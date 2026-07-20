Home / Sports / FIFA World Cup / News / 1930 to 2026: Full list of FIFA WC Golden Boot and Golden Ball winners

1930 to 2026: Full list of FIFA WC Golden Boot and Golden Ball winners

Argentina's Lionel Messi is the only player to have won the Golden Ball award twice after being named the tournament's best player in 2014 and 2022

FIFA World Cup Golden Boot and Golden Ball winners list
FIFA World Cup Golden Boot and Golden Ball winners list
Aditya Kaushik New Delhi
3 min read Last Updated : Jul 20 2026 | 9:03 AM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source
The FIFA World Cup is typically an event where the best teams from around the world face each other every four years, with the right to be called world champions on the line.
 
Despite the tournament being a team event, with the highest prize being the FIFA World Cup trophy, it also features several awards that recognise the individual brilliance of players throughout the tournament.
 
Two of the biggest individual awards at the FIFA World Cup are the FIFA World Cup Golden Boot, which is awarded to the player who scores the most goals during the tournament, and the FIFA World Cup Golden Ball, which is awarded to the best all-round player of the tournament.
 
But who are the individuals who have been able to win these prestigious awards in the 96-year history of the tournament? Take a look.

FIFA Golden Boot

The FIFA Golden Boot is the oldest individual award in the tournament's history, having been presented to the top goalscorer since the inaugural edition of the competition in 1930.
 
While no player in the tournament's history has been able to win the Golden Boot twice, there have been two editions in the past 96 years in which more than one player shared the award.
 
During the 1994 World Cup, Oleg Salenko and Hristo Stoichkov were announced as the joint winners of the FIFA Golden Boot. In 1962, six players, namely Garrincha, Vavá, Leonel Sánchez, Dražan Jerković, Flórián Albert and Valentin Ivanov, received the award as they all finished with four goals each.
 
FIFA World Cup: Full list of Golden Boot winners:
Year Host Golden Boot Winner Country Goals
2026 Canada, Mexico & United States Kylian Mbappe France 10
2022 Qatar Kylian Mbappé France 8
2018 Russia Harry Kane England 6
2014 Brazil James Rodríguez Colombia 6
2010 South Africa Thomas Müller Germany 5
2006 Germany Miroslav Klose Germany 5
2002 South Korea & Japan Ronaldo Brazil 8
1998 France Davor Šuker Croatia 6
1994 United States Oleg Salenko / Hristo Stoichkov Russia / Bulgaria 6
1990 Italy Salvatore Schillaci Italy 6
1986 Mexico Gary Lineker England 6
1982 Spain Paolo Rossi Italy 6
1978 Argentina Mario Kempes Argentina 6
1974 West Germany Grzegorz Lato Poland 7
1970 Mexico Gerd Müller West Germany 10
1966 England Eusébio Portugal 9
1962 Chile Garrincha / Vavá / Leonel Sánchez / Dražan Jerković / Flórián Albert / Valentin Ivanov Brazil / Brazil / Chile / Yugoslavia / Hungary / Soviet Union 4
1958 Sweden Just Fontaine France 13
1954 Switzerland Sándor Kocsis Hungary 11
1950 Brazil Ademir Brazil 9
1938 France Leônidas Brazil 7
1934 Italy Oldřich Nejedlý Czechoslovakia 5
1930 Uruguay Guillermo Stábile Argentina 8

FIFA Golden Ball

Unlike the Golden Boot, the Golden Ball award was not introduced until the 1978 World Cup in Argentina. In the tournament's history, only one player has been able to win the award twice, namely Argentina's Lionel Messi, who received the FIFA World Cup Golden Ball in 2014 and 2022.
 
FIFA World Cup: Full list of Golden Ball winners:
Year Host Golden Ball Winner Country
2026 Canada, Mexico & United States Rodri Spain
2022 Qatar Lionel Messi Argentina
2018 Russia Luka Modrić Croatia
2014 Brazil Lionel Messi Argentina
2010 South Africa Diego Forlán Uruguay
2006 Germany Zinedine Zidane France
2002 South Korea & Japan Oliver Kahn Germany
1998 France Ronaldo Brazil
1994 United States Romário Brazil
1990 Italy Salvatore Schillaci Italy
1986 Mexico Diego Maradona Argentina
1982 Spain Paolo Rossi Italy
1978 Argentina Mario Kempes Argentina
 
Connect with us on WhatsApp

More From This Section

How New York's rain forecast may affect Argentina vs Spain FIFA WC final

FIFA WC half-time show: Full list of performers, timings, live streaming

Messi retirement loading? Leo's emotional post before Argentina-Spain final

Coaches who humbled football's biggest managerial names at the World Cup

FIFA introduces American-style C'ship rings for 2026 World Cup champions

Topics :FIFA World Cuplionel messi

First Published: Jul 20 2026 | 9:02 AM IST

Explore News

Next Story