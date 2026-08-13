Q1 results: ABREL, Godrej, JSW Cement, FirstCry, and 693 more on Aug 13
Q1FY27 company results: Firms including Jubilant Foodworks, Brigade Enterprises, CESC, DCM Shriram Industries, and Dev Information Technology are also to release their April-June earnings today
Apexa Rai New Delhi
Aditya Birla Real Estate, Amber Enterprises India, JSW Cement, Jubilant Foodworks, Brigade Enterprises, CESC, DCM Shriram Industries, Denta Water and Infra Solutions, Dev Information Technology, Dreamfolks Services, Dynacons Systems & Solutions, Elgi Equipments, Emami Realty, Endurance Technologies, Engineers India, Excel Industries, Fino Payments Bank, and Brainbees Solutions (FirstCry) are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1FY27) today.
Some other firms that will announce their results today include Foseco India, Galaxy Surfactants, Genus Power Infrastructures, General Insurance Corporation of India, Godrej Industries, Honasa Consumer, Indraprastha Gas, Indigo Paints, Ipca Laboratories, ITI, Jai Corp, Jindal Poly Films, Avanti Feeds, AxisCades Technologies, Kalyani Investment Company, KIOCL, KNR Constructions, KRBL, Kaveri Seed Company, LG Electronics India, Lincoln Pharmaceuticals, and Max Healthcare Institute.
Tata Motors Q1 result highlights
Tata Motors reported an 83 per cent year-on-year rise in consolidated net profit to ₹2,560 crore for Q1FY27, while revenue from operations increased 19.3 per cent to ₹20,667 crore. Profit growth was supported by a mark-to-market gain on its Tata Capital investment, strong commercial vehicle volumes and operational improvements.
The company is likely to raise prices further to offset rising input costs. It has already increased prices by 2 per cent in Q1 and another 2.5 per cent from July 1. Commodity inflation impacted the business by around 3.8 per cent during the quarter, despite domestic volumes rising 26 per cent.
Market overview for August 13
The Nifty50 and the Sensex declined as IT and realty shares weighed.
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As of 9:20 am, the Sensex fell 130.26 points or 0.17 per cent to 77,836.09 and the Nifty50 was down 89.25 points or 0.37 per cent at 24,348.40.
Grasim Industries, UltraTech Cement, and Hindalco Industries were the top losers in the Nifty50 index.
In the broader markets, the Nifty MidCap was down 0.05 per cent and the Nifty SmallCap was up 0.32 per cent.
Sector-wise, the Nifty Cement declined 1 per cent to emerge as the worst performer. The Nifty IT and the Nifty Realty also underperformed. Meanwhile the Nifty Auto and the Nifty Chemical outperformed.
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List of firms releasing Q1 results today, August 13
- First Custodian Fund India Ltd
- Twentyfirst Century Management Services Ltd
- 3B Blackbio Dx Ltd
- Aartech Solonics Ltd
- Aayush Wellness Ltd
- Abate As Industries Ltd
- Abc India Ltd
- Abhishek Infraventures Ltd
