Home / Sports / Asian Games / News / Asiad 2026 Sept 27: India full schedule, medal events time, live streaming

Asiad 2026 Sept 27: India full schedule, medal events time, live streaming

India will have several medal opportunities on Day 8, with action across athletics, archery, shooting, equestrian, badminton, hockey, volleyball and other sports

Asian Games 2026: All you need to know about India schedule on Sep 27
Asian Games 2026: All you need to know about India schedule on Sep 27
Aditya Kaushik New Delhi
7 min read Last Updated : Sep 26 2026 | 5:18 PM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source
India’s September 27 schedule at the Asian Games 2026 will feature several medal opportunities, along with qualification rounds, knockout contests and group-stage matches across athletics, archery, shooting, equestrian, badminton, fencing, kurash, surfing, volleyball, hockey and other sports.
 
The day will begin early, with surfing, athletics, archery and shooting events starting before 5:00 am IST. India’s first medal opportunity will come in athletics, with Manju Rani and Priyanka Goswami competing in the women’s marathon race walk final at 4:00 am.
 
Archery will have several elimination-stage contests during the morning, with Indian athletes competing in the compound men’s and women’s team events, as well as recurve and mixed-team events. These contests will determine progression to later knockout rounds.
 
Shooting will also be in focus, with Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat competing in the women’s 25m pistol precision qualification at 6:10 am. India’s men’s and women’s trap shooters will also begin their campaigns, with Shapath Bharadwaj, Kynan Chenai and Ahvar Rizvi in the men’s event, and Neeru Dhanda, Aashima Ahlawat and Manisha Keer in the women’s event.
 
Equestrian will provide another medal opportunity at 6:00 am with the individual dressage final, following the team competition. Badminton will also enter the knockout stages, with Indian players and pairs scheduled to compete in the singles and doubles quarterfinals.
 
Surfing will feature Indian competitors in the quarterfinal stage, while fencing and kurash will also see Indian athletes in action. CA Bhavani Devi will be part of the Indian women’s sabre team as it begins its team campaign.
 
Team sports will see India face Vietnam in a men’s volleyball preliminary-round match at 12:30 pm. The Indian women’s hockey team will then take on Singapore in a Pool B match at 3:30 pm.
 
Athletics will account for several important medal events later in the day. Shaili Singh and Ancy Sojan Edappilly will compete in the women’s long jump final at 3:40 pm, while the men’s high jump final is scheduled for 4:45 pm. Other finals involving Indian athletes, subject to qualification, include the women’s and men’s 200m, women’s 100m hurdles and women’s javelin throw.
 
The athletics programme will also feature the conclusion of the men’s decathlon, with Tejaswin Shankar and Thowfeeq Noushad scheduled to compete in the javelin throw and 1500m.
 
India’s medal and qualification hopes will continue into the evening, with the women’s 3000m steeplechase final at 5:50 pm, followed by the women’s and men’s 4x100m relay heats. Check Asian Games 2026 latest news here  Check Asian Games 2026 medal tally here
 
