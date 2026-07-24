CWG 2026, Boxing full schedule: India contingent, live timings (IST)
The competition begins on July 24 and runs until August 1, with bouts taking place at the Scottish Event Campus (SEC).
Shashwat Nishant New Delhi
The competition begins on July 24 and runs until August 1, with bouts taking place at the Scottish Event Campus (SEC).
|India Boxing Schedule – Commonwealth Games 2026 (IST)
|Date (IST)
|Time (IST)
|Boxer
|Event
|Round
|Status
|24 Jul (Fri)
|15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul)
|Aditya Pratap Singh
|Men's Welterweight (65kg)
|Round of 32
|Draw-dependent
|24 Jul (Fri)
|15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul)
|Jadumani Singh
|Men's Bantamweight (55kg)
|Round of 32
|Draw-dependent
|24 Jul (Fri)
|15:30–19:00
|Preeti Pawar
|Women's Bantamweight (54kg)
|Round of 32
|Scheduled
|24 Jul (Fri)
|15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul)
|Sumit Kundu
|Men's Light-middleweight (70kg)
|Round of 32
|Draw-dependent
|24 Jul (Fri)
|22:30–02:15 (25 Jul)
|Priya Ghanghas
|Women's Lightweight (60kg)
|Round of 16
|Scheduled
|25 Jul (Sat)
|15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul)
|Ankush
|Men's Light-heavyweight (80kg)
|Round of 32
|Draw-dependent
|25 Jul (Sat)
|15:30–18:30
|Arundhati Choudhary
|Women's Light-middleweight (70kg)
|Round of 16
|Scheduled
|25 Jul (Sat)
|15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul)
|Parveen Hooda
|Women's Welterweight (65kg)
|Round of 16
|Draw-dependent
|25 Jul (Sat)
|15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul)
|Sachin Siwach
|Men's Lightweight (60kg)
|Round of 32
|Draw-dependent
|26 Jul (Sun)
|15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul)
|Aditya Pratap Singh
|Men's Welterweight (65kg)
|Round of 16
|If advanced
|26 Jul (Sun)
|15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul)
|Jadumani Singh
|Men's Bantamweight (55kg)
|Round of 16
|If advanced
|26 Jul (Sun)
|15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul)
|Preeti Pawar
|Women's Bantamweight (54kg)
|Round of 16
|If advanced
|26 Jul (Sun)
|15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul)
|Jaismine Lamboria
|Women's Featherweight (57kg)
|Round of 16
|Scheduled
|26 Jul (Sun)
|15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul)
|Kapil Pokhariya
|Men's Heavyweight (90kg)
|Round of 16
|Scheduled
|27 Jul (Mon)
|15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul)
|Ankush
|Men's Light-heavyweight (80kg)
|Round of 16
|If advanced
|27 Jul (Mon)
|15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul)
|Sachin Siwach
|Men's Lightweight (60kg)
|Round of 16
|If advanced
|27 Jul (Mon)
|15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul)
|Sakshi Chaudhary
|Women's Flyweight (51kg)
|Round of 16
|Scheduled
|27 Jul (Mon)
|15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul)
|Sumit Kundu
|Men's Light-middleweight (70kg)
|Round of 16
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Aditya Pratap Singh
|Men's Welterweight (65kg)
|Quarter-final
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Jadumani Singh
|Men's Bantamweight (55kg)
|Quarter-final
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Kapil Pokhariya
|Men's Heavyweight (90kg)
|Quarter-final
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Lovlina Borgohain
|Women's Middleweight (75kg)
|Quarter-final
|Scheduled
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Parveen Hooda
|Women's Welterweight (65kg)
|Quarter-final
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Preeti Pawar
|Women's Bantamweight (54kg)
|Quarter-final
|If advanced
|28 Jul (Tue)
|16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul)
|Priya Ghanghas
|Women's Lightweight (60kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Ankush
|Men's Light-heavyweight (80kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Arundhati Choudhary
|Women's Light-middleweight (70kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Jaismine Lamboria
|Women's Featherweight (57kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Narender Berwal
|Men's Super-heavyweight (+90kg)
|Quarter-final
|Scheduled
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Sachin Siwach
|Men's Lightweight (60kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Sakshi Chaudhary
|Women's Flyweight (51kg)
|Quarter-final
|If advanced
|29 Jul (Wed)
|16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul)
|Sumit Kundu
|Men's Light-middleweight (70kg)
|Quarter-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|15:00–17:00
|Aditya Pratap Singh
|Men's Welterweight (65kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|15:00–17:00
|Ankush
|Men's Light-heavyweight (80kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|15:00–17:00
|Parveen Hooda
|Women's Welterweight (65kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|15:00–17:00
|Preeti Pawar
|Women's Bantamweight (54kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|19:00–21:30
|Arundhati Choudhary
|Women's Light-middleweight (70kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|19:00–21:30
|Jadumani Singh
|Men's Bantamweight (55kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|19:00–21:30
|Jaismine Lamboria
|Women's Featherweight (57kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|19:00–21:30
|Kapil Pokhariya
|Men's Heavyweight (90kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|19:00–21:30
|Sumit Kundu
|Men's Light-middleweight (70kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|23:30–02:00 (1 Aug)
|Lovlina Borgohain
|Women's Middleweight (75kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|23:30–02:00 (1 Aug)
|Narender Berwal
|Men's Super-heavyweight (+90kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|23:30–02:00 (1 Aug)
|Priya Ghanghas
|Women's Lightweight (60kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|23:30–02:00 (1 Aug)
|Sachin Siwach
|Men's Lightweight (60kg)
|Semi-final
|If advanced
|31 Jul (Fri)
|23:30–02:00 (1 Aug)
|Sakshi Chaudhary
|Women's Flyweight (51kg)
|Semi-final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Aditya Pratap Singh
|Men's Welterweight (65kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Jadumani Singh
|Men's Bantamweight (55kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Jaismine Lamboria
|Women's Featherweight (57kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Kapil Pokhariya
|Men's Heavyweight (90kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Parveen Hooda
|Women's Welterweight (65kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Preeti Pawar
|Women's Bantamweight (54kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|15:30–19:00
|Sumit Kundu
|Men's Light-middleweight (70kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Ankush
|Men's Light-heavyweight (80kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Arundhati Choudhary
|Women's Light-middleweight (70kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Lovlina Borgohain
|Women's Middleweight (75kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Narender Berwal
|Men's Super-heavyweight (+90kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Priya Ghanghas
|Women's Lightweight (60kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Sachin Siwach
|Men's Lightweight (60kg)
|Final
|If advanced
|1 Aug (Sat)
|21:00–00:30 (2 Aug)
|Sakshi Chaudhary
|Women's Flyweight (51kg)
|Final
|If advanced
First Published: Jul 24 2026 | 12:56 PM IST