- A B Infrabuild Ltd
- Aditya Birla Real Estate Ltd
- Accedere Ltd
- Accuracy Shipping Ltd
- Ace Men Engg Works Ltd
- Achyut Healthcare Ltd
- Acs Technologies Ltd
- Adhbhut Infrastructure Ltd
- Adhata Global Ltd
- Adinath Textiles Ltd
- Adline Chem Lab Ltd
- A D S Diagnostics Ltd
- Advik Laboratories Ltd
- Artificial Electronics Intelligent Material Ltd
- Artemis Electricals And Projects Ltd
- Affordable Robotic & Automation Ltd
- Agarwal Industrial Corporation Ltd
- Agi Infra Ltd
- Asian Hotels (East) Ltd
- Ai Champdany Industries Ltd
- Ashapura Intimates Fashion Ltd
- Airan Ltd
- Avishkar Infra Realty Ltd
- Ajanta Soya Ltd
- Ajc Jewel Manufacturers Ltd
- Ajr Infra And Tolling Ltd
- Ajwa Fun World & Resort Ltd
- Alan Scott Enterprises Ltd
- Alfa Transformers Ltd
- Alicon Castalloy Ltd
- Alpine Housing Development Corporation Ltd
- Alps Industries Ltd
- Alstone Textiles (India) Ltd
- Amagi Media Labs Ltd
- Sri Amarnath Finance Ltd
- Amber Enterprises India Ltd
- Ambitious Plastomac Company Ltd
- Amit International Ltd
- Amit Securities Ltd
- Ampvolts Ltd
- Anjani Foods Ltd
- Anna Infrastructures Ltd
- Ansal Housing Ltd
- Anuroop Packaging Ltd
- Apex Frozen Foods Ltd
- Apis India Ltd
- Andhra Pradesh Tanneries Ltd
- Arcee Industries Ltd
- Arigato Universe Ltd
- Arman Holdings Ltd
- Arrow Greentech Ltd
- Ashiana Agro Industries Ltd
- Ashirwad Capital Ltd
- Ashoka Refineries Ltd
- Asian Energy Services Ltd
- Asian Tea & Exports Ltd
- Asia Pack Ltd
- Assam Entrade Ltd
- Asian Star Company Ltd
- Atam Valves Ltd
- Autoline Industries Ltd
- Avanti Feeds Ltd
- Aveer Foods Ltd
- Avi Polymers Ltd
- Awfis Space Solutions Ltd
- Axiscades Technologies Ltd
- Azad India Mobility Ltd
- Bag Films And Media Ltd
- Baid Finserv Ltd
- Bajaj Hindusthan Sugar Ltd
- Balaji Telefilms Ltd
- Balurghat Technologies Ltd
- Bandaram Pharma Packtech Ltd
- The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd
- Brand Concepts Ltd
- Bc Power Controls Ltd
- Bella Casa Fashion & Retail Ltd
- Bemco Hydraulics Ltd
- Bengal & Assam Company Ltd
- Bentley Commercial Enterprises Ltd
- Beryl Securities Ltd
- Best Eastern Hotels Ltd
- Bhandari Hosiery Exports Ltd
- Bilcare Ltd
- Bhartiya International Ltd
- Birla Capital & Financial Services Ltd
- Birla Cotsyn (India) Ltd
- Birla Precision Technologies Ltd
- Birla Transasia Carpets Ltd
- Bkv Industries Ltd
- Balmer Lawrie Investments Ltd
- Bloom Industries Ltd
- Bls Infotech Ltd
- Bnr Udyog Ltd
- Brady & Morris Engineering Company Ltd
- Brahmaputra Infrastructure Ltd
- Brawn Biotech Ltd
- Brigade Enterprises Ltd
- Brooks Laboratories Ltd
- Bodhi Tree Multimedia Ltd
- Bhilwara Technical Textiles Ltd
- Barak Valley Cements Ltd
- Callista Industries Ltd
- Candour Techtex Ltd
- Caprolactam Chemicals Ltd
- Caspian Corporate Services Ltd
- Castora Agri Commodities Ltd
- Catvision Ltd
- Country Club Hospitality & Holidays Ltd
- Ceeta Industries Ltd
- Cenlub Industries Ltd
- Centum Electronics Ltd
- Centuple Global Ltd
- Cerebra Integrated Technologies Ltd
