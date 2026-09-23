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Asiad 2026: India's athletics contingent, full schedule, streaming in India

Athletics competition at the Asian Games will begin on September 23 with race walking, while the track and field programme will get underway on September 24 at the Nagoya City Mizuho Park

India's athletics schedule at the Asian Games 2026

India's athletics schedule at the Asian Games 2026

Aditya Kaushik New Delhi
10 min read Last Updated : Sep 23 2026 | 1:50 PM IST

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India’s 77-member athletics contingent will be in action at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Games, with 34 men and 43 women competing across track, field, marathon and race-walking events.
 
The athletics programme began on September 23 with the race-walking events, while the track and field competitions are set to get underway on September 24 at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium and continue until September 29.
 
India’s squad features several leading international performers, including Gulveer Singh, Avinash Sable, Murali Sreeshankar, Praveen Chithravel, Tejaswin Shankar, Jyothi Yarraji, Parul Chaudhary, Shaili Singh and Annu Rani.
 
The Indian contingent will be chasing medals across long-distance running, steeplechase, jumps, throws, hurdles, relays and combined events as the athletics competition progresses in Nagoya.
 

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Who are India's biggest medal hopes in athletics at Asian Games 2026?

India's athletics challenge will feature several established names and emerging performers. Gulveer Singh will be one of the key names in the men's distance events, competing in the 1500m, 5000m and 10,000m. Avinash Sable, a major figure in Indian distance running, will compete in the men's 3000m steeplechase.
 
In the field events, Murali Sreeshankar will compete in the men's long jump, while Praveen Chithravel and Karthik Unnikrishnan will contest the men's triple jump. Tejaswin Shankar and Thowfeeq Noushad are India's decathlon representatives.
 
India's throwing contingent includes shot putters Tajinder Pal Singh Toor and Karanveer Singh, while Rohit Yadav and Yash Vir Singh will compete in the men's javelin throw.
 
Among women, Jyothi Yarraji will compete in the 100m hurdles, while Parul Chaudhary is entered in the women's 1500m, 3000m steeplechase and 5000m. Shaili Singh and Ancy Sojan will compete in the women's long jump, while Annu Rani will spearhead India's women's javelin throw challenge. Check Asian Games 2026 latest news here Check Asian Games 2026 medal tally here

Indian athletics contingent for Asian Games 2026

Track and road events
 
Men
  • Gurindervir Singh — 100m, mixed 4x100m relay
  • Animesh Kujur — 100m, 200m, mixed 4x100m relay
  • Rajesh Ramesh — 400m, 4x400m relay
  • Vishal Thennarasu Kayalvizhi — 400m, 4x400m relay
  • Krishan Kumar — 800m
  • Mohammed Afsal Pulikkalakath — 800m
  • Yoonus Shah — 1500m
  • Gulveer Singh — 1500m, 5000m, 10,000m
  • Avinash Sable — 3000m steeplechase
  • Yashas Palaksha — 400m hurdles
  • Santhosh Kumar Tamilarasan — 400m hurdles
  • Sawan Barwal — marathon
  • Kartik Karkera — marathon
  • Jay Kumar — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
  • Manu Thekkinalil Saji — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
  • Mohammed Ashfaq — 4x400m relay
  • Dharmveer Choudhary — 4x400m relay
  • Pranav Pramod Gurav — mixed 4x100m relay
Women
  • Harita Bhadra — 200m, mixed 4x100m relay
  • Unnathi Aiyappa Bolland — 200m, mixed 4x100m relay
  • Prachi Choudhary — 400m, 4x400m relay
  • Kiran Pahal — 400m, 4x400m relay
  • Gowthami Jayaraman — 800m
  • Pooja — 800m, 1500m
  • Parul Chaudhary — 1500m, 5000m, 3000m steeplechase
  • Seema — 5000m, 10,000m
  • Ankita Dhyani — 3000m steeplechase
  • Priyanka Goswami — marathon race walk
  • Manju Rani — marathon race walk
  • Jyothi Yarraji — 100m hurdles
  • Nandhini Kongan — 100m hurdles
  • Anu Raghavan — 400m hurdles
  • Vithya Ramraj — 400m hurdles, 4x400m relay
  • Tamanna — 4x100m relay, mixed 4x100m relay
  • Srabani Nanda — 4x100m relay
  • Abinaya Rajarajan — 4x100m relay
  • Sneha Sathyanarayana — 4x100m relay, mixed 4x100m relay
  • Sudeshna Shanuvalli — 4x100m relay
  • Rashdeep Kaur — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
  • Ansa Babu — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
  • Machettira Raju Poovamma — 4x400m relay
  • Kumari Saloni — 4x400m relay
  • Neeru Pathak — 4x400m relay
Field events 
Men
  • Aadarsh Ram Jothi Shankar — high jump
  • Sarvesh Anil Kushare — high jump
  • Kuldeep Kumar — pole vault
  • Dev Meena — pole vault
  • Murali Sreeshankar — long jump
  • Praveen Chithravel — triple jump
  • Karthik Unnikrishnan — triple jump
  • Karanveer Singh — shot put
  • Tajinder Pal Singh Toor — shot put
  • Damneet Singh — hammer throw
  • Praveen Kumar — hammer throw
  • Rohit Yadav — javelin throw
  • Yash Vir Singh — javelin throw
  • Tejaswin Shankar — decathlon
  • Thowfeeq Noushad — decathlon
Women
  • Pooja Singh — high jump
  • Supriya Basavaraju — high jump
  • Baranica Elangovan — pole vault
  • Sindhushree Ganesh — pole vault
  • Shaili Singh — long jump
  • Ancy Sojan Edappilly — long jump
  • Niharika Vashisht — triple jump
  • Asha Ilango — triple jump
  • Manpreet Kaur — shot put
  • Krishna Jayasankar Menon — shot put
  • Sanya Yadav — discus throw
  • Seema Kaliramna — discus throw
  • Tanya Chaudhary — hammer throw
  • Anushka Yadav — hammer throw
  • Pooja — heptathlon
  • Anamika Kozhinjaparambil Aneesh — heptathlon

