Tuesday, May 26, 2026 | 10:59 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Home / Companies / Quarterly Results / Q4 results: IRCTC, ONGC, Siemens, AstraZeneca, JK Tyre, 273 more on May 26

Q4 results: IRCTC, ONGC, Siemens, AstraZeneca, JK Tyre, 273 more on May 26

Q4FY26 company results: Firms including Bayer CropScience, AIA Engineering, Aequs, Astra Microwave Products, and Balaji Telefilms are also to release their January-March earnings today

q4 results today

The Nifty50 and the Sensex recovered from early losses as gains in IT, metal, and chemical stocks lent support to the market (Photo: Reuters)

Apexa Rai New Delhi
7 min read Last Updated : May 26 2026 | 10:59 AM IST

Listen to This Article

Indian Railway Catering and Tourism Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Siemens, Bayer CropScience, AstraZeneca Pharma India, AIA Engineering, Aequs, Astra Microwave Products, Balaji Telefilms, Black Box, Dish TV India, EID Parry India, EIH, Everest Industries, Finolex Industries, Brainbees Solutions (Firstcry), Gujarat Fluorochemicals, and General Insurance Corporation of India are scheduled to announce their earnings report for the fourth quarter (Q4FY26).
 
Some other firms that will announce their results today include Honda India Power Products, Ion Exchange India, JK Tyre & Industries, Jubilant Ingrevia, Kaveri Seed Company, Landmark Cars, Liberty Shoes, Marksans Pharma, Morepen Laboratories, Apeejay Surrendra Park Hotels, Pennar Industries, Procter & Gamble Health, Pondy Oxides & Chemicals, Popular Vehicles and Services, Redtape, Refex Industries, Responsive Industries, Rupa & Company, and Senco Gold.
 

Pine Labs Q4 results highlight

Pine Labs reported a consolidated net profit of ₹59.36 crore in Q4FY26, compared with a loss of ₹28.91 crore in the year-ago quarter.
 
Sequentially, profit rose 40 per cent from ₹42.39 crore in Q3FY26.
 
Revenue from operations increased 17 per cent year-on-year to ₹700.51 crore during the quarter, up from ₹598.64 crore in Q4FY25. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue declined 6 per cent from ₹744.27 crore in Q3FY26.

Also Read

Stock Markets

Stock Market LIVE: Sensex gains 100 pts, Nifty tops 24,000; Nifty MidCap hits record high

Suprajit Engineering share

Suprajit Engineering gains 14% on posting 161% YoY rise in Q4 profit

VA Tech WABAG share price today

Rekha Jhunjhunwala-owned stock surges 5% after Q4 results; analysts upbeat

Blue Jet Healthcare share price

Blue Jet Healthcare gains 8% post Q4; analysts split on near-term prospects

Amara Raja Energy & Mobility rose 5% in Tuesday's intra-day trade.

Amara Raja Energy soars 12% in 2 days, stock nears 52-week high; here's why

Stock Market on May 26

The Nifty50 and the Sensex recovered from early losses as gains in IT, metal, and chemical stocks lent support to the market.
As of 10:30 am, the Nifty50 was up 42.40 points, or 0.18 per cent, at 24,073.95, while the Sensex gained 89.48 points, or 0.12 per cent, to trade at 76,578.44. 
In the broader market, the Nifty MidCap and Nifty SmallCap indices advanced 0.36 per cent and 1.01 per cent, respectively.
Among sectors, the Nifty Consumer Durable, Nifty Healthcare, and Nifty Realty indices underperformed, while the Nifty IT and Nifty Media indices led gains. 
Meanwhile, the US carried out fresh strikes in southern Iran on Tuesday morning despite ongoing negotiations. According to reports citing US Central Command, the strikes were aimed at protecting US troops from Iranian forces.