- Cesc Ltd
- Chase Bright Steel Ltd
- Choksi Laboratories Ltd
- Chordia Food Products Ltd
- Citizen Solar Ltd
- Cityman Ltd
- Classic Electricals Ltd
- Clenon Enterprises Ltd
- Classic Leasing & Finance Ltd
- Coastal Roadways Ltd
- John Cockerill India Ltd
- Comfort Commotrade Ltd
- Computer Point Ltd
- Cords Cable Industries Ltd
- Country Condos Ltd
- City Pulse Multiventures Ltd
- Crane Infrastructure Ltd
- Cranex Ltd
- Creative Eye Ltd
- Cresanto Global Ltd
- Crescentis Capital Ltd
- Crest Ventures Ltd
- Crimson Metal Engineering Company Ltd
- Crysdale Industries Ltd
- Cubex Tubings Ltd
- Dai Ichi Karkaria Ltd
- Datiware Maritime Infra Ltd
- Daulat Securities Ltd
- DCM Ltd
- DCM Shriram Industries Ltd
- DCW Ltd
- Decipher Labs Ltd
- Deep Health Ai India Ltd
- Denis Chem Lab Ltd
- Denta Water And Infra Solutions Ltd
- Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd
- Dev Information Technology Ltd
- Dhansafal Finserve Ltd
- Dhruva Capital Services Ltd
- Dhunseri Investments Ltd
- Diamond Power Infrastructure Ltd
- Diligent Media Corporation Ltd
- Dreamfolks Services Ltd
- Dynacons Systems & Solutions Ltd
- Dynamic Portfolio Management & Services Ltd
- Dynamic Industries Ltd
- Dynamic Microsteppers Ltd
- Dynemic Products Ltd
- East India Drums And Barrels Manufacturing Ltd
- Easun Capital Markets Ltd
- Ecofinity Atomix Ltd
- Eco Hotels And Resorts Ltd
- Ecs Biztech Ltd
- Everest Kanto Cylinder Ltd
- Elango Industries Ltd
- El Cid Investments Ltd
- Elgi Equipments Ltd
- Elixir Capital Ltd
- Elnet Technologies Ltd
- Emami Realty Ltd
- Endurance Technologies Ltd
- Engineers India Ltd
- Envair Electrodyne Ltd
- Epuja Spiritech Ltd
- Econo Trade (India) Ltd
- Exato Technologies Ltd
- Excel Industries Ltd
- Foundry Fuel Products Ltd
- Finkurve Financial Services Ltd
- Fino Payments Bank Ltd
- Brainbees Solutions Ltd
- Flex Foods Ltd
- Future Market Networks Ltd
- Foseco India Ltd
- Frontier Capital Ltd
- Galactico Corporate Services Ltd
- Galada Power & Telecommunication Ltd
- Galaxy Surfactants Ltd
- Gallops Enterprise Ltd
- Ganges Securities Ltd
- Gaudium Ivf And Women Health Ltd
- Gayatri Highways Ltd
- Gb Global Ltd
- Global Infratech & Finance Ltd
- Gcm Securities Ltd
- Global Defence Industries Ltd
- Gem Aromatics Ltd
- Generic Engineering Construction And Projects Ltd
- Genus Power Infrastructures Ltd
- General Insurance Corporation Of India
- Gk Consultants Ltd
- G K P Printing & Packaging Ltd
- Globale Tessile Ltd
- Gocl Corporation Ltd
- Godrej Industries Ltd
- Gokul Refoils & Solvent Ltd
- Golechha Global Finance Ltd
- Gorani Industries Ltd
- Goyal Associates Ltd
- Grandma Trading & Agencies Ltd
- Gs Auto International Ltd
- Gtt Data Solutions Ltd
- Gujarat Investa Ltd
- Gujarat Raffia Industries Ltd
- Ge Power India Ltd
- Halder Venture Ltd
- Harig Crankshafts Ltd
- Harrisons Malayalam Ltd
- Hazoor Multi Projects Ltd
- Hckk Ventures Ltd
- Healthy Investments Ltd
- Hemadri Cements Ltd
- Hercules Investments Ltd
- Hi Klass Trading And Investment Ltd
