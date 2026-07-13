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1877 to 2026: Full list of Wimbledon men's singles winners and runners-up

Jannik Sinner holds the distinction of being the only Italian player to win the coveted Wimbledon men's singles title

Wimbledon men's singles full list of winners
Wimbledon men's singles full list of winners
Aditya Kaushik New Delhi
8 min read Last Updated : Jul 13 2026 | 12:32 AM IST
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The Wimbledon 2026 Championships has come to a close today, with defending champion Jannik Sinner taking on Alexander Zverev in the final of the men's singles event at Centre Court of the All England Lawn Tennis and Croquet Club.
 
Jannik Sinner, who became the first Italian player to win the coveted Wimbledon title in 2025 after defeating Carlos Alcaraz in the final, will be looking to win his second consecutive Wimbledon title and fifth overall Grand Slam title against Alexander Zverev, who is playing in his first Wimbledon final and will aim to win his second overall Grand Slam title.
 
Although the iconic Wimbledon began 149 years ago in 1877, the current Open Era started in 1968. Roger Federer of Switzerland holds the record for the most men's singles titles at Wimbledon in the Open Era, with eight titles to his name. Meanwhile, William Renshaw, with seven titles, holds the record as the most successful men's singles player of the amateur era.
 
Full list of Wimbledon men's singles champions and runners-up in the Open Era:
Year Champion Runner-up Final score
2026 Jannik Sinner Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4
2025 Jannik Sinner Carlos Alcaraz 4–6, 6–4, 6–4, 6–4
2024 Carlos Alcaraz Novak Djokovic 6–2, 6–2, 7–6(7–4)
2023 Carlos Alcaraz Novak Djokovic 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4
2022 Novak Djokovic Nick Kyrgios 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3)
2021 Novak Djokovic Matteo Berrettini 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3
2020 No competition  
2019 Novak Djokovic Roger Federer 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3)
2018 Novak Djokovic Kevin Anderson 6–2, 6–2, 7–6(7–3)
2017 Roger Federer Marin Čilić 6–3, 6–1, 6–4
2016 Andy Murray Milos Raonic 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2)
2015 Novak Djokovic Roger Federer 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3
2014 Novak Djokovic Roger Federer 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4
2013 Andy Murray Novak Djokovic 6–4, 7–5, 6–4
2012 Roger Federer Andy Murray 4–6, 7–5, 6–3, 6–4
2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6–4, 6–1, 1–6, 6–3
2010 Rafael Nadal Tomáš Berdych 6–3, 7–5, 6–4
2009 Roger Federer Andy Roddick 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14
2008 Rafael Nadal Roger Federer 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7
2007 Roger Federer Rafael Nadal 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2
2006 Roger Federer Rafael Nadal 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3
2005 Roger Federer Andy Roddick 6–2, 7–6(7–2), 6–4
2004 Roger Federer Andy Roddick 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4
2003 Roger Federer Mark Philippoussis 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3)
2002 Lleyton Hewitt David Nalbandian 6–1, 6–3, 6–2
2001 Goran Ivanišević Patrick Rafter 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7
2000 Pete Sampras Patrick Rafter 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2
1999 Pete Sampras Andre Agassi 6–3, 6–4, 7–5
1998 Pete Sampras Goran Ivanišević 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2
1997 Pete Sampras Cédric Pioline 6–4, 6–2, 6–4
1996 Richard Krajicek MaliVai Washington 6–3, 6–4, 6–3
1995 Pete Sampras Boris Becker 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2
1994 Pete Sampras Goran Ivanišević 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0
1993 Pete Sampras Jim Courier 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3
1992 Andre Agassi Goran Ivanišević 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4
1991 Michael Stich Boris Becker 6–4, 7–6(7–4), 6–4
1990 Stefan Edberg Boris Becker 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4
1989 Boris Becker Stefan Edberg 6–0, 7–6(7–1), 6–4
1988 Stefan Edberg Boris Becker 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2
1987 Pat Cash Ivan Lendl 7–6(7–5), 6–2, 7–5
1986 Boris Becker Ivan Lendl 6–4, 6–3, 7–5
1985 Boris Becker Kevin Curren 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4
1984 John McEnroe Jimmy Connors 6–1, 6–1, 6–2
1983 John McEnroe Chris Lewis 6–2, 6–2, 6–2
1982 Jimmy Connors John McEnroe 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4
1981 John McEnroe Björn Borg 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4
1980 Björn Borg John McEnroe 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6
1979 Björn Borg Roscoe Tanner 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4
1978 Björn Borg Jimmy Connors 6–2, 6–2, 6–3
1977 Björn Borg Jimmy Connors 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4
1976 Björn Borg Ilie Năstase 6–4, 6–2, 9–7
1975 Arthur Ashe Jimmy Connors 6–1, 6–1, 5–7, 6–4
1974 Jimmy Connors Ken Rosewall 6–1, 6–1, 6–4
1973 Jan Kodeš Alex Metreveli 6–1, 9–8(7–5), 6–3
1972 Stan Smith Ilie Năstase 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5
1971 John Newcombe Stan Smith 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4
1970 John Newcombe Ken Rosewall 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1
1969 Rod Laver John Newcombe 6–4, 5–7, 6–4, 6–4
1968 Rod Laver Tony Roche 6–3, 6–4, 6–2
 
