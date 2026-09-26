Asiad 2026 Sept 27: India full schedule, medal events time, live streaming

|India’s Asian Games 2026 schedule for September 27
|Time (IST)
|Sport
|Event/stage
|Indian participation/opponent
|Status/news
|3:30 am
|Surfing
|Men’s shortboard, Round 3
|Kishore Kumar, Sivaraj Babu
|Next round subject to qualification
|4:00 am
|Athletics
|Women’s marathon race walk final
|Manju Rani, Priyanka Goswami
|Medal event
|4:30 am
|Archery
|Compound men’s team elimination
|Sahil Jadhav, Kushal Dalal, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru
|Later rounds subject to qualification
|4:30 am
|Archery
|Compound women’s team elimination
|Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep
|Later rounds subject to qualification
|5:30 am
|Sepak Takraw
|Women’s doubles, Day 1
|Leirentonbi Devi Elangbam/Prity Langoljam/Menenu Tsukru
|Preliminary stage
|6:00 am
|Badminton
|Women’s doubles quarterfinal
|Indian pair(s)
|Semifinal subject to qualification
|6:00 am
|Badminton
|Mixed doubles quarterfinal
|Indian pair(s)
|Semifinal subject to qualification
|6:00 am
|Equestrian
|Dressage individual final
|Indian dressage team
|Medal event
|6:00 am
|Fencing
|Women’s sabre team
|CA Bhavani Devi and team
|Later rounds subject to qualification
|6:00 am
|Kurash
|Women’s 57kg, preliminary rounds
|Bharti, Sangita Balhara
|Later rounds subject to qualification
|6:00 am
|Kurash
|Men’s +90kg, preliminary rounds
|Vishal, Yash Kumar
|Later rounds subject to qualification
|6:10 am
|Shooting
|Women’s 25m pistol, precision qualification
|Manu Bhaker, Esha Singh, Rahi Sarnobat
|Qualification
|6:30 am
|Shooting
|Men’s trap, Day 1
|Shapath Bharadwaj, Kynan Chenai, Ahvar Rizvi
|Qualification
|6:30 am
|Shooting
|Women’s trap, Day 1
|Neeru Dhanda, Aashima Ahlawat, Manisha Keer
|Qualification
|6:45 am
|Archery
|Recurve mixed team elimination
|India mixed team
|Later rounds subject to qualification
|6:45 am
|Archery
|Compound mixed team elimination
|India mixed team
|Later rounds subject to qualification
|7:54 am
|Surfing
|Women’s shortboard quarterfinals
|Indian surfer(s)
|Semifinal subject to qualification
|9:30 am
|Badminton
|Men’s singles quarterfinal
|Indian player(s)
|Semifinal subject to qualification
|9:30 am
|Badminton
|Women’s singles quarterfinal
|PV Sindhu/Indian player(s)
|Semifinal subject to qualification
|9:30 am
|Badminton
|Men’s doubles quarterfinal
|Indian pair(s)
|Semifinal subject to qualification
|10:00 am
|Archery
|Recurve men’s team elimination
|Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge
|Later rounds subject to qualification
|10:00 am
|Archery
|Recurve women’s team elimination
|Ankita Bhakat, Kirti Sharma, Kumkum Mohod
|Later rounds subject to qualification
|10:06 am
|Surfing
|Men’s shortboard quarterfinals
|Indian surfer(s)
|Semifinal subject to qualification
|12:30 pm
|Volleyball
|Men’s preliminary round, Match 7
|India vs Vietnam
|Group-stage match
|3:30 pm
|Hockey
|Women’s Pool B
|India vs Singapore
|Pool-stage match
|3:35 pm
|Athletics
|Men’s decathlon javelin throw
|Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
|Decathlon event
|3:40 pm
|Athletics
|Women’s long jump final
|Shaili Singh, Ancy Sojan Edappilly
|Medal event, subject to qualification
|4:05 pm
|Athletics
|Women’s 200m final
|Harita Bhadra/Unnathi Aiyappa Bolland, if qualified
|Medal event, subject to qualification
|4:15 pm
|Athletics
|Men’s 200m final
|Animesh Kujur, if qualified
|Medal event, subject to qualification
|4:45 pm
|Athletics
|Men’s high jump final
|Aadarsh Ram Jothi Shankar, Sarvesh Kushare
|Medal event
|4:50 pm
|Athletics
|Women’s 100m hurdles final
|Jyothi Yarraji, Nandhini Kongan, if qualified
|Medal event, subject to qualification
|5:05 pm
|Athletics
|Men’s 800m, Round 1
|Krishan Kumar, Mohammed Afsal Pulikkalakath
|Next round subject to qualification
|5:30 pm
|Athletics
|Women’s javelin throw final
|Indian athlete(s), if qualified
|Medal event, subject to qualification
|5:40 pm
|Athletics
|Men’s decathlon 1500m
|Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
|Final decathlon discipline
|5:50 pm
|Athletics
|Women’s 3000m steeplechase final
|Ankita Dhyani, Parul Chaudhary
|Medal event
|6:15 pm
|Athletics
|Women’s 4x100m relay heats
|India relay team
|Final subject to qualification
|6:42 pm
|Athletics
|Men’s 4x100m relay heats
|India relay team
|Final subject to qualification