- Hilltone Software And Gases Ltd
- Hind Aluminium Industries Ltd
- Hindustan Appliances Ltd
- Hindustan Tin Works Ltd
- Hit Kit Global Solutions Ltd
- Hma Agro Industries Ltd
- Honasa Consumer Ltd
- Hp Adhesives Ltd
- Iconik Sports And Events Ltd
- International Data Management Ltd
- Idream Film Infrastructure Company Ltd
- Indraprastha Gas Ltd
- Ikoma Technologies Ltd
- Inani Securities Ltd
- Indag Rubber Ltd
- Indian Acrylics Ltd
- Indianivesh Ltd
- Indigo Paints Ltd
- India Infraspace Ltd
- Indowind Energy Ltd
- Informed Technologies India Ltd
- Ingersoll Rand (India) Ltd
- Innovana Thinklabs Ltd
- Innovative Tech Pack Ltd
- Integrated Thermoplastics Ltd
- Investment & Precision Castings Ltd
- Ipca Laboratories Ltd
- I Power Solutions India Ltd
- Ip Rings Ltd
- Intrasoft Technologies Ltd
- Istreet Network Ltd
- ITI Ltd
- ITL Industries Ltd
- IL&FS Investment Managers Ltd
- Jagatjit Industries Ltd
- Jai Corp Ltd
- Jattashankar Industries Ltd
- Jay Shree Tea & Industries Ltd
- Jay Ushin Ltd
- Jbf Industries Ltd
- Jet Freight Logistics Ltd
- Jindal Photo Ltd
- Jindal Poly Films Ltd
- Jmd Ventures Ltd
- Jmg Corporation Ltd
- Johnson Pharmacare Ltd
- Jojo Ltd
- Jolly Plastic Industries Ltd
- Jindal Poly Investment And Finance Company Ltd
- Jpt Securities Ltd
- Jsl Industries Ltd
- Jeevan Scientific Technology Ltd
- Jsw Cement Ltd
- Jtekt India Ltd
- Jubilant Foodworks Ltd
- Julien Agro Infratech Ltd
- Jumbo Finance Ltd
- Juniper Hotels Ltd
- Jyot International Marketing Ltd
- Kabsons Industries Ltd
- Kaira Can Company Ltd
- Kaizen Agro Infrabuild Ltd
- Kakatiya Textiles Ltd
- Vikram Kamats Hospitality Ltd
- Kamdhenu Ventures Ltd
- Kanani Industries Ltd
- Karma Energy Ltd
- Kabra Commercial Ltd
- Kirloskar Electric Company Ltd
- Kemistar Corporation Ltd
- Kennametal India Ltd
- Kernex Microsystems India Ltd
- Kesar Enterprises Ltd
- Keto Motors Ltd
- Keynote Financial Services Ltd
- Kothari Fermentation & Biochem Ltd
- Khazanchi Jewellers Ltd
- Khyati Multimedia Entertainment Ltd
- Kalyani Investment Company Ltd
- Kiduja India Ltd
- Kifs Financial Services Ltd
- Kilitch Drugs India Ltd
- Kings Infra Ventures Ltd
- Kiocl Ltd
- Klg Capital Services Ltd
- Kmg Milk Food Ltd
- Knr Constructions Ltd
- Kohinoor Foods Ltd
- Kothari Products Ltd
- Kranti Industries Ltd
- Krbl Ltd
- Kretto Syscon Ltd
- Kridhan Infra Ltd
- Krishna Ventures Ltd
- Kr Rail Engineering Ltd
- Krsnaa Diagnostics Ltd
- Kaveri Seed Company Ltd
- K S Oils Ltd
- Kumbhat Financial Services Ltd
- Kundan Minerals And Metals Ltd
- Kusam Electrical Industries Ltd
- Kuwer Industries Ltd
- Laser Diamonds Ltd
- Leel Electricals Ltd
- Lee & Nee Softwares Exports Ltd
- Lg Electronics India Ltd
- Libord Finance Ltd
- Lincoln Pharmaceuticals Ltd
- Lords Mark Industries Ltd
- Lovable Lingerie Ltd
- Lyons Corporate Market Ltd
- Maan Aluminium Ltd
- Madhav Marbles & Granites Ltd
- Madhucon Projects Ltd
- Magnanimous Trade & Finance Ltd
- Magna Electro Castings Ltd
- Mahalaxmi Seamless Ltd
- Maha Rashtra Apex Corporation Ltd
