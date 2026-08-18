BWF Worlds Day 2 Order of Play: All eyes on Lakshya and Treesa-Gayatri

| BWF World Championships 2026 — August 18 Order of Play
| Slot
| Court 1
| Court 2
| Court 3
| Court 4
| 1
| MS R64: Matthias Kicklitz (GER) vs Jonatan Christie (INA) [3]
| WS R64: Ozge Bayrak (TUR) vs Nozomi Okuhara (JPN) [11]
| XD R64: Nicolas Franconville/Julie Franconville (SUI) vs Evgeni Panev/Gabriela Stoeva (BUL)
| XD R64: Fabricio Farias/Jaqueline Lima (BRA) vs Simon Krax/Amelie Lehmann (GER)
| 2
| WS R64: Neslihan Arin (TUR) vs Ratchanok Intanon (THA) [7]
| XD R64: Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien (MAS) vs Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (INA)
| MS R64: Edward Lau (NZL) vs Ng Ka Long Angus (HKG)
| XD R64: Davi Silva/Sania Lima (BRA) vs Samuel Jones/Lizzie Tolman (ENG)
| 3
| XD R64: Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (CAN) vs Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani (IND)
| MS R64: Brian Yang (CAN) vs Loh Kean Yew (SGP) [13]
| WS R64: Shaunna Li (NZL) vs Dounia Pelupessy (SUI)
| XD R64: Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin (TPE) vs Ruben Garcia/Lucia Rodriguez (ESP)
| 4
| WD R32: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (CHN) [4] vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (HKG)
| WS R64: Chiu Pin-Chian (TPE) vs Michelle Li (CAN) [13]
| XD R64: Kim Jae Hyeon/Jang Ha Jeong (KOR) vs Chen Zhi Yi/Francesca Corbett (USA)
| WS R64: Tereza Švábíková (CZE) vs Sim Yu Jin (KOR) [14]
| 5
| WS R64: Thet Htar Thuzar (MYA) vs Unnati Hooda (IND)
| XD R64: Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau (HKG) vs Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen (GER)
| WS R64: Ishika Jaiswal (USA) vs Sabrina Solis (MEX)
| MS R64: Teh Jia Heng (SGP) vs Fabio Caponio (ITA)
| 6
| WS R64: Lo Sin Yan Happy (HKG) vs Chen Yu Fei (CHN) [4]
| MS R64: Justin Hoh (MAS) vs Lin Chun-Yi (TPE) [12]
| XD R64: Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh (IND) vs Emre Sonmez/Yasemen Bektas (TUR)
| WS R64: Lin Hsiang Ti (TPE) vs Anna Tatranova (FRA)
| 7
| WD R32: Liu Sheng Shu/Tan Ning (CHN) [1] vs Pham Thi Dieu Ly/Pham Thi Khanh (VIE)
| MS R64: Kenta Nishimoto (JPN) vs Christo Popov (FRA) [5]
| XD R64: Timothy Lock/Chloe Hoang (CAN) vs Andy Buijk/Meerte Loos (NED)
| XD R64: Julien Maio/Lea Palermo (FRA) vs Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran (INA)
| 8
| XD R64: Filip Karlborg/Tilda Sjoo (SWE) vs Kristoffer Kolding/Mette Werge (DEN)
| MD R32: Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) [4] vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (THA)
| WS R64, not before 1.40 pm: Ranithma Liyanage (SRI) vs Pornpawee Chochuwong (THA) [10]
| MS R64, not before 1.40 pm: Lee Cheuk Yiu (HKG) vs Nguyen Hai Dang (VIE)
| 9
| MS R64: Rasmus Gemke (DEN) vs Julien Carraggi (BEL)
| XD R64: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (INA) vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (SRB)
| XD R64: Alexander Dunn/Julie Macpherson (SCO) vs Edward Lau/Shaunna Li (NZL)
| XD R64: Leong Iok Chong/Ng Weng Chi (MAC) vs Brian Wassink/Debora Jille (NED)
| 10
| MD R32: Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard (DEN) [13] vs Fabricio Farias/Davi Silva (BRA)
| WD R32: Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL) [9] vs Carulla/Jimenez or Selvam/Singhi
| WS R64: Vu Thi Trang (VIE) vs Kristin Kuuba (EST)
| XD R64: Ondřej Král/Tereza Švábíková (CZE) vs Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen (ENG)
| 11
| WD R32: Lauren Lam/Allison Quynh Lee (USA) [16] vs Jolly/Pullela or Lopez/Rodriguez
| WS R64: Nguyen Thuy Linh (VIE) vs Akane Yamaguchi (JPN) [2]
| WS R64: Wong Ling Ching (MAS) vs Namie Miyahira (PER)
| WS R64: Prakriti Bharath (UAE) vs Polina Buhrova (UKR)
| 12
| MS R64: Collins Valentine Filimon (AUT) vs Lakshya Sen (IND) [14]
| MD R32: Man Wei Chong/Tee Kai Wun (MAS) [11] vs Huang Di/Liu Yang (CHN)
| WD R32: Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun (TPE) [11] vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (TPE)
| WD R32: Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (TPE) [10] vs Ackerman/Scholtz or Mueller/Van Buiten
| 13
| MS R64: Kevin Cordon (GUA) vs Mark Shelley Alcala (USA)
| MS R64: Misha Zilberman (ISR) vs Alex Lanier (FRA) [9]
| MS R64: Tobias Kuenzi (SUI) vs Garret Tan (USA)
| WD R32: Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (HKG) vs Francesca Corbett/Jennie Gai (USA)
| 14
| MS R64, TBA: Jeon Hyeok Jin (KOR) vs Victor Lai (CAN) [7]
| MD R32, TBA: Kim Won Ho/Seo Seung Jae (KOR) [1] vs Popov/Popov or Nomura/Shimogami
| WD R32, TBA: Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (JPN) [7] vs Mijad/Tungkasatan or De Wit/Loos
| MD R32, TBA: Chen Bo Yang/Liu Yi (CHN) [7] vs Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi (CHN)
| 15
| MD R32, TBA: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (MAS) [6] vs Christopher Grimley/Matthew Grimley (SCO)
| MD R32, TBA: Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin (TPE) [14] vs Kumagai/Nishi or Lee/Lee
| MS R64, TBA: Panitchaphon Teeraratsakul (THA) vs Kalle Koljonen (FIN)
| WS R64, TBA: Miranda Wilson (GER) vs Yevheniia Kantemyr (UKR)
| 16
| MS R64, TBA: Viren Nettasinghe (SRI) vs Kunlavut Vitidsarn (THA) [2]
| MS R64, TBA: Adham Hatem Elgamal (EGY) vs Daniil Dubovenko (ISR)
| MD R32, TBA: Ben Lane/Sean Vendy (ENG) [10] vs Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (SGP)
| WS R64, TBA: Riko Gunji (JPN) vs Tomoka Miyazaki (JPN) [8]