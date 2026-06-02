Telangana Awards 2026 and Indian Icon Awards 2026 Celebrated with Grandeur in Hyderabad
VMPL
Hyderabad (Telangana) [India], June 2: The prestigious Telangana Awards 2026 and Indian Icon Awards 2026 were grandly organized in Hyderabad by Pride India Awards, bringing together distinguished personalities, industry leaders, entrepreneurs, educators, healthcare professionals, artists, social contributors, and achievers from various sectors across India.
The event served as a platform to recognize and honor excellence, leadership, innovation, and social impact. Hundreds of awardees from diverse fields were felicitated for their remarkable contributions to society and their respective professions.
Message from Vinaykumar Narayanaswamy, Founder & Managing Director, Pride India Awards
"The Telangana Awards and Indian Icon Awards are more than just award ceremonies; they are platforms that recognize dedication, perseverance, and the spirit of excellence. Every awardee honored today has created a meaningful impact in their field and serves as an inspiration to others. We remain committed to celebrating achievers and encouraging positive contributions to society."
Message from Celebrity Guest Hebah Patel
"It is wonderful to witness so many talented individuals being recognized for their hard work and achievements. Such platforms motivate people to continue striving for excellence and making a difference in society. I am delighted to be a part of this grand celebration."
Message from Guest Elton Nathon
"Recognizing excellence is essential for building a progressive society. The Telangana Awards and Indian Icon Awards have created an inspiring platform where deserving individuals receive the appreciation they truly deserve. I congratulate all the winners and organizers for this remarkable event."
Message from Guest Babu Rao, Managing Director, Cafe Niloufer
"Entrepreneurs, professionals, and changemakers play a vital role in shaping our nation. It is encouraging to see their contributions being acknowledged through such prestigious awards. I congratulate Pride India Awards for successfully organizing this grand celebration of excellence."
The event featured award presentations, special recognitions, networking opportunities, and interactions with distinguished guests. The organizers emphasized their vision of creating a national platform that celebrates excellence across industries and inspires future generations.
Below are the following awardees
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN EDUCATION LEADERSHIP & SOCIAL IMPACT - ADVANCING OPEN LEARNING AND EMPOWERING THE UNREACHED THROUGH ANTYODAYA - DR .P. SIVASWAROOP PATHANENI
- TELANGANA'S MOST TRUSTED HOME HEALTHCARE SERVICE PROVIDER - TELANGANA AWARDS 2026 - GLOBAL HOME CARE NURSING SERVICE PVT LTD - MR. NEELA HARINATH
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR WORKFORCE DEVELOPMENT & CAREER TRANSFORMATION - DRIVING INCLUSIVE GROWTH THROUGH SKILL-BASED EDUCATION - WINSOL EDUCATIONAL SOCIETY - MR. LION G RAVINDER
- BEST ARTISTIC VISINORY IN PHOTOGRAPHY - MR. SRINI - SRINI PHOTOGRAPHY
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR ENGINEERING DESIGN & TURNKEY SOLUTIONS - DELIVERING EXCELLENCE THROUGH QUALITY, INNOVATION AND TECHNICAL EXPERTISE - LAXMI HERICON PVT LTD - MR. SHRINIVAS G SULGE
