LIVE | Commonwealth Games 2026 Day 9 UPDATES: Triple jump final underway; Boxing at 3:30 PM
Commonwealth Games 2026 Day 9 LIVE NEWS UPDATES: India will be competing in at least 16 medal events on Saturday, including 10 boxing gold-medal bouts
Commonwealth Games 2026 Day 9 LIVE NEWS UPDATES: India will be competing in at least 16 medal events on Saturday, including 10 boxing gold-medal bouts
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Indian Athlete(s)
|Status
|2:30 PM
|Track Cycling
|Men's Sprint
|David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Rojit Singh Yanglem
|Qualification
|2:35 PM
|Para Athletics
|Men's F57 Shot Put
|Shubham Juyal, Soman Rana
|Final (Medal Event)
|2:40 PM
|Athletics
|Men's Triple Jump
|Praveen Chithravel, Selva Prabhu Thirumaran
|Final (Medal Event)
|Completed
|Para Athletics
|Men's 1500m T54
|Ramesh Shanmugam
|3:23.59- Finish seventh
|3:00 PM
|Athletics
|Women's 10,000m Race Walk
|Priyanka Goswami, Ravina Gayakwad
|Final (Medal Event)
|3:30 PM
|Boxing
|Women's 54kg
|Preeti Pawar vs Scarlett Savannah Delgado (Canada)
|Final (Medal Event)
|3:30 PM onwards
|Judo
|Women's -63kg
|Unnati Sharma vs Lamulela Magagula (Eswatini)
|Round of 16
|3:30 PM onwards
|Judo
|Men's -90kg
|Karanjit Singh Maan vs Elliott Connolly (New Zealand)
|Round of 16
|3:30 PM onwards
|Judo
|Men's -81kg
|Harsh Tokas vs Odysseas Georgakis (Cyprus)
|Quarterfinal
|3:30 PM onwards
|Judo
|Women's -70kg
|Inunganbi Takhellambam vs TBD
|Quarterfinal
|3:45 PM
|Boxing
|Women's 57kg
|Jaismine Lamboria vs Michaela Walsh (Northern Ireland)
|Final (Medal Event)
|3:50 PM
|Bowls
|Men's Pairs
|Navneet Singh, Dinesh Kumar vs England
|Sectional Play
|4:15 PM
|Boxing
|Men's 55kg
|Jadumani Singh vs Jye Dixon (Australia)
|Final (Medal Event)
|4:19 PM
|Track Cycling
|Men's 10km Scratch Race
|Dinesh Kumar, Harshveer Singh Sekhon
|Qualification
|8:30 PM onwards
|Judo
|Various Categories
|Indian judokas (if qualified)
|Semifinals
|9:00 PM
|Boxing
|Women's 51kg
|Sakshi Chaudhary vs Ruby White (England)
|Final (Medal Event)
|9:15 PM
|Boxing
|Women's 60kg
|Priya Ghanghas vs Marie-Bathoul Al-Ahmadieh (Canada)
|Final (Medal Event)
|9:30 PM
|Boxing
|Women's 70kg
|Arundhati Choudhary vs Chantelle Reid (England)
|Final (Medal Event)
|10:15 PM
|Boxing
|Women's 75kg
|Lovlina Borgohain vs Emma Sue Greentree (Australia)
|Final (Medal Event)
|10:20 PM
|Bowls
|Women's Singles
|Nayanmoni Saikia vs Bridget Herselman (South Africa)
|Sectional Play
|10:45 PM
|Track Cycling
|Men's 10km Scratch Race
|Indian qualifier(s)
|Final (If qualified)
|10:45 PM
|Boxing
|Men's 60kg
|Sachin Siwach vs Tryagain Morning Ndevelo (Namibia)
|Final (Medal Event)
|11:15 PM
|Boxing
|Men's 80kg
|Ankush Panghal vs Dimeji Shittu (England)
|Final (Medal Event)
|11:35 PM
|Athletics
|Men's Pole Vault
|Dev Meena, Kuldeep Kumar
|Final (Medal Event)
|11:45 PM
|Boxing
|Men's 90+kg
|Narender Berwal vs Damar Thomas (England)
|Final (Medal Event)
|11:45 PM
|Bowls
|Men's Pairs
|Navneet Singh, Dinesh Kumar
|Semifinal (If qualified)
|12:15 AM (August 2)
|Athletics
|Men's 5000m
|Gulveer Singh
|Final (Medal Event)
|1:50 AM (August 2)
|Athletics
|Mixed 4x400m Relay
|Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak
|Final (Medal Event)
First Published: Aug 01 2026 | 1:30 PM IST