Home / Sports / Other Sports News / CWG 2026, Boxing full schedule: India contingent, live timings (IST)

CWG 2026, Boxing full schedule: India contingent, live timings (IST)

The competition begins on July 24 and runs until August 1, with bouts taking place at the Scottish Event Campus (SEC).

Lovlina Borgohain CWG 2026
Lovlina Borgohain CWG 2026
Shashwat Nishant New Delhi
8 min read Last Updated : Jul 24 2026 | 12:57 PM IST
Add as Preferred source Add as Preferred source
India will once again head into the Commonwealth Games boxing competition with high expectations as a strong 14-member squad prepares to take on some of the best fighters from across the Commonwealth in Glasgow.
 
Boxing has consistently been one of India's most successful sports at the Commonwealth Games, producing several Olympic medallists and world champions over the years. At Glasgow 2026, experienced campaigners like Lovlina Borgohain will be joined by an exciting crop of young boxers aiming to add to India's impressive medal tally.
 
The competition begins on July 24 and runs until August 1, with bouts taking place at the Scottish Event Campus (SEC). Depending on the draw and progression, Indian boxers could fight multiple times before reaching the medal rounds.
 
India banking on strong mix of experience and youth
 
India's boxing contingent features a healthy blend of proven international performers and rising stars.
 
Olympic bronze medallist Lovlina Borgohain headlines the squad and enters directly at the quarter-final stage in the women's 75kg division. She will be among India's biggest medal hopes.
 
The men's team includes experienced names like Narender Berwal, Kapil Pokhariya, Sumit Kundu, Sachin Siwach and Ankush, while the women's squad features Preeti Pawar, Priya Ghanghas, Parveen Hooda, Jaismine Lamboria, Arundhati Choudhary and Sakshi Chaudhary. 
 
India's complete boxing squad includes:
 
Lovlina Borgohain (Women's 75kg)
Preeti Pawar (Women's 54kg)
Priya Ghanghas (Women's 60kg)
Parveen Hooda (Women's 65kg)
Jaismine Lamboria (Women's 57kg)
Arundhati Choudhary (Women's 70kg)
Sakshi Chaudhary (Women's 51kg)
Aditya Pratap Singh (Men's 65kg)
Jadumani Singh Mandengbam (Men's 55kg)
Sachin Siwach (Men's 60kg)
Sumit Kundu (Men's 70kg)
Ankush (Men's 80kg)
Kapil Pokhariya (Men's 90kg)
Narender Berwal (Men's +90kg)
 
Medal hopes rest on experienced campaigners
 
Lovlina Borgohain remains India's biggest medal favourite after consistently performing on the international stage.
 
Youngsters like Preeti Pawar, Priya Ghanghas and Sachin Siwach will also be looking to convert promising performances into podium finishes.
 
Heavyweights Narender Berwal and Kapil Pokhariya could also emerge as medal contenders if they negotiate difficult quarter-final encounters.
 
How boxing works at the Commonwealth Games?
 
Every bout consists of three rounds, each lasting three minutes, with a one-minute interval between rounds.
 
Five judges score every contest using the 10-point must system based on:
 
  • Clean punches landed
  • Technical superiority
  • Defensive skills
  • Tactical control
  • Overall dominance
 
A boxer can also win via knockout or referee stoppage. Athletes compete only against opponents within the same weight category.
 
Venue
 
All boxing matches at the Commonwealth Games 2026 will take place at the:
 
Scottish Event Campus (SEC), Glasgow
 
India's boxing legacy at the Commonwealth Games
 
India has enjoyed tremendous success in Commonwealth Games boxing over the past two decades, regularly finishing among the top medal-winning nations.
 
Several Indian stars, including Vijender Singh, Mary Kom, Amit Panghal, Gaurav Solanki and Lovlina Borgohain, have used the Commonwealth Games as a platform to establish themselves on the world stage.
 