- Mahamaya Steel Industries Ltd
- Maithan Alloys Ltd
- Manali Petrochemicals Ltd
- Mangalam Industrial Finance Ltd
- Manomay Tex India Ltd
- Manorama Industries Ltd
- Marble City India Ltd
- Marsons Ltd
- Max Healthcare Institute Ltd
- Maximus International Ltd
- Mayur Leather Products Ltd
- Mac Charles India Ltd
- Munoth Communication Ltd
- Modern Engineering And Projects Ltd
- Medico Remedies Ltd
- Mefcom Capital Markets Ltd
- Mehta Securities Ltd
- Mena Mani Industries Ltd
- Mercury Ev Tech Ltd
- Metal Coatings India Ltd
- Mfl India Ltd
- Mfs Intercorp Ltd
- Max Financial Services Ltd
- Minal Industries Ltd
- Minda Corporation Ltd
- M K Proteins Ltd
- M Lakhamsi Industries Ltd
- Media Matrix Worldwide Ltd
- Manipal Finance Corporation Ltd
- Modison Ltd
- Mohit Paper Mills Ltd
- Monind Ltd
- Monotype India Ltd
- Mount Housing And Infrastructure Ltd
- Mp Agro Industries Ltd
- Mpdl Ltd
- Mangalam Seeds Ltd
- Mstc Ltd
- Munoth Financial Services Ltd
- Nagpur Power & Industries Ltd
- Nagreeka Exports Ltd
- Natraj Proteins Ltd
- Nda Securities Ltd
- Neelkanth Ltd
- Neeraj Paper Marketing Ltd
- New Light Industries Ltd
- Nexus Surgical And Medicare Ltd
- Ng Industries Ltd
- Nicco Parks & Resorts Ltd
- Nidhi Granites Ltd
- Nihar Info Global Ltd
- Nikhil Adhesives Ltd
- Nirav Commercials Ltd
- Niyogin Fintech Ltd
- Northlink Fiscal And Capital Services Ltd
- Novelix Pharmaceuticals Ltd
- Nr International Ltd
- Northern Spirits Ltd
- Olectra Greentech Ltd
- Olympic Management & Financial Services Ltd
- Om Freight Forwarders Ltd
- Omkar Pharmachem Ltd
- Onelife Capital Advisors Ltd
- Objectone Information Systems Ltd
- Osiajee Texfab Ltd
- Padmanabh Alloys & Polymers Ltd
- Page Industries Ltd
- Palred Technologies Ltd
- Panacea Biotec Ltd
- Panasonic Carbon India Company Ltd
- Pan Electronics India Ltd
- Panjon Ltd
- Parker Agrochem Exports Ltd
- Parshwanath Corporation Ltd
- Pavna Industries Ltd
- Pba Infrastructure Ltd
- Pbm Polytex Ltd
- Peeti Securities Ltd
- Pg Foils Ltd
- Phaarmasia Ltd
- Phyto Chem India Ltd
- Plaza Wires Ltd
- Pmc Fincorp Ltd
- Pentokey Organy India Ltd
- Polychem Ltd
- Polyspin Exports Ltd
- Praj Industries Ltd
- Praveg Ltd
- Premier Explosives Ltd
- Premier Ltd
- Prerna Infrabuild Ltd
- Prime Fresh Ltd
- Prism Finance Ltd
- Progrex Ventures Ltd
- Ps It Infrastructure & Services Ltd
- Pushpsons Industries Ltd
- Quantum Digital Vision India Ltd
- Raama Finance Ltd
- Radaan Mediaworks India Ltd
- Raghuvir Synthetics Ltd
- Raideep Industries Ltd
- Raja Bahadur International Ltd
- Rajkot Investment Trust Ltd
- Rajkamal Synthetics Ltd
- Rajnish Wellness Ltd
- Rajapalayam Mills Ltd
- Rajasthan Securities Ltd
- Shree Rama Newsprint Ltd
- Ramgopal Polytex Ltd
- Rane Holdings Ltd
- Rathi Steel & Power Ltd
- Ratnabhumi Developers Ltd
- Raw Edge Industrial Solutions Ltd
- Royale Manor Hotels & Industries Ltd
- Rashtriya Chemicals And Fertilizers Ltd
- Reliance Communications Ltd
- Rdb Rasayans Ltd
- Regency Ceramics Ltd
- Relaxo Footwears Ltd
