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BWF Worlds Day 2 Order of Play: All eyes on Lakshya and Treesa-Gayatri

Lakshya begins his men's singles bid against unseeded Austrian Collins Valentine Filimon, while Jolly and Gopichand face a tougher second-round test against 16th seeds Lauren Lam and Allison Quynh Lee

Lakshya Sen and Treesa Jolly-Gayathri Gopichand
Lakshya Sen and Treesa Jolly-Gayathri Gopichand. Photo BAI
Anish Kumar New Delhi
6 min read Last Updated : Aug 18 2026 | 9:36 AM IST
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Fourteenth seed Lakshya Sen and women's doubles pair Treesa Jolly-Gayatri Gopichand will headline India's challenge on the second day of the BWF World Championships in New Delhi on Tuesday, as the hosts look to build on their unbeaten opening day.
 
Lakshya will begin his men's singles campaign against unseeded Austrian Collins Valentine Filimon, while Jolly and Gopichand face a tougher second-round test against 16th seeds Lauren Lam and Allison Quynh Lee of the US. Both matches are scheduled on Court 1, with the women's doubles contest preceding Lakshya's opener. Both the matches will take place in evening after 4 PM onward today. 
 
India will also have Unnati Hooda in women's singles and two pairs — Rohan Kapoor-Ruthvika Shivani Gadde and Ashith Surya-Amrutha Pramuthesh — beginning their mixed doubles campaigns. Kavipriya Selvam and Simran Singhi, who advanced on Monday, are in line to face ninth seeds Gabriela Stoeva and Stefani Stoeva of Bulgaria in the women's doubles second round.
 
Indian matches and seedings
Event Indian player(s) Seed Opponent(s) Opponent seed Tentative timings
Men's singles Lakshya Sen 14 Collins Valentine Filimon (Austria) Unseeded After completion of Jolly/Gopichand match
Women's doubles Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Unseeded Lauren Lam/Allison Quynh Lee (US) 16 4 PM onwards
Women's singles Unnati Hooda Unseeded Thet Htar Thuzar (Myanmar) Unseeded 12:15 PM onwards
Mixed doubles Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani Gadde Unseeded Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (Canada) Unseeded 10:40 AM onwards
Mixed doubles Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh Unseeded Emre Sonmez/Yasemen Bektas (Turkey) Unseeded 1 PM onwards
Women's doubles Kavipriya Selvam/Simran Singhi Unseeded Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria) 9 4:30 PM onwards
 