With another talented squad heading to Glasgow, India will once again be aiming for multiple medals as the boxing competition reaches its climax. 
India Boxing Schedule – Commonwealth Games 2026 (IST)
Date (IST) Time (IST) Boxer Event Round Status
24 Jul (Fri) 15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul) Aditya Pratap Singh Men's Welterweight (65kg) Round of 32 Draw-dependent
24 Jul (Fri) 15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul) Jadumani Singh Men's Bantamweight (55kg) Round of 32 Draw-dependent
24 Jul (Fri) 15:30–19:00 Preeti Pawar Women's Bantamweight (54kg) Round of 32 Scheduled
24 Jul (Fri) 15:30–19:00 / 22:30–02:15 (25 Jul) Sumit Kundu Men's Light-middleweight (70kg) Round of 32 Draw-dependent
24 Jul (Fri) 22:30–02:15 (25 Jul) Priya Ghanghas Women's Lightweight (60kg) Round of 16 Scheduled
25 Jul (Sat) 15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul) Ankush Men's Light-heavyweight (80kg) Round of 32 Draw-dependent
25 Jul (Sat) 15:30–18:30 Arundhati Choudhary Women's Light-middleweight (70kg) Round of 16 Scheduled
25 Jul (Sat) 15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul) Parveen Hooda Women's Welterweight (65kg) Round of 16 Draw-dependent
25 Jul (Sat) 15:30–18:30 / 22:30–01:45 (26 Jul) Sachin Siwach Men's Lightweight (60kg) Round of 32 Draw-dependent
26 Jul (Sun) 15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul) Aditya Pratap Singh Men's Welterweight (65kg) Round of 16 If advanced
26 Jul (Sun) 15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul) Jadumani Singh Men's Bantamweight (55kg) Round of 16 If advanced
26 Jul (Sun) 15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul) Preeti Pawar Women's Bantamweight (54kg) Round of 16 If advanced
26 Jul (Sun) 15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul) Jaismine Lamboria Women's Featherweight (57kg) Round of 16 Scheduled
26 Jul (Sun) 15:30–19:30 / 22:30–02:15 (27 Jul) Kapil Pokhariya Men's Heavyweight (90kg) Round of 16 Scheduled
27 Jul (Mon) 15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul) Ankush Men's Light-heavyweight (80kg) Round of 16 If advanced
27 Jul (Mon) 15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul) Sachin Siwach Men's Lightweight (60kg) Round of 16 If advanced
27 Jul (Mon) 15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul) Sakshi Chaudhary Women's Flyweight (51kg) Round of 16 Scheduled
27 Jul (Mon) 15:30–19:15 / 22:30–02:00 (28 Jul) Sumit Kundu Men's Light-middleweight (70kg) Round of 16 If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Aditya Pratap Singh Men's Welterweight (65kg) Quarter-final If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Jadumani Singh Men's Bantamweight (55kg) Quarter-final If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Kapil Pokhariya Men's Heavyweight (90kg) Quarter-final If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Lovlina Borgohain Women's Middleweight (75kg) Quarter-final Scheduled
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Parveen Hooda Women's Welterweight (65kg) Quarter-final If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Preeti Pawar Women's Bantamweight (54kg) Quarter-final If advanced
28 Jul (Tue) 16:30–19:45 / 22:30–01:45 (29 Jul) Priya Ghanghas Women's Lightweight (60kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Ankush Men's Light-heavyweight (80kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Arundhati Choudhary Women's Light-middleweight (70kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Jaismine Lamboria Women's Featherweight (57kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Narender Berwal Men's Super-heavyweight (+90kg) Quarter-final Scheduled
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Sachin Siwach Men's Lightweight (60kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Sakshi Chaudhary Women's Flyweight (51kg) Quarter-final If advanced
29 Jul (Wed) 16:30–20:00 / 22:30–02:00 (30 Jul) Sumit Kundu Men's Light-middleweight (70kg) Quarter-final If advanced
31 Jul (Fri) 15:00–17:00 Aditya Pratap Singh Men's Welterweight (65kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 15:00–17:00 Ankush Men's Light-heavyweight (80kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 15:00–17:00 Parveen Hooda Women's Welterweight (65kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 15:00–17:00 Preeti Pawar Women's Bantamweight (54kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 19:00–21:30 Arundhati Choudhary Women's Light-middleweight (70kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 19:00–21:30 Jadumani Singh Men's Bantamweight (55kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 19:00–21:30 Jaismine Lamboria Women's Featherweight (57kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 19:00–21:30 Kapil Pokhariya Men's Heavyweight (90kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 19:00–21:30 Sumit Kundu Men's Light-middleweight (70kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 23:30–02:00 (1 Aug) Lovlina Borgohain Women's Middleweight (75kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 23:30–02:00 (1 Aug) Narender Berwal Men's Super-heavyweight (+90kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 23:30–02:00 (1 Aug) Priya Ghanghas Women's Lightweight (60kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 23:30–02:00 (1 Aug) Sachin Siwach Men's Lightweight (60kg) Semi-final If advanced
31 Jul (Fri) 23:30–02:00 (1 Aug) Sakshi Chaudhary Women's Flyweight (51kg) Semi-final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Aditya Pratap Singh Men's Welterweight (65kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Jadumani Singh Men's Bantamweight (55kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Jaismine Lamboria Women's Featherweight (57kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Kapil Pokhariya Men's Heavyweight (90kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Parveen Hooda Women's Welterweight (65kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Preeti Pawar Women's Bantamweight (54kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 15:30–19:00 Sumit Kundu Men's Light-middleweight (70kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Ankush Men's Light-heavyweight (80kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Arundhati Choudhary Women's Light-middleweight (70kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Lovlina Borgohain Women's Middleweight (75kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Narender Berwal Men's Super-heavyweight (+90kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Priya Ghanghas Women's Lightweight (60kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Sachin Siwach Men's Lightweight (60kg) Final If advanced
1 Aug (Sat) 21:00–00:30 (2 Aug) Sakshi Chaudhary Women's Flyweight (51kg) Final If advanced
 
Connect with us on WhatsApp

More From This Section

CWG 2026, Gymnastics full schedule: India contingent, live timings (IST)

Commonwealth Games 2026: India's Day 1 schedule, live time (IST), streaming

CWG 2026, Lawn Bowls full schedule: India contingent, live timings (IST)

Lalit Modi gets major legal relief, says he will return to India this year

Europe issues new rules to curb sexualisation of women athletes on TV

Topics :Commonwealth Games

First Published: Jul 24 2026 | 12:56 PM IST

Explore News

Next Story