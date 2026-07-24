Commonwealth Games 2026: India's Day 1 schedule, live time (IST), streaming

India heads into the first day of the Commonwealth Games 2026 with momentum on its side after glitering opening ceremony in Glasgow. Lawn bowls provided the early cheer as debutant Putul Sonowal stunned reigning world champion Ryan Bester of Canada in the men's singles, while Rupa Rani Tirkey and Pinki Singh opened their women's pairs campaign with a hard-fought victory over Malta on Thursday.

Attention now shifts to a packed July 24 schedule featuring Indian athletes across gymnastics, swimming, para swimming, para powerlifting, lawn bowls and boxing.

The day's medal hopes rest largely on the para powerlifting squad. Ashok and Parmjeet Kumar will compete in the men's lightweight final, while Jaspreet Kaur and Suman Devi take centre stage in the women's lightweight category. Later in the evening, Kasthuri Rajamani will contest the women's heavyweight final before defending Commonwealth champion Sudhir and Jhandu Kumar battle for medals in the men's heavyweight competition.

India's swimming challenge begins with Srihari Natraj in the men's 50m backstroke heats, while para swimmers Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Budigna and Imam Ali will aim to qualify for the S13 100m freestyle final later in the day. In gymnastics, the men's team of Tapan Mohanty, Swathish KP, Tapeshwarnath Das and Yogeshwar Singh will begin their qualification campaign before returning for the team final session. Lawn bowls continues to offer medal promise as Putul Sonowal looks to build on his memorable victory against Cecil Alexander, while Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey resume their women's pairs campaign.