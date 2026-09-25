Asian Games 2026 LIVE UPDATES Day 6: Kabaddi -India women's SF at 9:30 am; India 2-0 Japan (3rd QTR)

| India at Asian Games 2026 on September 25: Full schedule and results
| Time (IST)
| Status
| Sport
| Event
| Indian participation/opponent
| Result/latest update
| 04:16:00
| Live
| Surfing
| Women’s shortboard Round 1
| Sugar Shanti Gayen
| In action/result awaited
| 05:02:00
| Live
| Surfing
| Women’s shortboard Round 1
| Kamali Prakash
| In action/result awaited
| 06:00:00
| Live
| Equestrian
| Dressage individual qualifier and team final
| Gaurav Pundir, Hriday Vipul Chheda, Shruti Vora, Jai Sud
| Medal event live/result awaited
| 06:00:00
| Completed
| Fencing
| Men’s foil team Round of 16
| India vs Hong Kong, China
| India lost and exited
| 06:10:00
| Completed
| Badminton
| Mixed doubles first round
| Dhruv Kapila/Tanisha Crasto vs Aminath Abdul Razzaq N/Ahmed Nibal, Maldives
| India won 21-8, 21-7 in 21 minutes
| 06:15:00
| Completed
| Shooting
| 10m air pistol mixed-team qualification
| Kamaljeet/Suruchi Inder Singh
| India topped qualification with 587-29x; qualified for final
| 06:30:00
| Live
| Athletics
| Women’s heptathlon long jump
| Anamika Aneesh, Pooja
| In action/result awaited
| 06:30:00
| Completed
| Canoe sprint
| Men’s kayak double 500m semifinal
| Prasanna Kumar CS/Prohit Baroi
| Finished fifth in semifinal 1; into Final B
| 06:30:00
| Completed
| Table tennis
| Mixed doubles quarter-final
| Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem, Hong Kong
| India won 3-1 (11-6, 13-15, 11-9, 11-5); semifinal reached, medal assured
| 06:30:00
| Completed
| Table tennis
| Mixed doubles quarter-final
| Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Lin Shidong/Kuai Man, China
| India lost 0-3 (5-11, 10-12, 9-11); campaign ended
| 06:40:00
| Completed
| Swimming
| Men’s 50m breaststroke heat
| Dhanush Suresh
| Finished seventh in heat, 21st overall; missed final
| 06:50:00
| Completed
| Canoe sprint
| Women’s canoe double 500m semifinal
| Megha Pradeep/Neha Leichonbam
| Finished fourth in semifinal 1; eliminated
| 06:58:00
| Completed
| Swimming
| Men’s 200m backstroke heat
| Rishabh Das
| Finished second in heat 1; overall final status awaited
| 07:00:00
| Live
| Fencing
| Women’s epee team Round of 16
| Anupriya, Mitva Chaudhari, Tanishka Khatri, Yashkeerat Kaur
| Live/result awaited
| 07:00:00
| Live
| Squash
| Mixed doubles quarter-final
| Joshna Chinappa/Velavan Senthilkumar vs David Pelino/Jemyca Aribado, Philippines
| Live/result awaited
| 07:06:00
| Live
| Swimming
| Men’s 200m backstroke heat
| Utkarsh Patil
| Live/result awaited
| 07:10:00
| Live
| Swimming
| Men’s 400m freestyle heat
| Dhakshan Shashikumar
| Live/result awaited
| 07:15:00
| Live
| Shooting
| Men’s 50m rifle 3 positions qualification and team final
| Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar
| Medal event live/result awaited
| 07:20:00
| Upcoming
| Surfing
| Men’s shortboard Round 1
| Kishore Kumar Anbarashu
| Awaited
| 07:22:00
| Live
| Swimming
| Men’s 400m freestyle heat
| Aneesh Sunil Kumar Gowda
| Live/result awaited
| 07:30:00
| Upcoming
| Hockey
| Women’s Pool B
| India vs Japan
| Awaited
| 07:30:00
