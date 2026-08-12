Q1 results: Tata Motors, IRCTC, HAL, Abbott India, and 545 more on Aug 12
Q1FY27 company results: Firms including Grasim Industries, Apollo Hospitals Enterprise, Astral, Petronet LNG, Sun TV Network, and GMR Airports are also to release their April-June earnings today
Apexa Rai New Delhi
Tata Motors, Grasim Industries, Hindustan Aeronautics Ltd, Apollo Hospitals Enterprise, Abbott India, Astral, Petronet LNG, Gujarat Fluorochemicals, SKF India, Sun TV Network, Indian Railway Catering & Tourism Corporation (IRCTC), GMR Airports, EID Parry India, Jyothy Labs, and Titagarh Rail Systems are scheduled to announce their earnings report for the first quarter (Q1FY27) today.
Some other firms that will announce their results today include VA Tech Wabag, Caplin Point Laboratories, Sudarshan Chemical Industries, Lenskart Solutions, AIA Engineering, Balu Forge Industries, Marksans Pharma, Ircon International, Gujarat State Fertilizers & Chemicals, Fiem Industries, Indo Count Industries, HG Infra Engineering, Sansera Engineering, KRN Heat Exchanger and Refrigeration, EMS, Shriram Properties, Shalimar Paints, Vesuvius India, Goodyear India, Gujarat Pipavav Port, DCX Systems, Mishra Dhatu Nigam, National Fertilizers, Orient Technologies, Radiant Cash Management Services, Schneider Electric President Systems, and Somany Ceramics.
Siemens Q1 result highlights
Siemens Ltd reported an 18 per cent decline in net profit to ₹343 crore for the June quarter, as volatility in commodity prices and foreign exchange, along with higher material costs, weighed on profitability.
Revenue from operations rose to ₹4,714 crore from ₹4,108 crore a year earlier. New orders also increased to ₹6,328 crore from ₹5,431 crore in the year-ago quarter.
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Market overview for August 12
The GIFT Nifty pointed to a muted start for domestic equities on Wednesday, with futures trading six points higher at 24,547 as investors awaited the US consumer price index (CPI) data for July.
Asian markets were mixed after Wall Street ended lower overnight. South Korea's Kospi rose 1.94 per cent, while Hong Kong's Hang Seng declined 1.10 per cent.
The Dow Jones Industrial Average fell 0.34 per cent, the S&P 500 declined 0.32 per cent, and the Nasdaq Composite slipped 0.6 per cent.
Oil prices extended gains amid a deadlock over a deal concerning the Strait of Hormuz. August futures rose 0.72 per cent to $89.55 a barrel, nearing the $90 mark.
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List of firms releasing Q1 results today, August 12
- 63 Moons Technologies
- A2Z Infra Engineering
- Aagam Capital
- Akar Auto Industries
- Aarvi Encon
- Aastamangalam Finance
- Abbott India
- A B Cotspin India
- ADC India Communications
- Aeonx Digital Technology
- Agarwal Fortune India
- AIA Engineering
- Aimco Pesticides
- Alliance Integrated Metaliks
- Ajcon Global Services
- AK Capital Services
- Aksharchem India
- Abhinav Leasing & Finance
- Alphalogic Techsys
- Ambalal Sarabhai Enterprises
- AMD Industries
- Andrew Yule & Company
- Anirit Ventures
- Anjani Synthetics
- Ansal Buildwell
- Anupam Finserv
- Anjani Portland Cement
- Apollo Hospitals Enterprise
- Aravali Securities & Finance
- Archit Organosys
- ARCL Organics
- Arman Financial Services
- Aruna Hotels
- Arvaya Healthcare
- Arvind
- Ashish Polyplast
- Ashnoor Textile Mills
- Ashoka Metcast
- Asian Fertilizers
- Asian Petroproducts & Exports
- Avio Smart Market Stack
- Aspira Pathlab & Diagnostics
- Add-Shop Eretail
- Astral Ltd
- Atal Realtech
- Atlantaa Ltd
- Atlas Cycles (Haryana)
- ATN International
- ATV Projects India
- Ausom Enterprise
