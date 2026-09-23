Asiad 2026: India's athletics contingent, full schedule, streaming in India

India’s 77-member athletics contingent will be in action at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Games, with 34 men and 43 women competing across track, field, marathon and race-walking events. The athletics programme began on September 23 with the race-walking events, while the track and field competitions are set to get underway on September 24 at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium and continue until September 29. India’s squad features several leading international performers, including Gulveer Singh, Avinash Sable, Murali Sreeshankar, Praveen Chithravel, Tejaswin Shankar, Jyothi Yarraji, Parul Chaudhary, Shaili Singh and Annu Rani. The Indian contingent will be chasing medals across long-distance running, steeplechase, jumps, throws, hurdles, relays and combined events as the athletics competition progresses in Nagoya.

Who are India's biggest medal hopes in athletics at Asian Games 2026?

India's athletics challenge will feature several established names and emerging performers. Gulveer Singh will be one of the key names in the men's distance events, competing in the 1500m, 5000m and 10,000m. Avinash Sable, a major figure in Indian distance running, will compete in the men's 3000m steeplechase.

In the field events, Murali Sreeshankar will compete in the men's long jump, while Praveen Chithravel and Karthik Unnikrishnan will contest the men's triple jump. Tejaswin Shankar and Thowfeeq Noushad are India's decathlon representatives.

India's throwing contingent includes shot putters Tajinder Pal Singh Toor and Karanveer Singh, while Rohit Yadav and Yash Vir Singh will compete in the men's javelin throw.

Check Asian Games 2026 latest news here Check Asian Games 2026 medal tally here Among women, Jyothi Yarraji will compete in the 100m hurdles, while Parul Chaudhary is entered in the women's 1500m, 3000m steeplechase and 5000m. Shaili Singh and Ancy Sojan will compete in the women's long jump, while Annu Rani will spearhead India's women's javelin throw challenge.