| Upcoming
| Table tennis
| Men’s doubles Round 2
| G Sathiyan/Harmeet Desai vs Affan Pratama/Muhammad Negara, Indonesia
| Awaited
| 07:36:00
| Upcoming
| Swimming
| Men’s 200m butterfly heat
| Sajan Prakash
| Awaited
| 07:55:00
| Upcoming
| Esports
| Pokémon Unite Group C
| India vs South Korea
| Awaited
| 08:00:00
| No medal final
| Canoe sprint
| Men’s kayak double 500m final
| Prasanna Kumar CS/Prohit Baroi
| Missed Final A; into Final B
| 08:10:00
| Upcoming
| Canoe sprint
| Women’s kayak four 500m Final A
| Dhanamanjuri Devi Khwairakpam/Pooja/Soniya Devi Phairembam/Parvathy Geetha
| Medal event
| 08:15:00
| Upcoming
| Table tennis
| Men’s doubles Round 2
| Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka, Japan
| Awaited
| 08:20:00
| Conditional
| Fencing
| Team quarter-finals
| Women’s epee team, if qualified
| Men’s foil team out; women’s epee subject to R16 result
| 08:30:00
| No Indian
| Canoe sprint
| Women’s canoe double 500m final
| Megha Pradeep/Neha Leichonbam
| Did not qualify after semifinal elimination
| 08:30:00
| Qualified
| Shooting
| 10m air pistol mixed-team final
| Kamaljeet/Suruchi Inder Singh
| India qualified top; final against Iran, South Korea and Indonesia
| 09:00:00
| Upcoming
| Table tennis
| Women’s singles Round 2
| Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza, Syria
| Awaited
| 09:15:00
| Upcoming
| Surfing
| Men’s shortboard Round 1
| Sivaraj Babu
| Awaited
| 09:15:00
| Upcoming
| Squash
| Men’s singles quarter-final
| Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue, Japan
| Awaited
| 09:30:00
| Upcoming
| Kabaddi
| Women’s semifinal
| India vs Nepal
| Medal assured if India win; final spot at stake
| 9:38 am onwards
| Conditional
| Surfing
| Women’s shortboard Round 2
| Sugar Shanti Gayen/Kamali Prakash, if qualified
| Subject to qualification
| 09:45:00
| Upcoming
| Table tennis
| Women’s singles Round 2
| Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong, North Korea
| Awaited
| 10:00:00
| Upcoming
| Squash
| Women’s singles quarter-final
| Anahat Singh vs Tanvi Khanna
| All-Indian contest
| 10:15:00
| Upcoming
| Boxing
| Men’s 60kg Round of 16
| Sachin vs Abu Jajeh Mohammad, UAE
| Awaited
| 10:30:00
| Conditional
| Shooting
| Men’s 50m rifle 3 positions individual final
| Aishwary Pratap Singh Tomar/Rudrankksh Patil/Niraj Kumar, if qualified
| Subject to qualification
| 10:30:00
| Upcoming
| Table tennis
| Men’s singles Round 2
| Manav Thakkar vs U Tae Ryong, North Korea
| Awaited
| 10:45:00
| Upcoming
| Kabaddi
| Men’s semifinal
| India vs Thailand
| Final spot at stake
| 10:45:00
| Upcoming
| Squash
| Men’s singles quarter-final
| Veer Chotrani vs Muhammad Irfan, Pakistan
| Awaited
| 10:50 am onwards
| No Indian
| Fencing
| Men’s foil team semifinal
| India, if qualified
| India lost in Round of 16
| 11:15:00
| Upcoming
| Table tennis
| Men’s singles Round 2
| Manush Shah vs Benyamin Faraji, Iran
| Awaited
| 12:00:00
| Upcoming
| Table tennis
| Women’s doubles Round 3
| Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu, China
| Awaited
| 12:30:00
| Upcoming
| Badminton
| Men’s doubles first round
| Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty vs Pakkapon Teeraratsakul/Peeratchai Sukphun, Thailand
| Awaited
| 12:30 pm onwards
| Qualified
