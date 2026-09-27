Asiad 2026 Sept 28 India full schedule, medal events time, live streaming
Check India's Asian Games 2026 Day 9 schedule for September 28, featuring medal events, boxing quarter-finals, key athletes and complete timings in IST
Anish Kumar New Delhi
Check India's Asian Games 2026 Day 9 schedule for September 28, featuring medal events, boxing quarter-finals, key athletes and complete timings in IST
|Asian Games 2026 Day 9: India’s full schedule for September 28
|Time (IST)
|Sport
|Event/stage
|Indian participation/opponent
|Status/news
|03:58:00
|Surfing
|Men’s shortboard, Round 3 Heat 2
|Sivaraj Babu vs Jayuard Alciso (Philippines)
|Subsequent rounds subject to qualification
|04:45:00
|Archery
|Compound men’s individual, 1/16 elimination
|Sahil Rajesh Jadhav vs Jamiyangombo Purevdorj (Mongolia)
|Later rounds subject to qualification
|04:45:00
|Archery
|Compound men’s individual, 1/16 elimination
|Ganesh Mani Ratnam Thirumuru vs Sostar Andaru Rinaldi (Indonesia)
|Later rounds subject to qualification
|06:10:00
|Shooting
|Women’s 25m pistol rapid qualification and team final
|Manu Bhaker, Esha Singh, Rahi Sarnobat
|Team medal event; individual final subject to qualification
|06:30:00
|Sepaktakraw
|Women’s double, Group B
|India vs Japan
|Group match
|06:30:00
|Shooting
|Men’s trap qualification Day 2 and team final
|Ahvar Rizvi, Kynan Chenai, Shapath Bharadwaj
|Team medal event
|06:30:00
|Shooting
|Women’s trap qualification Day 2 and team final
|Manisha Keer, Aashima Ahlawat, Neeru
|Team medal event
|06:30:00
|Squash
|Women’s team, Pool C
|India vs China
|Pool match
|06:30:00
|Tennis
|Men’s singles, Round 2
|Sumit Nagal vs Hong Seong-chan (South Korea)
|Knockout match
|06:30:00
|Volleyball
|Men’s preliminary round, Pool C
|India vs Hong Kong, China
|Pool match
|06:46:00
|Surfing
|Men’s shortboard, Round 3 Heat 8
|Kishore Kumar Anbarasu vs Ma Wensong (China)
|Subsequent rounds subject to qualification
|Not before 7:30 am
|Tennis
|Women’s doubles, Round 1
|Rutuja Bhosale/Ankita Raina vs Anna Danilina/Yuliya Putintseva (Kazakhstan)
|Knockout match
|08:00:00
|Kurash
|Women’s under-78kg quarter-final
|Pincky Balhara; opponent yet to be confirmed
|Subsequent medal rounds subject to progression
|08:30:00
|Squash
|Men’s team, Pool A
|India vs China
|Pool match
|Morning session from 8:30 am
|Boxing
|Women’s 75kg quarter-final
|Lovlina Borgohain vs Seong Suyeon (South Korea)
|Medal-clinching bout; exact start depends on preceding bouts
|09:45:00
|Archery
|Compound women’s individual, 1/16 elimination
|Chikitha Taniparthi; opponent yet to be confirmed
|Later rounds subject to qualification
|09:45:00
|Archery
|Compound women’s individual, 1/16 elimination
|Jyothi Surekha Vennam vs Adel Zhexenbinova (Kazakhstan)
|Later rounds subject to qualification
|10:00:00
|Cricket
|Men’s quarter-final
|India vs Afghanistan
|Knockout match
|12 noon
|Squash
|Women’s team, Pool C
|India vs Japan
|Pool match
|Evening session from 1:30 pm
|Boxing
|Women’s 60kg quarter-final
|Priya vs Mijgona Samadova (Tajikistan)
|Medal-clinching bout; exact start depends on preceding bouts
|Evening session from 1:30 pm
|Boxing
|Men’s 90kg quarter-final
|Kapil Pokhariya vs Kim Gichae (South Korea)
|Medal-clinching bout; scheduled after Priya’s contest
|14:00:00
|Squash
|Men’s team, Pool A
|India vs South Korea
|Pool match
|14:35:00
|Athletics
|Women’s discus throw final
|Seema, Sanya Yadav
|Medal event
|15:09:00
|Athletics
|Mixed 4x100m relay, Round 1 Heat 2
|India; line-up to be confirmed
|Final subject to qualification
|15:30:00
|Hockey
|Men’s Pool A
|India vs Bangladesh
|Pool match
|15:53:00
|Athletics
|Women’s 400m hurdles final
|Vithya Ramraj, Anu Raghavan
|Medal event
|16:03:00
|Athletics
|Men’s 400m hurdles final
|Santhosh Kumar Tamilarasan
|Medal event
|16:17:00
|Athletics
|Men’s 3000m steeplechase final
|Avinash Mukund Sable
|Medal event
|16:30:00
|Athletics
|Men’s long jump final
|David Solomon Patturaj, Murali Sreeshankar
|Medal event
|16:38:00
|Athletics
|Men’s 1500m final
|Yoonus Shah, Gulveer Singh
|Medal event
|16:45:00
|Athletics
|Men’s javelin throw final
|Rohit Yadav, Yashvir Singh
|Medal event
|16:50:00
|Athletics
|Women’s 800m, Round 1 Heat 1
|Gowthami Jayaraman
|Final subject to qualification
|17:00:00
|Athletics
|Women’s 800m, Round 1 Heat 2
|Pooja
|Final subject to qualification
|17:13:00
|Athletics
|Women’s 5000m final
|Seema, Parul Chaudhary
|Medal event
|18:01:00
|Athletics
|Men’s 4x400m relay, Round 1 Heat 2
|India; line-up to be confirmed
|Final subject to qualification
|18:34:00
|Athletics
|Women’s 4x100m relay final
|India: Abinaya Rajarajan, Sneha Shanuvali Sathyanarayana, Sudeshna Hanmant Shivankar, Tamanna
|Medal event
First Published: Sep 27 2026 | 8:12 PM IST