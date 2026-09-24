Asiad 2026 Sept 25: India full schedule, medal events time, live streaming

India’s September 25 schedule at the Asian Games 2026 will feature seven confirmed medal events, along with qualification rounds, knockout contests and group-stage matches across shooting, canoe sprint, athletics, weightlifting, squash, table tennis, swimming, fencing, surfing, hockey and esports.

The day will begin early, with surfing, fencing and shooting events starting before 6:30 am IST. India’s first confirmed medal opportunity will come in shooting, where Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar will compete in the men’s 50m rifle 3 positions team final from 7:15 am.

Canoe sprint will provide another medal opportunity at 8:10 am, when Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha compete in the women’s kayak four 500m Final A.

Apart from the confirmed medal events, India will have several opportunities to progress to later rounds. Shooting will see Kamaljeet and Suruchi Inder Singh compete in the 10m air pistol mixed-team qualification at 6:15 am, while the men’s foil team and women’s épée team will begin their respective knockout campaigns in fencing.

Athletics will account for the final four confirmed medal events of the day. Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon will compete in the women’s shot put final at 3:35 pm, followed by Sindhushree Ganesha and Baranica Elangovan in the women’s pole vault final at 4:33 pm.

Squash will also feature several key knockout matches. Abhay Singh will face Ryunosuke Tsukue of Japan in the men’s singles quarterfinal at 9:15 am, while Anahat Singh and Tanvi Khanna will meet in an all-Indian women’s singles quarterfinal at 10:00 am. Veer Chotrani will face Pakistan’s Muhammad Irfan in another men’s singles quarterfinal at 10:45 am. Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar will also compete in the mixed doubles quarterfinal.

Team sports will see the Indian women’s hockey team take on Japan in a Pool B match at 7:30 am. India will also be represented in esports, with the Pokémon UNITE team facing South Korea in a Group C match at 7:55 am.

Athletics will also continue with Anamika Kozhinjaparambil and Pooja competing in the women’s heptathlon long jump and javelin throw. India will also have Kiran and Prachi in the women’s 400m heats, followed by Vishal Kaylvizhi Thennarasu in the men’s 400m heat.

Swimming will see Indian competitors in the men’s 50m breaststroke, 200m backstroke, 400m freestyle and 200m butterfly heats. Danush Suresh, Rishabh Das, Utkarsh Patil, Dhakshan Shashikumar, Aneesh Sunil and Sajan Prakash will be in action.

Surfing will feature Sugar Shanti Gayen, Kamali Prakash, Kishore Kumar Anbarashu and Sivaraj Babu in their respective shortboard heats, while canoe sprint will have India competing in the men’s kayak double 500m and women’s canoe double 500m semifinals.

India’s medal events on September 25

India will have seven confirmed medal events on September 25. The first medal opportunity will come in shooting, where Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar will compete in the men’s 50m rifle 3 positions team final at 7:15 am IST. At 8:10 am, Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha will feature in the women’s kayak four 500m Final A in canoe sprint.

Seram Nirupama Devi will compete in the women’s 61kg Group A final in weightlifting at 1:30 pm. Athletics will account for the remaining four medal events, with Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon competing in the women’s shot put final at 3:35 pm, followed by Sindhushree Ganesha and Baranica Elangovan in the women’s pole vault final at 4:33 pm. Gulveer Singh will contest the men’s 10,000m final at 5:02 pm, while Damneet Singh and Praveen Kumar will compete in the men’s hammer throw final at 5:10 pm.