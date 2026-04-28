Info Edge (India) announces change in senior management

Last Updated : Apr 28 2026 | 9:50 AM IST

With effect from 01 May 2026

Info Edge (India) announced internal reorganization with effect from 01 May 2026.

Manoj P, Chief Sales Officer, Strategic Business has been redesignated as Chief Evangelist.

Niraj Kumar Rana, Chief Sales Officer - Naukri - Corporate Sales has been re-designated as Chief Sales Officer- Naukri.

Rohit Agrawal, Co Founder - Doselect & Business Head - First Naukri & Zwayam has been re-designated as EVP & Business Head - Doselect & Zwayam.

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

More From This Section

Board of HMA Agro Industries approves divestment of wholly owned subsidiaries

Board of HMA Agro Industries approves divestment of wholly owned subsidiaries

AU SFB Q4 PAT climbs 65% YoY to Rs 504 cr

AU SFB Q4 PAT climbs 65% YoY to Rs 504 cr

Canara Bank Falls 2.21%

Canara Bank Falls 2.21%

Sterlite Technologies Ltd Surges 4.99%, BSE Telecommunication index Gains 1.14%

Sterlite Technologies Ltd Surges 4.99%, BSE Telecommunication index Gains 1.14%

Bajaj Housing Finance, Coal India, AU SFB, Maruti Suzuki India, Adani Total Gas in the limelight

Bajaj Housing Finance, Coal India, AU SFB, Maruti Suzuki India, Adani Total Gas in the limelight

First Published: Apr 28 2026 | 9:50 AM IST