Full list of Wimbledon men's singles champions and runners-up in the amateur era:
Year Champion Runner-up Final score
1967 John Newcombe Wilhelm Bungert 6–3, 6–1, 6–1
1966 Manuel Santana Dennis Ralston 6–4, 11–9, 6–4
1965 Roy Emerson Fred Stolle 6–2, 6–4, 6–4
1964 Roy Emerson Fred Stolle 6–4, 12–10, 4–6, 6–3
1963 Chuck McKinley Fred Stolle 9–7, 6–1, 6–4
1962 Rod Laver Martin Mulligan 6–2, 6–2, 6–1
1961 Rod Laver Chuck McKinley 6–3, 6–1, 6–4
1960 Neale Fraser Rod Laver 6–4, 3–6, 9–7, 7–5
1959 Alex Olmedo Rod Laver 6–4, 6–3, 6–4
1958 Ashley Cooper Neale Fraser 3–6, 6–3, 6–4, 13–11
1957 Lew Hoad Ashley Cooper 6–2, 6–1, 6–2
1956 Lew Hoad Ken Rosewall 6–2, 4–6, 7–5, 6–4
1955 Tony Trabert Kurt Nielsen 6–3, 7–5, 6–1
1954 Jaroslav Drobný Ken Rosewall 13–11, 4–6, 6–2, 9–7
1953 Vic Seixas Kurt Nielsen 9–7, 6–3, 6–4
1952 Frank Sedgman Jaroslav Drobný 4–6, 6–2, 6–3, 6–2
1951 Dick Savitt Ken McGregor 6–4, 6–4, 6–4
1950 Budge Patty Frank Sedgman 6–1, 8–10, 6–2, 6–3
1949 Ted Schroeder Jaroslav Drobný 3–6, 6–0, 6–3, 4–6, 6–4
1948 Bob Falkenburg John Bromwich 7–5, 0–6, 6–2, 3–6, 7–5
1947 Jack Kramer Tom Brown 6–1, 6–3, 6–2
1946 Yvon Petra Geoff Brown 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4
1945 No competition  
1944 No competition  
1943 No competition  
1942 No competition  
1941 No competition  
1940 No competition  
1939 Bobby Riggs Elwood Cooke 2–6, 8–6, 3–6, 6–3, 6–2
1938 Don Budge Bunny Austin 6–1, 6–0, 6–3
1937 Don Budge Gottfried von Cramm 6–3, 6–4, 6–2
1936 Fred Perry Gottfried von Cramm 6–1, 6–1, 6–0
1935 Fred Perry Gottfried von Cramm 6–2, 6–4, 6–4
1934 Fred Perry Jack Crawford 6–3, 6–0, 7–5
1933 Jack Crawford Ellsworth Vines 4–6, 11–9, 6–2, 2–6, 6–4
1932 Ellsworth Vines Bunny Austin 6–4, 6–2, 6–0
1931 Sidney Wood Frank Shields Walkover[g]
1930 Bill Tilden Wilmer Allison 6–3, 9–7, 6–4
1929 Henri Cochet Jean Borotra 6–4, 6–3, 6–4
1928 René Lacoste Henri Cochet 6–1, 4–6, 6–4, 6–2
1927 Henri Cochet Jean Borotra 4–6, 4–6, 6–3, 6–4, 7–5
1926 Jean Borotra Howard Kinsey 8–6, 6–1, 6–3
1925 René Lacoste Jean Borotra 6–3, 6–3, 4–6, 8–6
1924 Jean Borotra René Lacoste 6–1, 3–6, 6–1, 3–6, 6–4
1923 Bill Johnston Francis Hunter 6–0, 6–3, 6–1
1922 Gerald Patterson Randolph Lycett 6–3, 6–4, 6–2
1921 Bill Tilden Brian Norton 4–6, 2–6, 6–1, 6–0, 7–5
1920 Bill Tilden Gerald Patterson 2–6, 6–3, 6–2, 6–4
1919 Gerald Patterson Norman Brookes 6–3, 7–5, 6–2
