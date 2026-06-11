Thursday, June 11, 2026 | 08:13 AM ISTहिंदी में पढें
Business Standard
Notification Icon
userprofile IconSearch
Sensex (    %)
                             
Nifty (    %)
                             
Nifty Midcap(    %)
                             
Nifty Smallcap(    %)
                             
Nifty Bank(    %)
                             
Nifty IT(    %)
                             
Home / Markets / News / Eyeing dividend? Check out Adani Enterprises, Tata Steel, 29 others today

Eyeing dividend? Check out Adani Enterprises, Tata Steel, 29 others today

Dividend stocks: ACC, Adani Ports, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors, Trent, and Voltas are among the stocks likely to remain in focus today

Dividend

Photo: Shutterstock

SI Reporter New Delhi
5 min read Last Updated : Jun 11 2026 | 8:11 AM IST

Listen to This Article

Investors seeking dividend income may keep an eye on shares of Adani Enterprises, ACC, Adani Ports and Special Economic Zone, Ambuja Cements, Canara Bank, Tata Steel, Tata Motors CV, Trent, and Voltas, among others, as a total of 31 companies are slated to trade ex-dividend on June 12, 2026. 
The broader list includes Apcotex Industries, Adani Total Gas, Avantel, Cemindia Projects, DCB Bank, Eimco Elecon (India), Elecon Engineering Company, High Energy Batteries India, ICICI Prudential Asset Management Company, JM Financial, Lloyds Metals and Energy, MM Forgings, Navin Fluorine International, Orient Cement, Oseaspre Consultants, Panchsheel Organics, Petronet LNG, Piramal Finance, Punjab National Bank, Reliance Industrial Infrastructure, Technojet Consultants, and Tamilnad Mercantile Bank. 
 
As per the corporate action schedule, investors must buy shares before the ex-dividend date to be eligible for the dividend payout. While most companies have fixed June 12, 2026, as both the ex-date and record date, Punjab National Bank has set June 13, 2026, as its record date. 
Among the companies going ex-dividend, Oseaspre Consultants and Technojet Consultants have announced the highest final dividend of ₹87 per share each. Tamilnad Mercantile Bank has declared a final dividend of ₹12.50 per share, followed by ICICI Prudential Asset Management Company at ₹12.40 per share and Piramal Finance at ₹11 per share. 
Navin Fluorine International has announced a final dividend of ₹8.60 per share, while ACC and Adani Ports and Special Economic Zone have declared ₹7.50 per share each. Apcotex Industries has recommended a final dividend of ₹5.50 per share. 