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR PROGRAM LEADERSHIP & STRATEGIC COMMUNICATION SYSTEMS EXCELLENCE - DRIVING LARGE - SCALE DEFENCE, TELECOM AND NEXT-GENERATION TECHNOLOGY SOLUTIONS - MR. VIJAY RAM PRASAD
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN MARINE ALGAL BIOTECHNOLOGY & SUSTAINABLE WATER INNOVATION - ADVANCING SCIENCE FOR A SUSTAINABLE AND HEALTHIER FUTURE - DR. NIVEDITA SAHU
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR SYSTEM ARCHITECTURE & INDUSTRIAL IOT EXCELLENCE - DRIVING GLOBAL INNOVATION THROUGH EMBEDDED INTELLIGENCE, AI AND NEXT-GEN ENGINEERING SOLUTIONS - MR. OBAIDULLA KHAN
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- OUTSTANDING CONTRIBUTION TO CHEMICAL ENGINEERING & RESEARCH LEADERSHIP - INSPIRING SCIENTIFIC ADVANCEMENT THROUGH WORLD-CLASS RESEARCH, INNOVATION, AND NATIONAL CONTRIBUTIONS IN SEPARATION TECHNOLOGIES - DR. S. SRIDHAR
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN RENEWABLE ENERGY & POWER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS - POWERING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH INNOVATIVE EPC SOLUTIONS, ENGINEERING EXCELLENCE, AND CLEAN ENERGY TRANSFORMATION - SR POWER SYSTEMS INDIA PVT LTD - MS. GADDALA KRISHNA VENI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD - 2026 - FOR EXCELLENCE IN INSURTECH SOLUTION PROVIDER - ACESS MEDITECH PRIVATE LIMITED - MR. SYED AIJAZUDDIN
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- FOR WOMEN EMPOWERMENT & RURAL EMPLOYMENT INNOVATION - ENOUGHER APPLY WIZZ - SHYAM SANKEERTH GUPTA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - FOR GEOLOGICAL LEADERSHIP & MINERAL EXPLORATION - ADVANCING NATIONAL RESOURCE DEVELOPMENT AND SCIENTIFIC EXCELLENCE- DR.K. MAHENDER REDDY
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- FOR JYOTISHYA SIROMANI - BLENDING TRADITION WITH ANCIENT WISDOM - ARIPIRALA YOGANANDA SASTRY
- TELANGANA AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION & PRESCHOOL LEADERSHIP - NURTURING YOUNG MINDS THROUGH COMPASSIONATE CARE, INNOVATIVE LEARNING, AND CHILD-CENTRIC EDUCATIONAL EXCELLENCE - THE MULBERRY BUSH PRESCHOOL & DAYCARE - MR. SRINIVAS SUNCHU-DIRECTOR
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN KUCHIPUDI, VEDIC CHOREOGRAPHER & ARTIVIST. PIONEER OF SHAKTI-CENTRIC CONCEPT CHOREOGRAPHY - KALAHAMSA DR. KRISHNA SAHITHI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026-EXCELLENCE IN GLOBAL EDUCATION & OVERSEAS CAREER GUIDANCE - EMPOWERING STUDENTS TO ACHIEVE GLOBAL ACADEMIC SUCCESS - AADYAN OVERSEAS CONSULTANTS LLP - MR. PENUMALLI MADHU PRAKASH REDDY
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - OUTSTANDING LEADER IN INSURANCE SERVICES & CUSTOMER TRUST - INSPIRING EXCELLENCE THROUGH CLIENT- CENTRIC FINANCIAL SOLUTIONS, PROFESSIONAL INTEGRITY, AND INDUSTRY LEADERSHIP - MS. RAJESHWARI J
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - VISIONARY LEADER IN MENTAL WELLNESS & HOLISTIC LIFE TRANSFORMATION - MS. NANDINITALARI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026-EMERGING EXCELLENCE IN INTERNATIONAL EVENT INNOVATION - BRIDGING CULTURES THROUGH GRAND CELEBRATIONS, ARTISTIC SHOWCASES, AND COMMUNITY-DRIVEN EVENT EXPERIENCES - SPARK MEDIA FZE - MS. LAVANYA VEMULA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- EXCELLENCE IN PSYCHIATRIC CARE & EMOTIONAL WELL-BEING - EMPOWERING INDIVIDUALS WITH PROFESSIONAL MENTAL HEALTH SERVICES, COMPASSIONATE TREATMENT, AND HOLISTIC PSYCHOLOGICAL CARE - DR SUMHITA SHARMA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN AI-DRIVEN CYBERSECURITY, IOT & INTELLIGENT COMPUTING RESEARCH - DR. MEDIKONDA ASHA KIRAN
