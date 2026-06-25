Thursday, June 25, 2026 | 08:14 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / News / Dividend stocks: M&M, Bajaj Holdings, 46 others to go ex-date next week

Dividend stocks: M&M, Bajaj Holdings, 46 others to go ex-date next week

Dividend stocks: Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date

Dividend

Photo: Shutterstock

SI Reporter New Delhi
6 min read Last Updated : Jun 25 2026 | 8:13 AM IST
Shares of Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, SKF India, Swaraj Engines, Maharashtra Scooters, Thermax, Escorts Kubota, Bharat Forge, Union Bank of India, and a host of other companies are set to remain in focus in the coming week, from June 29, 2026, to July 3, 2026, on account of their dividend announcements for shareholders.
 
According to the BSE, shares of all these companies are scheduled to trade ex-dividend during the week.  
Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date. This is followed by Bajaj Holdings & Investment's final dividend of ₹80 per share and Maharashtra Scooters' final dividend of ₹60 per share. Bajaj Holdings has also announced a special dividend of ₹50 per share, while JSW Dulux has declared a final dividend of ₹50 per share.
 
 
SKF India has declared a final dividend of ₹40 per share, while Tech Mahindra has announced a final dividend of ₹36 per share. Mahindra & Mahindra and Escorts Kubota have each declared final dividends of ₹33 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date.
 
Further, SML Mahindra has declared a final dividend of ₹23.50 per share, while Gloster has announced a final dividend of ₹20 per share. Thermax has declared a final dividend of ₹14 per share along with a special dividend of ₹6 per share. Kalpataru Projects International and Balaji Amines have announced final dividends of ₹11 per share each. BF Investment and SKF India (Industrial) have declared final dividends of ₹10 per share each.

Also Read

stock market live, sensex today

Stock Market LIVE: GIFT Nifty signals higher open; Asia mkts gain; US futures up on Micron's outlook

Stocks to watch today

Stocks to Watch today: Airtel, Adani Power, Vedanta, Rajesh Exports, IRFC

stock markets, stock market live updates

Stock Market Close: Sensex climbs 791 points, Nifty settles at 24,022; IT, bank shares shine

Godrej Industries Share price

Godrej Industries shares gain 3% as board approves ₹1,000-cr NCD allotment

Lower crude oil prices, hopes of India-US trade deal among key reasons for market rally on Wednesday.

Sensex rebounds, up 1,000pts intra-day; Nifty atop 24,000; key reasons here

Here is a list of dividend stocks next week - 

Company Ex-date Purpose Record date
Jyothy Labs 29/06/2026 Final Dividend - ₹3.50 29/06/2026
Kansai Nerolac Paints 29/06/2026 Final Dividend - ₹2.50 29/06/2026
Kalpataru Projects International 29/06/2026 Final Dividend - ₹11 29/06/2026
Raymond Lifestyle 29/06/2026 Final Dividend - ₹1 29/06/2026
Bajaj Finserv 30/06/2026 Final Dividend - ₹1.50 30/06/2026
Bajaj Holdings & Investment 30/06/2026 Special Dividend - ₹50 30/06/2026
Bajaj Holdings & Investment 30/06/2026 Final Dividend - ₹80 30/06/2026
Bajaj Finance 30/06/2026 Final Dividend - ₹6 30/06/2026
Maharashtra Scooters 30/06/2026 Final Dividend - ₹60 30/06/2026
Welspun Corp 30/06/2026 Final Dividend - ₹5 30/06/2026
DCM Shriram Fine Chemicals 01/07/2026 Final Dividend - ₹0.40 01/07/2026
Grovy India 01/07/2026 Final Dividend - ₹0.10 01/07/2026
Chembond Material Technologies 02/07/2026 Final Dividend - ₹2 02/07/2026
Lloyds Enterprises 02/07/2026 Final Dividend - ₹0.05 02/07/2026
Akums Drugs and Pharmaceuticals 03/07/2026 Special Dividend ₹2 03/07/2026
Akums Drugs and Pharmaceuticals 03/07/2026 Final Dividend - ₹1 03/07/2026
Alufluoride 03/07/2026 Final Dividend - ₹4 03/07/2026
Balaji Amines 03/07/2026 Final Dividend - ₹11 03/07/2026
BF Investment 03/07/2026 Final Dividend - ₹10 03/07/2026
Bharat Forge 03/07/2026 Final Dividend - ₹6.50 03/07/2026
Biocon 03/07/2026 Final Dividend - ₹0.50 03/07/2026
Can Fin Homes 03/07/2026 Final Dividend - ₹8 03/07/2026
Dalmia Bharat Sugar and Industries 03/07/2026 Final Dividend - ₹1.50 03/07/2026
DCM Shriram Industries 03/07/2026 Dividend - ₹0.4000 03/07/2026
Escorts Kubota 03/07/2026 Final Dividend - ₹33 03/07/2026
Exide Industries 03/07/2026 Final Dividend - ₹2 03/07/2026
Gloster 03/07/2026 Final Dividend - ₹20 03/07/2026
Greenlam Industries 03/07/2026 Final Dividend - ₹0.40 03/07/2026
Indus Finance 03/07/2026 Final Dividend - ₹0.60 03/07/2026
JSW Dulux 03/07/2026 Final Dividend - ₹50 03/07/2026
Kirloskar Pneumatic Company 03/07/2026 Final Dividend - ₹8.50 03/07/2026
Mahindra & Mahindra 03/07/2026 Final Dividend - ₹33 03/07/2026
Mahindra Lifespace Developers 03/07/2026 Final Dividend - ₹3.50 03/07/2026
Max Healthcare Institute 03/07/2026 Final Dividend - ₹2 03/07/2026
Onward Technologies 03/07/2026 Final Dividend - ₹8 03/07/2026
Raymond Realty 03/07/2026 Final Dividend - ₹2 03/07/2026
Redington 03/07/2026 Final Dividend - ₹6 03/07/2026
Sagarsoft (India) 03/07/2026 Dividend - ₹1.5000 03/07/2026
Shriram Finance 03/07/2026 Final Dividend - ₹6 03/07/2026
SKF India 03/07/2026 Final Dividend - ₹40 03/07/2026
SKF India (Industrial) 03/07/2026 Final Dividend - ₹10 03/07/2026
SML Mahindra 03/07/2026 Final Dividend - ₹23.50 03/07/2026
Swaraj Engines 03/07/2026 Final Dividend - ₹110 03/07/2026
Tech Mahindra 03/07/2026 Final Dividend - ₹36 03/07/2026
Thermax 03/07/2026 Special Dividend - ₹6 03/07/2026
Thermax 03/07/2026 Final Dividend - ₹14 03/07/2026
Transcorp International 03/07/2026 Final Dividend - ₹0.40 03/07/2026
Union Bank of India 03/07/2026 Dividend - ₹5 03/07/2026
Welspun Enterprises 03/07/2026 Final Dividend - ₹3 03/07/2026
 
