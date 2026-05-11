1929 to 2026: Check full list of Spanish La Liga winners and runners-up
Barcelona now have 29 La Liga titles to their name, putting them just seven behind Real Madrid's all-time record of 36 titlesAditya Kaushik New Delhi
Barcelona now have 29 La Liga titles to their name, putting them just seven behind Real Madrid's all-time record of 36 titlesAditya Kaushik New Delhi
|Season
|Winners (Points)
|Second Position (Points)
|2025–26
|Barcelona (91)
|Real Madrid (77)
|2024–25
|Barcelona (88)
|Real Madrid (84)
|2023–24
|Real Madrid (95)
|Barcelona (85)
|2022–23
|Barcelona (88)
|Real Madrid (78)
|2021–22
|Real Madrid (86)
|Barcelona (73)
|2020–21
|Atlético Madrid (86)
|Real Madrid (84)
|2019–20
|Real Madrid (87)
|Barcelona (82)
|2018–19
|Barcelona (87)
|Atlético Madrid (76)
|2017–18
|Barcelona (93)
|Atlético Madrid (79)
|2016–17
|Real Madrid (93)
|Barcelona (90)
|2015–16
|Barcelona (91)
|Real Madrid (90)
|2014–15
|Barcelona (94)
|Real Madrid (92)
|2013–14
|Atlético Madrid (90)
|Barcelona (87)
|2012–13
|Barcelona (100)
|Real Madrid (85)
|2011–12
|Real Madrid (100)
|Barcelona (91)
|2010–11
|Barcelona (96)
|Real Madrid (92)
|2009–10
|Barcelona (99)
|Real Madrid (96)
|2008–09
|Barcelona (87)
|Real Madrid (78)
|2007–08
|Real Madrid (85)
|Villarreal (77)
|2006–07
|Real Madrid (76)
|Barcelona (76)
|2005–06
|Barcelona (82)
|Real Madrid (70)
|2004–05
|Barcelona (84)
|Real Madrid (80)
|2003–04
|Valencia (77)
|Barcelona (72)
|2002–03
|Real Madrid (78)
|Real Sociedad (76)
|2001–02
|Valencia (75)
|Deportivo La Coruña (68)
|2000–01
|Real Madrid (80)
|Deportivo La Coruña (73)
|1999–2000
|Deportivo La Coruña (69)
|Barcelona (64)
|1998–99
|Barcelona (79)
|Real Madrid (68)
|1997–98
|Barcelona (74)
|Athletic Bilbao (65)
|1996–97
|Real Madrid (92)
|Barcelona (90)
|1995–96
|Atlético Madrid (87)
|Valencia (83)
|1994–95
|Real Madrid (55)
|Deportivo La Coruña (51)
|1993–94
|Barcelona (56)
|Deportivo La Coruña (56)
|1992–93
|Barcelona (58)
|Real Madrid (57)
|1991–92
|Barcelona (55)
|Real Madrid (54)
|1990–91
|Barcelona (57)
|Atlético Madrid (47)
|1989–90
|Real Madrid (62)
|Valencia (53)
|1988–89
|Real Madrid (62)
|Barcelona (57)
|1987–88
|Real Madrid (62)
|Real Sociedad (51)
|1986–87
|Real Madrid (66)
|Barcelona (63)
|1985–86
|Real Madrid (56)
|Barcelona (45)
|1984–85
|Barcelona (53)
|Atlético Madrid (43)
|1983–84
|Athletic Bilbao (49)
|Real Madrid (49)
|1982–83
|Athletic Bilbao (50)
|Real Madrid (49)
|1981–82
|Real Sociedad (47)
|Barcelona (45)
|1980–81
|Real Sociedad (45)
|Real Madrid (45)
|1979–80
|Real Madrid (53)
|Real Sociedad (52)
|1978–79
|Real Madrid (47)
|Sporting Gijón (43)
|1977–78
|Real Madrid (47)
|Barcelona (41)
|1976–77
|Atlético Madrid (46)
|Barcelona (45)
|1975–76
|Real Madrid (48)
|Barcelona (43)
|1974–75
|Real Madrid (50)
|Real Zaragoza (38)
|1973–74
|Barcelona (50)
|Atlético Madrid (42)
|1972–73
|Atlético Madrid (48)
|Barcelona (46)
|1971–72
|Real Madrid (47)
|Valencia (45)
|1970–71
|Valencia (43)
|Barcelona (43)
|1969–70
|Atlético Madrid (42)
|Athletic Bilbao (41)
|1968–69
|Real Madrid (47)
|Las Palmas (38)
|1967–68
|Real Madrid (42)
|Barcelona (39)
|1966–67
|Real Madrid (47)
|Barcelona (42)
|1965–66
|Atlético Madrid (44)
|Real Madrid (43)
|1964–65
|Real Madrid (47)
|Atlético Madrid (43)
|1963–64
|Real Madrid (46)
|Barcelona (42)
|1962–63
|Real Madrid (49)
|Atlético Madrid (37)
|1961–62
|Real Madrid (43)
|Barcelona (40)
|1960–61
|Real Madrid (52)
|Atlético Madrid (40)
|1959–60
|Barcelona (46)
|Real Madrid (46)
|1958–59
|Barcelona (51)
|Real Madrid (47)
|1957–58
|Real Madrid (45)
|Atlético Madrid (42)
|1956–57
|Real Madrid (44)
|Sevilla (39)
|1955–56
|Athletic Bilbao (48)
|Barcelona (47)
|1954–55
|Real Madrid (46)
|Barcelona (41)
|1953–54
|Real Madrid (40)
|Barcelona (36)
|1952–53
|Barcelona (42)
|Valencia (40)
|1951–52
|Barcelona (43)
|Athletic Bilbao (40)
|1950–51
|Atlético Madrid (40)
|Sevilla (38)
|1949–50
|Atlético Madrid (33)
|Deportivo La Coruña (32)
|1948–49
|Barcelona (37)
|Valencia (35)
|1947–48
|Barcelona (37)
|Valencia (34)
|1946–47
|Valencia (34)
|Athletic Bilbao (34)
|1945–46
|Sevilla (36)
|Barcelona (35)
|1944–45
|Barcelona (39)
|Real Madrid (38)
|1943–44
|Valencia (40)
|Atlético Madrid (34)
|1942–43
|Athletic Bilbao (36)
|Sevilla (33)
|1941–42
|Valencia (40)
|Real Madrid (33)
|1940–41
|Atlético Madrid (33)
|Athletic Bilbao (31)
|1939–40
|Atlético Madrid (29)
|Sevilla (28)
|1935–36
|Athletic Bilbao (31)
|Real Madrid (29)
|1934–35
|Real Betis (34)
|Real Madrid (33)
|1933–34
|Athletic Bilbao (24)
|Real Madrid (22)
|1932–33
|Real Madrid (28)
|Athletic Bilbao (26)
|1931–32
|Real Madrid (28)
|Athletic Bilbao (25)
|1930–31
|Athletic Bilbao (22)
|Racing Santander (22)
|1929–30
|Athletic Bilbao (30)
|Barcelona (23)
|1929
|Barcelona (25)
|Real Madrid (23)
First Published: May 11 2026 | 2:26 AM IST