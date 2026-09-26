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Asian Games 2026 LIVE UPDATES Day 7: Barwal wins Silver in Marathon; Kabaddi - IND vs IRN at 9:30 am

India's men's and women's kabaddi teams face Iran in gold medal matches, while PV Sindhu returns to court and athletics offers several medal chances in Aichi-Nagoya on September 26

Anish KumarAditya Kaushik New Delhi
India at Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES
India at Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES

10 min read Last Updated : Sep 26 2026 | 8:25 AM IST
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8:14 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Shooting - India wins silver

India's Ashi Chouksey, Tilottama Sen, Vidarsa Vinod wins silver medal in women’s 50m rifle 3 positions team event. 

7:49 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Shooting - India in silver-medal position

India are currently in second place in the women’s 50m rifle 3 positions team final, with the event still running at the Aichi Pref. General Shooting Gallery.

The Indian team is on 1635-82x at this stage, behind China, who have finished on 1773-105x. Kazakhstan are listed third with 1754-89x.

China’s total of 1773 has matched the Asian record and Asian Games record, while the world record stands at 1774, set by the United States in 2023.

India will now need a steady finish in the remaining standing shots to stay in medal contention and protect their position on the podium.

7:44 AM

Asian Games Day 7 LIVE UPDATES: Shooting -Tilottama in top 3 as women’s rifle 3 positions enters final stretch

India remain firmly in the hunt in the women’s 50m rifle 3 positions qualification, with Tilottama Sen placed third in the live standings as the standing series continues.

Tilottama is on 511-25x after a strong prone section and a steady start in standing. She had opened with 197 in kneeling, moved to 395 after prone, and then climbed to 492 after the first standing series before beginning the final series.

China are currently occupying the top two spots, with Han Jiayu leading on 594-33x and Zhang Liyuan second with 591-38x. Both Chinese shooters have set a high mark at the top, putting pressure on the rest of the field.

For India, Vidarsa Vinod is also in the top 10 on the live list, placed seventh with 480-24x at this stage. She had earlier recovered well in prone after a difficult kneeling section, and her final standing sequence will be crucial for both individual qualification and India’s team medal hopes.

The closing standing shots will now decide whether Tilottama can stay inside the individual final cut and whether India can remain in medal contention in the team event.

7:25 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Athletics - Tejaswin second after decathlon long jump

Tejaswin Shankar remains in a strong position in the decathlon after the long jump, even though he could not improve on his opening mark.

Tejaswin fouled his final attempt and stayed with a best jump of 7.39m, which gave him 908 points. His rival Thowfeeq produced a personal best on his final attempt, jumping 7.37m for 904 points.

Going into the shot put, which begins at 7:55 am IST, Tejaswin is placed second overall with 1,807 points. Thowfeeq is in joint fourth with 1,759 points.

Tejaswin will now look to keep building his points tally in the shot put before the high jump, another of his stronger events later in the day.

7:10 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Lakshya Sen bows out in second round after loss to Loh

India’s Lakshya Sen has bowed out of the men’s singles event at the Asian Games 2026 after losing to Singapore’s Loh Kean Yew in the second round.

Loh had six match points in the deciding game, and Sen faltered at the finish after earlier forcing the match into a decider by winning the second game.

Sen, seeded eighth in men’s singles, had received a bye in the first round. His exit is another setback for India in badminton at Aichi-Nagoya, coming after Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty’s first-round exit in men’s doubles.

7:06 AM

Shooting: Ashi, Tilottama in final mix as India sit second in team standings

India have strengthened their position in the women’s rifle 3 positions qualification after a strong prone section from all three shooters.

Ashi Chouksey and Vidarsa Vinod shot superb 199s in prone, while Tilottama Sen added a solid 198. Ashi has moved to second place, ahead of Tilottama on the count of Xs, while Vidarsa has climbed sharply from the mid-20s to 12th.

The focus now shifts to the standing section, which will decide both qualification for the individual final and the team medals.

India are currently second in the team standings, behind China, and will need a steady standing series to stay in medal contention.

6:58 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Lakshya Sen trails Loh Kean Yew 8-13 in decider

Lakshya Sen is struggling to string together points on serve in the deciding game against Singapore’s Loh Kean Yew.

After trailing 6-11 at the mid-game break, Sen has not been able to put sustained pressure on Loh, who has stretched his lead to 13-8.

The Indian appears to be under pressure in the longer exchanges and needs an immediate run of points to stay alive in the match and keep his hopes of reaching the third round alive.

