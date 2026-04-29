Home / Markets / Capital Market News / Granules'India'rallies'after'Q4'PAT'rises'32%'YoY'to'Rs'201'cr'

Last Updated : Apr 29 2026 | 3:08 PM IST

Granules'India'jumped'2.43%'to'Rs'722.20'after'the'company's'consolidated'net'profit'climbed'32.58%'to'Rs'201.56'crore'on'22.81%'increase'in'revenue'from'operations'to'Rs'1,470.60'crore'in'Q4'FY26'over'Q4'FY25.'

Profit'before'exceptional'items'and'tax'increased'47.75%'YoY'to'Rs'246.44'crore'in'Q4'FY26.'Exceptional'items'stood'at'Rs'15.91'crore'during'the'quarter.

EBITDA'stood'at'Rs'352.1'crore'in'Q4'FY26,'registering'the'growth'of'40%,'compared'with'Rs'252.4'crore'in'Q4'FY25.EBITDA'margin'improved'to'24%'in'Q4'FY26'as'against'21%'in'Q4'FY25.

Revenue'from'operations'in'Q4'FY26'was'driven'by'finished'dosages'(FD)'at'73%,'followed'by'active'pharmaceutical'ingredients'(API)'at'13%,'pharmaceutical'formulation'intermediates'(PFI)'at'9%,'and'peptide/CDMO'at'5%.

On'a'full-year'basis,'the'companys'consolidated'net'profit'climbed'18.65%'to'Rs'595.02'crore'on'19.73%'increase'in'revenue'from'operations'to'Rs'5365.64'crore'in'FY26'over'FY25.

Krishna'Prasad'Chigurupati,'chairman'&'managing'director'of'Granules'India'said,'We'delivered'a'strong'performance'in'Q4FY26,'driven'by'continued'portfolio'expansion,'disciplined'execution,'and'steady'progress'across'regulatory,'compliance,'and'sustainability'initiatives.'The'quarter'reflects'improving'earnings'quality'and'sustained'advancement'in'Complex'Generics'and'the'Peptides'CDMO'platform.

Granules'India'is'primarily'involved'in'the'manufacturing'and'sale'of'active'pharmaceutical'ingredients'(APIs),'pharmaceutical'formulation'intermediates'(PFIs),'and'finished'dosages'(FDs).'

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Canara'HSBC'Life'Insurance'soars'on'steady'Q4'and'robust'full-year'performance

Emmvee'Photovoltaic'rallies'after'PAT'surges'89%'YoY'in'Q4

Bandhan'Bank'Ltd'leads'gainers'in''A''group

Shyam'Metalics'gains'after'unveiling'Rs'2,700'crore'expansion'roadmap

Greenply'Inds'jumps'after'Q4'PAT'soars'87%'YoY'to'Rs'31'cr'

First Published: Apr 29 2026 | 3:07 PM IST