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN CONCEPT-BASED EDUCATION & TRANSFORMATIONAL TEACHING LEADERSHIP - EMPOWERING GENERATIONS THROUGH INNOVATIVE EDUCATION AND SOCIAL COMMITMENT - MS. SHASHWATI BANERJEE
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR HIGHER EDUCATION EXCELLENCE - SHAPING FUTURE-READY PROFESSIONALS THROUGH QUALITY LEARNING AND HOLISTIC DEVELOPMENT - INFINITY COLLEGE - MR. RATHNAKAR PEDURI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN CAREER TRANSFORMATION, FINANCIAL EDUCATION & PLACEMENT EMPOWERMENT - SVC CAREER SOLUTIONS - MR. SREENATH RENDLA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR CLINICAL RESEARCH & HEALTHCARE INNOVATION - EMPOWERING THE PHARMACY & LIFE SCIENCE FRESH GRADUATES THROUGH HIGH - QUALITY, AI INTEGRATED, INTERNATIONAL STANDARD, INDUSTRY & JOB ORIENTED TRAINING PROGRAMS - CLINIWINGS - MR. NARESH G
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026-VISIONARY TECHNOLOGY LEADER AWARD FOR AI INNOVATION & ENGINEERING EXCELLENCE -MR.PHANITEJA JANASWAMY
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 FOR EXCELLENCE IN ROBOTIC HERNIA SURGERY & ADVANCED MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INNOVATION - DR. VARUN RAJU THIRUMALAGIRI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- VISIONARY INNOVATOR IN PRODUCT DESIGN, AI EDUCATION & CREATIVE TECHNOLOGY LEADERSHIP - MR. TEJJ
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ENTREPRENEURSHIP - HEALTHCARE & WELLNESS SECTOR - DRIVING PHARMACEUTICAL INNOVATION AND DELIVERING TRUSTED DERMATOLOGY AND HEALTHCARE SOLUTIONS - SKINWIN PHARMACEUTICA LLP - MR. SRIKANTH DABBIKAR
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN HR ENTREPRENEURSHIP & WORKFORCE TRANSFORMATION - VETANA HUMAN CAPITAL CONSULTING - MS. AYINAMPUDI SREE PALLAVI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 * - EXCELLENCE IN ADVANCED DENTAL IMPLANTOLOGY & PATIENT-CENTRIC DENTAL CARE - DR. SHWETHA KAKKERLA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN FINANCIAL SERVICES, BUSINESS LEADERSHIP & WEALTH MANAGEMENT INNOVATION - MR. POTARAJU SATISH BABU
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- EXCELLENCE IN CANINE TRAINING & PET CARE - PAW GURU DOG TRAINING [ PAWGURU DOG BEHAVIOURIST] - MR. KARTHIK MADHUR
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- AUTHOR & YOUTH COMMUNITY CURATOR- MR. KAIF
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- FOR LUXURY INTERIOR DESIGN & TURNKEY SOLUTIONS- REDEFINING MODREN HOMES WITH ELEGANCE AND FUNCTIONALITY - MR. RAMESH PATNALA BY RAM'S GROUP
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN INTEGRATIVE HEALTHCARE & LIFESTYLE WELLNESS - TRANSFORMING LIVES THROUGH HOLISTIC HEALING, PREVENTIVE CARE, AND PERSONALIZED WELLNESS SOLUTIONS - DR. BHAGYASHREE
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ASTRO VEDIC ARCHITECTURE & SPIRITUAL DESIGN - HARMONIZING SPACES THROUGH ARCHITECTURE, VASTU, ASTROLOGY, AND NUMEROLOGY - DR. AR. NIRMALA BORE
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN SOFT SKILLS TRAINING & TRANSFORMATIONAL BUSINESS COACHING - EMPOWERING LEADERS, ENTREPRENEURS, AND STUDENTS THROUGH EXPERIENTIAL LEARNING AND STRATEGIC MENTORSHIP - MR. SARAT CHANDRA AMBATIPUDI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN URBAN ORGANIC GARDENING & ENVIRONMENTAL AWARENESS - PROMOTING SUSTAINABLE LIVING THROUGH TERRACE GARDENING AND BIODIVERSITY EDUCATION - MR. KONIDANA SRINIVASA RAO