Indian athletics schedule at Asian Games 2026

DateTime (IST)EventRoundIndian athletes
23 Sep 20264:00 AMMen's marathon race walkFinalIndia entries
23 Sep 20264:00 AMWomen's marathon race walkFinalIndia entries
24 Sep 20266:30 AMWomen's heptathlon — 100m hurdlesRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
24 Sep 20266:30 AMMixed 4x400m relayHeatsJay Kumar; Manu Thekkinalil Saji; Rashdeep Kaur; Ansa Babu
24 Sep 20266:30 AMMen's triple jumpQualificationPraveen Chithravel; Karthik Unnikrishnan
24 Sep 20267:30 AMWomen's heptathlon — high jumpRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
24 Sep 20262:45 PMMen's high jumpQualificationAadarsh Ram Jothi Shankar; Sarvesh Kushare
24 Sep 20262:45 PMWomen's heptathlon — shot putRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
24 Sep 20263:15 PMWomen's triple jumpFinalNiharika Vashisht; Asha Ilango
24 Sep 20263:15 PMMen's 100mHeatsGurindervir Singh; Animesh Kujur
24 Sep 20263:15 PMWomen's 10,000mFinalSeema
24 Sep 20263:15 PMWomen's heptathlon — 200mRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
24 Sep 20265:15 PMMixed 4x400m relayFinalIndia — if qualified
25 Sep 20266:30 AMWomen's heptathlon — long jumpRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
25 Sep 20267:00 AMMen's 400mHeatsRajesh Ramesh; Vishal Thennarasu Kayalvizhi
25 Sep 20267:55 AMWomen's heptathlon — javelinRoundPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
25 Sep 20262:35 PMWomen's shot putFinalManpreet Kaur; Krishna Jayasankar Menon
25 Sep 20262:50 PMMen's 100mSemi-finalsIndia — if qualified
25 Sep 20262:50 PMWomen's pole vaultFinalBaranica Elangovan; Sindhushree Ganesh
25 Sep 20262:50 PMWomen's heptathlon — 800mFinal eventPooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
25 Sep 20262:50 PMMen's 10,000mFinalGulveer Singh
25 Sep 20262:50 PMMen's hammer throwFinalDamneet Singh; Praveen Kumar
25 Sep 20262:50 PMWomen's 400mHeatsPrachi Choudhary; Kiran Pahal
25 Sep 20262:50 PMMen's 400mSemi-finalsIndia — if qualified
25 Sep 20262:50 PMMen's 100mFinalIndia — if qualified
26 Sep 20264:00 AMMen's marathonFinalSawan Barwal; Kartik Karkera
26 Sep 20265:35 AMMen's decathlon — 100mRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
26 Sep 20266:15 AMMen's decathlon — long jumpRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
26 Sep 20267:30 AMMen's decathlon — shot putRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
26 Sep 20267:35 AMMen's javelin throwQualificationRohit Yadav; Yash Vir Singh
26 Sep 20268:00 AMWomen's 200mHeatsHarita Bhadra; Unnathi Aiyappa Bolland
26 Sep 20268:45 AMMen's 200mHeatsAnimesh Kujur
26 Sep 20268:50 AMWomen's long jumpQualificationShaili Singh; Ancy Sojan Edappilly
26 Sep 20262:35 PMMen's decathlon — high jumpRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
26 Sep 20264:00 PMWomen's 100m hurdlesHeatsJyothi Yarraji; Nandhini Kongan
26 Sep 20264:30 PMMen's shot putFinalKaranveer Singh; Tajinderpal Singh Toor
26 Sep 20264:45 PMMen's 200mSemi-finalsIndia — if qualified
26 Sep 20265:05 PMMen's triple jumpFinalIndia — if qualified
26 Sep 20265:20 PMMen's 1500mHeatsYoonus Shah; Gulveer Singh
26 Sep 20265:50 PMMen's decathlon — 400mRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
26 Sep 20266:15 PMWomen's 400mFinalIndia — if qualified
26 Sep 20266:30 PMMen's 400mFinalIndia — if qualified
26 Sep 20266:45 PMWomen's 1500mFinalPooja; Parul Chaudhary — if qualified
