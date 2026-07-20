1930 to 2026: Full list of FIFA WC Golden Boot and Golden Ball winners
Argentina's Lionel Messi is the only player to have won the Golden Ball award twice after being named the tournament's best player in 2014 and 2022Aditya Kaushik New Delhi
Argentina's Lionel Messi is the only player to have won the Golden Ball award twice after being named the tournament's best player in 2014 and 2022Aditya Kaushik New Delhi
|Year
|Host
|Golden Boot Winner
|Country
|Goals
|2026
|Canada, Mexico & United States
|Kylian Mbappe
|France
|10
|2022
|Qatar
|Kylian Mbappé
|France
|8
|2018
|Russia
|Harry Kane
|England
|6
|2014
|Brazil
|James Rodríguez
|Colombia
|6
|2010
|South Africa
|Thomas Müller
|Germany
|5
|2006
|Germany
|Miroslav Klose
|Germany
|5
|2002
|South Korea & Japan
|Ronaldo
|Brazil
|8
|1998
|France
|Davor Šuker
|Croatia
|6
|1994
|United States
|Oleg Salenko / Hristo Stoichkov
|Russia / Bulgaria
|6
|1990
|Italy
|Salvatore Schillaci
|Italy
|6
|1986
|Mexico
|Gary Lineker
|England
|6
|1982
|Spain
|Paolo Rossi
|Italy
|6
|1978
|Argentina
|Mario Kempes
|Argentina
|6
|1974
|West Germany
|Grzegorz Lato
|Poland
|7
|1970
|Mexico
|Gerd Müller
|West Germany
|10
|1966
|England
|Eusébio
|Portugal
|9
|1962
|Chile
|Garrincha / Vavá / Leonel Sánchez / Dražan Jerković / Flórián Albert / Valentin Ivanov
|Brazil / Brazil / Chile / Yugoslavia / Hungary / Soviet Union
|4
|1958
|Sweden
|Just Fontaine
|France
|13
|1954
|Switzerland
|Sándor Kocsis
|Hungary
|11
|1950
|Brazil
|Ademir
|Brazil
|9
|1938
|France
|Leônidas
|Brazil
|7
|1934
|Italy
|Oldřich Nejedlý
|Czechoslovakia
|5
|1930
|Uruguay
|Guillermo Stábile
|Argentina
|8
|Year
|Host
|Golden Ball Winner
|Country
|2026
|Canada, Mexico & United States
|Rodri
|Spain
|2022
|Qatar
|Lionel Messi
|Argentina
|2018
|Russia
|Luka Modrić
|Croatia
|2014
|Brazil
|Lionel Messi
|Argentina
|2010
|South Africa
|Diego Forlán
|Uruguay
|2006
|Germany
|Zinedine Zidane
|France
|2002
|South Korea & Japan
|Oliver Kahn
|Germany
|1998
|France
|Ronaldo
|Brazil
|1994
|United States
|Romário
|Brazil
|1990
|Italy
|Salvatore Schillaci
|Italy
|1986
|Mexico
|Diego Maradona
|Argentina
|1982
|Spain
|Paolo Rossi
|Italy
|1978
|Argentina
|Mario Kempes
|Argentina
First Published: Jul 20 2026 | 9:02 AM IST