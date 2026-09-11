Brics Summit 2026 could pave way for sustainable aviation fuel market
BRICS may align SAF standards, feedstock mapping and carbon tracking to enable cross-border trade and support global aviation decarbonisation
Deepak Patel New Delhi
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BRICS countries were likely to lay the groundwork for a common sustainable aviation fuel (SAF) ecosystem, with the grouping expected to include in its final summit statement measures on mapping raw materials, sharing certification practices and aligning systems to measure and verify carbon emissions. The measures could eventually facilitate cross-border trade in SAF, Business Standard has learnt.
Topics : BRICS sustainable firms Aviation ATF