Asian Games 2026 September 19: Schedule, live event time (IST), streaming

Asian Games 2026 September 19 schedule

Time (IST) Sport Event Stage Match Venue

6:30 AM Teqball Women's singles Semifinal Quimcy Joaquim D'Souza (India) vs Sumaya (Indonesia) Nagoya City Higashi Sports Center

6:30 AM Teqball Women's singles Semifinal Khin Hnin Wai (Myanmar) vs Kamar Dandal (Lebanon) Nagoya City Higashi Sports Center

7:00 AM Teqball Women's doubles Semifinal Hsu Mon Aung & Phyu Phyu Than (Myanmar) vs Maria Chedid & Kamar Dandal (Lebanon) Nagoya City Higashi Sports Center

7:00 AM Teqball Women's doubles Semifinal Jutatip Kuntatong & Suphawadi Wongkhamchan (Thailand) vs Sophornraksmey Yorn & Sreymeas Mey (Cambodia) Nagoya City Higashi Sports Center

7:30 AM Teqball Mixed doubles Semifinal Phakpong Dejaroen & Suphawadi Wongkhamchan (Thailand) vs Hoang Minh Tan Nguyen & Gia Nghi Trinh (Vietnam) Nagoya City Higashi Sports Center

7:30 AM Teqball Mixed doubles Semifinal Match 2 — teams not specified in supplied text Nagoya City Higashi Sports Center

8:00 AM Teqball Men's singles Semifinal Ali Jalil Mezher Alelayawi (Iraq) vs Friday Saw (Myanmar) Nagoya City Higashi Sports Center

8:00 AM Teqball Men's singles Semifinal Zaid Eidan (Kuwait) vs Junsuk Lee (South Korea) Nagoya City Higashi Sports Center

8:30 AM Teqball Men's doubles Semifinal Basel Ahmad & Abdulwahab Alqattan (Kuwait) vs Ahmad Kassem Arabi & Mohamad Hafez (Lebanon) Nagoya City Higashi Sports Center