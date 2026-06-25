Dividend stocks: M&M, Bajaj Holdings, 46 others to go ex-date next week
Dividend stocks: Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date
SI Reporter New Delhi
Shares of Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, Bajaj Finance, Bajaj Finserv, Bajaj Holdings & Investment, SKF India, Swaraj Engines, Maharashtra Scooters, Thermax, Escorts Kubota, Bharat Forge, Union Bank of India, and a host of other companies are set to remain in focus in the coming week, from June 29, 2026, to July 3, 2026, on account of their dividend announcements for shareholders.
According to the BSE, shares of all these companies are scheduled to trade ex-dividend during the week.
Among the announcements, Swaraj Engines has declared the highest final dividend of ₹110 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date. This is followed by Bajaj Holdings & Investment's final dividend of ₹80 per share and Maharashtra Scooters' final dividend of ₹60 per share. Bajaj Holdings has also announced a special dividend of ₹50 per share, while JSW Dulux has declared a final dividend of ₹50 per share.
SKF India has declared a final dividend of ₹40 per share, while Tech Mahindra has announced a final dividend of ₹36 per share. Mahindra & Mahindra and Escorts Kubota have each declared final dividends of ₹33 per share, with July 3, 2026, as the ex-dividend date.
Further, SML Mahindra has declared a final dividend of ₹23.50 per share, while Gloster has announced a final dividend of ₹20 per share. Thermax has declared a final dividend of ₹14 per share along with a special dividend of ₹6 per share. Kalpataru Projects International and Balaji Amines have announced final dividends of ₹11 per share each. BF Investment and SKF India (Industrial) have declared final dividends of ₹10 per share each.
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Here is a list of dividend stocks next week -
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Jyothy Labs
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹3.50
|29/06/2026
|Kansai Nerolac Paints
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹2.50
|29/06/2026
|Kalpataru Projects International
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹11
|29/06/2026
|Raymond Lifestyle
|29/06/2026
|Final Dividend - ₹1
|29/06/2026
|Bajaj Finserv
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹1.50
|30/06/2026
|Bajaj Holdings & Investment
|30/06/2026
|Special Dividend - ₹50
|30/06/2026
|Bajaj Holdings & Investment
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹80
|30/06/2026
|Bajaj Finance
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹6
|30/06/2026
|Maharashtra Scooters
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹60
|30/06/2026
|Welspun Corp
|30/06/2026
|Final Dividend - ₹5
|30/06/2026
|DCM Shriram Fine Chemicals
|01/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|01/07/2026
|Grovy India
|01/07/2026
|Final Dividend - ₹0.10
|01/07/2026
|Chembond Material Technologies
|02/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|02/07/2026
|Lloyds Enterprises
|02/07/2026
|Final Dividend - ₹0.05
|02/07/2026
|Akums Drugs and Pharmaceuticals
|03/07/2026
|Special Dividend ₹2
|03/07/2026
|Akums Drugs and Pharmaceuticals
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹1
|03/07/2026
|Alufluoride
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹4
|03/07/2026
|Balaji Amines
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹11
|03/07/2026
|BF Investment
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹10
|03/07/2026
|Bharat Forge
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6.50
|03/07/2026
|Biocon
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.50
|03/07/2026
|Can Fin Homes
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8
|03/07/2026
|Dalmia Bharat Sugar and Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹1.50
|03/07/2026
|DCM Shriram Industries
|03/07/2026
|Dividend - ₹0.4000
|03/07/2026
|Escorts Kubota
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹33
|03/07/2026
|Exide Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Gloster
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹20
|03/07/2026
|Greenlam Industries
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|03/07/2026
|Indus Finance
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.60
|03/07/2026
|JSW Dulux
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹50
|03/07/2026
|Kirloskar Pneumatic Company
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8.50
|03/07/2026
|Mahindra & Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹33
|03/07/2026
|Mahindra Lifespace Developers
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹3.50
|03/07/2026
|Max Healthcare Institute
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Onward Technologies
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹8
|03/07/2026
|Raymond Realty
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹2
|03/07/2026
|Redington
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6
|03/07/2026
|Sagarsoft (India)
|03/07/2026
|Dividend - ₹1.5000
|03/07/2026
|Shriram Finance
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹6
|03/07/2026
|SKF India
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹40
|03/07/2026
|SKF India (Industrial)
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹10
|03/07/2026
|SML Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹23.50
|03/07/2026
|Swaraj Engines
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹110
|03/07/2026
|Tech Mahindra
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹36
|03/07/2026
|Thermax
|03/07/2026
|Special Dividend - ₹6
|03/07/2026
|Thermax
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹14
|03/07/2026
|Transcorp International
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹0.40
|03/07/2026
|Union Bank of India
|03/07/2026
|Dividend - ₹5
|03/07/2026
|Welspun Enterprises
|03/07/2026
|Final Dividend - ₹3
|03/07/2026
Kirloskar Pneumatic Company has announced a final dividend of ₹8.50 per share. Can Fin Homes and Onward Technologies have declared final dividends of ₹8 per share each. Bharat Forge has announced a final dividend of ₹6.50 per share, while Bajaj Finance, Redington, Shriram Finance, Thermax, and Union Bank of India have declared dividends of ₹6 per share each.
Welspun Corp has announced a final dividend of ₹5 per share. Alufluoride has declared a final dividend of ₹4 per share. Jyothy Labs and Mahindra Lifespace Developers have announced final dividends of ₹3.50 per share each, while Welspun Enterprises has declared a final dividend of ₹3 per share. Kansai Nerolac Paints has announced a final dividend of ₹2.50 per share.
Max Healthcare Institute, Exide Industries, Chembond Material Technologies, and Raymond Realty have declared dividends of ₹2 per share each. Akums Drugs and Pharmaceuticals has announced a special dividend of ₹2 per share and a final dividend of ₹1 per share. Bajaj Finserv, Dalmia Bharat Sugar and Industries, and Sagarsoft (India) have declared dividends of ₹1.50 per share each, while Raymond Lifestyle has announced a final dividend of ₹1 per share.
Meanwhile, Biocon has declared a final dividend of ₹0.50 per share. Indus Finance has announced a final dividend of ₹0.60 per share. DCM Shriram Fine Chemicals, Greenlam Industries, Transcorp International, and DCM Shriram Industries have declared dividends of ₹0.40 per share each. Grovy India has announced a final dividend of ₹0.10 per share, while Lloyds Enterprises has declared a final dividend of ₹0.05 per share.
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First Published: Jun 25 2026 | 8:02 AM IST