Asiad 2026 Sept 28 India full schedule, medal events time, live streaming

India will compete in 12 confirmed medal events on Day 9 of the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya on Monday, September 28, with shooting and athletics offering the biggest opportunities.

The day begins at 3:58 am IST with Sivaraj Babu in the men’s shortboard surfing competition, followed by Indian compound archers from 4:45 am. Manu Bhaker, Esha Singh and Rahi Sarnobat will contest the women’s 25m pistol qualification and team final at 6:10 am. India will also challenge for team medals in the men’s and women’s trap events at 6:30 am.

Lovlina Borgohain, Priya and Kapil Pokhariya will contest their respective boxing quarter-finals. Victory would assure each Indian at least a bronze medal. Sumit Nagal, Ankita Raina and Rutuja Bhosale will feature in tennis, while the men’s cricket team face Afghanistan in the quarter-final at 10 am.