- Autoriders International
- Auto Pins (India)
- Automobile Products of India
- Axita Cotton
- Bacil Pharma
- Indef Manufacturing
- Shree Tirupati Balajee Agro Trading Company
- Balkrishna Paper Mills
- Bal Pharma
- Balu Forge Industries
- Bambino Agro Industries
- Baroda Extrusion
- Black Box
- BCL Industries
- Bedmutha Industries
- Bengal Tea & Fabrics
- Bervin Investment & Leasing
- Bharat Textiles & Proofing Industries
- Bimetal Bearings
- Binny Ltd
- BLB Ltd
- Bliss GVS Pharma
- B L Kashyap and Sons
- Bluechip Tex Industries
- B N Rathi Securities
- B P Capital
- BPL
- Brijlaxmi Leasing & Finance
- Brilliant Portfolios
- BYLD Capital Finance
- Caplin Point Laboratories
- Capricorn Systems Global Solutions
- Capital Trust
- CDG Petchem
- Centrum Capital
- Chandrima Mercantiles
- Chemiesynth (Vapi)
- Chemtech Industrial Valves
- Chennai Ferrous Industries
- Chartered Logistics
- Cinevista
- Citurgia Biochemicals
- Corporate Merchant Bankers
- Comfort Fincap
- Comfort Intech
- Coral India Finance & Housing
- Coromandel Engineering Company
- Career Point Edutech
- Aditya Infotech
- Cravatex
- Crestchem
- CSL Finance
- Dynamic Archistructures
- DCX Systems
- Deccan Cements
- Deep Polymers
- Dhanashree Electronics
- Delta Industrial Resources
- Delta Manufacturing
- Devine Impex
- Dev Accelerator
- Decillion Finance
- Dhabriya Polywood
- Dhanalaxmi Roto Spinners
- D & H India
- DHP India
- Dhruv Consultancy Services
- Diamant Infrastructure
- Diana Tea Company
- DIC India
- Digidrive Distributors
- Disa India
- Dhunseri Tea & Industries
- Ducon Infratechnologies
- Duro Pack
- Duroply Industries
- Dutron Polymers
- Dynavision
- East West Freight Carriers
- Easy Fincorp
- EID Parry India
- Eiko Lifesciences
- Ekansh Concepts
- Eldeco Housing & Industries
- EL Forge
- EMA India
- Emergent Industrial Solutions
- Empower India
- Emrock Corporation
- EMS Ltd
- Equippp Social Impact Technologies
- Essar Shipping
- Integra Essentia
- Eureka Forbes
- Euro Leder Fashion
- Explicit Finance
- Eyantra Ventures
- Facor Alloys
- Fiem Industries
- Filmcity Media
- Flomic Global Logistics
- Gujarat Fluorochemicals
- Federal-Mogul Goetze (India)
- Frontier Springs
- Gandhi Special Tubes
- Garware Marine Industries
- GACM Technologies
- GACM Technologies — DVR
- Gayatri Projects
- Gemstone Investments
- G G Engineering
- Gautam Gems
- GIC Housing Finance
- Gini Silk Mills
- Gita Renewable Energy
- GKB Ophthalmics
- Guru Krupa Gems & Jewellery
- Glittek Granites
- Globe Civil Projects
- GMR Airports
- Gogia Capital Growth
- Aion-Tech Solutions
- Goodyear India
- Gujarat Pipavav Port
- Grand Oak Canyons Distillery
- Grasim Industries
- Greencrest Financial Services
- GRM Overseas
- GSB Finance
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals
- GTN Industries
- Gujarat Craft Industries
- Gujjubhai Industries
- Gujarat Petrosynthese
- Hindustan Aeronautics Ltd
- Haryana Financial Corporation
- Hariom Pipe Industries
- Sri Havisha Hospitality & Infrastructure
- Hind Commerce
- Hexagon Nutrition
- HG Infra Engineering
- Himatsingka Seide
- HIM Teknoforge
- Hindustan Oil Exploration Company
- Hindware Home Innovation
- Hi-Tech Pipes
- HCP Plastene Bulkpack
- Hindprakash Industries
- Hariyana Ship Breakers
- Indo Count Industries
- Indo Gulf Cropsciences
- Insolation Energy
- Inducto Steel
- India Glycols
- India Home Loan
- Indian Hume Pipe Company
- Indiqube Spaces
- Indo Amines
- Indo-City Infotech
- Indo Euro Indchem
- Indo Us Bio-Tech
- Indsil Hydro Power & Manganese
- Indus Fila
- Innovision
- Innovassynth Technologies (India)
- Integra Capital
- Interworld Digital
- Ircon International
- Indian Railway Catering & Tourism Corporation
- ISL Consulting
- JA Finance
- Jagan Lamps
- Jagjanani Textiles
- Jagran Prakashan
