Asiad 2026 Sept 23: India full schedule, medal events time, live streaming
India have seven confirmed medal events on September 23, with Mirabai Chanu chasing the Asian Games medal missing from her career and targeting gold in the 49kg final
India have seven confirmed medal events on September 23, with Mirabai Chanu chasing the Asian Games medal missing from her career and targeting gold in the 49kg final
|India’s Asian Games 2026 schedule for September 23
|Time
|Sport
|Event/stage
|Indian participation/opponent
|Status/notes
|05:30:00
|Sepaktakraw
|Men’s team regu, Group B
|India vs Philippines
|Confirmed
|05:30:00
|Soft tennis
|Men’s singles quarterfinal
|Jay Meena vs Sherwin Nuguit
|Confirmed
|05:40:00
|Rowing
|Men’s single sculls, Heat 2
|Balraj Panwar
|Confirmed
|06:00:00
|Rowing
|Men’s double sculls, Heat 2
|Satnam Singh/Salman Khan
|Confirmed
|06:15:00
|Shooting
|Women’s 10m air pistol qualification and team final
|Manu Bhaker, Esha Singh, Suruchi Inder Singh
|Confirmed; team medal event
|06:30:00
|Equestrian
|Eventing team and individual cross-country
|Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
|Confirmed; two medal events
|From 6:30 am
|Fencing
|Women’s individual foil, pools
|Mina Devi Naorem, Joys Ashitha Stalinraj
|Confirmed
|06:30:00
|Shooting
|Men’s skeet qualification, Day 3, and team final
|Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka, Bhavtegh Singh Gill
|Confirmed; team medal event
|06:30:00
|Shooting
|Women’s skeet qualification, Day 3, and team final
|Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan
|Confirmed; team medal event
|06:30:00
|Table tennis
|Mixed doubles, Round 2
|Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Mohamed Ismail/Fathimath Ali
|Confirmed
|06:42:00
|Swimming
|Men’s 100m butterfly, Heat 2
|Benedicton Beniston, Sajan Prakash
|Confirmed
|06:50:00
|Rowing
|Men’s pair, Heat 2
|Jaswinder Singh/Nitin Kumar
|Confirmed
|07:03:00
|Swimming
|Men’s 200m freestyle, Heat 2
|Vedaant Madhavan, Aneesh Sunil
|Confirmed
|07:10:00
|Rowing
|Women’s four, Heat 1
|Gurbani Kaur, Aleena Anto, Tendenthoi Devi Haobijam, Poonam
|Confirmed
|07:10:00
|Table tennis
|Mixed doubles, Round 2
|Manush Shah/Diya Chitale vs Chanul Kulappuwadu/Bimandee Swarna
|Confirmed
|From 8:15 am
|Fencing
|Men’s individual sabre, pools
|Gisho Nidhi Kumaresan Padma, Karan Singh
|Confirmed
|From 8:30 am
|Boxing
|Men’s 80kg preliminaries, Bout 30
|Ankush vs Hamsa Vogel
|Confirmed; exact time not fixed
|08:30:00
|Kabaddi
|Women’s team, Group A
|India vs Iran
|Confirmed
|08:30:00
|Soft tennis
|Men’s singles semifinal
|Jay Meena
|Subject to qualification; medal event
|09:00:00
|Shooting
|Women’s 10m air pistol individual final
|Indian qualifiers
|Subject to qualification; medal event
|From 9:30 am
|Fencing
|Women’s individual foil knockouts
|Mina Devi Naorem/Joys Ashitha Stalinraj
|Subject to qualification
|09:40:00
|Rowing
|Lightweight men’s single sculls, Heat 2
|Ajay Tyagi
|Confirmed
|09:45:00
|Kabaddi
|Men’s team, Group A
|India vs Bangladesh
|Confirmed
|From 9:50 am
|Fencing
|Men’s individual sabre knockouts
|Gisho Nidhi Kumaresan Padma/Karan Singh
|Subject to qualification
|10:00:00
|Rowing
|Lightweight men’s double sculls, Heat 1
|Rohit/Ujjwal Kumar Singh
|Confirmed
|10:00:00
|Weightlifting
|Women’s 49kg, Group A final
|Mirabai Chanu
|Confirmed; medal event
|10:15:00
|Table tennis
|Mixed doubles, Round 3
|Winners of India’s Round 2 matches
|Subject to qualification
|10:30:00
|Squash
|Men’s singles, Round of 32
|Abhay Singh vs Arkaradet Arkarahirunya
|Confirmed
|11:00:00
|Shooting
|Women’s skeet individual final
|Indian qualifiers
|Subject to qualification; medal event
|11:15:00
|Squash
|Women’s singles, Round of 32
|Tanvi Khanna vs Dami Kim
|Confirmed
|11:30:00
|Badminton
|Men’s team semifinal
|India vs China
|Confirmed; medal event, bronze assured
|11:30:00
|Hockey
|Women’s Pool B
|India vs Thailand
|Confirmed
|12:00:00
|Squash
|Men’s singles, Round of 32
|Veer Chotrani vs Shamil Wakeel
|Confirmed
|12:10:00
|Rowing
|Men’s quadruple sculls, Heat 2
|Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh, Jakar Khan
|Confirmed
|12:15:00
|Soft tennis
|Men’s singles gold-medal match
|Jay Meena
|Subject to qualification
|12:20:00
|Rowing
|Men’s four, Heat 1
|Vipul Satish Ghurde, Saurav Kumar, Babu Lal Yadav, Yogesh Kumar
|Confirmed
|12:30:00
|Shooting
|Men’s skeet individual final
|Indian qualifiers
|Subject to qualification; medal event
|13:30:00
|Weightlifting
|Women’s 53kg, Group A final
|Gyaneshwari Yadav
|Confirmed; medal event
|13:38:00
|Swimming
|Men’s 100m butterfly final
|Indian qualifiers
|Subject to qualification; medal event
|13:54:00
|Swimming
|Men’s 200m freestyle final
|Indian qualifiers
|Subject to qualification; medal event
|14:10:00
|Fencing
|Women’s individual foil gold-medal bout
|Indian qualifier
|Subject to qualification
|14:30:00
|Fencing
|Men’s individual sabre gold-medal bout
|Indian qualifier
|Subject to qualification
First Published: Sep 22 2026 | 4:28 PM IST