- Relic Technologies Ltd
- Response Informatics Ltd
- Jhs Svendgaard Retail Ventures Ltd
- Rita Finance And Leasing Ltd
- Rgf Capital Markets Ltd
- Robust Hotels Ltd
- Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd
- Ridhi Synthetics Ltd
- Riga Sugar Company Ltd
- Risa International Ltd
- Rishi Laser Ltd
- Ritco Logistics Ltd
- Ro Jewels Ltd
- Rollatainers Ltd
- Raj Oil Mills Ltd
- Royal Cushion Vinyl Products Ltd
- Rpsg Ventures Ltd
- Rrp Semiconductor Ltd
- Rudra Ecovation Ltd
- Sab Industries Ltd
- Sab Events & Governance Now Media Ltd
- Sadbhav Engineering Ltd
- Sai Capital Ltd
- Sakthi Sugars Ltd
- Sakuma Exports Ltd
- Salasar Techno Engineering Ltd
- Sal Automotive Ltd
- Salem Erode Investments Ltd
- Salora International Ltd
- Sambandam Spinning Mills Ltd
- Sam Industries Ltd
- Sammaan Capital Ltd
- Samrat Forgings Ltd
- Samsrita Labs Ltd
- Samtex Fashions Ltd
- Sangam Health Care Products Ltd
- Sankhya Infotech Ltd
- Sangal Papers Ltd
- Sanstar Ltd
- Sanrhea Technical Textiles Ltd
- Sanwaria Consumer Ltd
- Sarthak Industries Ltd
- Satiate Agri Ltd
- Satani Bearings Ltd
- Saumya Consultants Ltd
- Suratwwala Business Group Ltd
- Scan Projects Ltd
- Scintilla Commercial & Credit Ltd
- Sunshine Capital Ltd
- Sheetal Cool Products Ltd
- Seamec Ltd
- Seasons Textiles Ltd
- Synergy Green Industries Ltd
- Stl Global Ltd
- Sgn Telecoms Ltd
- Shahi Shipping Ltd
- Shahlon Silk Industries Ltd
- Shakti Press Ltd
- Shanti Gold International Ltd
- Sharpline Broadcast Ltd
- Shikhar Leasing & Trading Ltd
- Shish Industries Ltd
- Shivam Autotech Ltd
- Shree Karthik Papers Ltd
- Shraddha Prime Projects Ltd
- Sharda Ispat Ltd
- Shree Pacetronix Ltd
- Shree Rama Multi Tech Ltd
- Shri Krishna Devcon Ltd
- Shri Jagdamba Polymers Ltd
- Ventura Guaranty Ltd
- Shyamkamal Investments Ltd
- Siddha Ventures Ltd
- Sigachi Industries Ltd
- Sigma Advanced Systems Ltd
- Sikozy Realtors Ltd
- Silicon Valley Infotech Ltd
- Sil Investments Ltd
- Simran Farms Ltd
- Sindhu Trade Links Ltd
- Sj Corporation Ltd
- Shukra Bullions Ltd
- Sarthak Metals Ltd
- Smt Engineering Ltd
- Solar Industries India Ltd
- Solid Stone Company Ltd
- Source Industries (India) Ltd
- Spa Capital Services Ltd
- Spectrum Electrical Industries Ltd
- Spencers Retail Ltd
- Spright Agro Ltd
- Sriven Multi Tech Ltd
- Srm Contractors Ltd
- Sri Ramakrishna Mills Coimbatore Ltd
- Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd
- Stanley Lifestyles Ltd
- Stanpacks India Ltd
- Starbeam Ventures Ltd
- Starlit Power Systems Ltd
- Starlite Components Ltd
- Steelco Gujarat Ltd
- Steel Strips Infrastructures Ltd
- Stratmont Industries Ltd
- Baazar Style Retail Ltd
- Sugal & Damani Share Brokers Ltd
- Sujala Trading & Holdings Ltd
- Sundaram Multi Pap Ltd
- Sunil Agro Foods Ltd
- Sunil Healthcare Ltd
- Superhouse Ltd
- Superior Finlease Ltd
- Supriya Lifescience Ltd
- Suryaamba Spinning Mills Ltd
- Surya India Ltd
- Swadeshi Polytex Ltd
- Swan Corp Ltd
- Swelect Energy Systems Ltd
- Systematix Securities Ltd
