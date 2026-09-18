Asian Games 2026 September 18: Schedule, live event time (IST), streaming
India's women's cricket team will begin its gold medal defence at Asian Games 2026 with the quarter-final match against hosts Japan at 10:30 am IST
India's women's cricket team will begin its gold medal defence at Asian Games 2026 with the quarter-final match against hosts Japan at 10:30 am IST
|Time (IST)
|Sport
|Indian athlete/team
|Event
|Stage
|Opponent
|05:30 AM
|Soft Tennis
|India men
|Men’s team
|Group C
|Laos
|06:00 AM
|Teqball
|Quimcy Joaquim Dsouza
|Women’s singles
|Group stage
|Sakamoto Yuina (Japan)
|06:30 AM
|Teqball
|Quimcy Joaquim Dsouza
|Women’s singles
|Group stage
|DY Koemyean (Cambodia)
|07:30 AM
|Soft Tennis
|India men
|Men’s team
|Group C
|Chinese Taipei
|07:30 AM
|Teqball
|Quimcy Joaquim Dsouza
|Women’s singles
|Quarter-final
|If advance
|09:30 AM
|Soft Tennis
|India men
|Men’s team
|Group C
|Mongolia
|09:30 AM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Group stage
|Abuencia Jhoana & Agustin Prince (Philippines)
|10:30 AM
|Cricket
|India women
|Women’s team
|Quarter-final
|Japan
|11:00 AM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Group stage
|Bun Thuonvireak & Yorn Sophornraksmy (Cambodia)
|12:30 PM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Group stage
|Dejarden Phakpong & Wongkhamchan Suphawadi (Thailand)
|01:00 PM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Group stage
|Alebraheem Salman & Alfalakawi Hessah (Kuwait)
|03:00 PM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Quarter-final
|If advance
|04:00 PM
|Teqball
|Quimcy Dsouza & Mohamed Anas Imran Beg
|Mixed doubles
|Repechages
|If advance
First Published: Sep 18 2026 | 7:18 AM IST