Q4 results: IRCTC, ONGC, Siemens, AstraZeneca, JK Tyre, 273 more on May 26
Q4FY26 company results: Firms including Bayer CropScience, AIA Engineering, Aequs, Astra Microwave Products, and Balaji Telefilms are also to release their January-March earnings today
Apexa Rai New Delhi
Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Siemens, Bayer CropScience, AstraZeneca Pharma India, AIA Engineering, Aequs, Astra Microwave Products, Balaji Telefilms, Black Box, Dish TV India, EID Parry India, EIH, Everest Industries, Finolex Industries, Brainbees Solutions (Firstcry), Gujarat Fluorochemicals, and General Insurance Corporation of India are scheduled to announce their earnings report for the fourth quarter (Q4FY26).
Some other firms that will announce their results today include Honda India Power Products, Ion Exchange India, JK Tyre & Industries, Jubilant Ingrevia, Kaveri Seed Company, Landmark Cars, Liberty Shoes, Marksans Pharma, Morepen Laboratories, Apeejay Surrendra Park Hotels, Pennar Industries, Procter & Gamble Health, Pondy Oxides & Chemicals, Popular Vehicles and Services, Redtape, Refex Industries, Responsive Industries, Rupa & Company, and Senco Gold.
Pine Labs Q4 results highlight
Pine Labs reported a consolidated net profit of ₹59.36 crore in Q4FY26, compared with a loss of ₹28.91 crore in the year-ago quarter.
Sequentially, profit rose 40 per cent from ₹42.39 crore in Q3FY26.
Revenue from operations increased 17 per cent year-on-year to ₹700.51 crore during the quarter, up from ₹598.64 crore in Q4FY25. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue declined 6 per cent from ₹744.27 crore in Q3FY26.
Stock Market on May 26
The Nifty50 and the Sensex recovered from early losses as gains in IT, metal, and chemical stocks lent support to the market.
As of 10:30 am, the Nifty50 was up 42.40 points, or 0.18 per cent, at 24,073.95, while the Sensex gained 89.48 points, or 0.12 per cent, to trade at 76,578.44.
In the broader market, the Nifty MidCap and Nifty SmallCap indices advanced 0.36 per cent and 1.01 per cent, respectively.
Among sectors, the Nifty Consumer Durable, Nifty Healthcare, and Nifty Realty indices underperformed, while the Nifty IT and Nifty Media indices led gains.
Meanwhile, the US carried out fresh strikes in southern Iran on Tuesday morning despite ongoing negotiations. According to reports citing US Central Command, the strikes were aimed at protecting US troops from Iranian forces.
List of firms releasing Q4 results today, May 25
- 7NR Retail Ltd
- Aartech Solonics Ltd
- Abhijit Trading Company Ltd
- Apex Capital And Finance Ltd
- Adinath Textiles Ltd
- Adishakti Loha and Ispat Ltd
- Aeonx Digital Technology Ltd
- Aequs Ltd
- AIA Engineering Ltd
- Authum Investment & Infrastructure Ltd
- Alliance Integrated Metaliks Ltd
- Alankit Ltd
- Alkali Metals Ltd
- Ambika Cotton Mills Ltd
- Amin Tannery Ltd
- Amit Securities Ltd
- Andrew Yule & Company Ltd
- Annvrridhhi Ventures Ltd
- Aplab Ltd-$
- Rajdarshan Industries Ltd
- Aritas Vinyl Ltd
- Arrowhead Seperation Engineering Ltd
- Asahi Songwon Colors Ltd
- Asit C Mehta Financial Services Ltd
- Astra Microwave Products Ltd
- AstraZeneca Pharma India Ltd
- Austere Systems Ltd
- Avonmore Capital & Management Services Ltd
- Balaji Telefilms Ltd