Follow the latest market updates here: Stock Market LIVE Updates

List of firms releasing Q4 results today, May 25
 
  1. 7NR Retail Ltd
  2. Aartech Solonics Ltd
  3. Abhijit Trading Company Ltd
  4. Apex Capital And Finance Ltd
  5. Adinath Textiles Ltd
  6. Adishakti Loha and Ispat Ltd
  7. Aeonx Digital Technology Ltd
  8. Aequs Ltd
  9. AIA Engineering Ltd
  10. Authum Investment & Infrastructure Ltd
  11. Alliance Integrated Metaliks Ltd
  12. Alankit Ltd
  13. Alkali Metals Ltd
  14. Ambika Cotton Mills Ltd
  15. Amin Tannery Ltd
  16. Amit Securities Ltd
  17. Andrew Yule & Company Ltd
  18. Annvrridhhi Ventures Ltd
  19. Aplab Ltd-$
  20. Rajdarshan Industries Ltd
  21. Aritas Vinyl Ltd
  22. Arrowhead Seperation Engineering Ltd
  23. Asahi Songwon Colors Ltd
  24. Asit C Mehta Financial Services Ltd
  25. Astra Microwave Products Ltd
  26. AstraZeneca Pharma India Ltd
  27. Austere Systems Ltd
  28. Avonmore Capital & Management Services Ltd
  29. Balaji Telefilms Ltd
  30. Bayer CropScience Ltd
  31. Black Box Ltd
  32. Bella Casa Fashion & Retail Ltd
  33. Benchmark Computer Solutions Ltd
  34. Bhavik Enterprises Ltd
  35. Bizotic Commercial Ltd
  36. BKV Industries Ltd
  37. Bloom Industries Ltd
  38. B & A Ltd
  39. Brisk Technovision Ltd
  40. Camlin Fine Sciences Ltd
  41. Carraro India Ltd
  42. Cella Space Ltd
  43. Chandrima Mercantiles Ltd
  44. Chowgule Steamships Ltd
  45. Chaman Lal Setia Exports Ltd-$
  46. Coastal Roadways Ltd
  47. Containerway International Ltd
  48. COSYN Ltd
  49. Creative Eye Ltd
  50. Croissance Ltd
  51. Crestchem Ltd
  52. CSL Finance Ltd
  53. Deepak Spinners Ltd-$
  54. Dhabriya Polywood Ltd
  55. Diamond Power Infrastructure Ltd-$
  56. Dish TV India Ltd
  57. Dolfin Rubbers Ltd
  58. Disha Resources Ltd
  59. Dhunseri Ventures Ltd-$
  60. EID Parry India Ltd
  61. EIH Ltd
  62. Eiko Lifesciences Ltd
  63. Emmforce Autotech Ltd
  64. EP Biocomposites Ltd
  65. Epsom Properties Ltd
  66. Everest Industries Ltd
  67. Fermenta Biotech Ltd
  68. Fractal Industries Ltd
  69. Finolex Industries Ltd
  70.  Brainbees Solutions Ltd(Firstcry)
  71. Gujarat Fluorochemicals Ltd
  72. Frontier Capital Ltd
  73. Gandhar Oil Refinery (India) Ltd
  74. Goenka Business & Finance Ltd
  75. Global Infratech & Finance Ltd
  76. GEM Enviro Management Ltd
  77. Genus Paper & Boards Ltd
  78. General Insurance Corporation of India
  79. Global Capital Markets Ltd
  80. Globale Tessile Ltd
  81. Globus Constructors & Developers Ltd
  82. Goodluck India Ltd
  83. Gratex Industries Ltd
  84. Grauer & Weil India Ltd-$
  85. GSP Crop Science Ltd
  86. GTN Textiles Ltd
  87. GTT Data Solutions Ltd
  88. Hazoor Multi Projects Ltd-$
  89. Highway Infrastructure Ltd
  90. Him Teknoforge Ltd
  91. Honda India Power Products Ltd
  92. IDream Film Infrastructure Company Ltd
  93. Ikoma Technologies Ltd
  94. IMP Powers Ltd
  95. Indo Amines Ltd-$
  96. Indowind Energy Ltd
  97. IND Renewable Energy Ltd
  98. Informed Technologies India Ltd
  99. Infra Industries Ltd
  100. Inland Printers Ltd
  101. Innovative Ideals and Services (India) Ltd
  102. Insilco Ltd
  103. Integrated Proteins Ltd
  104. Inter Globe Finance Ltd
