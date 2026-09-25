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Asian Games 2026 LIVE UPDATES Day 6: Kabaddi -India women's SF at 9:30 am; India 2-0 Japan (3rd QTR)

India at Asian Games 2026 live on September 25: Follow kabaddi semifinals, medal events in shooting and athletics, full schedule, results and streaming details

Anish Kumar New Delhi
Asiad 2026: Check out live updated related to India sporting events here
Asiad 2026: Check out live updated related to India sporting events here

12 min read Last Updated : Sep 25 2026 | 8:43 AM IST
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8:43 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Shooting - India lead 10m air pistol mixed team final after two series

India have made a strong start in the 10m air pistol mixed team final, with Kamaljeet and Suruchi Inder Singh leading after Stage 1 Series 2.

The Indian pair are on 202.4, ahead of South Korea, who are second with 201.2. Iran are third on 196.9, while Indonesia are fourth with 196.0.

India had opened with 103.0 in the first series and have held on to top spot after the second. With the final now underway and medals on the line, Kamaljeet and Suruchi will need to keep this rhythm going as the elimination phase approaches.

8:34 AM

Asian Games 2026 LIVE UPDATES - Shooting: India second in 10m air pistol mixed team final

India have made a steady start in the 10m air pistol mixed team final, with Kamaljeet and Suruchi Inder Singh placed second in the early standings.

India are on 39.6, just 0.1 behind Iran, who lead with 39.7. South Korea are tied with India on 39.6, while Indonesia are close behind at 39.5.

It is extremely tight at the top, and after topping qualification earlier, India remain firmly in the medal hunt.

8:31 AM

Asian Games 2026 LIVE UPDATES: Shooting - Kamaljeet-Suruchi begin 10m air pistol mixed team final

The four-team final will feature India, Indonesia, Iran and South Korea, with two shooters representing each country. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh had topped qualification for India with 587-29x, ahead of Iran, South Korea and Indonesia, but the final will begin from scratch.
 
Team NOC Athletes
Indonesia INA 2
India IND 2
Iran IRI 2
South Korea KOR 2

8:21 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Shooting - Aishwary Tomar strong after kneeling and prone stages

India’s Aishwary Pratap Singh Tomar is putting together a strong qualification round in the men’s 50m rifle 3 positions event.

Tomar is on 397-26x after completing the kneeling and prone stages. He opened with a perfect 100 in the first kneeling series, reached 199 after kneeling, then moved to 298 after the first prone series and 397 after the second.

China’s Zhang Changhong has already completed his full qualification round with 583-33x, while South Korea’s Joung Seungwoo is on 494-32x after his first standing series.

With the standings still staggered because shooters are at different stages, Tomar will need a strong standing series to stay in the individual final mix and keep India’s team medal hopes alive.

7:50 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Women's Hockey - India vs Japan - First quarter ends

At the end of first quarter, India have one point lead with the help of Lalremsiami in the 5th minute.

AT THE END OF 1ST QTR: India 1 | 0 Japan

7:48 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Shooting - Aishwary Pratap Singh placed third in 50m rifle 3 positions

India’s Aishwary Pratap Singh Tomar is placed third on the live leaderboard in the men’s 50m rifle 3 positions qualification.

Tomar is on 248-16x at this stage, with China’s Zhang Changhong shown in first place on 269-16x and South Korea’s Joung Seungwoo in second with 318-24x.

The standings are still live, with shooters at different stages of their qualification series, so the order can change as the event progresses. India will hope Tomar can stay in the final qualification mix while also keeping the team medal hopes alive.

7:45 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Squash - Joshna-Velavan reach mixed doubles semis, assure India medal

India are assured of another squash medal at the Asian Games 2026, with Joshna Chinappa and Velavan Senthilkumar reaching the mixed doubles semi-finals.

The Indian pair eased past the Philippines’ David Pelino and Jemyca Aribado in the quarter-finals, winning 11-3, 11-5 in a commanding performance.

For 40-year-old Joshna, this confirms another Asian Games medal 16 years after her first at the continental event. Partnering Velavan, she will now look to upgrade the medal colour when the pair face Hong Kong’s Lee Ka Yi and Tang Ming Hong in the semi-finals tomorrow.

7:37 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Shooting - Aishwary Pratap Singh leads early in 50m rifle 3 positions

India’s Aishwary Pratap Singh Tomar has made a strong start in the men’s 50m rifle 3 positions qualification at the Asian Games 2026.