Indian athletics contingent for Asian Games 2026

Track and road events

Men

Gurindervir Singh — 100m, mixed 4x100m relay

Animesh Kujur — 100m, 200m, mixed 4x100m relay

Rajesh Ramesh — 400m, 4x400m relay

Vishal Thennarasu Kayalvizhi — 400m, 4x400m relay

Krishan Kumar — 800m

Mohammed Afsal Pulikkalakath — 800m

Yoonus Shah — 1500m

Gulveer Singh — 1500m, 5000m, 10,000m

Avinash Sable — 3000m steeplechase

Yashas Palaksha — 400m hurdles

Santhosh Kumar Tamilarasan — 400m hurdles

Sawan Barwal — marathon

Kartik Karkera — marathon

Jay Kumar — 4x400m relay, mixed 4x400m relay

Manu Thekkinalil Saji — 4x400m relay, mixed 4x400m relay

Mohammed Ashfaq — 4x400m relay

Dharmveer Choudhary — 4x400m relay

Pranav Pramod Gurav — mixed 4x100m relay

Women

Harita Bhadra — 200m, mixed 4x100m relay

Unnathi Aiyappa Bolland — 200m, mixed 4x100m relay

Prachi Choudhary — 400m, 4x400m relay

Kiran Pahal — 400m, 4x400m relay

Gowthami Jayaraman — 800m

Pooja — 800m, 1500m

Parul Chaudhary — 1500m, 5000m, 3000m steeplechase

Seema — 5000m, 10,000m

Ankita Dhyani — 3000m steeplechase

Priyanka Goswami — marathon race walk

Manju Rani — marathon race walk

Jyothi Yarraji — 100m hurdles

Nandhini Kongan — 100m hurdles

Anu Raghavan — 400m hurdles

Vithya Ramraj — 400m hurdles, 4x400m relay

Tamanna — 4x100m relay, mixed 4x100m relay

Srabani Nanda — 4x100m relay

Abinaya Rajarajan — 4x100m relay

Sneha Sathyanarayana — 4x100m relay, mixed 4x100m relay

Sudeshna Shanuvalli — 4x100m relay

Rashdeep Kaur — 4x400m relay, mixed 4x400m relay

Ansa Babu — 4x400m relay, mixed 4x400m relay

Machettira Raju Poovamma — 4x400m relay

Kumari Saloni — 4x400m relay

Neeru Pathak — 4x400m relay

Field events

Men

Aadarsh Ram Jothi Shankar — high jump

Sarvesh Anil Kushare — high jump

Kuldeep Kumar — pole vault

Dev Meena — pole vault

Murali Sreeshankar — long jump

Praveen Chithravel — triple jump

Karthik Unnikrishnan — triple jump

Karanveer Singh — shot put

Tajinder Pal Singh Toor — shot put

Damneet Singh — hammer throw

Praveen Kumar — hammer throw

Rohit Yadav — javelin throw

Yash Vir Singh — javelin throw

Tejaswin Shankar — decathlon

Thowfeeq Noushad — decathlon

Women

Pooja Singh — high jump

Supriya Basavaraju — high jump

Baranica Elangovan — pole vault

Sindhushree Ganesh — pole vault

Shaili Singh — long jump

Ancy Sojan Edappilly — long jump

Niharika Vashisht — triple jump

Asha Ilango — triple jump

Manpreet Kaur — shot put

Krishna Jayasankar Menon — shot put

Sanya Yadav — discus throw

Seema Kaliramna — discus throw

Tanya Chaudhary — hammer throw

Anushka Yadav — hammer throw

Pooja — heptathlon

Anamika Kozhinjaparambil Aneesh — heptathlon

Indian athletics schedule at Asian Games 2026

Date Time (IST) Event Round Indian athletes 23 Sep 2026 4:00 AM Men's marathon race walk Final India entries 23 Sep 2026 4:00 AM Women's marathon race walk Final India entries 24 Sep 2026 6:30 AM Women's heptathlon — 100m hurdles Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 24 Sep 2026 6:30 AM Mixed 4x400m relay Heats Jay Kumar; Manu Thekkinalil Saji; Rashdeep Kaur; Ansa Babu 24 Sep 2026 6:30 AM Men's triple jump Qualification Praveen Chithravel; Karthik Unnikrishnan 24 Sep 2026 7:30 AM Women's heptathlon — high jump Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 24 Sep 2026 2:45 PM Men's high jump Qualification Aadarsh Ram Jothi Shankar; Sarvesh Kushare 24 Sep 2026 2:45 PM Women's heptathlon — shot put Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 24 Sep 2026 3:15 PM Women's triple jump Final Niharika Vashisht; Asha Ilango 24 Sep 2026 3:15 PM Men's 100m Heats Gurindervir Singh; Animesh Kujur 24 Sep 2026 3:15 PM Women's 10,000m Final Seema 24 Sep 2026 3:15 PM Women's heptathlon — 200m Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 24 Sep 2026 5:15 PM Mixed 4x400m relay Final India — if qualified 25 Sep 2026 6:30 AM Women's heptathlon — long jump Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 25 Sep 2026 7:00 AM Men's 400m Heats Rajesh Ramesh; Vishal Thennarasu Kayalvizhi 25 Sep 2026 7:55 AM Women's heptathlon — javelin Round Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 25 Sep 2026 2:35 PM Women's shot put Final Manpreet Kaur; Krishna Jayasankar Menon 25 Sep 2026 2:50 PM Men's 100m Semi-finals India — if qualified 25 Sep 2026 2:50 PM Women's pole vault Final Baranica Elangovan; Sindhushree Ganesh 25 Sep 2026 2:50 PM Women's heptathlon — 800m Final event Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh 25 Sep 2026 2:50 PM Men's 10,000m Final Gulveer Singh 25 Sep 2026 2:50 PM Men's hammer throw Final Damneet Singh; Praveen Kumar 25 Sep 2026 2:50 PM Women's 400m Heats Prachi Choudhary; Kiran Pahal 25 Sep 2026 2:50 PM Men's 400m Semi-finals India — if qualified 25 Sep 2026 2:50 PM Men's 100m Final India — if qualified 26 Sep 