| Badminton
| Mixed doubles second round
| Dhruv Kapila/Tanisha Crasto
| Qualified after beating Maldives pair
| 12:45:00
| Upcoming
| Table tennis
| Women’s doubles
| Diya Chitale/Yashaswini Ghorpade vs Fan Shuhan/Chen Yi, China
| Awaited
| 12:50 pm onwards
| Conditional
| Fencing
| Women’s epee team semifinal
| India, if qualified
| Subject to qualification
| 13:30:00
| Upcoming
| Badminton
| Women’s doubles first round
| Treesa Jolly/Gayatri Gopichand vs Tsang Hiu Yan/Lui Lok Lok, Hong Kong
| Awaited
| 13:30:00
| Upcoming
| Weightlifting
| Women’s 61kg Group A final
| Seram Nirupama Devi
| Medal event
| 13:35:00
| No Indian
| Swimming
| Men’s 50m breaststroke final
| Dhanush Suresh
| Did not qualify
| 13:50:00
| Upcoming
| Badminton
| Women’s doubles first round
| Simran Singhi/Kavipriya Selvam vs Febriana Kusuma/Meilysa Puspitasari, Indonesia
| Awaited
| 13:55:00
| Conditional
| Swimming
| Men’s 200m backstroke final
| Rishabh Das/Utkarsh Patil, if qualified
| Subject to qualification
| 14:15:00
| Upcoming
| Boxing
| Women’s 54kg Round of 16
| Preeti vs Pang Choi Mi, North Korea
| Awaited
| 14:22:00
| Conditional
| Swimming
| Men’s 400m freestyle final
| Dhakshan Shashikumar/Aneesh Sunil Kumar Gowda, if qualified
| Subject to qualification
| 14:50:00
| No Indian
| Fencing
| Men’s foil team final
| India, if qualified
| India lost in Round of 16
| 14:51:00
| Conditional
| Swimming
| Men’s 200m butterfly final
| Sajan Prakash, if qualified
| Subject to qualification
| 15:00:00
| No Indian
| Table tennis
| Mixed doubles semifinal
| Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade, if qualified
| Did not qualify after quarter-final loss
| 15:35:00
| Upcoming
| Athletics
| Women’s shot put final
| Manpreet Kaur, Krishna Jayasankar Menon
| Medal event
| 15:45:00
| Qualified
| Table tennis
| Mixed doubles semifinal
| Manush Shah/Diya Chitale
| Qualified after beating world No 4 Hong Kong pair; medal assured
| 15:50:00
| Conditional
| Fencing
| Women’s epee team final
| India, if qualified
| Subject to qualification
| 16:11:00
| Upcoming
| Athletics
| Men’s 100m semifinal
| Gurindervir Singh
| Awaited
| 16:19:00
| Upcoming
| Athletics
| Men’s 100m semifinal
| Animesh Kujur
| Awaited
| 16:33:00
| Upcoming
| Athletics
| Women’s pole vault final
| Sindhushree Ganesha, Baranica Elangovan
| Medal event
| 16:41:00
| Upcoming
| Athletics
| Women’s heptathlon 800m
| Anamika Kozhinjaparambil, Pooja
| Awaited
| 17:02:00
| Upcoming
| Athletics
| Men’s 10,000m final
| Gulveer Singh
| Medal event
| 17:10:00
| Upcoming
| Athletics
| Men’s hammer throw final
| Damneet Singh, Praveen Kumar
| Medal event
| 17:10:00
| Upcoming
| Badminton
| Men’s doubles first round
| Hariharan Amsakarunan/MR Arjun vs Fajar Alfian/Shohibul Fikri, Indonesia
| Awaited
| 17:53:00
| Upcoming
| Athletics
| Women’s 400m heat
| Kiran
| Awaited
| 18:01:00
| Upcoming
| Athletics
| Women’s 400m heat
| Prachi
| Awaited
| 18:21:00
| Upcoming
| Athletics
| Men’s 400m heat
| Vishal TK
| Awaited
| 18:50:00
| Conditional
| Athletics
| Men’s 100m final
| Animesh Kujur/Gurindervir Singh, if qualified
| Medal event, subject to qualification
| Time to be confirmed
| Upcoming
| Badminton
| Women’s singles first round
| Unnati Hooda vs Yu Mi Song, North Korea
| Awaited