- Bayer CropScience Ltd
- Black Box Ltd
- Bella Casa Fashion & Retail Ltd
- Benchmark Computer Solutions Ltd
- Bhavik Enterprises Ltd
- Bizotic Commercial Ltd
- BKV Industries Ltd
- Bloom Industries Ltd
- B & A Ltd
- Brisk Technovision Ltd
- Camlin Fine Sciences Ltd
- Carraro India Ltd
- Cella Space Ltd
- Chandrima Mercantiles Ltd
- Chowgule Steamships Ltd
- Chaman Lal Setia Exports Ltd-$
- Coastal Roadways Ltd
- Containerway International Ltd
- COSYN Ltd
- Creative Eye Ltd
- Croissance Ltd
- Crestchem Ltd
- CSL Finance Ltd
- Deepak Spinners Ltd-$
- Dhabriya Polywood Ltd
- Diamond Power Infrastructure Ltd-$
- Dish TV India Ltd
- Dolfin Rubbers Ltd
- Disha Resources Ltd
- Dhunseri Ventures Ltd-$
- EID Parry India Ltd
- EIH Ltd
- Eiko Lifesciences Ltd
- Emmforce Autotech Ltd
- EP Biocomposites Ltd
- Epsom Properties Ltd
- Everest Industries Ltd
- Fermenta Biotech Ltd
- Fractal Industries Ltd
- Finolex Industries Ltd
- Brainbees Solutions Ltd(Firstcry)
- Gujarat Fluorochemicals Ltd
- Frontier Capital Ltd
- Gandhar Oil Refinery (India) Ltd
- Goenka Business & Finance Ltd
- Global Infratech & Finance Ltd
- GEM Enviro Management Ltd
- Genus Paper & Boards Ltd
- General Insurance Corporation of India
- Global Capital Markets Ltd
- Globale Tessile Ltd
- Globus Constructors & Developers Ltd
- Goodluck India Ltd
- Gratex Industries Ltd
- Grauer & Weil India Ltd-$
- GSP Crop Science Ltd
- GTN Textiles Ltd
- GTT Data Solutions Ltd
- Hazoor Multi Projects Ltd-$
- Highway Infrastructure Ltd
- Him Teknoforge Ltd
- Honda India Power Products Ltd
- IDream Film Infrastructure Company Ltd
- Ikoma Technologies Ltd
- IMP Powers Ltd
- Indo Amines Ltd-$
- Indowind Energy Ltd
- IND Renewable Energy Ltd
- Informed Technologies India Ltd
- Infra Industries Ltd
- Inland Printers Ltd
- Innovative Ideals and Services (India) Ltd
- Insilco Ltd
- Integrated Proteins Ltd
- Inter Globe Finance Ltd
- Ion Exchange India Ltd-$
- I-Power Solutions India Ltd
- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd
- ITCONS E-Solutions Ltd
- J.A. Finance Ltd
- Jasch Industries Ltd
- Jash Engineering Ltd
- Jauss Polymers Ltd
- Jasch Gauging Technologies Ltd
- JHS Svendgaard Laboratories Ltd
- JK Tyre & Industries Ltd
- JMD Ventures Ltd
- Jubilant Agri and Consumer Products Ltd
- Jubilant Ingrevia Ltd
- Kaiser Corporation Ltd
- Kahan Packaging Ltd
- KIC Metaliks Ltd
- Kamdhenu Ventures Ltd
- Kirloskar Electric Company Ltd
- Kedia Construction Company Ltd
- Khaitan (India) Ltd
- Kiran Vyapar Ltd
- Kilburn Engineering Ltd
- KMG Milk Food Ltd
- Kretto Syscon Ltd
- Kaveri Seed Company Ltd
- Kesar Terminals & Infrastructure Ltd
- Kuantum Papers Ltd
- Kumbhat Financial Services Ltd
- Landmark Cars Ltd
- Landsmill Green Ltd
- Laxmipati Engineering Works Ltd
- Lesha Industries Ltd
- Liberty Shoes Ltd
- Likhami Consulting Ltd
- Linc Ltd-$
- Lokesh Machines Ltd
- Lotus Eye Hospital And Institute Ltd
- Landmark Property Development Company Ltd
- Magnanimous Trade & finance Ltd
- Maha Rashtra Apex Corporation Ltd
- Mahamaya Steel Industries Ltd
- Makers Laboratories Ltd-$
- Markolines Pavement Technologies Ltd
- Marksans Pharma Ltd
- Max Alert Systems Ltd
- Mazda Ltd-$
- Magellanic Cloud Ltd
- Modern Engineering And Projects Ltd
- Methodhub Software Ltd
- MFS Intercorp Ltd