Kirloskar Pneumatic Company has announced a final dividend of ₹8.50 per share. Can Fin Homes and Onward Technologies have declared final dividends of ₹8 per share each. Bharat Forge has announced a final dividend of ₹6.50 per share, while Bajaj Finance, Redington, Shriram Finance, Thermax, and Union Bank of India have declared dividends of ₹6 per share each.
 
Welspun Corp has announced a final dividend of ₹5 per share. Alufluoride has declared a final dividend of ₹4 per share. Jyothy Labs and Mahindra Lifespace Developers have announced final dividends of ₹3.50 per share each, while Welspun Enterprises has declared a final dividend of ₹3 per share. Kansai Nerolac Paints has announced a final dividend of ₹2.50 per share.
 
Max Healthcare Institute, Exide Industries, Chembond Material Technologies, and Raymond Realty have declared dividends of ₹2 per share each. Akums Drugs and Pharmaceuticals has announced a special dividend of ₹2 per share and a final dividend of ₹1 per share. Bajaj Finserv, Dalmia Bharat Sugar and Industries, and Sagarsoft (India) have declared dividends of ₹1.50 per share each, while Raymond Lifestyle has announced a final dividend of ₹1 per share.
 
Meanwhile, Biocon has declared a final dividend of ₹0.50 per share. Indus Finance has announced a final dividend of ₹0.60 per share. DCM Shriram Fine Chemicals, Greenlam Industries, Transcorp International, and DCM Shriram Industries have declared dividends of ₹0.40 per share each. Grovy India has announced a final dividend of ₹0.10 per share, while Lloyds Enterprises has declared a final dividend of ₹0.05 per share.

More From This Section

Stock ideas by Kunal Kamble of Bonanza on Thursday: Ambika Cotton Mills, Ather Industries, Pearl Global Industries.

Ambika Cotton, Ather Ind, Pearl Global: Bonanza bullish on these 3 stocks

Asian stocks, Asian shares

Asian stocks rally as Micron earnings, Qualcomm forecast boost AI optimism

Ajit Mishra, SVP-Research, Religare Broking recommends buy on Delhivery, Ather Energy and Aurobindo Pharma.

Stocks to buy: Aurobindo Pharma, Delhivery, Ather Energy, says Ajit Mishra

Markets, stocks, buy, sell, trading, shares, stock market

Markets likely to extend gains; AU Bank, Exide among stock ideas today

funds, mutual fund, investors

SIP return recovery and West Asia truce may revive retail MF momentumpremium

Topics : dividend High dividend stocks dividend income Stocks in focus share market Markets biocon stock M&M

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Jun 25 2026 | 8:02 AM IST

Explore News

Hyderabad Road RenamedStocks to Watch TodayNifty Outlook TodayCocktail 2 Box Office CollectionGold and Silver Rate TodayUP Illegal Coaching Centres CrackdownFIFA World Cup 2026 June 24 ScheduleStocks to Buy todayAmazon CEO Andy Jassy India VisitNifty Bank Index Today