform on a given day but I will try to get 90kg in the Asian Games for sure,” she had said.