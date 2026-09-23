Asiad 2026: India's athletics contingent, full schedule, streaming in India
Athletics competition at the Asian Games will begin on September 23 with race walking, while the track and field programme will get underway on September 24 at the Nagoya City Mizuho Park
Aditya Kaushik New Delhi
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India’s 77-member athletics contingent will be in action at the 2026 Aichi-Nagoya Asian Games, with 34 men and 43 women competing across track, field, marathon and race-walking events.
The athletics programme began on September 23 with the race-walking events, while the track and field competitions are set to get underway on September 24 at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium and continue until September 29.
India’s squad features several leading international performers, including Gulveer Singh, Avinash Sable, Murali Sreeshankar, Praveen Chithravel, Tejaswin Shankar, Jyothi Yarraji, Parul Chaudhary, Shaili Singh and Annu Rani.
The Indian contingent will be chasing medals across long-distance running, steeplechase, jumps, throws, hurdles, relays and combined events as the athletics competition progresses in Nagoya.
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India's athletics challenge will feature several established names and emerging performers. Gulveer Singh will be one of the key names in the men's distance events, competing in the 1500m, 5000m and 10,000m. Avinash Sable, a major figure in Indian distance running, will compete in the men's 3000m steeplechase.
In the field events, Murali Sreeshankar will compete in the men's long jump, while Praveen Chithravel and Karthik Unnikrishnan will contest the men's triple jump. Tejaswin Shankar and Thowfeeq Noushad are India's decathlon representatives.
India's throwing contingent includes shot putters Tajinder Pal Singh Toor and Karanveer Singh, while Rohit Yadav and Yash Vir Singh will compete in the men's javelin throw.
Among women, Jyothi Yarraji will compete in the 100m hurdles, while Parul Chaudhary is entered in the women's 1500m, 3000m steeplechase and 5000m. Shaili Singh and Ancy Sojan will compete in the women's long jump, while Annu Rani will spearhead India's women's javelin throw challenge. Check Asian Games 2026 latest news here Check Asian Games 2026 medal tally here
Indian athletics contingent for Asian Games 2026
Track and road events
Men
- Gurindervir Singh — 100m, mixed 4x100m relay
- Animesh Kujur — 100m, 200m, mixed 4x100m relay
- Rajesh Ramesh — 400m, 4x400m relay
- Vishal Thennarasu Kayalvizhi — 400m, 4x400m relay
- Krishan Kumar — 800m
- Mohammed Afsal Pulikkalakath — 800m
- Yoonus Shah — 1500m
- Gulveer Singh — 1500m, 5000m, 10,000m
- Avinash Sable — 3000m steeplechase
- Yashas Palaksha — 400m hurdles
- Santhosh Kumar Tamilarasan — 400m hurdles
- Sawan Barwal — marathon
- Kartik Karkera — marathon
- Jay Kumar — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Manu Thekkinalil Saji — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Mohammed Ashfaq — 4x400m relay
- Dharmveer Choudhary — 4x400m relay
- Pranav Pramod Gurav — mixed 4x100m relay
Women
- Harita Bhadra — 200m, mixed 4x100m relay
- Unnathi Aiyappa Bolland — 200m, mixed 4x100m relay
- Prachi Choudhary — 400m, 4x400m relay
- Kiran Pahal — 400m, 4x400m relay
- Gowthami Jayaraman — 800m
- Pooja — 800m, 1500m
- Parul Chaudhary — 1500m, 5000m, 3000m steeplechase
- Seema — 5000m, 10,000m
- Ankita Dhyani — 3000m steeplechase
- Priyanka Goswami — marathon race walk
- Manju Rani — marathon race walk
- Jyothi Yarraji — 100m hurdles
- Nandhini Kongan — 100m hurdles
- Anu Raghavan — 400m hurdles
- Vithya Ramraj — 400m hurdles, 4x400m relay
- Tamanna — 4x100m relay, mixed 4x100m relay
- Srabani Nanda — 4x100m relay
- Abinaya Rajarajan — 4x100m relay
- Sneha Sathyanarayana — 4x100m relay, mixed 4x100m relay
- Sudeshna Shanuvalli — 4x100m relay
- Rashdeep Kaur — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Ansa Babu — 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Machettira Raju Poovamma — 4x400m relay
- Kumari Saloni — 4x400m relay
- Neeru Pathak — 4x400m relay
Field events
Men
- Aadarsh Ram Jothi Shankar — high jump
- Sarvesh Anil Kushare — high jump
