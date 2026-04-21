Flipkart's Ekart expands IKEA partnership to deepen last-mile delivery

Flipkart’s logistics arm Ekart said it is expanding its partnership with the world’s largest furniture retailer IKEA. The collaboration will now handle last-mile deliveries in Chennai, deepening Ekart’s role in managing large-format logistics for enterprise clients. Orders placed in the city through IKEA’s website and app will be delivered using Ekart’s fully electric fleet, marking a shift towards more sustainable, tech-enabled operations. Chennai becomes the second major market under the partnership after its rollout in Delhi-NCR in 2025.