1918 No competition  
1917 No competition  
1916 No competition  
1915 No competition  
1914 Norman Brookes Anthony Wilding 6–4, 6–4, 7–5
1913 Anthony Wilding Maurice McLoughlin 8–6, 6–3, 10–8
1912 Anthony Wilding Arthur Gore 6–4, 6–4, 4–6, 6–4
1911 Anthony Wilding Herbert Roper Barrett 6–4, 4–6, 2–6, 6–2, retired[e]
1910 Anthony Wilding Arthur Gore 6–4, 7–5, 4–6, 6–2
1909 Arthur Gore Major Ritchie 6–8, 1–6, 6–2, 6–2, 6–2
1908 Arthur Gore Herbert Roper Barrett 6–3, 6–2, 4–6, 3–6, 6–4
1907 Norman Brookes Arthur Gore 6–4, 6–2, 6–2
1906 Laurence Doherty Frank Riseley 6–4, 4–6, 6–2, 6–3
1905 Laurence Doherty Norman Brookes 8–6, 6–2, 6–4
1904 Laurence Doherty Frank Riseley 6–1, 7–5, 8–6
1903 Laurence Doherty Frank Riseley 7–5, 6–3, 6–0
1902 Laurence Doherty Arthur Gore 6–4, 6–3, 3–6, 6–0
1901 Arthur Gore Reginald Doherty 4–6, 7–5, 6–4, 6–4
1900 Reginald Doherty Sydney Smith 6–8, 6–3, 6–1, 6–2
1899 Reginald Doherty Arthur Gore 1–6, 4–6, 6–3, 6–3, 6–3
1898 Reginald Doherty Laurence Doherty 6–3, 6–3, 2–6, 5–7, 6–1
1897 Reginald Doherty Harold Mahony 6–4, 6–4, 6–3
1896 Harold Mahony Wilfred Baddeley 6–2, 6–8, 5–7, 8–6, 6–3
1895 Wilfred Baddeley Wilberforce Eaves 4–6, 2–6, 8–6, 6–2, 6–3
1894 Joshua Pim Wilfred Baddeley 10–8, 6–2, 8–6
1893 Joshua Pim Wilfred Baddeley 3–6, 6–1, 6–3, 6–2
1892 Wilfred Baddeley Joshua Pim 4–6, 6–3, 6–3, 6–2
1891 Wilfred Baddeley Joshua Pim 6–4, 1–6, 7–5, 6–0
1890 Willoughby Hamilton William Renshaw 6–8, 6–2, 3–6, 6–1, 6–1
1889 William Renshaw Ernest Renshaw 6–4, 6–1, 3–6, 6–0
1888 Ernest Renshaw Herbert Lawford 6–3, 7–5, 6–0
1887 Herbert Lawford Ernest Renshaw 1–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–4
1886 William Renshaw Herbert Lawford 6–0, 5–7, 6–3, 6–4
1885 William Renshaw Herbert Lawford 7–5, 6–2, 4–6, 7–5
1884 William Renshaw Herbert Lawford 6–0, 6–4, 9–7
1883 William Renshaw Ernest Renshaw 2–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3
1882 William Renshaw Ernest Renshaw 6–1, 2–6, 4–6, 6–2, 6–2
1881 William Renshaw John Hartley 6–0, 6–1, 6–1
1880 John Hartley Herbert Lawford 6–3, 6–2, 2–6, 6–3
1879 John Hartley Vere St. Leger Goold 6–2, 6–4, 6–2
1878 Frank Hadow Spencer Gore 7–5, 6–1, 9–7
1877 Spencer Gore William Marshall 6–1, 6–2, 6–4
 
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Topics :WimbledonTennis

First Published: Jul 13 2026 | 12:29 AM IST

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