- Kuldeep Kumar — pole vault
- Dev Meena — pole vault
- Murali Sreeshankar — long jump
- Praveen Chithravel — triple jump
- Karthik Unnikrishnan — triple jump
- Karanveer Singh — shot put
- Tajinder Pal Singh Toor — shot put
- Damneet Singh — hammer throw
- Praveen Kumar — hammer throw
- Rohit Yadav — javelin throw
- Yash Vir Singh — javelin throw
- Tejaswin Shankar — decathlon
- Thowfeeq Noushad — decathlon
Women
- Pooja Singh — high jump
- Supriya Basavaraju — high jump
- Baranica Elangovan — pole vault
- Sindhushree Ganesh — pole vault
- Shaili Singh — long jump
- Ancy Sojan Edappilly — long jump
- Niharika Vashisht — triple jump
- Asha Ilango — triple jump
- Manpreet Kaur — shot put
- Krishna Jayasankar Menon — shot put
- Sanya Yadav — discus throw
- Seema Kaliramna — discus throw
- Tanya Chaudhary — hammer throw
- Anushka Yadav — hammer throw
- Pooja — heptathlon
- Anamika Kozhinjaparambil Aneesh — heptathlon
Indian athletics schedule at Asian Games 2026
|Date
|Time (IST)
|Event
|Round
|Indian athletes
|23 Sep 2026
|4:00 AM
|Men's marathon race walk
|Final
|India entries
|23 Sep 2026
|4:00 AM
|Women's marathon race walk
|Final
|India entries
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Women's heptathlon — 100m hurdles
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Mixed 4x400m relay
|Heats
|Jay Kumar; Manu Thekkinalil Saji; Rashdeep Kaur; Ansa Babu
|24 Sep 2026
|6:30 AM
|Men's triple jump
|Qualification
|Praveen Chithravel; Karthik Unnikrishnan
|24 Sep 2026
|7:30 AM
|Women's heptathlon — high jump
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|2:45 PM
|Men's high jump
|Qualification
|Aadarsh Ram Jothi Shankar; Sarvesh Kushare
|24 Sep 2026
|2:45 PM
|Women's heptathlon — shot put
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's triple jump
|Final
|Niharika Vashisht; Asha Ilango
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Men's 100m
|Heats
|Gurindervir Singh; Animesh Kujur
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's 10,000m
|Final
|Seema
|24 Sep 2026
|3:15 PM
|Women's heptathlon — 200m
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|24 Sep 2026
|5:15 PM
|Mixed 4x400m relay
|Final
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|6:30 AM
|Women's heptathlon — long jump
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|7:00 AM
|Men's 400m
|Heats
|Rajesh Ramesh; Vishal Thennarasu Kayalvizhi
|25 Sep 2026
|7:55 AM
|Women's heptathlon — javelin
|Round
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|2:35 PM
|Women's shot put
|Final
|Manpreet Kaur; Krishna Jayasankar Menon
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 100m
|Semi-finals
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's pole vault
|Final
|Baranica Elangovan; Sindhushree Ganesh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's heptathlon — 800m
|Final event
|Pooja; Anamika Kozhinjaparambil Aneesh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 10,000m
|Final
|Gulveer Singh
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's hammer throw
|Final
|Damneet Singh; Praveen Kumar
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Women's 400m
|Heats
|Prachi Choudhary; Kiran Pahal
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 400m
|Semi-finals
|India — if qualified
|25 Sep 2026
|2:50 PM
|Men's 100m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|4:00 AM
|Men's marathon
|Final
|Sawan Barwal; Kartik Karkera
|26 Sep 2026
|5:35 AM
|Men's decathlon — 100m
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|6:15 AM
|Men's decathlon — long jump
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|7:30 AM
|Men's decathlon — shot put
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|7:35 AM
|Men's javelin throw
|Qualification
|Rohit Yadav; Yash Vir Singh
|26 Sep 2026
|8:00 AM
|Women's 200m
|Heats
|Harita Bhadra; Unnathi Aiyappa Bolland
|26 Sep 2026
|8:45 AM
|Men's 200m
|Heats
|Animesh Kujur
|26 Sep 2026
|8:50 AM
|Women's long jump
|Qualification
|Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly
|26 Sep 2026
|2:35 PM
|Men's decathlon — high jump
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|4:00 PM
|Women's 100m hurdles
|Heats
|Jyothi Yarraji; Nandhini Kongan
|26 Sep 2026
|4:30 PM
|Men's shot put
|Final
|Karanveer Singh; Tajinderpal Singh Toor
|26 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's 200m