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE EDUCATION & TECHNOLOGY MENTORSHIP - EMPOWERING FUTURE INNOVATORS THROUGH PRACTICAL AI LEARNING AND TRANSFORMATIONAL TEACHING - MS. DEEPIKA JAGDEESH
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION, RESEARCH & ACADEMIC LEADERSHIP - INSPIRING INNOVATION THROUGH TEACHING, SCHOLARSHIP, AND INSTITUTIONAL EXCELLENCE - DR. MANCHIKATLA SRIKANTH
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN CLINICAL NUTRITION, HOLISTIC WELLNESS & LIFESTYLE TRANSFORMATION - DIET BY SHIFA - MS. SHIFA SADAF
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN LUXURY WELLNESS TOURISM & TRANSFORMATIONAL HOSPITALITY - ELEVATING CONSCIOUS TRAVEL THROUGH CURATED EXPERIENCES AND HOLISTIC LIVING - OHOINDIA - MR. MENGANI NAGARAJU
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION & SOFTWARE INNOVATION - EMPOWERING GLOBAL BUSINESSES THROUGH AI-DRIVEN TECHNOLOGY SOLUTIONS - PRABHATECH - MR. PRADEEP KALAGATHA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - FOR OUTSTANDING LEADERSHIP, CREATIVE LEGAL TRANSFORMATION, AND SOCIAL CHANGE DRIVEN BY THE ACTIVE ROLE OF NGOS - MR. PONAMPELLI RAVI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN FITNESS TRANSFORMATION & LIFESTYLE COACHING - INSPIRING STRENGTH, DISCIPLINE, AND HEALTHY LIVING - FITNESS WITH KU - SHRI KAPIL UPADHYAY
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN OPEN SCHOOLING EXAM COACHING & ACADEMIC SUCCESS TRAINING - GEEONE ACADEMY - MR.SHAHEER ATIF
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL ADVOCACY & PUBLIC INTELLECTUAL LEADERSHIP - SENIOR COUNSEL L. RAVICHANDER
- TELANGANA AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN COMPUTER SCIENCE EDUCATION, ACADEMIC LEADERSHIP & AI-DRIVEN RESEARCH INNOVATION - DR. S. JAYANTH
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR CURRENT TRENDS CONTENT CREATOR & PERSONAL STYLING INFLUENCER - MR. T. HEMANTH
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - VISIONARY LEADER IN HOSPITALITY & LEISURE INDUSTRY DEVELOPMENT - INSPIRING GROWTH AND INNOVATION THROUGH EXCEPTIONAL HOTEL MANAGEMENT, STRATEGIC PARTNERSHIPS, AND TOURISM EXCELLENCE - HOTEL ABODE A BOUTIQUE HOTEL - MR. SAILESH MATHUR
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN YOUNG ADVENTURE LEADERSHIP, INTERNATIONAL MOUNTAINEERING & FITNESS INSPIRATION - MR. MASTER JATOTH VIHAAN RAM
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 - EXCELLENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING INNOVATION & SMART POWER SOLUTIONS - V-CTRL - MR. VEERANJANEYULU VISTAMSETTI
- TELANGANA AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN DIGITAL MARKETING STRATEGY, BRAND TRANSFORMATION & INTEGRATED COMMUNICATION SOLUTIONS - G-RANK DIGITAL SERVICES PVT LTD - MR. SURESH BABU POOLA AND MR. SINGAM RAGHAVENDRA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026- BEST DIRECTOR IN HOTEL MANAGEMENT & HOSPITALITY EDUCATION - GDR COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT - MR. PRAVEEN GOVINDARAM
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD 2026 FOR BEST RESTAURANT & HOSPITALITY EXCELLENCE IN SIDDIPET - AKSHAYA RESTAURANT - MR. DURGA RAJU GOVINDARAM