  105. Ion Exchange India Ltd-$
  106. I-Power Solutions India Ltd
  107. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd
  108. ITCONS E-Solutions Ltd
  109. J.A. Finance Ltd
  110. Jasch Industries Ltd
  111. Jash Engineering Ltd
  112. Jauss Polymers Ltd
  113. Jasch Gauging Technologies Ltd
  114. JHS Svendgaard Laboratories Ltd
  115. JK Tyre & Industries Ltd
  116. JMD Ventures Ltd
  117. Jubilant Agri and Consumer Products Ltd
  118. Jubilant Ingrevia Ltd
  119. Kaiser Corporation Ltd
  120. Kahan Packaging Ltd
  121. KIC Metaliks Ltd
  122. Kamdhenu Ventures Ltd
  123. Kirloskar Electric Company Ltd
  124. Kedia Construction Company Ltd
  125. Khaitan (India) Ltd
  126. Kiran Vyapar Ltd
  127. Kilburn Engineering Ltd
  128. KMG Milk Food Ltd
  129. Kretto Syscon Ltd
  130. Kaveri Seed Company Ltd
  131. Kesar Terminals & Infrastructure Ltd
  132. Kuantum Papers Ltd
  133. Kumbhat Financial Services Ltd
  134. Landmark Cars Ltd
  135. Landsmill Green Ltd
  136. Laxmipati Engineering Works Ltd
  137. Lesha Industries Ltd
  138. Liberty Shoes Ltd
  139. Likhami Consulting Ltd
  140. Linc Ltd-$
  141. Lokesh Machines Ltd
  142. Lotus Eye Hospital And Institute Ltd
  143. Landmark Property Development Company Ltd
  144. Magnanimous Trade & finance Ltd
  145. Maha Rashtra Apex Corporation Ltd
  146. Mahamaya Steel Industries Ltd
  147. Makers Laboratories Ltd-$
  148. Markolines Pavement Technologies Ltd
  149. Marksans Pharma Ltd
  150. Max Alert Systems Ltd
  151. Mazda Ltd-$
  152. Magellanic Cloud Ltd
  153. Modern Engineering And Projects Ltd
  154. Methodhub Software Ltd
  155. MFS Intercorp Ltd
  156. Midwest Ltd
  157. Meghna Infracon Infrastructure Ltd
  158. Millennium Online Solutions ( India ) Ltd
  159. Minolta Finance Ltd
  160. Mizzen Ventures Ltd
  161. Morepen Laboratories Ltd
  162. MSR India Ltd
  163. Nisus Finance Services Co Ltd
  164. Norben Tea & Exports Ltd
  165. Nouveau Global Ventures Ltd
  166. Northern Spirits Ltd
  167. NTC Industries Ltd
  168. Nutech Global Ltd
  169. Nutricircle Ltd
  170. Oil and Natural Gas Corporation Ltd
  171. Oswal Agro Mills Ltd
  172. Palm Jewels Ltd
  173. Panabyte Technologies Ltd
  174. Panafic Industrials Ltd
  175. Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd
  176. Parle Industries Ltd
  177. Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd
  178. Patspin India Ltd
  179. PEARL Polymers Ltd
  180. Pennar Industries Ltd-$
  181. Procter & Gamble Health Ltd
  182. Pioneer Embroideries Ltd-$
  183. Pritish Nandy Communications Ltd
  184. Pondy Oxides & Chemicals Ltd
  185. Pro Fin Capital Services Ltd
  186. PS IT Infrastructure & Services Ltd
  187. Popular Vehicles and Services Ltd
  188. QGO Finance Ltd
  189. Quantum Digital Vision India Ltd
  190. Quasar India Ltd
  191. RACL Geartech Ltd
  192. Raja Bahadur International Ltd
  193. Rajasthan Petro Synthetics Ltd
  194. Rama Petrochemicals Ltd
  195. Ram Ratna Wires Ltd-$
  196. Rajasthan Cylinders & Containers Ltd
  197. Redtape Ltd
  198. Refex Industries Ltd
  199. Reliable Ventures India Ltd
  200. Responsive Industries Ltd
  201. Richfield Financial Services Ltd
  202. RKD Agri & Retail Ltd
