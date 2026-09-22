Asian Games 2026 medal tally: Full list of India medal winners till Day 3
India won their first gold medal of the Asian Games 2026 on Tuesday, courtesy of India's women's cricket team
Aditya Kaushik New Delhi
India won their first gold medal of the Asian Games 2026 on Tuesday, courtesy of India's women's cricket team
|No.
|Medal
|Sport
|Event
|Indian athlete(s)/team
|1
|Gold
|Cricket
|Women’s team
|India
|2
|Silver
|Shooting
|Women’s 10m air rifle team
|Elavenil Valarivan, Sonam Uttam Maskar, Vidarsa Vinod Kochalumkal
|3
|Silver
|Shooting
|Women’s 10m air rifle individual
|Elavenil Valarivan
|4
|Silver
|Shooting
|Men’s 10m air rifle team
|Rudrankksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Mane
|5
|Silver
|Shooting
|Men’s 10m air rifle individual
|Himanshu Dhillon
|6
|Bronze
|MMA
|Women’s Traditional -60kg
|Suchika Taryal
|7
|Bronze
|Shooting
|Men’s 10m air rifle individual
|Rudrankksh Patil
|Rank
|Country
|Gold
|Silver
|Bronze
|Total
|1
|China
|30
|12
|7
|49
|2
|Japan
|9
|14
|16
|39
|3
|Kazakhstan
|6
|1
|5
|12
|4
|Republic of Korea
|5
|4
|15
|24
|5
|Thailand
|4
|1
|1
|6
|6
|Hong Kong, China
|3
|4
|4
|11
|7
|Tajikistan
|2
|1
|1
|4
|8
|India
|1
|4
|2
|7
|9
|Uzbekistan
|1
|4
|1
|6
|10
|Chinese Taipei
|1
|3
|5
|9
|11
|Islamic Republic of Iran
|1
|3
|1
|5
|12
|Macao, China
|1
|3
|0
|4
|13
|Singapore
|1
|2
|1
|4
|14
|Jordan
|1
|1
|1
|3
|14
|Myanmar
|1
|1
|1
|3
|16
|Malaysia
|1
|0
|3
|4
|16
|Vietnam
|1
|0
|3
|4
|18
|Kuwait
|1
|0
|2
|3
|19
|Bahrain
|0
|2
|0
|2
|20
|Indonesia
|0
|1
|7
|8
First Published: Sep 22 2026 | 3:14 PM IST