- TELANGANA AWARDS 2026 - EXCELLENCE INTO EV SOLUTIONS & CUSTOMISATION - ARYA CUSTOMISATIONS - MR. RAJESH NADIPALLI (ARYA)
- TELANGANA EXCELLENCE AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN CANCER RESEARCH, BIOTECHNOLOGY & SCIENTIFIC INNOVATION - DR. ANJANA DEVI TANGUTUR
- *TELANGANA EXCELLENCE AWARDS - EXCELLENCE IN LEGAL SERVICES & WOMEN EMPOWERMENT - MS. MALTHI R DARNA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN DIGITAL CONTENT CREATION & SOCIAL MEDIA INFLUENCE - MR LOKESH PHANINDRA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL DISTRIBUTION - SUPPORTING THE PHARMA INDUSTRY THROUGH TRUSTED SUPPLY, QUALITY COMMITMENT -CHEMIE LINKS - MR. THIRUPATHI GOUD AND SAI KARTHIK GOUD
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN WOMEN LEADERSHIP & PROFESSIONAL EMPOWERMENT - INSPIRING GROWTH THROUGH VISION, DEDICATION, AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP - MS. SURYA KUMARI
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN ECO-TOURISM & SUSTAINABLE OUTDOOR EXPERIENCES - RECONNECTING PEOPLE WITH NATURE THROUGH MINDFUL CAMPING AND MEMORABLE GETAWAYS - THE EARTH'S CAMPING
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR EXCELLENCE IN EVENT MANAGEMENT & EXPERIENTIAL CELEBRATIONS - CREATING MEMORABLE EVENTS THROUGH INNOVATION, CREATIVITY, AND FLAWLESS EXECUTION - DARK EVENTS - MR. MAHESH YALAGALA
- TELANGANA EXCELLENCE AWARD FOR BEST EMERGING COLLEGE IN HOTEL MANAGEMENT- SHAPING FUTURE LEADERS THROUGH ACADMECI EXCELLENCE AND INNOVATION - REYANSH COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT - MR. GADDAM MAHENDHER
- INDIAN ICON AWARD 2026 -EXCELLENCE IN LUXURY JEWELLERY DESIGN & TIMELESS ELEGANCE - CRAFTING ELEGANCE THAT SHINES FOREVER - LAL RAJA GOLD AND DIAMONDS - MR. MURALI KRISHNA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN PREMIUM WOMEN'S TAILORING & FASHION CRAFTSMANSHIP - BOOK MY STITCH - CRAFTING CONFIDENCE IN EVERY STITCH - MS. JYOTI BHAVANI
- INDIA'S LEADING HOME NURSING & COMPASSIONATE CARE PROVIDER - INDIAN ICON AWARDS 2026 - GLOBAL HOME CARE NURSING SERVICES PVT LTD - MR. NEELA HARINATH
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN EMBEDDED AI & INDUSTRIAL IOT ENGINEERING LEADERSHIP - ENGINEERING INTELLIGENT SOLUTIONS FOR TOMORROW. - MR. OBAIDULLA KHAN
- INDIAN ICON AWARD 2026 - YOUNG PRODIGY OF THE YEAR - MUSIC & CREATIVE INNOVATION - VICTORIA ISAAC (VICTORIASTIC)
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN OVERSEAS EDUCATION CONSULTANCY & GLOBAL CAREER GUIDANCE -GUIDING STUDENTS TO GLOBAL SUCCESS - TRINETHRA ABROAD EDUCATIONAL CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD - MR. SREEKANTH SREE
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN HUMANITARIAN SERVICE & WOMEN EMPOWERMENT -EMPOWERING LIVES WITH COMPASSION- MRS. RUKSANA PARVEEN HUSSAIN
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - FUTURE OF WORK EXCELLENCE FOR AI CAREER INNOVATION & TALENT SUCCESS-APPLY WIZZ - MR. SHYAM SANKEERTH GUPTA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN HOLOGRAM COMMUNICATION & IMMERSIVE TECHNOLOGY INNOVATION - REDEFINING AUDIENCE ENGAGEMENT THROUGH FUTURISTIC HOLOGRAPHIC EXPERIENCES - KAAMAA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED - MR. KARTHICK MARI PITCHAI
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN YOUTH LEADERSHIP & COMMUNITY SERVICE- INSPIRING SOCIAL CHANGE THROUGH COMPASSION, SERVICE AND HUMANITARIAN IMPACT- MR. CHIRIVELLA SAI MAHANTHEER