- Talbros Engineering Ltd
- Taparia Tools Ltd
- Tarapur Transformers Ltd
- Tcfc Finance Ltd
- Tcm Ltd
- Team24 Consumer Products Ltd
- Technvision Ventures Ltd
- Tega Industries Ltd
- Tejnaksh Healthcare Ltd
- Terai Tea Company Ltd
- Texel Industries Ltd
- Thacker & Company Ltd
- Thakkers Group Ltd
- The Investment Trust Of India Ltd
- Themis Medicare Ltd
- Trans India House Impex Ltd
- Technocraft Industries (India) Ltd
- Til Ltd
- Tilak Ventures Ltd
- Tirupati Sarjan Ltd
- Titan Biotech Ltd
- Titan Intech Ltd
- Titan Securities Ltd
- Tata Motors Passenger Vehicles Ltd
- Teamo Productions Hq Ltd
- Trade Wings Ltd
- Transoceanic Properties Ltd
- Travel Food Services Ltd
- Triliance Polymers Ltd
- Trinity League India Ltd
- Triton Valves Ltd
- Trinity Tradelink Ltd
- Triumph International Finance India Ltd
- Trucap Finance Ltd
- True Green Bio Energy Ltd
- Tomorrow Technologies Global Innovations Ltd
- Tti Enterprise Ltd
- Tvs Srichakra Ltd
- Twin Roses Trades & Agencies Ltd
- Ucal & Ltd
- Uday Jewellery Industries Ltd
- Ufm Industries Ltd
- Usha Martin Education & Solutions Ltd
- Unicommerce Esolutions Ltd
- Unijolly Investments Company Ltd
- Unitech Ltd
- United Textiles Ltd
- Uniworth Securities Ltd
- Uniroyal Marine Exports Ltd
- Up Hotels Ltd
- Uravi Defence And Technology Ltd
- Usg Tech Solutions Ltd
- Utl Industries Ltd
- Fujiyama Power Systems Ltd
- V2 Retail Ltd
- Vadilal Dairy International Ltd
- Vadilal Enterprises Ltd
- Vaishno Cement Company Ltd
- Varun Mercantile Ltd
- Vaswani Industries Ltd
- Veer Energy & Infrastructure Ltd
- Veerhealth Care Ltd
- Veranda Learning Solutions Ltd
- Victoria Enterprises Ltd
- Rekvina Laboratories Ltd
- Vinayak Vanijya Ltd
- Vip Clothing Ltd
- Virat Industries Ltd
- Virat Crane Industries Ltd
- Virinchi Ltd
- Virya Resources Ltd
- Vishal Bearings Ltd
- Vishwaraj Sugar Industries Ltd
- Visagar Polytex Ltd
- Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd
- Vms Tmt Ltd
- Vishnu Prakash R Punglia Ltd
- Vst Tillers Tractors Ltd
- Wardwizard Healthcare Ltd
- Wealth First Portfolio Managers Ltd
- Weizmann Ltd
- Welspun Living Ltd
- We Win Ltd
- Wh Brady & Company Ltd
- Winro Commercial India Ltd
- Woodsvilla Ltd
- Worth Investment & Trading Co Ltd
- Wsfx Global Pay Ltd
- Xchanging Solutions Ltd
- Xtglobal Infotech Ltd
- Yamini Investments Company Ltd
- Yogi Sungwon (India) Ltd
- The Yamuna Syndicate Ltd
- Yuranus Infrastructure Ltd
- Yuvraaj Hygiene Products Ltd
- Arco Leasing Ltd
- Binayak Tex Processors Ltd
- Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd
- Zenith Steel Pipes & Industries Ltd
- Hindusthan Udyog Ltd
- Mansoon Trading Company Ltd
- Zodiac Energy Ltd
- Sheraton Properties & Finance Ltd
- Southern Gas Ltd
- Speedage Commercials Ltd
- Zuari Industries Ltd
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Topics : Q1 results Aditya Birla Real Estate Fund Godrej Industries JSW Cement firstcry BS Web Reports
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First Published: Aug 13 2026 | 9:34 AM IST