Here’s a look at the full schedule of India’s matches and events for September 27 at the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya.
India’s Asian Games 2026 schedule for September 27
Time (IST)SportEvent/stageIndian participation/opponentStatus/news
3:30 amSurfingMen’s shortboard, Round 3Kishore Kumar, Sivaraj BabuNext round subject to qualification
4:00 amAthleticsWomen’s marathon race walk finalManju Rani, Priyanka GoswamiMedal event
4:30 amArcheryCompound men’s team eliminationSahil Jadhav, Kushal Dalal, Ganesh Mani Ratnam ThirumuruLater rounds subject to qualification
4:30 amArcheryCompound women’s team eliminationJyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika PradeepLater rounds subject to qualification
5:30 amSepak TakrawWomen’s doubles, Day 1Leirentonbi Devi Elangbam/Prity Langoljam/Menenu TsukruPreliminary stage
6:00 amBadmintonWomen’s doubles quarterfinalIndian pair(s)Semifinal subject to qualification
6:00 amBadmintonMixed doubles quarterfinalIndian pair(s)Semifinal subject to qualification
6:00 amEquestrianDressage individual finalIndian dressage teamMedal event
6:00 amFencingWomen’s sabre teamCA Bhavani Devi and teamLater rounds subject to qualification
6:00 amKurashWomen’s 57kg, preliminary roundsBharti, Sangita BalharaLater rounds subject to qualification
6:00 amKurashMen’s +90kg, preliminary roundsVishal, Yash KumarLater rounds subject to qualification
6:10 amShootingWomen’s 25m pistol, precision qualificationManu Bhaker, Esha Singh, Rahi SarnobatQualification
6:30 amShootingMen’s trap, Day 1Shapath Bharadwaj, Kynan Chenai, Ahvar RizviQualification
6:30 amShootingWomen’s trap, Day 1Neeru Dhanda, Aashima Ahlawat, Manisha KeerQualification
6:45 amArcheryRecurve mixed team eliminationIndia mixed teamLater rounds subject to qualification
6:45 amArcheryCompound mixed team eliminationIndia mixed teamLater rounds subject to qualification
7:54 amSurfingWomen’s shortboard quarterfinalsIndian surfer(s)Semifinal subject to qualification
9:30 amBadmintonMen’s singles quarterfinalIndian player(s)Semifinal subject to qualification
9:30 amBadmintonWomen’s singles quarterfinalPV Sindhu/Indian player(s)Semifinal subject to qualification
9:30 amBadmintonMen’s doubles quarterfinalIndian pair(s)Semifinal subject to qualification
10:00 amArcheryRecurve men’s team eliminationDhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep BhogeLater rounds subject to qualification
10:00 amArcheryRecurve women’s team eliminationAnkita Bhakat, Kirti Sharma, Kumkum MohodLater rounds subject to qualification
10:06 amSurfingMen’s shortboard quarterfinalsIndian surfer(s)Semifinal subject to qualification
12:30 pmVolleyballMen’s preliminary round, Match 7India vs VietnamGroup-stage match
3:30 pmHockeyWomen’s Pool BIndia vs SingaporePool-stage match
3:35 pmAthleticsMen’s decathlon javelin throwTejaswin Shankar, Thowfeeq NoushadDecathlon event
3:40 pmAthleticsWomen’s long jump finalShaili Singh, Ancy Sojan EdappillyMedal event, subject to qualification
4:05 pmAthleticsWomen’s 200m finalHarita Bhadra/Unnathi Aiyappa Bolland, if qualifiedMedal event, subject to qualification
4:15 pmAthleticsMen’s 200m finalAnimesh Kujur, if qualifiedMedal event, subject to qualification
4:45 pmAthleticsMen’s high jump finalAadarsh Ram Jothi Shankar, Sarvesh KushareMedal event
4:50 pmAthleticsWomen’s 100m hurdles finalJyothi Yarraji, Nandhini Kongan, if qualifiedMedal event, subject to qualification
5:05 pmAthleticsMen’s 800m, Round 1Krishan Kumar, Mohammed Afsal PulikkalakathNext round subject to qualification
5:30 pmAthleticsWomen’s javelin throw finalIndian athlete(s), if qualifiedMedal event, subject to qualification
5:40 pmAthleticsMen’s decathlon 1500mTejaswin Shankar, Thowfeeq NoushadFinal decathlon discipline
5:50 pmAthleticsWomen’s 3000m steeplechase finalAnkita Dhyani, Parul ChaudharyMedal event
6:15 pmAthleticsWomen’s 4x100m relay heatsIndia relay teamFinal subject to qualification
6:42 pmAthleticsMen’s 4x100m relay heatsIndia relay teamFinal subject to qualification

India’s medal events on September 27

India will have several medal opportunities on September 27. The first will come in athletics, with Manju Rani and Priyanka Goswami competing in the women’s marathon race walk final at 4:00 am IST.
 
Equestrian will provide another medal opportunity at 6:00 am, when India competes in the individual dressage final.
 
Badminton will enter the quarterfinal stage, with Indian competitors in the men’s and women’s singles and doubles events. Progression from the quarterfinals will determine places in the semifinals.
 
Athletics will provide the bulk of India’s medal opportunities later in the day. Shaili Singh and Ancy Sojan Edappilly will compete in the women’s long jump final at 3:40 pm. The men’s high jump final is scheduled for 4:45 pm, while the women’s 200m and men’s 200m finals are scheduled for 4:05 pm and 4:15 pm, respectively, subject to qualification.
 
The women’s 100m hurdles final is scheduled for 4:50 pm, while the women’s javelin throw final will take place at 5:30 pm, subject to Indian athletes qualifying for the finals.
 
Ankita Dhyani and Parul Chaudhary will compete in the women’s 3000m steeplechase final at 5:50 pm. India will also have opportunities in the men’s and women’s 4x100m relay, with the heats scheduled in the evening.

Asian Games 2026 September 27 India events live streaming details

The live streaming of Asian Games 2026 events on September 27 will be available on the SonyLIV app and website in India. SonyLIV is carrying live coverage of the Aichi-Nagoya Asian Games across individual sports and team events.

Asian Games 2026 September 27 India events live telecast details

The live telecast of Asian Games 2026 events will be available on the Sony Sports Network in India.
whatsappConnect with us on WhatsApp

More From This Section

Asiad 2026: Sawan Barwal wins silver in men's marathon with national record

Asiad 2026: Lakshya Sen crashes out after second-round defeat vs Loh Kean

Asiad 2026: India take team silver in women's 50m rifle 3P; Tilottama 4th

Asiad 2026: India beat Iran 37-34 to defend gold medal in women's kabaddi

Asian Games 2026HIGHLIGHTS Day 6: Gulveer, Baranica, Manpreet shine with athletics medals

Topics :Asian Games

Buzzing :

Asian Games 2026 LIVEAsian Games 2026 Medal TallyCJP on Gyanesh KumarNEET PG Result OutNSE Share PriceBank Bank strikeStock Market CrashNSE stock listingInsurance Stock Crash Today

First Published: Sep 26 2026 | 5:17 PM IST

Next Story