27 Sep 20263:35 PMMen's decathlon — javelinRoundTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
27 Sep 20263:40 PMWomen's long jumpFinalShaili Singh; Ancy Sojan Edappilly — if qualified
27 Sep 20264:05 PMWomen's 200mFinalIndia — if qualified
27 Sep 20264:15 PMMen's 200mFinalIndia — if qualified
27 Sep 20264:45 PMMen's high jumpFinalIndia — if qualified
27 Sep 20264:50 PMWomen's 100m hurdlesFinalIndia — if qualified
27 Sep 20265:05 PMMen's 800mHeatsKrishan Kumar; Mohammed Afsal Pulikkalakath
27 Sep 20265:30 PMWomen's javelinFinalIndia — if qualified
27 Sep 20265:40 PMMen's decathlon — 1500mFinal eventTejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
27 Sep 20265:50 PMWomen's 3000m steeplechaseFinalAnkita Dhyani; Parul Chaudhary
27 Sep 20266:15 PMWomen's 4x100m relayHeatsIndia relay team
28 Sep 20262:45 PMWomen's discus throwFinalSanya Yadav; Seema Kaliramna
28 Sep 20263:20 PMMixed 4x100m relayHeatsIndia relay team
28 Sep 20263:50 PMWomen's 400m hurdlesFinalAnu Raghavan; Vithya Ramraj — if qualified
28 Sep 20264:00 PMMen's 400m hurdlesFinalYashas Palaksha; Santhosh Kumar Tamilarasan — if qualified
28 Sep 20264:10 PMMen's 3000m steeplechaseFinalAvinash Sable
28 Sep 20264:25 PMMen's long jumpFinalMurali Sreeshankar — if qualified
28 Sep 20264:35 PMMen's 1500mFinalIndia — if qualified
28 Sep 20264:50 PMWomen's 800mHeatsGowthami Jayaraman; Pooja
28 Sep 20264:55 PMMen's javelin throwFinalIndia — if qualified
28 Sep 20265:10 PMWomen's 5000mFinalSeema; Parul Chaudhary
28 Sep 20265:50 PMMen's 4x400m relayHeatsIndia relay team
29 Sep 20262:30 PMMen's pole vaultFinalKuldeep Kumar; Dev Meena
29 Sep 20263:45 PMWomen's high jumpFinalPooja Singh; Supriya Sindigere Basavaraju
29 Sep 20264:05 PMWomen's hammer throwFinalTanya Chaudhary; Anushka Yadav
29 Sep 20264:20 PMWomen's 800mFinalIndia — if qualified
29 Sep 20264:35 PMMen's 800mFinalIndia — if qualified
29 Sep 20264:45 PMMen's 5000mFinalGulveer Singh
29 Sep 20265:15 PMMixed 4x100m relayFinalIndia — if qualified
29 Sep 20265:35 PMWomen's 4x400m relayFinalIndia — if qualified
29 Sep 20265:45 PMMen's 4x400m relayFinalIndia — if qualified

Indian athletics matches broadcast and live streaming details for Asian Games 2026

When will Indian athletics events take place at Asian Games 2026?
 
The Indian athletics campaign will run from September 23 to September 29, 2026. Race walking begins on September 23, while the main track and field competition begins on September 24. The final athletics events are scheduled for September 29.
 
Where will athletics be held at Asian Games 2026?
 
The track and field and marathon events will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Race walking will take place on the Aichi Prefectural Government and Nagoya City Halls Loop Course.
 
Which channels will telecast the Indian athletics matches at the Asian Games 2026?
 
Sony Sports Network has the broadcast rights for the Asian Games 2026. Thus, people in India will be able to watch the live broadcast of Indian athletics matches on Sony Sports Network.
 
Where can people follow the live streaming of the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games?
 
People in India can live stream the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games on the Sony LIV app and website.

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First Published: Sep 23 2026 | 1:49 PM IST