Tomar is listed on top of the standings with 199-14x, ahead of China’s Zhang Changhong, who is on 199-12x, and South Korea’s Joung Seungwoo, also on 199-14x.

With qualification still in progress, the standings can change as more shooters complete their series, but Tomar’s start keeps India firmly in the mix in both individual and team contention.

7:36 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Women's Hockey - India vs Japan - Lalremsiami gives the lead

India's Lalremsiami scores in the 5th minute to give her team the need against Japan.

India 1 | 0 Japan in First quarter

7:31 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Women's Hockey - India vs Japan underway

India are table toppers while Japan follow at second position. This match is not going to be as easy as their previous three matches for India.

7:26 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: TT - Manush-Diya reach mixed doubles semis, assure India medal

India are assured of a table tennis medal at the Asian Games 2026 after Manush Shah and Diya Chitale stormed into the mixed doubles semi-finals.

The Indian pair knocked out Hong Kong’s world No 4 combination of Wong Chun Ting and Doo Hoi Kem in the quarter-finals, winning 3-1 with a scoreline of 11-6, 13-15, 11-9, 11-5.

Manush and Diya, ranked eighth in the world, held their nerve after dropping a tight second game and then took control of the contest to seal a memorable win.

The result confirms a rare mixed doubles table tennis medal for India at the Asian Games, only the country’s second in the event.

7:23 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Find out India's LIVE events, results here