Also Read

Metals and Mining

Metal shares trade weak; Hindalco, Hind Zinc, Vedanta slip up to 4%

Aegis Logistics share price

Aegis Logistics earnings beat fuells mixed brokerage views; stock rises 6%

Stocks to buy

Top stocks to buy today: Anand James of Geojit bets on theses 3 shares

Stocks to buy today

Stocks to buy: Analyst at Kotak Sec bets on CarTrade Tech, Gravita India

jsw

JSW's new energy vehicle bet hinges on technology and battery tie-upspremium

Among lenders, Canara Bank has announced a final dividend of ₹4.20 per share, Punjab National Bank ₹3 per share, Tamilnad Mercantile Bank ₹12.50 per share, and DCB Bank ₹1.45 per share. 
Tata Steel, Tata Motors, Trent, Voltas, Eimco Elecon (India), and MM Forgings have each declared a dividend of ₹4 per share. Reliance Industrial Infrastructure, meanwhile, has announced a final dividend of ₹3.50 per share.
Company Ex-date Purpose Record date
ACC June 12, 2026 Final Dividend - ₹7.50 June 12, 2026
Adani Enterprises June 12, 2026 Final Dividend - ₹1.30 June 12, 2026
Adani Ports and Special Economic Zone June 12, 2026 Final Dividend - ₹7.50 June 12, 2026
Ambuja Cements June 12, 2026 Final Dividend - ₹2 June 12, 2026
Apcotex Industries June 12, 2026 Final Dividend - ₹5.50 June 12, 2026
Adani Total Gas June 12, 2026 Dividend - ₹0.2500 June 12, 2026
Avantel June 12, 2026 Final Dividend - ₹0.20 June 12, 2026
Canara Bank June 12, 2026 Final Dividend - ₹4.20 June 12, 2026
Cemindia Projects June 12, 2026 Final Dividend - ₹3 June 12, 2026
DCB Bank June 12, 2026 Final Dividend - ₹1.45 June 12, 2026
Eimco Elecon (India) June 12, 2026 Final Dividend - ₹4 June 12, 2026
Elecon Engineering Company June 12, 2026 Final Dividend - ₹1.50 June 12, 2026
High Energy Batteries India June 12, 2026 Final Dividend - ₹3 June 12, 2026
ICICI Prudential Asset Management Company June 12, 2026 Final Dividend - ₹12.40 June 12, 2026
JM Financial June 12, 2026 Final Dividend - ₹1.75 June 12, 2026
Lloyds Metals and Energy June 12, 2026 Final Dividend - ₹1 June 12, 2026
MM Forgings June 12, 2026 Interim Dividend - ₹4 June 12, 2026
Navin Fluorine International June 12, 2026 Final Dividend - ₹8.60 June 12, 2026
Orient Cement June 12, 2026 Final Dividend - ₹0.50 June 12, 2026
Oseaspre Consultants June 12, 2026 Final Dividend - ₹87 June 12, 2026
Panchsheel Organics June 12, 2026 Final Dividend - ₹0.80 June 12, 2026
Petronet LNG June 12, 2026 Final Dividend - ₹3 June 12, 2026
Piramal Finance June 12, 2026 Final Dividend - ₹11 June 12, 2026
Punjab National Bank June 12, 2026 Final Dividend - ₹3 June 13, 2026
Reliance Industrial Infrastructure June 12, 2026 Final Dividend - ₹3.50 June 12, 2026
Tata Steel June 12, 2026 Final Dividend - ₹4 June 12, 2026
Technojet Consultants June 12, 2026 Final Dividend - ₹87 June 12, 2026
Tamilnad Mercantile Bank June 12, 2026 Final Dividend - ₹12.50 June 12, 2026
Tata Motors June 12, 2026 Final Dividend - ₹4 June 12, 2026
Trent June 12, 2026 Final Dividend - ₹4 June 12, 2026
Voltas June 12, 2026 Final Dividend - ₹4 June 12, 2026
 
(Source: BSE)  Petronet LNG, Cemindia Projects, and High Energy Batteries India have each declared a final dividend of ₹3 per share. Ambuja Cements has announced ₹2 per share, while JM Financial has declared ₹1.75 per share. 
Adani Enterprises has recommended a final dividend of ₹1.30 per share, Elecon Engineering Company ₹1.50 per share, DCB Bank ₹1.45 per share, and Lloyds Metals and Energy ₹1 per share. 
At the lower end of the payout spectrum, Panchsheel Organics has declared a final dividend of ₹0.80 per share, Orient Cement ₹0.50 per share, Adani Total Gas ₹0.25 per share, and Avantel ₹0.20 per share.

More From This Section

BSE, Stock Markets

Stock Market LIVE: GIFT Nifty signals negative open, Asia markets decline as US-Iran escalates

Stocks to watch today

Stocks to Watch today: Lenskart, ZEEL, REC, PFC, Eternal, Airtel and more

share market, stock market

Further consolidation ahead for Nifty? Here's today's outlook and top picks

stocks to buy today

Concord Biotech, Carysil among top stocks to buy today; check targets

stocks to buy today

Buy & Sell ideas for today: Top stock picks by Jatin Gedia of Teji Mandi

Topics : dividend High dividend stocks Stocks in focus Adani Enterprises Tata Steel Tata Motors dividend income

Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel

First Published: Jun 11 2026 | 8:10 AM IST

Explore News

Stock Market LIVEStocks to Watch TodayHexagon Nutrition IPO AllotmentAnthropic Claude Fable 5Xiaomi 17T ReviewCMR Green Technology IPO ListingReliance Meta PartnershipUPSC Prelims Result 2026 SoonTechnology NewsPersonal Finance