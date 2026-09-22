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Asian Games 2026 medal tally: Full list of India medal winners till Day 3

India won their first gold medal of the Asian Games 2026 on Tuesday, courtesy of India's women's cricket team

India's women's cricket team after winning a gold medal in the Asian Games 2026
India's women's cricket team after winning a gold medal in the Asian Games 2026India's women's cricket team after winning a gold medal in the Asian Games 2026
Aditya Kaushik New Delhi
3 min read Last Updated : Sep 22 2026 | 3:15 PM IST
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India continued their brilliant run at the Asian Games 2026, being held in Aichi-Nagoya, on Tuesday as they added their first gold medal of the edition, courtesy of Harmanpreet Kaur-led India’s women’s cricket team, who beat Sri Lanka in the gold medal match by 147 runs to retain their title as defending champions.
 
The gold medal from cricket took India’s total medal count to 7, with 5 of those medals (4 silver and 1 bronze) coming from shooting. One remaining medal came from MMA, as Suchika Tariya secured the bronze medal in the women’s 60kg event.
 
India also confirmed at least one bronze medal on Tuesday as India’s men’s badminton team beat Japan 3-0 to book their place in the men’s team event semifinal round. 
 
India currently have 7 medals to their name (1 gold, 4 silver and 2 bronze medals) and are currently placed eighth in the overall points table. 
 
Full list of India’s medal winners in Asian Games 2026 so far:
No.MedalSportEventIndian athlete(s)/team
1GoldCricketWomen’s teamIndia
2SilverShootingWomen’s 10m air rifle teamElavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, Vidarsa Vinod Kochalumkal
3SilverShootingWomen’s 10m air rifle individualElavenil Valarivan
4SilverShootingMen’s 10m air rifle teamRudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane
5SilverShootingMen’s 10m air rifle individualHimanshu Dhillon
6BronzeMMAWomen’s Traditional -60kgSuchika Taryal
7BronzeShootingMen’s 10m air rifle individualRudrankksh Patil

China continue to lead the medal tally

As per the current medal count, China are leading the medal tally with 30 gold, 12 silver and 7 bronze medals to their name. Hosts Japan are in second position with 9 gold, 14 silver and 16 bronze medals.
 
Kazakhstan (6 gold, 1 silver and 5 bronze medals), the Republic of Korea (5 gold, 4 silver and 15 bronze medals) and Thailand (4 gold,1 silver and 1 bronze medal) are the next three teams in the top five.
 
Asian Games 2026 medal tally:
RankCountryGoldSilverBronzeTotal
1China3012749
2Japan9141639
3Kazakhstan61512
4Republic of Korea541524
5Thailand4116
6Hong Kong, China34411
7Tajikistan2114
8India1427
9Uzbekistan1416
10Chinese Taipei1359
11Islamic Republic of Iran1315
12Macao, China1304
13Singapore1214
14Jordan1113
14Myanmar1113
16Malaysia1034
16Vietnam1034
18Kuwait1023
19Bahrain0202
20Indonesia0178
 (This tally will be updated after the end of Day 3)
 
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First Published: Sep 22 2026 | 3:14 PM IST

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