Man City to Chelsea: Check full list of FA Cup winners in the 21st century
Manchester City beat Chelsea 1-0 in the 2026 FA Cup final as Pep Guardiola won his 20th trophy as City managerShashwat Nishant New Delhi
|FA Cup winners list (Since 2000)
|Season
|Winner
|Runner-up
|Score
|2000–01
|Liverpool
|Arsenal
|2–1
|2001–02
|Arsenal
|Chelsea
|2–0
|2002–03
|Arsenal
|Southampton
|1–0
|2003–04
|Manchester United
|Millwall
|3–0
|2004–05
|Arsenal
|Manchester United
|0–0 (5–4 pens)
|2005–06
|Liverpool
|West Ham United
|3–3 (3–1 pens)
|2006–07
|Chelsea
|Manchester United
|1–0 (a.e.t.)
|2007–08
|Portsmouth
|Cardiff City
|1–0
|2008–09
|Chelsea
|Everton
|2–1
|2009–10
|Chelsea
|Portsmouth
|1–0
|2010–11
|Manchester City
|Stoke City
|1–0
|2011–12
|Chelsea
|Liverpool
|2–1
|2012–13
|Wigan Athletic
|Manchester City
|1–0
|2013–14
|Arsenal
|Hull City
|3–2 (a.e.t.)
|2014–15
|Arsenal
|Aston Villa
|4–0
|2015–16
|Manchester United
|Crystal Palace
|2–1 (a.e.t.)
|2016–17
|Arsenal
|Chelsea
|2–1
|2017–18
|Chelsea
|Manchester United
|1–0
|2018–19
|Manchester City
|Watford
|6–0
|2019–20
|Arsenal
|Chelsea
|2–1
|2020–21
|Leicester City
|Chelsea
|1–0
|2021–22
|Liverpool
|Chelsea
|0–0 (6–5 pens)
|2022–23
|Manchester City
|Manchester United
|2–1
|2023–24
|Manchester United
|Manchester City
|2–1
|2024–25
|Crystal Palace
|Manchester City
|1–0
|2025-26
|Manchester City
|Manchester City
|1-0
First Published: May 16 2026 | 9:21 PM IST