India at Asian Games 2026 on September 25: Full schedule and results
Time (IST) Status Sport Event Indian participation/opponent Result/latest update
04:16:00 Live Surfing Women’s shortboard Round 1 Sugar Shanti Gayen In action/result awaited
05:02:00 Live Surfing Women’s shortboard Round 1 Kamali Prakash In action/result awaited
06:00:00 Live Equestrian Dressage individual qualifier and team final Gaurav Pundir, Hriday Vipul Chheda, Shruti Vora, Jai Sud Medal event live/result awaited
06:00:00 Completed Fencing Men’s foil team Round of 16 India vs Hong Kong, China India lost and exited
06:10:00 Completed Badminton Mixed doubles first round Dhruv Kapila/Tanisha Crasto vs Aminath Abdul Razzaq N/Ahmed Nibal, Maldives India won 21-8, 21-7 in 21 minutes
06:15:00 Completed Shooting 10m air pistol mixed-team qualification Kamaljeet/Suruchi Inder Singh India topped qualification with 587-29x; qualified for final
06:30:00 Live Athletics Women’s heptathlon long jump Anamika Aneesh, Pooja In action/result awaited
06:30:00 Completed Canoe sprint Men’s kayak double 500m semifinal Prasanna Kumar CS/Prohit Baroi Finished fifth in semifinal 1; into Final B
06:30:00 Completed Table tennis Mixed doubles quarter-final Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem, Hong Kong India won 3-1 (11-6, 13-15, 11-9, 11-5); semifinal reached, medal assured
06:30:00 Completed Table tennis Mixed doubles quarter-final Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Kuai Man, China India lost 0-3 (5-11, 10-12, 9-11); campaign ended
06:40:00 Completed Swimming Men’s 50m breaststroke heat Dhanush Suresh Finished seventh in heat, 21st overall; missed final
06:50:00 Completed Canoe sprint Women’s canoe double 500m semifinal Megha Pradeep/Neha Leichonbam Finished fourth in semifinal 1; eliminated
06:58:00 Completed Swimming Men’s 200m backstroke heat Rishabh Das Finished second in heat 1; overall final status awaited
07:00:00 Live Fencing Women’s epee team Round of 16 Anupriya, Mitva Chaudhari, Tanishka Khatri, Yashkeerat Kaur Live/result awaited
07:00:00 Live Squash Mixed doubles quarter-final Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado, Philippines Live/result awaited
07:06:00 Live Swimming Men’s 200m backstroke heat Utkarsh Patil Live/result awaited
07:10:00 Live Swimming Men’s 400m freestyle heat Dhakshan Shashikumar Live/result awaited
07:15:00 Live Shooting Men’s 50m rifle 3 positions qualification and team final Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar Medal event live/result awaited
07:20:00 Upcoming Surfing Men’s shortboard Round 1 Kishore Kumar Anbarashu Awaited
07:22:00 Live Swimming Men’s 400m freestyle heat Aneesh Sunil Kumar Gowda Live/result awaited
07:30:00 Upcoming Hockey Women’s Pool B India vs Japan Awaited
07:30:00 Upcoming Table tennis Men’s doubles Round 2 G Sathiyan/Harmeet Desai vs Affan Pratama/Muhammad Negara, Indonesia Awaited
07:36:00 Upcoming Swimming Men’s 200m butterfly heat Sajan Prakash Awaited
07:55:00 Upcoming Esports Pokémon Unite Group C India vs South Korea Awaited
08:00:00 No medal final Canoe sprint Men’s kayak double 500m final Prasanna Kumar CS/Prohit Baroi Missed Final A; into Final B
08:10:00 Upcoming Canoe sprint Women’s kayak four 500m Final A Dhanamanjuri Devi Khwairakpam/Pooja/Soniya Devi Phairembam/Parvathy Geetha Medal event
08:15:00 Upcoming Table tennis Men’s doubles Round 2 Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka, Japan Awaited
08:20:00 Conditional Fencing Team quarter-finals Women’s epee team, if qualified Men’s foil team out; women’s epee subject to R16 result
08:30:00 No Indian Canoe sprint Women’s canoe double 500m final Megha Pradeep/Neha Leichonbam Did not qualify after semifinal elimination
08:30:00 Qualified Shooting 10m air pistol mixed-team final Kamaljeet/Suruchi Inder Singh India qualified top; final against Iran, South Korea and Indonesia
09:00:00 Upcoming Table tennis Women’s singles Round 2 Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza, Syria Awaited
09:15:00 Upcoming Surfing Men’s shortboard Round 1 Sivaraj Babu Awaited
09:15:00 Upcoming Squash Men’s singles quarter-final Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue, Japan Awaited
09:30:00 Upcoming Kabaddi Women’s semifinal India vs Nepal Medal assured if India win; final spot at stake
9:38 am onwards Conditional Surfing Women’s shortboard Round 2 Sugar Shanti Gayen/Kamali Prakash, if qualified Subject to qualification
09:45:00 Upcoming Table tennis Women’s singles Round 2 Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong, North Korea Awaited
10:00:00 Upcoming Squash Women’s singles quarter-final Anahat Singh vs Tanvi Khanna All-Indian contest
10:15:00 Upcoming Boxing Men’s 60kg Round of 16 Sachin vs Abu Jajeh Mohammad, UAE Awaited
10:30:00 Conditional Shooting Men’s 50m rifle 3 positions individual final Aishwary Pratap Singh Tomar/Rudrankksh Patil/Niraj Kumar, if qualified Subject to qualification
10:30:00 Upcoming Table tennis Men’s singles Round 2 Manav Thakkar vs U Tae Ryong, North Korea Awaited
10:45:00 Upcoming Kabaddi Men’s semifinal India vs Thailand Final spot at stake
10:45:00 Upcoming Squash Men’s singles quarter-final Veer Chotrani vs Muhammad Irfan, Pakistan Awaited
10:50 am onwards No Indian Fencing Men’s foil team semifinal India, if qualified India lost in Round of 16
11:15:00 Upcoming Table tennis Men’s singles Round 2 Manush Shah vs Benyamin Faraji, Iran Awaited
12:00:00 Upcoming Table tennis Women’s doubles Round 3 Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu, China Awaited
12:30:00 Upcoming Badminton Men’s doubles first round Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty vs Pakkapon Teeraratsakul/Peeratchai Sukphun, Thailand Awaited
12:30 pm onwards Qualified Badminton Mixed doubles second round Dhruv Kapila/Tanisha Crasto Qualified after beating Maldives pair
12:45:00 Upcoming Table tennis Women’s doubles Diya Chitale/Yashaswini Ghorpade vs Fan Shuhan/Chen Yi, China Awaited
12:50 pm onwards Conditional Fencing Women’s epee team semifinal India, if qualified Subject to qualification
13:30:00 Upcoming Badminton Women’s doubles first round Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Tsang Hiu Yan/Lui Lok Lok, Hong Kong Awaited
13:30:00 Upcoming Weightlifting Women’s 61kg Group A final Seram Nirupama Devi Medal event
13:35:00 No Indian Swimming Men’s 50m breaststroke final Dhanush Suresh Did not qualify
13:50:00 Upcoming Badminton Women’s doubles first round Simran Singhi/Kavipriya Selvam vs Febriana Kusuma/Meilysa Puspitasari, Indonesia Awaited
13:55:00 Conditional Swimming Men’s 200m backstroke final Rishabh Das/Utkarsh Patil, if qualified Subject to qualification
14:15:00 Upcoming Boxing Women’s 54kg Round of 16 Preeti vs Pang Choi Mi, North Korea Awaited
14:22:00 Conditional Swimming Men’s 400m freestyle final Dhakshan Shashikumar/Aneesh Sunil Kumar Gowda, if qualified Subject to qualification
14:50:00 No Indian Fencing Men’s foil team final India, if qualified India lost in Round of 16
14:51:00 Conditional Swimming Men’s 200m butterfly final Sajan Prakash, if qualified Subject to qualification
15:00:00 No Indian Table tennis Mixed doubles semifinal Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade, if qualified Did not qualify after quarter-final loss
15:35:00 Upcoming Athletics Women’s shot put final Manpreet Kaur, Krishna Jayasankar Menon Medal event
15:45:00 Qualified Table tennis Mixed doubles semifinal Manush Shah/Diya Chitale Qualified after beating world No 4 Hong Kong pair; medal assured
15:50:00 Conditional Fencing Women’s epee team final India, if qualified Subject to qualification
16:11:00 Upcoming Athletics Men’s 100m semifinal Gurindervir Singh Awaited
16:19:00 Upcoming Athletics Men’s 100m semifinal Animesh Kujur Awaited
16:33:00 Upcoming Athletics Women’s pole vault final Sindhushree Ganesha, Baranica Elangovan Medal event
16:41:00 Upcoming Athletics Women’s heptathlon 800m Anamika Kozhinjaparambil, Pooja Awaited
17:02:00 Upcoming Athletics Men’s 10,000m final Gulveer Singh Medal event
17:10:00 Upcoming Athletics Men’s hammer throw final Damneet Singh, Praveen Kumar Medal event
17:10:00 Upcoming Badminton Men’s doubles first round Hariharan Amsakarunan/MR Arjun vs Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Indonesia Awaited
17:53:00 Upcoming Athletics Women’s 400m heat Kiran Awaited
18:01:00 Upcoming Athletics Women’s 400m heat Prachi Awaited
18:21:00 Upcoming Athletics Men’s 400m heat Vishal TK Awaited
18:50:00 Conditional Athletics Men’s 100m final Animesh Kujur/Gurindervir Singh, if qualified Medal event, subject to qualification
Time to be confirmed Upcoming Badminton Women’s singles first round Unnati Hooda vs Yu Mi Song, North Korea Awaited

