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Asiad 2026 Sept 25: India full schedule, medal events time, live streaming

India will have seven confirmed medal opportunities on Day 6, with action across shooting, canoe sprint, weightlifting and athletics

Asian Games 2026: All you need to know about India schedule on Sep 25
Asian Games 2026: All you need to know about India schedule on Sep 25
Aditya Kaushik New Delhi
9 min read Last Updated : Sep 24 2026 | 5:04 PM IST
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India’s September 25 schedule at the Asian Games 2026 will feature seven confirmed medal events, along with qualification rounds, knockout contests and group-stage matches across shooting, canoe sprint, athletics, weightlifting, squash, table tennis, swimming, fencing, surfing, hockey and esports. 
The day will begin early, with surfing, fencing and shooting events starting before 6:30 am IST. India’s first confirmed medal opportunity will come in shooting, where Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar will compete in the men’s 50m rifle 3 positions team final from 7:15 am. 
Canoe sprint will provide another medal opportunity at 8:10 am, when Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha compete in the women’s kayak four 500m Final A. 
Weightlifting will then take centre stage, with Seram Nirupama Devi competing in the women’s 61kg Group A final at 1:30 pm.
Athletics will account for the final four confirmed medal events of the day. Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon will compete in the women’s shot put final at 3:35 pm, followed by Sindhushree Ganesha and Baranica Elangovan in the women’s pole vault final at 4:33 pm. 
Gulveer Singh will contest the men’s 10,000m final at 5:02 pm, while Damneet Singh and Praveen Kumar will compete in the men’s hammer throw final at 5:10 pm. 
Apart from the confirmed medal events, India will have several opportunities to progress to later rounds. Shooting will see Kamaljeet and Suruchi Inder Singh compete in the 10m air pistol mixed-team qualification at 6:15 am, while the men’s foil team and women’s épée team will begin their respective knockout campaigns in fencing. 
Table tennis will have a packed schedule, with Indian combinations competing in mixed doubles, men’s doubles, women’s singles, men’s singles and women’s doubles. The mixed doubles quarterfinals will feature Manush Shah/Diya Chitale against Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem of Hong Kong, China, while Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade will face Lin Shidong/Kuai Man of China. 
Squash will also feature several key knockout matches. Abhay Singh will face Ryunosuke Tsukue of Japan in the men’s singles quarterfinal at 9:15 am, while Anahat Singh and Tanvi Khanna will meet in an all-Indian women’s singles quarterfinal at 10:00 am. Veer Chotrani will face Pakistan’s Muhammad Irfan in another men’s singles quarterfinal at 10:45 am. Joshana Chinappa and Velavan Senthilkumar will also compete in the mixed doubles quarterfinal. 
Swimming will see Indian competitors in the men’s 50m breaststroke, 200m backstroke, 400m freestyle and 200m butterfly heats. Danush Suresh, Rishabh Das, Utkarsh Patil, Dhakshan Shashikumar, Aneesh Sunil and Sajan Prakash will be in action.
Athletics will also continue with Anamika Kozhinjaparambil and Pooja competing in the women’s heptathlon long jump and javelin throw. India will also have Kiran and Prachi in the women’s 400m heats, followed by Vishal Kaylvizhi Thennarasu in the men’s 400m heat. 
Team sports will see the Indian women’s hockey team take on Japan in a Pool B match at 7:30 am. India will also be represented in esports, with the Pokémon UNITE team facing South Korea in a Group C match at 7:55 am.
Surfing will feature Sugar Shanti Gayen, Kamali Prakash, Kishore Kumar Anbarashu and Sivaraj Babu in their respective shortboard heats, while canoe sprint will have India competing in the men’s kayak double 500m and women’s canoe double 500m semifinals. Check Asian Games 2026 latest news here Check Asian Games 2026 medal tally here
 Here’s a look at the full schedule of India’s matches and events for September 25 at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya.
India’s Asian Games 2026 schedule for September 25
Time (IST)SportEvent/stageIndian participation/opponentStatus/news
4:16 amSurfingWomen’s shortboard, Round 1 Heat 3Sugar Shanti GayenLater rounds subject to qualification
5:02 amSurfingWomen’s shortboard, Round 1 Heat 5Kamali PrakashLater rounds subject to qualification
6:00 amFencingMen’s foil team, Table of 16India vs Hong Kong, ChinaLater rounds subject to qualification
6:15 amShooting10m air pistol mixed-team qualificationKamaljeet/Suruchi Inder SinghMedal round subject to qualification
6:30 amAthleticsWomen’s heptathlon long jumpAnamika Kozhinjaparambil, PoojaHeptathlon discipline
6:30 amCanoe sprintMen’s kayak double 500m semifinalPrasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash/Prohit BaroiFinal subject to qualification
6:30 amTable tennisMixed doubles quarterfinalManush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong, China)Semifinal subject to qualification
6:30 amTable tennisMixed doubles quarterfinalHarmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Kuai Man (China)Semifinal subject to qualification
6:40 amSwimmingMen’s 50m breaststroke, Heat 3Danush SureshFinal subject to qualification
6:50 amCanoe sprintWomen’s canoe double 500m semifinalMegha Pradeep/Neha Devi LeichonbamFinal subject to qualification
6:58 amSwimmingMen’s 200m backstroke, Heat 1Rishabh DasFinal subject to qualification
7:00 amFencingWomen’s épée team, Table of 16India vs UzbekistanLater rounds subject to qualification
7:00 amSquashMixed doubles quarterfinalJoshana Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado (Philippines)Semifinal subject to qualification
7:06 amSwimmingMen’s 200m backstroke, Heat 3Utkarsh PatilFinal subject to qualification
7:10 amSwimmingMen’s 400m freestyle, Heat 1Dhakshan ShashikumarFinal subject to qualification
7:15 amShootingMen’s 50m rifle 3 positions individual qualification and team finalAishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj KumarTeam medal event; individual final subject to qualification
7:20 amSurfingMen’s shortboard, Round 1 Heat 3Kishore Kumar AnbarashuLater rounds subject to qualification
7:22 amSwimmingMen’s 400m freestyle, Heat 3Aneesh SunilFinal subject to qualification
7:30 amHockeyWomen’s Pool BJapan vs IndiaPool-stage match
7:30 amTable tennisMen’s doubles, Round 2Harmeet Desai/Sathiyan Gnanasekaran vs Affan Pratama/Muhammad Negara (Indonesia)Round of 32
7:36 amSwimmingMen’s 200m butterfly, Heat 3Sajan PrakashFinal subject to qualification
7:55 amAthleticsWomen’s heptathlon javelin throwAnamika Kozhinjaparambil, PoojaHeptathlon discipline
7:55 amEsportsPokémon UNITE, Group CIndia vs South KoreaGroup-stage match
8:10 amCanoe sprintWomen’s kayak four 500m, Final ADhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam, Parvathy GeethaMedal event
8:15 amTable tennisMen’s doubles, Round 2Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka (Japan)Round of 32
9:00 amTable tennisWomen’s singles, Round 2Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza (Syria)Round of 32
9:15 amSurfingMen’s shortboard, Round 1 Heat 8Sivaraj BabuLater rounds subject to qualification
9:15 amSquashMen’s singles quarterfinalAbhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan)Semifinal subject to qualification
9:45 amTable tennisWomen’s singles, Round 2Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong (DPR Korea)Round of 32
10:00 amSquashWomen’s singles quarterfinalAnahat Singh vs Tanvi KhannaAll-Indian contest
10:30 amTable tennisMen’s singles, Round 2Manav Thakkar vs U Tae Ryong (DPR Korea)Round of 32
10:45 amSquashMen’s singles quarterfinalVeer Chotrani vs Muhammad Irfan (Pakistan)Semifinal subject to qualification
11:15 amTable tennisMen’s singles, Round 2Manush Shah vs Benyamin Faraji (Iran)Round of 32
12:00 pmTable tennisWomen’s doubles, Round 3Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu (China)Round of 16
12:45 pmTable tennisWomen’s doubles, Round 3Yashaswini Ghorpade/Diya Chitale vs Fan Shuhan/Chen Yi (China)Round of 16
1:30 pmWeightliftingWomen’s 61kg, Group A finalSeram Nirupama DeviMedal event
3:35 pmAthleticsWomen’s shot put finalManpreet Kaur, Krishna Jayasankar MenonMedal event
4:33 pmAthleticsWomen’s pole vault finalSindhushree Ganesha, Baranica ElangovanMedal event
5:02 pmAthleticsMen’s 10,000m finalGulveer SinghMedal event
5:10 pmAthleticsMen’s hammer throw finalDamneet Singh, Praveen KumarMedal event
5:53 pmAthleticsWomen’s 400m, Round 1 Heat 2KiranNext round subject to qualification
6:01 pmAthleticsWomen’s 400m, Round 1 Heat 3PrachiNext round subject to qualification
6:21 pmAthleticsMen’s 400m, Round 1 Heat 2Vishal Kaylvizhi ThennarasuNext round subject to qualification

