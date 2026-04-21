Flipkart's Ekart expands IKEA partnership to deepen last-mile delivery
Chennai added as a key market as Ekart deploys electric fleet for IKEA deliveries, signalling rising demand for sustainable and tech-enabled logistics solutions in India
Peerzada Abrar Bengaluru
Flipkart’s logistics arm Ekart said it is expanding its partnership with the world’s largest furniture retailer IKEA. The collaboration will now handle last-mile deliveries in Chennai, deepening Ekart’s role in managing large-format logistics for enterprise clients. Orders placed in the city through IKEA’s website and app will be delivered using Ekart’s fully electric fleet, marking a shift towards more sustainable, tech-enabled operations. Chennai becomes the second major market under the partnership after its rollout in Delhi-NCR in 2025.