2026 4:00 AM Men's marathon Final Sawan Barwal; Kartik Karkera 26 Sep 2026 5:35 AM Men's decathlon — 100m Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 26 Sep 2026 6:15 AM Men's decathlon — long jump Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 26 Sep 2026 7:30 AM Men's decathlon — shot put Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 26 Sep 2026 7:35 AM Men's javelin throw Qualification Rohit Yadav; Yash Vir Singh 26 Sep 2026 8:00 AM Women's 200m Heats Harita Bhadra; Unnathi Aiyappa Bolland 26 Sep 2026 8:45 AM Men's 200m Heats Animesh Kujur 26 Sep 2026 8:50 AM Women's long jump Qualification Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly 26 Sep 2026 2:35 PM Men's decathlon — high jump Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 26 Sep 2026 4:00 PM Women's 100m hurdles Heats Jyothi Yarraji; Nandhini Kongan 26 Sep 2026 4:30 PM Men's shot put Final Karanveer Singh; Tajinderpal Singh Toor 26 Sep 2026 4:45 PM Men's 200m Semi-finals India — if qualified 26 Sep 2026 5:05 PM Men's triple jump Final India — if qualified 26 Sep 2026 5:20 PM Men's 1500m Heats Yoonus Shah; Gulveer Singh 26 Sep 2026 5:50 PM Men's decathlon — 400m Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 26 Sep 2026 6:15 PM Women's 400m Final India — if qualified 26 Sep 2026 6:30 PM Men's 400m Final India — if qualified 26 Sep 2026 6:45 PM Women's 1500m Final Pooja; Parul Chaudhary — if qualified 27 Sep 2026 3:35 PM Men's decathlon — javelin Round Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 27 Sep 2026 3:40 PM Women's long jump Final Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly — if qualified 27 Sep 2026 4:05 PM Women's 200m Final India — if qualified 27 Sep 2026 4:15 PM Men's 200m Final India — if qualified 27 Sep 2026 4:45 PM Men's high jump Final India — if qualified 27 Sep 2026 4:50 PM Women's 100m hurdles Final India — if qualified 27 Sep 2026 5:05 PM Men's 800m Heats Krishan Kumar; Mohammed Afsal Pulikkalakath 27 Sep 2026 5:30 PM Women's javelin Final India — if qualified 27 Sep 2026 5:40 PM Men's decathlon — 1500m Final event Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad 27 Sep 2026 5:50 PM Women's 3000m steeplechase Final Ankita Dhyani; Parul Chaudhary 27 Sep 2026 6:15 PM Women's 4x100m relay Heats India relay team 28 Sep 2026 2:45 PM Women's discus throw Final Sanya Yadav; Seema Kaliramna 28 Sep 2026 3:20 PM Mixed 4x100m relay Heats India relay team 28 Sep 2026 3:50 PM Women's 400m hurdles Final Anu Raghavan; Vithya Ramraj — if qualified 28 Sep 2026 4:00 PM Men's 400m hurdles Final Yashas Palaksha; Santhosh Kumar Tamilarasan — if qualified 28 Sep 2026 4:10 PM Men's 3000m steeplechase Final Avinash Sable 28 Sep 2026 4:25 PM Men's long jump Final Murali Sreeshankar — if qualified 28 Sep 2026 4:35 PM Men's 1500m Final India — if qualified 28 Sep 2026 4:50 PM Women's 800m Heats Gowthami Jayaraman; Pooja 28 Sep 2026 4:55 PM Men's javelin throw Final India — if qualified 28 Sep 2026 5:10 PM Women's 5000m Final Seema; Parul Chaudhary 28 Sep 2026 5:50 PM Men's 4x400m relay Heats India relay team 29 Sep 2026 2:30 PM Men's pole vault Final Kuldeep Kumar; Dev Meena 29 Sep 2026 3:45 PM Women's high jump Final Pooja Singh; Supriya Sindigere Basavaraju 29 Sep 2026 4:05 PM Women's hammer throw Final Tanya Chaudhary; Anushka Yadav 29 Sep 2026 4:20 PM Women's 800m Final India — if qualified 29 Sep 2026 4:35 PM Men's 800m Final India — if qualified 29 Sep 2026 4:45 PM Men's 5000m Final Gulveer Singh 29 Sep 2026 5:15 PM Mixed 4x100m relay Final India — if qualified 29 Sep 2026 5:35 PM Women's 4x400m relay Final India — if qualified 29 Sep 2026 5:45 PM Men's 4x400m relay Final India — if qualified

Indian athletics matches broadcast and live streaming details for Asian Games 2026

When will Indian athletics events take place at Asian Games 2026?

The Indian athletics campaign will run from September 23 to September 29, 2026. Race walking begins on September 23, while the main track and field competition begins on September 24. The final athletics events are scheduled for September 29.

Where will athletics be held at Asian Games 2026?

The track and field and marathon events will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Race walking will take place on the Aichi Prefectural Government and Nagoya City Halls Loop Course.

Which channels will telecast the Indian athletics matches at the Asian Games 2026?

Sony Sports Network has the broadcast rights for the Asian Games 2026. Thus, people in India will be able to watch the live broadcast of Indian athletics matches on Sony Sports Network.

Where can people follow the live streaming of the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games?

People in India can live stream the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games on the Sony LIV app and website.