Asian Games 2026 LIVE UPDATES Day 7: Barwal wins Silver in Marathon; Kabaddi - IND vs IRN at 9:30 am

| India at Asian Games 2026: September 26 schedule and live results
| Time (IST)
| Sport
| Event and Indian participant(s)
| Result
| Under way
| Athletics
| Men’s marathon final — Sawan Barwal, Kartik Karkera (medal event)
| —
| Under way
| Surfing
| Men’s and women’s shortboard heats — Kamali Prakash, Sugar Shanti Gayen, Sivaraj Babu
| —
| Under way
| Archery
| Recurve and compound individual and team qualification — Dhiraj Bommadevara, Jyothi Surekha Vennam and others
| —
| Under way
| Athletics
| Men’s decathlon 100m heats — Thowfeeq Noushad, Tejaswin Shankar
| —
| Under way
| Badminton
| Men’s singles second round — Lakshya Sen vs Loh Kean Yew
| —
| Under way
| Equestrian
| Dressage second individual qualifier — Gaurav Pundir, Hriday Vipul Chheda, Shruti Vora, Jai Sud
| —
| Under way
| Fencing
| Women’s foil team round of 16 — India vs Indonesia
| —
| Under way
| Athletics
| Men’s decathlon long jump — Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
| —
| 06:30:00
| Table tennis
| Women’s singles round 3 — Yashaswini Ghorpade vs Miwa Harimoto
| —
| 06:30:00
| Shooting
| Women’s 50m rifle three positions qualification and team final — Ashi Chouksey, Tilottama Sen, Vidarsa Vinod (team medal event)
| —
| 06:30:00
| Canoe sprint
| Men’s kayak single 500m semifinal — Harshwardhan Shaktawat
| —
| 06:45:00
| Esports
| Puyo Puyo Champions quarterfinal — Paritosh vs Dongshin Kang
| —
| 06:50:00
| Canoe sprint
| Mixed kayak double 500m semifinal — Parvathy Geetha, Prasanna Kumar
| —
| 07:00:00
| Fencing
| Men’s sabre team round of 16 — India vs Philippines
| —
| 07:55:00
| Athletics
| Men’s decathlon shot put — Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
| —
| 08:15:00
| Athletics
| Women’s long jump qualification — Shaili Singh, Ancy Sojan
| —
| 08:20:00
| Canoe sprint
| Mixed canoe double 500m final — Raju Rawat, Neha Devi Leichonbam (medal event)
| —
| 08:30:00
| Squash
| Mixed doubles semifinal — Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs Tang Ming Hong/Lee Ka Yi
| —
| 08:32:00
| Athletics
| Men’s 200m heats — Animesh Kujur
| —
| 09:30:00
| Kabaddi
| Women’s final — India vs Iran (medal event)
| —
| 09:30:00
| Shooting
| Women’s 50m rifle three positions individual final — Indian qualifiers, if any (medal event)
| —
| 10:15:00
| Boxing
| Men’s 55kg round of 16 — Jadumani Singh vs Carlo Paalam
| —
| 10:35:00
| Squash
| Women’s singles semifinal — Anahat Singh vs Satomi Watanabe
| —
| 10:45:00
| Boxing
| Men’s 90kg round of 16 — Kapil Pokhariya vs Sam Estaki
| —
| 10:45:00
| Esports
| Pokémon Unite group match — India vs Japan
| —
| 11:15:00
| Squash
| Men’s singles semifinal — Abhay Singh vs Muhammad Irfan
| —
| 11:30:00
| Badminton
| Women’s singles second round — Unnati Hooda vs Wong Ling Ching
| —
| 12:30:00
| Badminton
| Men’s singles second round — Ayush Shetty vs Makhsut Tajibullayev
| —
| 13:30:00
| Hockey
| Men’s Pool A — India vs Japan
| —
| 13:30:00
| Badminton
| Women’s singles second round — PV Sindhu vs Chiu Pin-chian
| —
| 14:15:00
| Boxing
| Women’s 60kg round of 16 — Priya vs Oh Yeonji
| —
| 14:30:00
| Kabaddi
| Men’s final — India vs Iran (medal event)
| —
| 14:30:00
| Badminton
| Women’s doubles second round — Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Mayu Matsumoto/Yuki Fukushima
| —
| 14:35:00
| Athletics
| Men’s decathlon high jump — Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
| —
| 16:04:00
| Athletics
| Women’s 100m hurdles heats — Jyothi Yarraji
| —
| 16:12:00
| Athletics
| Women’s 100m hurdles heats — Nandhini Kongan
| —
| 16:30:00
| Athletics
| Men’s shot put final — Tajinderpal Singh, Karanveer Singh (medal event)
| —
| 16:33:00
| Athletics
| Women’s 200m heats — Harita Bhadra
| —
| 16:41:00
| Athletics
| Women’s 200m heats — Unnathi Bolland
| —
| 17:05:00
| Athletics
| Men’s triple jump final — Praveen Chitravel, Karthik Unnikrishnan (medal event)
| —
| 17:21:00
| Athletics
| Men’s 1500m heats — Yoonus Shah
| —
| 17:31:00
| Athletics
| Men’s 1500m heats — Gulveer Singh
| —
| 17:50:00
| Athletics
| Men’s decathlon 400m heats — Tejaswin Shankar, Thowfeeq Noushad
| —
| 18:15:00
| Athletics
| Women’s 400m final — Prachi, Kiran (medal event)
| —
| 18:33:00
| Athletics
| Men’s 400m final — Vishal TK (medal event)
| —
| 18:45:00
| Athletics
| Women’s 1500m final — Pooja, Parul Chaudhary (medal event)
| —