- Jayabharat Credit
- Jhaveri Credits & Capital
- Jindal Capital
- JITF Infralogistics
- JJ Finance Corporation
- Joindre Capital Services
- Jonjua Overseas
- June Industries
- Jyothy Labs
- Kabra Drugs
- Kajal Synthetics & Silk Mills
- Kalyan Capitals
- Kanchi Karpooram
- Kandagiri Spinning Mills
- Kanel Industries
- Kay Power & Paper
- KCP Sugar & Industries Corporation
- Kenvi Jewels
- Kerala Ayurveda
- Khoobsurat
- Kinetic Trust
- Kiri Industries
- Kirloskar Industries
- KRN Heat Exchanger and Refrigeration
- Kronox Lab Sciences
- KR Rail Engineering
- Kesar Terminals & Infrastructure
- Kuantum Papers
- KZ Leasing & Finance
- Lancer Container Lines
- Lancor Holdings
- Landsmill Green
- La Opala RG
- Laxmi India Finance
- Lenskart Solutions
- Libord Securities
- Lokesh Machines
- Landmark Property Development Company
- Ludlow Jute & Specialities
- Mach Travel Solutions
- Machino Plastics
- Maitri Enterprises
- Meyer Apparel
- Manaksia
- Manbro Industries
- Mangalam Drugs & Organics
- Man Infraconstruction
- Manraj Housing Finance
- Marksans Pharma
- Max Heights Infrastructure
- McNally Bharat Engineering Company
- Mega Corporation
- Megamont
- Megastar Foods
- Mega Fin (India)
- Melstar Information Technologies
- Maestros Electronics & Telecommunications Systems
- Mahalaxmi Fabric Mills
- Mahasagar Travels
- Mishra Dhatu Nigam
- Mid India Industries
- Midland Polymers
- Midwest Ltd
- Minaxi Textiles
- Mindteck (India)
- Modern Malleables
- Mohit Industries
- Moneyboxx Finance
- Motisons Jewellers
- MPL Plastics
- Mahanagar Telephone Nigam
- Marg Techno-Projects
- Mukand
- Mukat Pipes
- Mukka Proteins
- Mukta Arts
- Munjal Auto Industries
- Murudeshwar Ceramics
- Nagreeka Capital & Infrastructure
- Natural Capsules
- Nath Industries
- Natura Hue Chem
- Navkar Urbanstructure
- Nandan Denim
- ND Metal Industries
- National Fertilizers
- NGL Fine-Chem
- NHC Foods
- Nicco Uco Alliance Credit
- Nimbus Projects
- Nisus Finance Services
- Nitco
- N2N Technologies
- Neogem India
- National Oxygen
- Norben Tea & Exports
- National Peroxide
- NPR Finance
- Nurture Well Industries
- Octal Credit Capital
- Octavius Plantations
- Olympic Cards
- Omaxe
- One Point One Solutions
- Oricon Enterprises
- Orient Technologies
- Oscar Global
- OTCO International
- Palm Jewels
- Panabyte Technologies
- Panafic Industrials
- Panama Petrochem
- Panther Industrial Products
- Parle Industries
- Paramount Cosmetics India
- Parmeshwari Silk Mills
- Parvati Sweetners & Power
- Pasari Spinning Mills
- Pasupati Spinning & Weaving Mills
- Patel Retail
- Pee Cee Cosma Sope
- PCS Technology
- Pearl Polymers
- Premier Energy & Infrastructure
- Pennar Industries
- Peninsula Land
- Pervasive Commodities
- Petronet LNG
- Pharmaids Pharmaceuticals
- Pioneer Investcorp
- Paul Merchants
- Polymechplast Machines
- Porwal Auto Components
- Prag Bosimi Synthetics
- Precision Electronics
- Premium Capital Market & Investments
- Prime Capital Market
- Prime Urban Development India
- Prism Medico & Pharmacy
- Priya Ltd-$
- Pro Clb Global
- Pro Fin Capital Services
- ProstarM Info Systems
- Punjab Communications
- Purshottam Investofin
- Raaj Medisafe India
- Race Eco Chain
- Radiant Cash Management Services
- Rajputana Investment & Finance
- Raj Rayon Industries
- Rajasthan Petro Synthetics
- Rama Vision
- Ramsons Projects
- Rapid Investments
- Rathi Bars
- Rathi Graphic Technologies
- RCC Cements
- Real Eco-Energy
- Regent Enterprises
- Religare Enterprises
- Retaggio Industries
- Rexnord Electronics & Controls
- Richfield Financial Services
- Real Growth Corporation
- Rotographics (India)
- Rhetan TMT
- Rico Auto Industries
- Rishab Special Yarns
- R K Swamy
- RMC Switchgears
- Rose Merc
- Royal India Corporation
- RRIL