6:56 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Sen trails Loh Kean Yew 6-11 at mid-game break in decider

Singapore’s Loh Kean Yew has opened up a strong lead against Lakshya Sen in the third and deciding game at the Asian Games 2026.

Loh took a five-point lead at 8-3 before Sen pulled one back after forcing an error at the net. The Singaporean then made it 9-5 with a sharp smash, and although Lakshya tried to fight back at 9-6, a wide shot gave Loh a 10-6 advantage.

Loh went into the mid-game break with an 11-6 lead, leaving Sen with a lot to do in the second half of the decider if he is to reach the third round.

6:49 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Lakshya Sen trails early in decider against Loh Kean Yew

The third and final game between Lakshya Sen and Singapore’s Loh Kean Yew has started on a tight note.

After Sen forced a decider by winning the second game, the two shuttlers went neck and neck in the opening exchanges. Loh levelled the score at 3-3 with a sharp smash and then took the lead, putting early pressure back on the Indian.

Sen will need to stay close in this deciding game to keep his hopes of reaching the third round alive.

6:46 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Athletics - Tejaswin Shankar opens long jump with 7.39m

Tejaswin Shankar has made a strong start in the decathlon long jump, opening with a jump of 7.39m at the Asian Games 2026.

The effort fetched him 908 points, giving him a good early return in one of his stronger events. The jump, however, was still some distance short of his personal best of 7.82m, which he set at the Glasgow Commonwealth Games earlier this year.

Meanwhile, Thowfeeq’s first attempt in the long jump was marked as X, giving Tejaswin an early advantage in this event.

6:46 AM

Asian Games Day 7 LIVE UPDATES: Shooting - Tilottama 3rd after kneeling series in women’s rifle 3 positions

India have made a steady start in the women’s rifle 3 positions qualification, with the kneeling series now completed.

Tilottama Sen is currently placed third with a score of 197, while Ashi Chouksey is close behind in sixth with 196.

It has been a slightly difficult start for Vidarsa Vinod, who is lagging behind with 193 after the kneeling position.

The prone and standing series are still to come, giving the Indian shooters a chance to climb further in the qualification standings.

6:43 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Sen wins second game, forces decider against Loh Kean Yew

Lakshya Sen has forced a deciding game against Singapore’s Loh Kean Yew after winning the second game 21-15 at the Asian Games 2026.

Sen had taken a 19-15 lead in the second game, but with Loh showing signs of another comeback, the Indian needed to close it quickly. He responded with a powerful smash to earn five game points and then completed the job to take the match into a third game.

After losing the opening game, Lakshya has done well to fight back, but he will need to carry this momentum into the decider to reach the third round.

6:40 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Table tennis - Yashaswini Ghorpade begins Round 3 against Miwa Harimoto

India’s Yashaswini Ghorpade is back in action in women’s singles table tennis, taking on Japan’s Miwa Harimoto in the Round 3 match at the Asian Games 2026.

Yashaswini reached this stage after a solid win over Syria’s Hend Zaza earlier in the day. She now faces a much tougher test against Harimoto, the world No. 3.

A win here will take Yashaswini into the quarter-finals, which are also scheduled for later today. Manush Shah will also be in singles action later, with a quarter-final spot at stake.

6:37 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE YPDATES: Badminton -Lakshya Sen locked 13-13 with Loh Kean Yew in second game

Lakshya Sen and Singapore’s Loh Kean Yew are locked at 13-13 after the mid-game break in the second game.

After losing the opening game, this is a must-win game for Sen to keep his hopes of reaching the third round alive. The Indian had started strongly and built an early lead, but Loh has fought back well, especially with sharp net play and attacking returns.

The second game has now turned into a neck-and-neck battle, with Lakshya needing to hold his nerve in the closing stretch.

6:33 AM

Asian Games 2026 Day 7 LIVE UPDATES: Badminton - Lakshya Sen leads Loh Kean Yew 11-10 at mid-game break

Lakshya Sen made a strong start in the second game against Singapore’s Loh Kean Yew, opening up a five-point lead early on.

However, Lakshya lost multiple points at the net, allowing Loh to stage a strong comeback and level the score at 9-9. Before the mid-game interval, Lakshya briefly regained the serve, but Loh made it 10-10 with a superb smash.

Sen, however, responded with a brilliant smash of his own to take a one-point lead at 11-10 going into the mid-game break.
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Topics :Asian GamesSports News

First Published: Sep 26 2026 | 6:08 AM IST