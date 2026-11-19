Healthcare startup VitusCare secures ₹30 crore in a Series B funding round
VitusCare raises nearly ₹30 crore in Series B funding to expand its dialysis centre network, develop AI-based healthcare solutions and train professionals
Udisha Srivastav New Delhi
premium
Listen to This Article
Dialysis care provider startup VitusCare on Wednesday said it had secured nearly ₹30 crore ($3 million) in a Series B funding round, with participation from Singapore-based healthcare growth equity firm Liberty Ridge Capital, HDFC Bank, Equentis, NAFA Capital Advisors, existing investors 1Crowd and 3i Partners, and several angel investors.
Topics : Startup funding healthcare Startups HDFC Bank