- INDIAN ICON AWARD 2026 - WOMEN LEADER IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION - EMPOWERING YOUNG MINDS THROUGH COMPASSIONATE LEADERSHIP, INNOVATIVE LEARNING, AND A NURTURING FOUNDATION FOR FUTURE GENERATIONS - MRS. ARUNA SUNCHU
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN VALUE BASED LEARNING & AI INNOVATION - TRANSFORMING EXPERIENTIAL LEARNING THROUGH AI -DRIVEN STORY TELLING THAT STRENGTHENS FAMILY BONDS AND EMOTIONAL CONNECTION - COMICODE AI SOLUTIONS PVT LTD - BRAND KADHASTER - MS. NISHA RAJ KUMAR
- INDIAN INCON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN HOME HEALTHCARE INNOVATION & WOMEN WELLNESS - TRANSFORMING POSTNATAL RECOVERY THROUGH PROFESSIONAL CARE,COMPASSION,AND PATIENT- CENTERED HEALTHCARE SOLUTIONS - CRADLEWELL - MR. LOKESH MAURYAN
- INDIAN ICON AWARD 2026 - MOST TRUSTED OVERSEAS EDUCATION & VISA CONSULTANCY FOR STUDENT SUCCESS - AADYAN OVERSEAS CONSULTANTS LLP - MR. PENUMALLI MADHU PRAKASH REDDY
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN NATURAL POLYMER INNOVATION & INDUSTRIAL MANUFACTURING SOLUTIONS - DELIVERING QUALITY, DURABILITY, AND INDUSTRIAL EXCELLENCE - NEELKANTH POLYMERS (A UNIT OF K.C. INDIA LTD.) - MR HARISH JAISANSARIA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - OUTSTANDING CONTRIBUTION TO INTERIOR DESIGN & SOCIAL IMPACT - REDEFINING ARCHITECTURAL EXCELLENCE THROUGH CREATIVE TURNKEY SOLUTIONS AND DEDICATED COMMUNITY DEVELOPMENT - VISISTA DESIGNS - MR. P.V. SATYANARAYANA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - OUTSTANDING LEADER IN AI-DRIVEN GLOBAL HR & ORGANIZATIONAL EXCELLENCE - DRIVING WORKFORCE TRANSFORMATION THROUGH VISIONARY PEOPLE MANAGEMENT, CULTURE BUILDING, AND STRATEGIC HUMAN CAPITAL LEADERSHIP - MRS. ASHWINI KASTURI
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EMERGING LEADER IN GLOBAL STUDENT MOBILITY & STUDENT SUCCESS - REDEFINING INTERNATIONAL EDUCATION ACCESS WITH TRUSTED MENTORSHIP AND GLOBAL ADMISSIONS EXCELLENCE - MERCURY ABROAD CONSULTANTS - CEO MR. ABDUL NAYEEM
- INDIAN ICON AWARD 2026-EXCELLENCE IN EMOTIONAL WELLBEING,MINDFULNESS & EXPERIENTIAL HEALING - TROT AND TALK - MS.NIMRAH MIRZA SHAKEEBAI
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN HEALTHCARE BRANDING & COMMUNICATION STRATEGY -TRANSFORMING HEALTHCARE BRANDS WITH INNOVATION AND TRUST- MR. ACHYUTH MUDIGANDLA
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN INTERACTIVE EVENT EXPERIENCES & CREATIVE PHOTO ENTERTAINMENT - SNAPGRAM BOOTH - MR. CHANAKYA KAMBAMPATI
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN CREATIVE BRANDING & DIGITAL INFLUENCE - RK MEDIAS - MR. RAKESH
- INDIAN ICONIC FLORAL DÉCOR COMPANY OF THE YEAR 2026 - MANNAT'S FLOWER DECORATIONS
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - ICONIC DESIGNER JEWELLERY BRAND OF THE YEAR - SWAN HI-FASHION JEWELLERY(PEARLS SPEAKS) - MS.JEEVANA INDU
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN OVERSEAS EDUCATION CONSULTING & GLOBAL STUDENT SUCCESS - DWARAKA OVERSEAS - MR. GNANESWAR BALAJI
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN FOOD & BEVERAGE BUSINESS LEADERSHIP - INSPIRING YOUNG ENTREPRENEURS THROUGH INNOVATION, DEDICATION, AND REMARKABLE GROWTH IN THE BEVERAGE INDUSTRY - SUBBU'S SV SODA HUNT - MR. DASARI VENKATA SUBBARAO
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - BEST SPORTS NGO FOR PROMOTING NEW GIRAFFE CHESS - INTERNATIONAL GIRAFFE CHESS FEDERATION (IGCF) - MR. GANGADHARA REDDY
