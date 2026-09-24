Asiad 2026 Sept 25: India full schedule, medal events time, live streaming
India will have seven confirmed medal opportunities on Day 6, with action across shooting, canoe sprint, weightlifting and athletics
Aditya Kaushik New Delhi
India will have seven confirmed medal opportunities on Day 6, with action across shooting, canoe sprint, weightlifting and athletics
|India’s Asian Games 2026 schedule for September 25
|Time (IST)
|Sport
|Event/stage
|Indian participation/opponent
|Status/news
|4:16 am
|Surfing
|Women’s shortboard, Round 1 Heat 3
|Sugar Shanti Gayen
|Later rounds subject to qualification
|5:02 am
|Surfing
|Women’s shortboard, Round 1 Heat 5
|Kamali Prakash
|Later rounds subject to qualification
|6:00 am
|Fencing
|Men’s foil team, Table of 16
|India vs Hong Kong, China
|Later rounds subject to qualification
|6:15 am
|Shooting
|10m air pistol mixed-team qualification
|Kamaljeet/Suruchi Inder Singh
|Medal round subject to qualification
|6:30 am
|Athletics
|Women’s heptathlon long jump
|Anamika Kozhinjaparambil, Pooja
|Heptathlon discipline
|6:30 am
|Canoe sprint
|Men’s kayak double 500m semifinal
|Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash/Prohit Baroi
|Final subject to qualification
|6:30 am
|Table tennis
|Mixed doubles quarterfinal
|Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong, China)
|Semifinal subject to qualification
|6:30 am
|Table tennis
|Mixed doubles quarterfinal
|Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Kuai Man (China)
|Semifinal subject to qualification
|6:40 am
|Swimming
|Men’s 50m breaststroke, Heat 3
|Danush Suresh
|Final subject to qualification
|6:50 am
|Canoe sprint
|Women’s canoe double 500m semifinal
|Megha Pradeep/Neha Devi Leichonbam
|Final subject to qualification
|6:58 am
|Swimming
|Men’s 200m backstroke, Heat 1
|Rishabh Das
|Final subject to qualification
|7:00 am
|Fencing
|Women’s épée team, Table of 16
|India vs Uzbekistan
|Later rounds subject to qualification
|7:00 am
|Squash
|Mixed doubles quarterfinal
|Joshana Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado (Philippines)
|Semifinal subject to qualification
|7:06 am
|Swimming
|Men’s 200m backstroke, Heat 3
|Utkarsh Patil
|Final subject to qualification
|7:10 am
|Swimming
|Men’s 400m freestyle, Heat 1
|Dhakshan Shashikumar
|Final subject to qualification
|7:15 am
|Shooting
|Men’s 50m rifle 3 positions individual qualification and team final
|Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj Kumar
|Team medal event; individual final subject to qualification
|7:20 am
|Surfing
|Men’s shortboard, Round 1 Heat 3
|Kishore Kumar Anbarashu
|Later rounds subject to qualification
|7:22 am
|Swimming
|Men’s 400m freestyle, Heat 3
|Aneesh Sunil
|Final subject to qualification
|7:30 am
|Hockey
|Women’s Pool B
|Japan vs India
|Pool-stage match
|7:30 am
|Table tennis
|Men’s doubles, Round 2
|Harmeet Desai/Sathiyan Gnanasekaran vs Affan Pratama/Muhammad Negara (Indonesia)
|Round of 32
|7:36 am
|Swimming
|Men’s 200m butterfly, Heat 3
|Sajan Prakash
|Final subject to qualification
|7:55 am
|Athletics
|Women’s heptathlon javelin throw
|Anamika Kozhinjaparambil, Pooja
|Heptathlon discipline
|7:55 am
|Esports
|Pokémon UNITE, Group C
|India vs South Korea
|Group-stage match
|8:10 am
|Canoe sprint
|Women’s kayak four 500m, Final A
|Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam, Parvathy Geetha
|Medal event
|8:15 am
|Table tennis
|Men’s doubles, Round 2
|Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka (Japan)
|Round of 32
|9:00 am
|Table tennis
|Women’s singles, Round 2
|Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza (Syria)
|Round of 32
|9:15 am
|Surfing
|Men’s shortboard, Round 1 Heat 8
|Sivaraj Babu
|Later rounds subject to qualification
|9:15 am
|Squash
|Men’s singles quarterfinal
|Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan)
|Semifinal subject to qualification
|9:45 am
|Table tennis
|Women’s singles, Round 2
|Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong (DPR Korea)
|Round of 32
|10:00 am
|Squash
|Women’s singles quarterfinal
|Anahat Singh vs Tanvi Khanna
|All-Indian contest
|10:30 am
|Table tennis
|Men’s singles, Round 2
|Manav Thakkar vs U Tae Ryong (DPR Korea)
|Round of 32
|10:45 am
|Squash
|Men’s singles quarterfinal
|Veer Chotrani vs Muhammad Irfan (Pakistan)
|Semifinal subject to qualification
|11:15 am
|Table tennis
|Men’s singles, Round 2
|Manush Shah vs Benyamin Faraji (Iran)
|Round of 32
|12:00 pm
|Table tennis
|Women’s doubles, Round 3
|Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu (China)
|Round of 16
|12:45 pm
|Table tennis
|Women’s doubles, Round 3
|Yashaswini Ghorpade/Diya Chitale vs Fan Shuhan/Chen Yi (China)
|Round of 16
|1:30 pm
|Weightlifting
|Women’s 61kg, Group A final
|Seram Nirupama Devi
|Medal event
|3:35 pm
|Athletics
|Women’s shot put final
|Manpreet Kaur, Krishna Jayasankar Menon
|Medal event
|4:33 pm
|Athletics
|Women’s pole vault final
|Sindhushree Ganesha, Baranica Elangovan
|Medal event
|5:02 pm
|Athletics
|Men’s 10,000m final
|Gulveer Singh
|Medal event
|5:10 pm
|Athletics
|Men’s hammer throw final
|Damneet Singh, Praveen Kumar
|Medal event
|5:53 pm
|Athletics
|Women’s 400m, Round 1 Heat 2
|Kiran
|Next round subject to qualification
|6:01 pm
|Athletics
|Women’s 400m, Round 1 Heat 3
|Prachi
|Next round subject to qualification
|6:21 pm
|Athletics
|Men’s 400m, Round 1 Heat 2
|Vishal Kaylvizhi Thennarasu
|Next round subject to qualification
First Published: Sep 24 2026 | 5:02 PM IST