|Semi-finals
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|5:05 PM
|Men's triple jump
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|5:20 PM
|Men's 1500m
|Heats
|Yoonus Shah; Gulveer Singh
|26 Sep 2026
|5:50 PM
|Men's decathlon — 400m
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|26 Sep 2026
|6:15 PM
|Women's 400m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|6:30 PM
|Men's 400m
|Final
|India — if qualified
|26 Sep 2026
|6:45 PM
|Women's 1500m
|Final
|Pooja; Parul Chaudhary — if qualified
|27 Sep 2026
|3:35 PM
|Men's decathlon — javelin
|Round
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|27 Sep 2026
|3:40 PM
|Women's long jump
|Final
|Shaili Singh; Ancy Sojan Edappilly — if qualified
|27 Sep 2026
|4:05 PM
|Women's 200m
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:15 PM
|Men's 200m
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's high jump
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|4:50 PM
|Women's 100m hurdles
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|5:05 PM
|Men's 800m
|Heats
|Krishan Kumar; Mohammed Afsal Pulikkalakath
|27 Sep 2026
|5:30 PM
|Women's javelin
|Final
|India — if qualified
|27 Sep 2026
|5:40 PM
|Men's decathlon — 1500m
|Final event
|Tejaswin Shankar; Thowfeeq Noushad
|27 Sep 2026
|5:50 PM
|Women's 3000m steeplechase
|Final
|Ankita Dhyani; Parul Chaudhary
|27 Sep 2026
|6:15 PM
|Women's 4x100m relay
|Heats
|India relay team
|28 Sep 2026
|2:45 PM
|Women's discus throw
|Final
|Sanya Yadav; Seema Kaliramna
|28 Sep 2026
|3:20 PM
|Mixed 4x100m relay
|Heats
|India relay team
|28 Sep 2026
|3:50 PM
|Women's 400m hurdles
|Final
|Anu Raghavan; Vithya Ramraj — if qualified
|28 Sep 2026
|4:00 PM
|Men's 400m hurdles
|Final
|Yashas Palaksha; Santhosh Kumar Tamilarasan — if qualified
|28 Sep 2026
|4:10 PM
|Men's 3000m steeplechase
|Final
|Avinash Sable
|28 Sep 2026
|4:25 PM
|Men's long jump
|Final
|Murali Sreeshankar — if qualified
|28 Sep 2026
|4:35 PM
|Men's 1500m
|Final
|India — if qualified
|28 Sep 2026
|4:50 PM
|Women's 800m
|Heats
|Gowthami Jayaraman; Pooja
|28 Sep 2026
|4:55 PM
|Men's javelin throw
|Final
|India — if qualified
|28 Sep 2026
|5:10 PM
|Women's 5000m
|Final
|Seema; Parul Chaudhary
|28 Sep 2026
|5:50 PM
|Men's 4x400m relay
|Heats
|India relay team
|29 Sep 2026
|2:30 PM
|Men's pole vault
|Final
|Kuldeep Kumar; Dev Meena
|29 Sep 2026
|3:45 PM
|Women's high jump
|Final
|Pooja Singh; Supriya Sindigere Basavaraju
|29 Sep 2026
|4:05 PM
|Women's hammer throw
|Final
|Tanya Chaudhary; Anushka Yadav
|29 Sep 2026
|4:20 PM
|Women's 800m
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|4:35 PM
|Men's 800m
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|4:45 PM
|Men's 5000m
|Final
|Gulveer Singh
|29 Sep 2026
|5:15 PM
|Mixed 4x100m relay
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|5:35 PM
|Women's 4x400m relay
|Final
|India — if qualified
|29 Sep 2026
|5:45 PM
|Men's 4x400m relay
|Final
|India — if qualified
Indian athletics matches broadcast and live streaming details for Asian Games 2026
When will Indian athletics events take place at Asian Games 2026?
The Indian athletics campaign will run from September 23 to September 29, 2026. Race walking begins on September 23, while the main track and field competition begins on September 24. The final athletics events are scheduled for September 29.
Where will athletics be held at Asian Games 2026?
The track and field and marathon events will be held at the Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Race walking will take place on the Aichi Prefectural Government and Nagoya City Halls Loop Course.
Which channels will telecast the Indian athletics matches at the Asian Games 2026?
Sony Sports Network has the broadcast rights for the Asian Games 2026. Thus, people in India will be able to watch the live broadcast of Indian athletics matches on Sony Sports Network.
Where can people follow the live streaming of the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games?
People in India can live stream the Indian athletics matches at the Aichi-Nagoya Asian Games on the Sony LIV app and website.
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Topics : Asian Games athletics Sports News
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First Published: Sep 23 2026 | 1:49 PM IST