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN GLOBAL EDUCATION ACCESS & INTERNATIONAL STUDENT EMPOWERMENT - TARAN ACADEMIC HUB - MR. ABDIQANI ABDULLAHI ABDISALAN
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN MULTIDISCIPLINARY LEADERSHIP & RENEWABLE ENERGY INNOVATION - LEADING WITH VERSATILITY AND PURPOSE - MR. ANAND P
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - GREAT VISIONARY IN THE FIELD OF EDUCATION AND SOCIAL ACTIVIST -DR.MUSHARRAF AHMED KHAN(CHAIRMAN) AL-KHATEEB POLYTECHNIC
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN TECHNICAL EDUCATION, ACADEMIC LEADERSHIP & INSTITUTIONAL TRANSFORMATION - DR. BONAM KANAKA DURGA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN CONSTRUCTION INNOVATION & SUSTAINABLE FORMWORK SOLUTIONS - REVOLUTIONIZING CONSTRUCTION WITH SMART ENGINEERING - NEXGEN FORMWORKS - MR. SAI KALYAN VARMA
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN NRI PROPERTY MANAGEMENT & LEGAL DUE DILIGENCE - BLV GLOBAL NRI ASSET MANAGEMENT PVT. LTD - P.V.R. VAGESH DATT - FOUNDER & MANAGING DIRECTOR
- INDIAN ICON AWARDS 2026- FOR OUTSTANDING CONTRIBUTION TO SCIENTIFIC COMMUNICATION - MR. YAMINENI UPPALA RAO
- INDIAN ICON AWARD 2026 - BRIDGING MEDIA EXCELLENCE WITH SOCIAL RESPONSIBILITY, LITERARY CONTRIBUTION, GREEN ACTIVISM - MS. ANJU PULIVARTHI
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN TECHNOLOGY, CLASSICAL ARTS & WELLNESS - MS. JD MEENA
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - WOMEN EMPOWERMENT & SOCIAL KINDNESS ICON - MS. YOGESHWARI LASHKER
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN LEGAL EXCELLENCE & SOCIAL JUSTICE-DRIVING MEANINGFUL CHANGE THROUGH LAW - MR. NAGESWAR RAO PUJARI
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN LEGAL ADVOCACY, PUBLIC LEGAL AWARENESS & SIMPLIFYING INDIAN LAW - ADV. D NEHA
- INDIAN ICONIC KHADI BRAND 2026 - BHARAT KHADI HOUSE: CELEBRATING INDIA'S HANDLOOM LEGACY - MR VARUN KONDI
- INDIAN ICONIC YOUNGEST CREATIVE ENTREPRENEUR 2026 - DOT CREATIONS : BRANDING & DIGITAL INNOVATION - MR. DHEERAN BOGI
- INDIAN ICONIC VISIONARY DOCTOR 2026 - DR.SANATH ROSHAN SANKU : GUIDING HEALTH, NURTURING FAMILIES
- INDIAN ICONIC CHAT BHANDAR OF THE YEAR 2026 - BOMBAY CHOWPATI - MR. MOHAMMED SHOEB ALI
- INDIAN ICON OF NATURAL WELLNESS 2026 - NOURISHING SKIN & HAIR THE HERBAL WAY - HEALTHY FOREVER -MR. RAJ. K. GUPT
- INDIAN ICONIC ENTREPRENEUR OF DIGITAL MEDIA INNOVATION 2026 - FOUNDER OF REELS ON CLICK: REDEFINING CREATIVITY, INSPIRING ENGAGEMENT - MR. SEELA SAI AMRUTH
- INDIAN ICON OF POLITICAL SOCIAL MEDIA STRATEGIST - DRIVING DIGITAL POWER IN INDIAN POLITICS-SHAPING LEADERS, INFLUENCING THE NATION - MR.SHAIK SERAAJ
- INDIAN ICON AWARDS 2026- EMERGING SOCIAL MEDIA INFLUENCER- MR. T HEMANTH
- INDIAN ICON OF EMERGENCY RESPONSE EXCELLENCE 2026 - GLOBAL MEDLIFE WELLNESS: TECHNOLOGY-DRIVEN CARE, TRUSTED FOR LIFE - MR. SAI NIKHIL
- INDIAN ICON OF NEXT-GEN LEADERSHIP 2026 -JOSHI'S VIDYANIKETAN SCHOOL: YOUNG MINDS, DYNAMIC FUTURES - MR.VEDANTH JOSHI
- INDIAN ICON AWARD 2026 - EXCELLENCE IN OVERSEAS EDUCATION & GLOBAL CAREER GUIDANCE - FORUMLEAD OVERSEAS - MR.MUDASIR
- INDIAN ICON OF EDTECH INNOVATION 2026 - SKILL NAVIGATION: GUIDING ASPIRING CREATORS, TRAINERS , SUBJECT MATTER EXPERTS & ENTREPRENEURS TO DIGITAL SUCCESS - MR. SANDEEP RAJ VARMA
- INDIAN ICON OF CREATIVE WEDDING PHOTOGRAPHY 2026- FOUNDER OF IMAGE CAPTURES: CAPTURING WEDDING MOMENTS, CRAFTING TIMELESS STORIES - MR. A PAVAN KUMAR
