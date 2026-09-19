Asian Games 2026 September 19: Schedule, live event time (IST), streaming
India will take part in only one event on September 19 in Asian Games 2026, the women's singles teqball semi-final match at 6:30 am IST
Aditya Kaushik New Delhi
India will take part in only one event on September 19 in Asian Games 2026, the women's singles teqball semi-final match at 6:30 am IST
|Asian Games 2026 September 19 schedule
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Stage
|Match
|Venue
|6:30 AM
|Teqball
|Women's singles
|Semifinal
|Quimcy Joaquim D'Souza (India) vs Sumaya (Indonesia)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|6:30 AM
|Teqball
|Women's singles
|Semifinal
|Khin Hnin Wai (Myanmar) vs Kamar Dandal (Lebanon)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|7:00 AM
|Teqball
|Women's doubles
|Semifinal
|Hsu Mon Aung & Phyu Phyu Than (Myanmar) vs Maria Chedid & Kamar Dandal (Lebanon)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|7:00 AM
|Teqball
|Women's doubles
|Semifinal
|Jutatip Kuntatong & Suphawadi Wongkhamchan (Thailand) vs Sophornraksmey Yorn & Sreymeas Mey (Cambodia)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|7:30 AM
|Teqball
|Mixed doubles
|Semifinal
|Phakpong Dejaroen & Suphawadi Wongkhamchan (Thailand) vs Hoang Minh Tan Nguyen & Gia Nghi Trinh (Vietnam)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|7:30 AM
|Teqball
|Mixed doubles
|Semifinal
|Match 2 — teams not specified in supplied text
|Nagoya City Higashi Sports Center
|8:00 AM
|Teqball
|Men's singles
|Semifinal
|Ali Jalil Mezher Alelayawi (Iraq) vs Friday Saw (Myanmar)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|8:00 AM
|Teqball
|Men's singles
|Semifinal
|Zaid Eidan (Kuwait) vs Junsuk Lee (South Korea)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|8:30 AM
|Teqball
|Men's doubles
|Semifinal
|Basel Ahmad & Abdulwahab Alqattan (Kuwait) vs Ahmad Kassem Arabi & Mohamad Hafez (Lebanon)
|Nagoya City Higashi Sports Center
|8:30 AM
|Teqball
|Men's doubles
|Semifinal
|Sorrasak Thaosiri & Jirati Chanliang (Thailand) vs Abdulrahman Ahmed Radhi & Ali Jalil Mezher Alelayawi (Iraq)
|Nagoya City Higashi Sports Center
First Published: Sep 19 2026 | 5:52 AM IST