Hockey World Cup 2026 full schedule, IND vs PAK match date, live streaming

| Date
| Match
| Venue
| Time (IST)
| Aug 15 2026
| Australia vs Japan
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:30
| Aug 15 2026
| Germany vs Scotland
| Belfius Arena, Belgium
| 15:00
| Aug 15 2026
| Netherlands vs Chile
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 19:30
| Aug 15 2026
| Argentina vs USA
| Belfius Arena, Belgium
| 21:00
| Aug 16 2026
| England vs South Africa
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:30
| Aug 16 2026
| China vs India
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:30
| Aug 16 2026
| Belgium vs New Zealand
| Belfius Arena, Belgium
| 21:00
| Aug 17 2026
| Chile vs Japan
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:00
| Aug 17 2026
| USA vs Scotland
| Belfius Arena, Belgium
| 14:30
| Aug 17 2026
| Germany vs Argentina
| Belfius Arena, Belgium
| 20:30
| Aug 17 2026
| Australia vs Netherlands
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 21:30
| Aug 18 2026
| New Zealand vs Ireland
| Belfius Arena, Belgium
| 14:30
| Aug 18 2026
| England vs China
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:00
| Aug 18 2026
| India vs South Africa
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 18:30
| Aug 19 2026
| Spain vs Belgium
| Belfius Arena, Belgium
| 00:00
| Aug 19 2026
| Chile vs Australia
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:00
| Aug 19 2026
| Argentina vs Scotland
| Belfius Arena, Belgium
| 14:30
| Aug 19 2026
| USA vs Germany
| Belfius Arena, Belgium
| 17:30
| Aug 19 2026
| Netherlands vs Japan
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 21:30
| Aug 20 2026
| China vs South Africa
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:00
| Aug 20 2026
| New Zealand vs Spain
| Belfius Arena, Belgium
| 17:30
| Aug 20 2026
| India vs England
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 18:30
| Aug 21 2026
| Belgium vs Ireland
| Belfius Arena, Belgium
| 00:00
| Aug 21 2026
| Third Pool D vs Fourth Pool A
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:00
| Aug 21 2026
| Third Pool A vs Fourth Pool D
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:00
| Aug 21 2026
| First Pool D vs Second Pool A
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 18:30
| Aug 21 2026
| First Pool A vs Second Pool B
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 21:30
| Aug 22 2026
| Third Pool C vs Fourth Pool D
| Belfius Arena, Belgium
| 15:00
| Aug 22 2026
| Third Pool B vs Fourth Pool C
| Belfius Arena, Belgium
| 18:00
| Aug 22 2026
| First Pool C vs Second Pool B
| Belfius Arena, Belgium
| 21:00
| Aug 23 2026
| First Pool B vs Second Pool C
| Belfius Arena, Belgium
| 00:00
| Aug 23 2026
| Fourth Pool A vs Fourth Pool D
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:30
| Aug 23 2026
| Third Pool A vs Third Pool D
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:30
| Aug 23 2026
| First Pool A vs First Pool D
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 19:30
| Aug 23 2026
| Second Pool A vs Second Pool D
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 22:30
| Aug 24 2026
| Fourth Pool C vs Fourth Pool B
| Belfius Arena, Belgium
| 14:30
| Aug 24 2026
| Third Pool C vs Third Pool B
| Belfius Arena, Belgium
| 17:30
| Aug 24 2026
| Second Pool A vs Second Pool D
| Belfius Arena, Belgium
| 20:30
| Aug 25 2026
| First Pool C vs First Pool B
| Belfius Arena, Belgium
| 00:00
| Aug 27 2026
| Third Pool G vs Third Pool H
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 13:00
| Aug 27 2026
| Fourth Pool G vs Fourth Pool H
| Belfius Arena, Belgium
| 14:30
| Aug 27 2026
| Second Pool G vs Second Pool H
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:00
| Aug 27 2026
| First Pool G vs First Pool H
| Belfius Arena, Belgium
| 17:30
| Aug 27 2026
| Third Pool E vs Third Pool F
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 18:30
| Aug 27 2026
| Fourth Pool E vs Fourth Pool F
| Belfius Arena, Belgium
| 20:30
| Aug 27 2026
| First Pool E vs Second Pool F
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 21:30
| Aug 28 2026
| First Pool F vs Second Pool E
| Belfius Arena, Belgium
| 00:00
| Aug 29 2026
| Third-place playoff
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 16:30
| Aug 29 2026
| Final
| Wagener Stadion, Amstelveen
| 19:30