BWF World Championships 2026 — August 18 Order of Play
Slot Court 1 Court 2 Court 3 Court 4
1 MS R64: Matthias Kicklitz (GER) vs Jonatan Christie (INA) [3] WS R64: Ozge Bayrak (TUR) vs Nozomi Okuhara (JPN) [11] XD R64: Nicolas Franconville/Julie Franconville (SUI) vs Evgeni Panev/Gabriela Stoeva (BUL) XD R64: Fabricio Farias/Jaqueline Lima (BRA) vs Simon Krax/Amelie Lehmann (GER)
2 WS R64: Neslihan Arin (TUR) vs Ratchanok Intanon (THA) [7] XD R64: Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien (MAS) vs Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (INA) MS R64: Edward Lau (NZL) vs Ng Ka Long Angus (HKG) XD R64: Davi Silva/Sania Lima (BRA) vs Samuel Jones/Lizzie Tolman (ENG)
3 XD R64: Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (CAN) vs Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani (IND) MS R64: Brian Yang (CAN) vs Loh Kean Yew (SGP) [13] WS R64: Shaunna Li (NZL) vs Dounia Pelupessy (SUI) XD R64: Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin (TPE) vs Ruben Garcia/Lucia Rodriguez (ESP)
4 WD R32: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (CHN) [4] vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (HKG) WS R64: Chiu Pin-Chian (TPE) vs Michelle Li (CAN) [13] XD R64: Kim Jae Hyeon/Jang Ha Jeong (KOR) vs Chen Zhi Yi/Francesca Corbett (USA) WS R64: Tereza Švábíková (CZE) vs Sim Yu Jin (KOR) [14]
5 WS R64: Thet Htar Thuzar (MYA) vs Unnati Hooda (IND) XD R64: Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau (HKG) vs Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen (GER) WS R64: Ishika Jaiswal (USA) vs Sabrina Solis (MEX) MS R64: Teh Jia Heng (SGP) vs Fabio Caponio (ITA)
6 WS R64: Lo Sin Yan Happy (HKG) vs Chen Yu Fei (CHN) [4] MS R64: Justin Hoh (MAS) vs Lin Chun-Yi (TPE) [12] XD R64: Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh (IND) vs Emre Sonmez/Yasemen Bektas (TUR) WS R64: Lin Hsiang Ti (TPE) vs Anna Tatranova (FRA)
7 WD R32: Liu Sheng Shu/Tan Ning (CHN) [1] vs Pham Thi Dieu Ly/Pham Thi Khanh (VIE) MS R64: Kenta Nishimoto (JPN) vs Christo Popov (FRA) [5] XD R64: Timothy Lock/Chloe Hoang (CAN) vs Andy Buijk/Meerte Loos (NED) XD R64: Julien Maio/Lea Palermo (FRA) vs Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran (INA)
8 XD R64: Filip Karlborg/Tilda Sjoo (SWE) vs Kristoffer Kolding/Mette Werge (DEN) MD R32: Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) [4] vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (THA) WS R64, not before 1.40 pm: Ranithma Liyanage (SRI) vs Pornpawee Chochuwong (THA) [10] MS R64, not before 1.40 pm: Lee Cheuk Yiu (HKG) vs Nguyen Hai Dang (VIE)
9 MS R64: Rasmus Gemke (DEN) vs Julien Carraggi (BEL) XD R64: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (INA) vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (SRB) XD R64: Alexander Dunn/Julie Macpherson (SCO) vs Edward Lau/Shaunna Li (NZL) XD R64: Leong Iok Chong/Ng Weng Chi (MAC) vs Brian Wassink/Debora Jille (NED)
10 MD R32: Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard (DEN) [13] vs Fabricio Farias/Davi Silva (BRA) WD R32: Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL) [9] vs Carulla/Jimenez or Selvam/Singhi WS R64: Vu Thi Trang (VIE) vs Kristin Kuuba (EST) XD R64: Ondřej Král/Tereza Švábíková (CZE) vs Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen (ENG)
11 WD R32: Lauren Lam/Allison Quynh Lee (USA) [16] vs Jolly/Pullela or Lopez/Rodriguez WS R64: Nguyen Thuy Linh (VIE) vs Akane Yamaguchi (JPN) [2] WS R64: Wong Ling Ching (MAS) vs Namie Miyahira (PER) WS R64: Prakriti Bharath (UAE) vs Polina Buhrova (UKR)
12 MS R64: Collins Valentine Filimon (AUT) vs Lakshya Sen (IND) [14] MD R32: Man Wei Chong/Tee Kai Wun (MAS) [11] vs Huang Di/Liu Yang (CHN) WD R32: Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun (TPE) [11] vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (TPE) WD R32: Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (TPE) [10] vs Ackerman/Scholtz or Mueller/Van Buiten
13 MS R64: Kevin Cordon (GUA) vs Mark Shelley Alcala (USA) MS R64: Misha Zilberman (ISR) vs Alex Lanier (FRA) [9] MS R64: Tobias Kuenzi (SUI) vs Garret Tan (USA) WD R32: Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (HKG) vs Francesca Corbett/Jennie Gai (USA)
14 MS R64, TBA: Jeon Hyeok Jin (KOR) vs Victor Lai (CAN) [7] MD R32, TBA: Kim Won Ho/Seo Seung Jae (KOR) [1] vs Popov/Popov or Nomura/Shimogami WD R32, TBA: Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (JPN) [7] vs Mijad/Tungkasatan or De Wit/Loos MD R32, TBA: Chen Bo Yang/Liu Yi (CHN) [7] vs Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi (CHN)
15 MD R32, TBA: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (MAS) [6] vs Christopher Grimley/Matthew Grimley (SCO) MD R32, TBA: Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin (TPE) [14] vs Kumagai/Nishi or Lee/Lee MS R64, TBA: Panitchaphon Teeraratsakul (THA) vs Kalle Koljonen (FIN) WS R64, TBA: Miranda Wilson (GER) vs Yevheniia Kantemyr (UKR)
16 MS R64, TBA: Viren Nettasinghe (SRI) vs Kunlavut Vitidsarn (THA) [2] MS R64, TBA: Adham Hatem Elgamal (EGY) vs Daniil Dubovenko (ISR) MD R32, TBA: Ben Lane/Sean Vendy (ENG) [10] vs Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (SGP) WS R64, TBA: Riko Gunji (JPN) vs Tomoka Miyazaki (JPN) [8]
 
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Topics :badminton world championshipsSports News

First Published: Aug 18 2026 | 9:28 AM IST

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