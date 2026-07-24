Commonwealth Games 2026: India's Day 1 schedule, live time (IST), streaming
Attention now shifts to a packed Friday schedule featuring Indian athletes across gymnastics, swimming, para swimming, para powerlifting, lawn bowls and boxing.
Attention now shifts to a packed Friday schedule featuring Indian athletes across gymnastics, swimming, para swimming, para powerlifting, lawn bowls and boxing.
|Commonwealth Games 2026 Day 1 India schedule
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Indian Athlete(s)
|Stage
|Opponent/Notes
|Venue
|14:30:00
|Gymnastics
|Men's Team Final & Individual Qualification
|Tapan Mohanty, Swathish KP, Tapeshwarnath Das, Yogeshwar Singh
|Qualification
|—
|The Arena
|15:40:00
|Para Swimming
|Men's S13 100m Freestyle
|Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Budigna
|Heat 1
|Nathan Hendricks, Stephen Clegg, Matthew Redfern
|Tollcross International Swimming Centre
|15:40:00
|Para Swimming
|Men's S13 100m Freestyle
|Imam Ali
|Heat 1
|Nathan Hendricks, Stephen Clegg, Matthew Redfern, Nicolas Guy Turbide
|Tollcross International Swimming Centre
|15:56:00
|Swimming
|Men's 50m Backstroke
|Srihari Natraj
|Heat 4
|Jackson, Winterborn, Ward, Morgan, Skerry, Robinson, Ferley
|Tollcross International Swimming Centre
|17:40:00
|Para Powerlifting
|Men's Lightweight
|Ashok
|Final
|Mark Swan, Roland Ezuruike, Ibrahim Dauda
|SEC Armadillo
|17:40:00
|Para Powerlifting
|Men's Lightweight
|Parmjeet Kumar
|Final
|Mark Swan, Roland Ezuruike, Ibrahim Dauda
|SEC Armadillo
|19:24:00
|Para Powerlifting
|Women's Lightweight
|Jaspreet Kaur
|Final
|Esther Nworgu, Esther Oyema, Olivia Broome, Hellen Kariuki
|SEC Armadillo
|19:24:00
|Para Powerlifting
|Women's Lightweight
|Suman Devi
|Final
|Esther Nworgu, Esther Oyema, Olivia Broome, Hellen Kariuki
|SEC Armadillo
|19:30:00
|Lawn Bowls
|Women's Pairs
|Pinki Singh, Rupa Rani Tirkey
|Sectional Play
|T. Muvhango & Janse van Rensburg
|Scottish Event Campus (SEC)
|22:00:00
|Gymnastics
|Men's Team Final & Individual Qualification
|Tapan Mohanty, Swathish KP, Tapeshwarnath Das, Yogeshwar Singh
|Final Session
|—
|The Arena
|22:20:00
|Lawn Bowls
|Men's Singles
|Putul Sonowal
|Sectional Play
|Cecil Alexander
|Scottish Event Campus (SEC)
|22:40:00
|Para Powerlifting
|Women's Heavyweight
|Kasthuri Rajamani
|Final
|Folashade Oluwafemiayo, Rita Ferdinand, Hani Watson, Louise Sugden
|SEC Armadillo
|23:00:00
|Boxing
|Men's 55kg
|Jadumani Singh
|Round of 32
|Aaron Cullen
|SEC Centre
|12:00 AM*
|Para Swimming
|Men's S13 100m Freestyle
|Ravi Veera Venkata Bhavani Karthik Budigna
|Final
|Subject to qualification
|Tollcross International Swimming Centre
|12:00 AM*
|Para Swimming
|Men's S13 100m Freestyle
|Imam Ali
|Final
|Subject to qualification
|Tollcross International Swimming Centre
|12:29 AM*
|Swimming
|Men's 50m Backstroke
|Srihari Natraj
|Semi-final
|Subject to qualification
|Tollcross International Swimming Centre
|12:29 AM*
|Para Powerlifting
|Men's Heavyweight
|Sudhir
|Final
|Matthew Harding, Riluwan Idris, Nicodemus Moses, Liam McGarry, Jhandu Kumar
|SEC Armadillo
|12:29 AM*
|Para Powerlifting
|Men's Heavyweight
|Jhandu Kumar
|Final
|Matthew Harding, Riluwan Idris, Nicodemus
First Published: Jul 24 2026 | 8:10 AM IST