- Midwest Ltd
- Meghna Infracon Infrastructure Ltd
- Millennium Online Solutions ( India ) Ltd
- Minolta Finance Ltd
- Mizzen Ventures Ltd
- Morepen Laboratories Ltd
- MSR India Ltd
- Nisus Finance Services Co Ltd
- Norben Tea & Exports Ltd
- Nouveau Global Ventures Ltd
- Northern Spirits Ltd
- NTC Industries Ltd
- Nutech Global Ltd
- Nutricircle Ltd
- Oil and Natural Gas Corporation Ltd
- Oswal Agro Mills Ltd
- Palm Jewels Ltd
- Panabyte Technologies Ltd
- Panafic Industrials Ltd
- Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
- Parle Industries Ltd
- Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd
- Patspin India Ltd
- PEARL Polymers Ltd
- Pennar Industries Ltd-$
- Procter & Gamble Health Ltd
- Pioneer Embroideries Ltd-$
- Pritish Nandy Communications Ltd
- Pondy Oxides & Chemicals Ltd
- Pro Fin Capital Services Ltd
- PS IT Infrastructure & Services Ltd
- Popular Vehicles and Services Ltd
- QGO Finance Ltd
- Quantum Digital Vision India Ltd
- Quasar India Ltd
- RACL Geartech Ltd
- Raja Bahadur International Ltd
- Rajasthan Petro Synthetics Ltd
- Rama Petrochemicals Ltd
- Ram Ratna Wires Ltd-$
- Rajasthan Cylinders & Containers Ltd
- Redtape Ltd
- Refex Industries Ltd
- Reliable Ventures India Ltd
- Responsive Industries Ltd
- Richfield Financial Services Ltd
- RKD Agri & Retail Ltd
- Rubfila International Ltd
- Rupa & Company Ltd
- Sadhana Nitro Chem Ltd
- Sai Capital Ltd
- Salem Erode Investments Ltd
- SAR Auto Products Ltd
- Scoda Tubes Ltd
- Senco Gold Ltd
- Shah Metacorp Ltd
- Shayona Engineering Ltd
- Shoora Designs Ltd
- Shradha AI Technologies Ltd
- Shree Marutinandan Tubes Ltd
- Shringar House of Mangalsutra Ltd
- Ventura Guaranty Ltd
- Shyama Computronics and Services Ltd
- Shyam Telecom Ltd
- Sidh Automobiles Ltd
- Siemens Ltd
- Softtech Engineers Ltd
- Solarworld Energy Solutions Ltd
- Sonalis Consumer Products Ltd
- SPA Capital Services Ltd
- Spectrum Electrical Industries Ltd
- Sprayking Ltd
- SRM Contractors Ltd
- Silicon Rental Solutions Ltd
- Safa Systems & Technologies Ltd
- Stanbik Agro Ltd
- Steelco Gujarat Ltd
- Subam Papers Ltd
- Sumitomo Chemical India Ltd
- Sunrise Industrial Traders Ltd
- Super Spinning Mills Ltd
- Suraj Products Ltd
- Surat Trade and Mercantile Ltd
- Suyog Telematics Ltd
- Swasth Foodtech India Ltd
- Systematic Industries Ltd
- TAAL Tech Ltd
- Transport Corporation of India Ltd
- TCM Ltd
- Terraform Magnum Ltd
- Terraform Realstate Ltd
- Tierra Agrotech Ltd
- Trans India House Impex Ltd
- Tijaria Polypipes Ltd
- Timex Group India Ltd-$
- Tipco Engineering India Ltd
- Titaanium Ten Enterprise Ltd
- TPL Plastech Ltd
- Transpek Industry Ltd-$
- Transrail Lighting Ltd
- Tuni Textile Mills Ltd
- Unique Organics Ltd
- Univa Foods Ltd
- Upsurge Investment & Finance Ltd
- Valley Magnesite Company Ltd
- Vapi Enterprise Ltd
- Vardhan Capital & Finance Ltd
- Vas Infrastructure Ltd
- Venus Pipes & Tubes Ltd
- Venus Remedies Ltd
- Vikram Aroma Ltd
- Vikram Thermo India Ltd
- Virat Industries Ltd
- Virtual Global Education Ltd
- Vivaa Tradecom Ltd
- VLS Finance Ltd
- Williamson Magor & Company Ltd
- Xtglobal Infotech Ltd
- Yogi Sungwon (India) Ltd
- Yuken India Ltd-$
- Zenith Steel Pipes & Industries Ltd-$
- Saraswati Commercial India Ltd
First Published: May 26 2026 | 10:58 AM IST