- RR Securities
- Rajputana Stainless
- Ruby Mills
- Ruchira Papers
- Sahara Housingfina Corporation
- Shalibhadra Finance
- Sahyadri Industries
- Sainik Finance & Industries
- Samtel India
- Sanco Trans
- Sansera Engineering
- Sarthak Global
- SBC Exports
- Scoda Tubes
- SecMark Consultancy
- Schneider Electric President Systems
- Shree Ganesh Remedies
- Shah Metacorp
- Shah Alloys
- Shah Construction Company
- Shalby
- Shalimar Paints
- Shalimar Productions
- Sharika Enterprises
- Sharma East India Hospitals & Medical Research
- Narmada Gelatines
- Shekhawati Industries
- Shentracon Chemicals
- Shivagrico Implements
- Shivkamal Impex
- Shradha AI Technologies
- Shree Rajasthan Syntex
- Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers
- Shreenath Investment Company
- Shreyans Industries
- Shri Dinesh Mills
- Shringar House of Mangalsutra
- Shri Niwas Leasing & Finance
- Shriram Properties
- Shristi Infrastructure Development Corporation
- Shree Manufacturing Company
- Shukra Pharmaceuticals
- Shree Vatsaa Finance & Leasing
- Sical Logistics
- Signet Industries
- Simbhaoli Sugars
- Singer India
- Sita Enterprises
- Sizemasters Technology
- SKF India
- Shree Krishna Paper Mills & Industries
- Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni)
- Smart Finsec
- Softtech Engineers
- Somany Ceramics
- Sonal Mercantile
- Sonal Adhesives
- SPL Industries
- SPML Infra
- SPV Global Trading
- Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo
- Shree Ram Twistex
- Stallion India Fluorochemicals
- Star Paper Mills
- Standard Batteries
- Standard Shoe Sole & Mould (India)
- Shreeji Translogistics
- Stovec Industries
- Sophia Traexpo
- Sterling Green Woods
- Subam Papers
- Sudarshan Chemical Industries
- Sudarshan Pharma Industries
- Sun TV Network
- Supra Pacific Financial Services
- Surat Trade & Mercantile
- Suryavanshi Spinning Mills
- Svam Software
- Swadeshi Industries & Leasing
- Swati Projects
- Switching Technologies Gunther
- Symbiox Investment & Trading Company
- TAI Industries
- Tasty Bite Eatables
- Tatia Global Vennture
- Tecil Chemicals & Hydro Power
- Telogica
- Texmo Pipes & Products
- Typhoon Financial Services
- Tiaan Consumer
- Tiger Logistics (India)
- Tirth Plastic
- Tirupati Foam
- Titagarh Rail Systems
- Tata Motors
- Tamil Nadu Newsprint & Papers
- Tolins Tyres
- Forbes Precision Tools & Machine Parts
- Transglobe Foods
- Trans-Freight Containers
- Triveni Enterprises
- Tuni Textile Mills
- Tusaldah
- Tuticorin Alkali Chemicals & Fertilizers
- Ultracab (India)
- Uniphos Enterprises
- Universal Arts
- Universus Photo Imagings
- Universal Starch-Chem Allied
- Vadilal Industries
- Valiant Communications
- Valiant Organics
- Variman Global Enterprises
- Vascon Engineers
- V B Industries
- Veefin Solutions
- Velan Hotels
- Veritas (India)
- Vesuvius India
- Veto Switchgears & Cables
- Varvee Global
- Viaan Industries
- Victoria Mills
- VIP Industries
- Virgo Polymer (India)
- Visa Steel
- Vantage Knowledge Academy
- VK Global Industries
- Virat Leasing
- VMS Industries
- Virtuoso Optoelectronics
- Vraj Iron & Steel
- VTM
- VA Tech Wabag
- Wallfort Financial Services
- Wonder Electricals
- Williamson Magor & Company
- West Coast Paper Mills
- XL Energy
- Yatra Online
- Yogi
- The Yamuna Syndicate
- Zenith Exports
- Zenlabs Ethica
- Jeet Machine Tools
- Khandelwal Extractions
- Nilkanth Engineering
- Zodiac Clothing Company
- Zodiac-JRD-MKJ
- Saraswati Commercial (India)
- Sarvamangal Mercantile Company
- Satyam Silk Mills
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Topics : Q1 results Tata Motors IRCTC Hindustan Aeronautics Ltd HAL Abbott India Grasim Industries BS Web Reports
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First Published: Aug 12 2026 | 9:09 AM IST