7:17 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Table tennis - Harmeet-Yashaswini bow out in mixed doubles quarter-finals

India’s Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade are out of the mixed doubles event at the Asian Games 2026 after losing their quarter-final to China’s Lin Shidong and Kuai Man.

The Indian pair went down 0-3, with the Chinese duo winning 11-5, 12-10, 11-9.

After losing the opening game, Harmeet and Yashaswini pushed China hard in the next two games, especially in the second, but could not convert the close moments as their campaign ended in the last eight.

7:01 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: Shooting - Kamaljeet-Suruchi enter 10m air pistol mixed final

India finally have a strong reason to cheer from the pistol range, with Kamaljeet and Suruchi qualifying for the 10m air pistol mixed team final as the top-ranked pair.
 
The Indian duo finished qualification with 587-29x, producing three excellent series of 196, 195 and 196. Their total was just four short of the world record, and it came after two difficult days for India’s pistol shooters.

India finished ahead of Iran, South Korea and Indonesia, who will join them in the final. The qualification score, however, will not carry forward, with all four teams starting from scratch in the medal round.

10m air pistol mixed team qualification standings
Rank Team Result Status
1 India 587-29x Qualified
2 Iran 584-17x Qualified
3 South Korea 582-23x Qualified
4 Indonesia 580-30x Qualified
5 North Korea 578-24x Did not qualify

7:00 AM

Asian Games 2026 Day 6 LIVE UPDATES: India Squash schedule today

India at Asian Games 2026: Squash event on September 25
Time Event and Indian participation Result
7:00 a.m. Mixed doubles quarterfinal: Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado (Philippines) Awaited
9:15 a.m. Men’s singles quarterfinal: Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan) Awaited
10:00 a.m. Women’s singles quarterfinal: Anahat Singh vs Tanvi Khanna Awaited
10:45 a.m. Men’s singles quarterfinal: Veer Chotrani vs Muhammad Irfan (Pakistan) Awaited

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Topics :Asian GamesSports News

First Published: Sep 25 2026 | 6:20 AM IST