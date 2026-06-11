Eyeing dividend? Check out Adani Enterprises, Tata Steel, 29 others today
Dividend stocks: ACC, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors, Trent, and Voltas are among the stocks likely to remain in focus today
SI Reporter New Delhi
Listen to This Article
Investors seeking dividend income may keep an eye on shares of Adani Enterprises, ACC, Adani Ports and Special Economic Zone, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors CV, Trent, and Voltas, among others, as a total of 31 companies are slated to trade ex-dividend on June 12, 2026.
The broader list includes Apcotex Industries, Adani Total Gas, Avantel, Cemindia Projects, DCB Bank, Eimco Elecon (India), Elecon Engineering Company, High Energy Batteries India, ICICI Prudential Asset Management Company, JM Financial, Lloyds Metals and Energy, MM Forgings, Navin Fluorine International, Orient Cement, Oseaspre Consultants, Panchsheel Organics, Petronet LNG, Piramal Finance, Punjab National Bank, Reliance Industrial Infrastructure, Technojet Consultants, and Tamilnad Mercantile Bank.
As per the corporate action schedule, investors must buy shares before the ex-dividend date to be eligible for the dividend payout. While most companies have fixed June 12, 2026, as both the ex-date and record date, Punjab National Bank has set June 13, 2026, as its record date.
Among the companies going ex-dividend, Oseaspre Consultants and Technojet Consultants have announced the highest final dividend of ₹87 per share each. Tamilnad Mercantile Bank has declared a final dividend of ₹12.50 per share, followed by ICICI Prudential Asset Management Company at ₹12.40 per share and Piramal Finance at ₹11 per share.
Navin Fluorine International has announced a final dividend of ₹8.60 per share, while ACC and Adani Ports and Special Economic Zone have declared ₹7.50 per share each. Apcotex Industries has recommended a final dividend of ₹5.50 per share.
Also Read
Among lenders, Canara Bank has announced a final dividend of ₹4.20 per share, Punjab National Bank ₹3 per share, Tamilnad Mercantile Bank ₹12.50 per share, and DCB Bank ₹1.45 per share.
Tata Steel, Tata Motors, Trent, Voltas, Eimco Elecon (India), and MM Forgings have each declared a dividend of ₹4 per share. Reliance Industrial Infrastructure, meanwhile, has announced a final dividend of ₹3.50 per share.
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|ACC
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹7.50
|June 12, 2026
|Adani Enterprises
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.30
|June 12, 2026
|Adani Ports and Special Economic Zone
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹7.50
|June 12, 2026
|Ambuja Cements
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹2
|June 12, 2026
|Apcotex Industries
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹5.50
|June 12, 2026
|Adani Total Gas
|June 12, 2026
|Dividend - ₹0.2500
|June 12, 2026
|Avantel
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.20
|June 12, 2026
|Canara Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4.20
|June 12, 2026
|Cemindia Projects
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|DCB Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.45
|June 12, 2026
|Eimco Elecon (India)
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Elecon Engineering Company
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.50
|June 12, 2026
|High Energy Batteries India
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|ICICI Prudential Asset Management Company
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹12.40
|June 12, 2026
|JM Financial
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1.75
|June 12, 2026
|Lloyds Metals and Energy
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹1
|June 12, 2026
|MM Forgings
|June 12, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Navin Fluorine International
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹8.60
|June 12, 2026
|Orient Cement
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.50
|June 12, 2026
|Oseaspre Consultants
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹87
|June 12, 2026
|Panchsheel Organics
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹0.80
|June 12, 2026
|Petronet LNG
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 12, 2026
|Piramal Finance
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹11
|June 12, 2026
|Punjab National Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3
|June 13, 2026
|Reliance Industrial Infrastructure
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹3.50
|June 12, 2026
|Tata Steel
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Technojet Consultants
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹87
|June 12, 2026
|Tamilnad Mercantile Bank
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹12.50
|June 12, 2026
|Tata Motors
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Trent
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
|Voltas
|June 12, 2026
|Final Dividend - ₹4
|June 12, 2026
(Source: BSE) Petronet LNG, Cemindia Projects, and High Energy Batteries India have each declared a final dividend of ₹3 per share. Ambuja Cements has announced ₹2 per share, while JM Financial has declared ₹1.75 per share.
Adani Enterprises has recommended a final dividend of ₹1.30 per share, Elecon Engineering Company ₹1.50 per share, DCB Bank ₹1.45 per share, and Lloyds Metals and Energy ₹1 per share.
At the lower end of the payout spectrum, Panchsheel Organics has declared a final dividend of ₹0.80 per share, Orient Cement ₹0.50 per share, Adani Total Gas ₹0.25 per share, and Avantel ₹0.20 per share.
More From This Section
Topics : dividend High dividend stocks Stocks in focus Adani Enterprises Tata Steel Tata Motors dividend income
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Jun 11 2026 | 8:10 AM IST