India’s medal events on September 25

India will have seven confirmed medal events on September 25. The first medal opportunity will come in shooting, where Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil and Niraj Kumar will compete in the men’s 50m rifle 3 positions team final at 7:15 am IST. At 8:10 am, Dhanamanjuri Devi Khwairakpam, Pooja, Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha will feature in the women’s kayak four 500m Final A in canoe sprint. 
Seram Nirupama Devi will compete in the women’s 61kg Group A final in weightlifting at 1:30 pm. Athletics will account for the remaining four medal events, with Manpreet Kaur and Krishna Jayasankar Menon competing in the women’s shot put final at 3:35 pm, followed by Sindhushree Ganesha and Baranica Elangovan in the women’s pole vault final at 4:33 pm. Gulveer Singh will contest the men’s 10,000m final at 5:02 pm, while Damneet Singh and Praveen Kumar will compete in the men’s hammer throw final at 5:10 pm.

Asian Games 2026 September 25 India events live streaming details

The live streaming of the Asian Games 2026 events on September 25 will be available on the SonyLIV app and website in India.

Asian Games 2026 September 25 India events live telecast details

The live telecast of Asian Games 2026 events will be available on Sony Sports Network in India.
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Topics :Asian GamesSports NewsKabaddi

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First Published: Sep 24 2026 | 5:02 PM IST

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