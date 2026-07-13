1877 to 2026: Full list of Wimbledon men's singles winners and runners-up

The Wimbledon 2026 Championships has come to a close today, with defending champion Jannik Sinner taking on Alexander Zverev in the final of the men's singles event at Centre Court of the All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Jannik Sinner, who became the first Italian player to win the coveted Wimbledon title in 2025 after defeating Carlos Alcaraz in the final, will be looking to win his second consecutive Wimbledon title and fifth overall Grand Slam title against Alexander Zverev, who is playing in his first Wimbledon final and will aim to win his second overall Grand Slam title.

Although the iconic Wimbledon began 149 years ago in 1877, the current Open Era started in 1968. Roger Federer of Switzerland holds the record for the most men's singles titles at Wimbledon in the Open Era, with eight titles to his name. Meanwhile, William Renshaw, with seven titles, holds the record as the most successful men's singles player of the amateur era. Full list of Wimbledon men's singles champions and runners-up in the Open Era: Year Champion Runner-up Final score 2026 Jannik Sinner Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 2025 Jannik Sinner Carlos Alcaraz 4–6, 6–4, 6–4, 6–4 2024 Carlos Alcaraz Novak Djokovic 6–2, 6–2, 7–6(7–4) 2023 Carlos Alcaraz Novak Djokovic 1–6, 7–6(8–6), 6–1, 3–6, 6–4 2022 Novak Djokovic Nick Kyrgios 4–6, 6–3, 6–4, 7–6(7–3) 2021 Novak Djokovic Matteo Berrettini 6–7(4–7), 6–4, 6–4, 6–3 2020 No competition 2019 Novak Djokovic Roger Federer 7–6(7–5), 1–6, 7–6(7–4), 4–6, 13–12(7–3) 2018 Novak Djokovic Kevin Anderson 6–2, 6–2, 7–6(7–3) 2017 Roger Federer Marin Čilić 6–3, 6–1, 6–4 2016 Andy Murray Milos Raonic 6–4, 7–6(7–3), 7–6(7–2) 2015 Novak Djokovic Roger Federer 7–6(7–1), 6–7(10–12), 6–4, 6–3 2014 Novak Djokovic Roger Federer 6–7(7–9), 6–4, 7–6(7–4), 5–7, 6–4 2013 Andy Murray Novak Djokovic 6–4, 7–5, 6–4 2012 Roger Federer Andy Murray 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 2010 Rafael Nadal Tomáš Berdych 6–3, 7–5, 6–4 2009 Roger Federer Andy Roddick 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7 2007 Roger Federer Rafael Nadal 7–6(9–7), 4–6, 7–6(7–3), 2–6, 6–2 2006 Roger Federer Rafael Nadal 6–0, 7–6(7–5), 6–7(2–7), 6–3 2005 Roger Federer Andy Roddick 6–2, 7–6(7–2), 6–4 2004 Roger Federer Andy Roddick 4–6, 7–5, 7–6(7–3), 6–4 2003 Roger Federer Mark Philippoussis 7–6(7–5), 6–2, 7–6(7–3) 2002 Lleyton Hewitt David Nalbandian 6–1, 6–3, 6–2 2001 Goran Ivanišević Patrick Rafter 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7 2000 Pete Sampras Patrick Rafter 6–7(10–12), 7–6(7–5), 6–4, 6–2 1999 Pete Sampras Andre Agassi 6–3, 6–4, 7–5 1998 Pete Sampras Goran Ivanišević 6–7(2–7), 7–6(11–9), 6–4, 3–6, 6–2 1997 Pete Sampras Cédric Pioline 6–4, 6–2, 6–4 1996 Richard Krajicek MaliVai Washington 6–3, 6–4, 6–3 1995 Pete Sampras Boris Becker 6–7(5–7), 6–2, 6–4, 6–2 1994 Pete Sampras Goran Ivanišević 7–6(7–2), 7–6(7–5), 6–0 1993 Pete Sampras Jim Courier 7–6(7–3), 7–6(8–6), 3–6, 6–3 1992 Andre Agassi Goran Ivanišević 6–7(8–10), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 1991 Michael Stich Boris Becker 6–4, 7–6(7–4), 6–4 1990 Stefan Edberg Boris Becker 6–2, 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 1989 Boris Becker Stefan Edberg 6–0, 7–6(7–1), 6–4 1988 Stefan Edberg Boris Becker 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 1987 Pat Cash Ivan Lendl 7–6(7–5), 6–2, 7–5 1986 Boris Becker Ivan Lendl 6–4, 6–3, 7–5 1985 Boris Becker Kevin Curren 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 1984 John McEnroe Jimmy Connors 6–1, 6–1, 6–2 1983 John McEnroe Chris Lewis 6–2, 6–2, 6–2 1982 Jimmy Connors John McEnroe 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 1981 John McEnroe Björn Borg 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 1980 Björn Borg John McEnroe 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 1979 Björn Borg Roscoe Tanner 6–7(4–7), 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 1978 Björn Borg Jimmy Connors 6–2, 6–2, 6–3 1977 Björn Borg Jimmy Connors 3–6, 6–2, 6–1, 5–7, 6–4 1976 Björn Borg Ilie Năstase 6–4, 6–2, 9–7 1975 Arthur Ashe Jimmy Connors 6–1, 6–1, 5–7, 6–4 1974 Jimmy Connors Ken Rosewall 6–1, 6–1, 6–4 1973 Jan Kodeš Alex Metreveli 6–1, 9–8(7–5), 6–3 1972 Stan Smith Ilie Năstase 4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 1971 John Newcombe Stan Smith 6–3, 5–7, 2–6, 6–4, 6–4 1970 John Newcombe Ken Rosewall 5–7, 6–3, 6–2, 3–6, 6–1 1969 Rod Laver John Newcombe 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 1968 Rod Laver Tony Roche 6–3, 6–4, 6–2 ALSO READ: 1968 to 2026: Full list of Wimbledon women's singles winners and runners-up