  203. Rubfila International Ltd
  204. Rupa & Company Ltd
  205. Sadhana Nitro Chem Ltd
  206. Sai Capital Ltd
  207. Salem Erode Investments Ltd
  208. SAR Auto Products Ltd
  209. Scoda Tubes Ltd
  210. Senco Gold Ltd
  211. Shah Metacorp Ltd
  212. Shayona Engineering Ltd
  213. Shoora Designs Ltd
  214. Shradha AI Technologies Ltd
  215. Shree Marutinandan Tubes Ltd
  216. Shringar House of Mangalsutra Ltd
  217. Ventura Guaranty Ltd
  218. Shyama Computronics and Services Ltd
  219. Shyam Telecom Ltd
  220. Sidh Automobiles Ltd
  221. Siemens Ltd
  222. Softtech Engineers Ltd
  223. Solarworld Energy Solutions Ltd
  224. Sonalis Consumer Products Ltd
  225. SPA Capital Services Ltd
  226. Spectrum Electrical Industries Ltd
  227. Sprayking Ltd
  228. SRM Contractors Ltd
  229. Silicon Rental Solutions Ltd
  230. Safa Systems & Technologies Ltd
  231. Stanbik Agro Ltd
  232. Steelco Gujarat Ltd
  233. Subam Papers Ltd
  234. Sumitomo Chemical India Ltd
  235. Sunrise Industrial Traders Ltd
  236. Super Spinning Mills Ltd
  237. Suraj Products Ltd
  238. Surat Trade and Mercantile Ltd
  239. Suyog Telematics Ltd
  240. Swasth Foodtech India Ltd
  241. Systematic Industries Ltd
  242. TAAL Tech Ltd
  243. Transport Corporation of India Ltd
  244. TCM Ltd
  245. Terraform Magnum Ltd
  246. Terraform Realstate Ltd
  247. Tierra Agrotech Ltd
  248. Trans India House Impex Ltd
  249. Tijaria Polypipes Ltd
  250. Timex Group India Ltd-$
  251. Tipco Engineering India Ltd
  252. Titaanium Ten Enterprise Ltd
  253. TPL Plastech Ltd
  254. Transpek Industry Ltd-$
  255. Transrail Lighting Ltd
  256. Timex Group India Ltd-$
  257. Tuni Textile Mills Ltd
  258. Unique Organics Ltd
  259. Univa Foods Ltd
  260. Upsurge Investment & Finance Ltd
  261. Valley Magnesite Company Ltd
  262. Vapi Enterprise Ltd
  263. Vardhan Capital & Finance Ltd
  264. Vas Infrastructure Ltd
  265. Venus Pipes & Tubes Ltd
  266. Venus Remedies Ltd
  267. Vikram Aroma Ltd
  268. Vikram Thermo India Ltd
  269. Virat Industries Ltd
  270. Virtual Global Education Ltd
  271. Vivaa Tradecom Ltd
  272. VLS Finance Ltd
  273. Williamson Magor & Company Ltd
  274. Xtglobal Infotech Ltd
  275. Yogi Sungwon (India) Ltd
  276. Yuken India Ltd-$
  277. Zenith Steel Pipes & Industries Ltd-$
  278. Saraswati Commercial India Ltd
 

More From This Section

Pine labs

Pine Labs' Q4 profit at ₹59.36 cr, revenue rises 17% to ₹700.51 crore

Suzlon

Suzlon Q4 FY26 profit slips 5.6% to ₹1,114 crore; revenue jumps 45%

NBCC

NBCC Q4 result: Profit rises 37% to ₹241 cr despite marginal dip in revenue

q4 results today

Q4 results: ABFRL, Hitachi Energy, NBCC, Pine Labs, and 135 more on May 25

Life Insurance Corporation, LIC

LIC leads India's financial sector in Q4 with over ₹23,400 crore profit

Topics : Q4 Results IRCTC ONGC Siemens Bayer CropScience AstraZeneca corporate earnings

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: May 26 2026 | 10:58 AM IST

Explore News

Stock Market Updates LIVEStocks To Watch TodayTwisha Sharma CaseDividend Stocks TodayDelhi CNG Price HikeMotilal Oswal Sectorial PickQ4 Results TodayGold and Silver Rate TodayTechnology NewsPersonal Finance