- INDIAN ICONIC PHYSIOTHERAPIST IN SPORTS REHABILITATION 2026 - HEALING BEYOND LIMITS - DR. SHAIK SYED JANI
- INDIAN ICON OF TIMELESS FRAMES 2026 - CAPTURING LIFE WITH PIXEL PRECISION: PIXEL QUALITY PHOTOGRAPHY - MR. SUNIL D S
- INDIAN ICON OF TRAVEL & TOURISM EXCELLENCE 2026 - CRAFTING EXOTIC JOURNEYS, CREATING MEMORIES - EXOTIC TOURISM INDIA PVT LTD - MR MAHAMMAD RIYAZ
- INDIAN ICON AWARDS 2026 - EXCELLENCE IN TRUSTED INVESTMENT SOLUTIONS & STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT - SMN FORTUNE ENTERPRISES - MR.MAHABOOB BASHA SHAIK
- INDIAN ICONIC LEADER IN ELEVATOR SOLUTIONS 2026 - ASHRITA SREE ELEVATORS: SAFE, RELIABLE & FUTURE-READY - MR.ROYYALA RAM PRASAD
- INDIAN ICON OF INDUSTRIAL EXCELLENCE 2026 - DRIVING EXCELLENCE IN ENGINEERING & QUALITY - ALANKAR AUTOMOTIVE - DR.VINAYAGA MOORTHY.S
- INDIAN ICON OF TRUSTED MOBILITY 2026 - RE MOTO MOBILITY: TRANSFORMING PRE-OWNED TWO-WHEELERS WITH TRANSPARENCY & TECHNOLOGY - DR. RAKESH DOIJODE
- BEST EMERGING ENTREPRENEUR OF THE YEAR - ENTERTAINMENT SECTOR - MAGIKAL MOMENTS - PRIVATE MINI THEATER - MR.HARI SINGH CHAUHAN
- INDIAN ICONIC ARTIST OF THE YEAR 2026 - CELEBRATING EXCELLENCE IN DANCE & MODELING - MS. SHOBITHA MALLEPULA
- INDIAN ICON OF ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE 2026 - SRI SURYA FOODS - BRAND NAME -3 STAR & ONE HORSE: BREWING HERITAGE, BUILDING LEGACY - MR. SIVA KRISHNA SARVASUDDI
- INDIAN ICONIC HR PROFESSIONAL OF THE YEAR 2026 - MR. KRISHNA CHAITANYA SARANG
- INDIAN ICON OF LUXURY INTERIORS 2026 - OKASA DESIGNS: TRANSFORMING SPACES WITH DETAIL, DISTINCTION & DESIGN - MS. TAMMA SAI SREE
- INDIAN ICONIC STARTUP ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2026 - MR. SATYAM SINGH
- INDIAN ICON OF BEAUTY & ELEGANCE 2026 - MASTERING MAKEUP, HAIR & SAREE DRAPING WITH TIMELESS GRACE - MS. BIBI HAZARA
- INDIAN ICONIC FOOD BRAND OF THE YEAR 2026 - MAA PALLE DOSA - MR. DURGA HARISH VALLEPALLI
- INDIAN ICONIC EVENT MANAGEMENT COMPANY OF THE YEAR 2026 - SV EVENTS - MR. K DHARMA REDDY
- INDIAN ICONIC LEADER IN MATTRESS & ACCESSORIES 2026 - LIBAN COMFORTS PVT LTD: COMPLETE COMFORT, COMPLETE CARE - MR. SYED SHAHI
- INDIAN ICONIC CREATIVE FRIDGE MAGNET ARTIST OF THE YEAR 2026 - SOMINI - MS. MOTHUKURI MOUNIK
- INDIAN ICONIC TECHNOLOGY INNOVATOR COMPANY 2026 - SPRYPLE - DR. VENKATESWARLU BOORA
- INDIAN ICON OF THE YEAR 2026 - EXCELLENCE INTO REAL ESTATE - K R GROUP - DR. RAMESH KAVALI
- SRI MANDIRAM TRADERS AND SERVICES -BEST MERCHANT EXPORTER OF THE YEAR 2026 - MR. VEDALA SRINIVAS
- INDIAN ICONIC EVENT MANAGEMENT COMPANY OF THE YEAR 2026 - NEXGEN GATHERING - MR. ANWAR KHAN
- INDIAN ICONIC CUSTOMISED HERIT AGE SAREE BRAND OF THE YEAR 2026 - NOOL ZARI - MS.PRAGATHI REDDY GADDAMPALLY
- INDIAN ICONIC PRE SCHOOL OF THE YEAR 2026 - SMART KIDS GLOBAL PRE SCHOOL ATTAPUR - MRS. ANNAPURNA KODURU
About Pride India Awards
Pride India Awards is a premier recognition platform dedicated to identifying and honoring outstanding individuals, businesses, professionals, innovators, artists, educators, healthcare leaders, entrepreneurs, and social contributors across India.
- Website - www.prideindiaawards.com
- Website - Www.nationalexcellencecouncil.com
(ADVERTORIAL DISCLAIMER: The above press release has been provided by VMPL. ANI will not be responsible in any way for the content of the same.)
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First Published: Jun 02 2026 | 4:25 PM IST