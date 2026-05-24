French Open 2026 May 24 Matches: Djokovic, Zverev kick off Round 1 action
Court Philippe-Chatrier will stage several headline encounters, beginning with Belinda Bencic facing Austrian qualifier Sinja Kraus
Shashwat Nishant New Delhi
|Time (IST)
|Court
|Player 1
|Country 1
|Player 2
|Country 2
|2:30 pm
|Court 13
|P. Llamas Ruiz
|Spain
|T. Tirante
|Argentina
|2:30 pm
|Suzanne Lenglen
|K. Khachanov (13)
|Russia
|A. Gea
|France
|2:30 pm
|Court 12
|J. Duckworth
|Australia
|G. Diallo
|Canada
|2:30 pm
|Court 8
|M. Kecmanović
|Serbia
|F. Marozsan
|Hungary
|2:30 pm
|Court 14
|A. Davidovich Fokina (21)
|Spain
|D. Džumhur
|Bosnia & Herzegovina
|3:40 pm*
|Court 6
|K. Jacquet
|France
|M. Trungelliti
|Argentina
|4:10 pm*
|Court 13
|T. Etcheverry (23)
|Argentina
|N. Borges
|Portugal
|4:10 pm*
|Court 12
|T. Machac
|Czechia
|Z. Bergs
|Belgium
|4:40 pm*
|Philippe-Chatrier
|B. Bonzi
|France
|A. Zverev (2)
|Germany
|4:50 pm*
|Court 9
|M. Zheng
|United States
|D. Prižmić
|Croatia
|4:50 pm*
|Court 7
|Q. Halys
|France
|M. Bellucci
|Italy
|4:50 pm*
|Simonne-Mathieu
|T. Droguet
|France
|J. Menšík (26)
|Czechia
|5:20 pm*
|Suzanne Lenglen
|T. Fritz (7)
|United States
|N. Basavareddy
|United States
|5:20 pm*
|Court 6
|F. Cina
|Italy
|R. Opelka
|United States
|6:30 pm*
|Court 9
|H. Medjedovic
|Serbia
|Y. Hanfmann
|Germany
|6:30 pm*
|Court 8
|A. Blockx
|Belgium
|C. Wong
|Hong Kong
|6:30 pm*
|Court 14
|L. Sonego
|Italy
|P. Herbert
|France
|6:30 pm*
|Simonne-Mathieu
|J. Fonseca (28)
|Brazil
|P. Luka
|France
|6:30 pm*
|Court 7
|H. Dellien
|Bolivia
|V. Royer
|France
|11:45 pm*
|Philippe-Chatrier
|G. Mpetshi Perricard
|France
|N. Djokovic (3)
|Serbia
|No.
|Player 1
|Seed 1
|Country 1
|Player 2
|Seed 2
|Country 2
|1
|Elina Svitolina
|7
|Ukraine
|Anna Bondár
|Hungary
|2
|Talia Gibson
|Australia
|Yulia Putintseva
|Kazakhstan
|3
|Alycia Parks
|USA
|Leylah Fernandez
|24
|Canada
|4
|Liudmila Samsonova
|20
|Russia
|Jil Teichmann
|Switzerland
|5
|Kamilla Rakhimova
|Uzbekistan
|Jaqueline Cristian
|Romania
|6
|Ann Li
|30
|USA
|Shuai Zhang
|China
|7
|Aryna Sabalenka
|1
|Belarus
|Jessica Bouzas Maneiro
|Spain
|8
|A. Urhobo
|USA
|Katie Boulter
|United Kingdom
|9
|Anna Kalinskaya
|22
|Russia
|Lois Boisson
|France
|10
|Diana Shnaider
|25
|Russia
|Renata Zarazúa
|Mexico
|11
|Camila Osorio
|Colombia
|Ekaterina Alexandrova
|14
|Russia
|12
|Petra Marčinko
|Croatia
|Eva Lys
|Germany
|13
|H.Y. Guo
|China
|McCartney Kessler
|USA
|14
|Alina Korneeva
|Russia
|Elisabetta Cocciaretto
|Italy
|15
|Maja Chwali?"ska
|Poland
|Qinwen Zheng
|China
|16
|Claire Liu
|USA
|Moyuka Uchijima
|Japan
|17
|Julia Grabher
|Austria
|Rebecca Šramková
|Slovakia
|18
|K. Quevedo
|Spain
|Leolia Jeanjean
|France
|19
|Veronika Erjavec
|Slovenia
|Elena Rybakina
|2
|Kazakhstan
|20
|Anhelina Kalinina
|Ukraine
|Diane Parry
|France
|21
|Emma Navarro
|USA
|Janice Tjen
|Indonesia
|22
|Panna Udvardy
|Hungary
|Viktorija Golubic
|Switzerland
|23
|Iva Jovic
|17
|USA
|Alex Eala
|Philippines
|24
|Kimberly Birrell
|Australia
|Jessica Pegula
|5
|USA
|25
|Daria Kasatkina
|Australia
|Zeynep Sönmez
|Türkiye
|26
|Donna Vekić
|Croatia
|A. Tubello
|France
|27
|Simona Waltert
|Switzerland
|Kateřina Siniaková
|Czechia
|28
|Victoria Mboko
|9
|Canada
|Nikola Bartunkova
|Czechia
|29
|Linda Nosková
|12
|Czechia
|Maria Sakkari
|Greece
|30
|T. Rakotomanga Rajaonah
|France
|Amanda Anisimova
|6
|USA
|31
|Susan Bandecchi
|Switzerland
|Cristina Bucșa
|31
|Spain
|32
|Dalma Gálfi
|Hungary
|Mayar Sherif
|Egypt
|33
|Elena Pridankina
|Russia
|O. Oliynykova
|Ukraine
|34
|Emerson Jones
|Australia
|Iga Świątek
|3
|Poland
|35
|Coco Gauff
|4
|USA
|Taylor Townsend
|USA
|36
|Maya Joint
|Australia
|Anastasia Potapova
|28
|Russia
|37
|Laura Siegemund
|Germany
|Naomi Osaka
|16
|Japan
|38
|A. Zakharova
|Russia
|Karolína Muchová
|10
|Czechia
|39
|Antonia Ružić
|Croatia
|Ashlyn Krueger
|USA
|40
|Tatjana Maria
|Germany
|Elise Mertens
|23
|Belgium
|41
|Jasmine Paolini
|13
|Italy
|Dayana Yastremska
|Ukraine
|42
|Jeļena Ostapenko
|29
|Latvia
|Ella Seidel
|Germany
|43
|Hanne Vandewinkel
|Belgium
|Madison Keys
|19
|USA
|44
|Linda Fruhvirtova
|Czechia
|Elsa Jacquemot
|France
First Published: May 24 2026 | 4:27 PM IST