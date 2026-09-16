Indian contingent for Asiad: Full list of 503 Aichi-Nagoya-bound athletes
Athletics once again has the highest representation among Indian athletes chosen for the continental event, with 74 participants named for the Asian Games 2026 at Aichi-Nagoya
Aditya Kaushik New Delhi
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India, after its 107-medal haul in Hangzhou, is sending a strong contingent to the Asian Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan, with hopes of breaking its all-time medal record once again.
The Ministry of Youth Affairs and Sports released the list of 503 athletes for the Aichi-Nagoya Games, which includes established Olympic and Asian Games medallists alongside several young athletes making their debut at the continental multi-sport event.
The 2026 contingent features athletes across 35 sports, including cricket, athletics, shooting, badminton, boxing, hockey, kabaddi, wrestling, weightlifting, archery, rowing, swimming and esports. India will also field teams in several sports in which it has traditionally been a major medal contender.
Key points from India's Asian Games 2026 contingent
- Total athletes: 503
- Highest representation (sport) by number of athletes: Athletics - 74
- Total men: 269
- Total women: 234
- Initial number of athletes approved: 492
- Additional athletes added after initial approval: 11
- India will compete across 35 sports
- First-time/returning sports in the contingent include esports, sport climbing, surfing, teqball and mixed martial arts
- Single-athlete representation for India: Artistic gymnastics
India's performance at the last Asian Games in 2023: Hangzhou, China
At the last Asian Games in Hangzhou in 2023, India produced its best-ever performance at the continental event, winning 28 gold medals, 38 silver medals and 41 bronze medals for a total of 107 medals. India finished fourth on the overall medal table, behind China, Japan and South Korea.
The 2026 edition in Aichi-Nagoya will give India another opportunity to build on that performance, with several members of the 2023 contingent returning for another Asian Games campaign.
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Here's the sports-wise list of all the Indian athletes selected for the Asian Games 2026 to be held in Aichi-Nagoya, Japan:
Archery
Recurve
- Dhiraj Bommadevara - Men's recurve, men's team
- Neeraj Chauhan - Men's recurve, men's team
- Yashdeep Bhoge - Men's recurve, men's team
- Kirti Sharma - Women's recurve, women's team
- Kumkum Mohod - Women's recurve, women's team
- Ankita Bhakat - Women's recurve, women's team
Compound
- Sahil Jadhav - Men's compound, men's team
- Kushal Dalal - Men's compound, men's team
- Ganesh Mani Ratnam Thirumuru - Men's compound, men's team
- Jyothi Surekha Vennam - Women's compound, women's team
- Chikitha Taniparthi - Women's compound, women's team
- Prithika Pradeep - Women's compound, women's team
Artistic gymnastics
- Pranati Nayak - Women's vault, women's all-around
Athletics
Track events
- Gurindervir Singh - Men's 100m, mixed 4x100m relay
- Animesh Kujur - Men's 100m, 200m, mixed 4x100m relay
- Rajesh Ramesh - Men's 400m, men's 4x400m relay
- Vishal Thennarasu Kayalvizhi - Men's 400m, men's 4x400m relay
- Krishan Kumar - Men's 800m
- Mohammed Afsal Pulikkalakath - Men's 800m
- Yoonus Shah - Men's 1500m
- Gulveer Singh - Men's 1500m, 5000m, 10000m
- Sawan Barwal - Men's marathon
- Kartik Karkera - Men's marathon
- Yashas Palaksha - Men's 400m hurdles
- Santhosh Kumar Tamilarasan - Men's 400m hurdles
- Avinash Sable - Men's 3000m steeplechase
- Pranav Pramod Gurav - Mixed 4x100m relay
- Mohammed Ashfaq - Men's 4x400m relay
- Dharmveer Choudhary - Men's 4x400m relay
- Jay Kumar - Men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Manu Thekkinalil Saji - Men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Harita Bhadra - Women's 200m, mixed 4x100m relay
- Prachi Choudhary - Women's 400m, women's 4x400m relay
- Kiran Pahal - Women's 400m, women's 4x400m relay
- Gowthami Jayaraman - Women's 800m
- Pooja - Women's 800m, 1500m
- Parul Chaudhary - Women's 1500m, 5000m, 3000m steeplechase
- Seema - Women's 5000m, 10000m
- Priyanka Goswami - Women's marathon race walk
- Manju Rani - Women's marathon race walk
- Jyothi Yarraji - Women's 100m hurdles
- Nandhini Kongan - Women's 100m hurdles
- Unnathi Aiyappa Bolland - Women's 200m, mixed 4x100m relay
- Anu Raghavan - Women's 400m hurdles
- Vithya Ramraj - Women's 400m hurdles, women's 4x400m relay
- Ankita Dhyani - Women's 3000m steeplechase
- Tamanna - Women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay
- Srabani Nanda - Women's 4x100m relay
- Abinaya Rajarajan - Women's 4x100m relay
- Sneha Sathyanarayana - Women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay
- Sudeshna Shanuvalli - Women's 4x100m relay
- Rashdeep Kaur - Women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Ansa Babu - Women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay
- Machettira Raju Poovamma - Women's 4x400m relay
- Kumari Saloni - Women's 4x400m relay
- Neeru Pathak - Women's 4x400m relay
Field events
- Aadarsh Ram Jothi Shankar - Men's high jump
- Sarvesh Kushare - Men's high jump
- Kuldeep Kumar - Men's pole vault
- Dev Meena - Men's pole vault
- Murali Sreeshankar - Men's long jump
- Praveen Chithravel - Men's triple jump
- Karthik Unnikrishnan - Men's triple jump
- Karanveer Singh - Men's shot put
- Tajinderpal Singh Toor - Men's shot put
- Damneet Singh - Men's hammer throw
- Praveen Kumar - Men's hammer throw
- Rohit Yadav - Men's javelin throw
- Yash Vir Singh - Men's javelin throw
- Thowfeeq Noushad - Men's decathlon
- Tejaswin Shankar - Men's decathlon
- Pooja Singh - Women's high jump
- Supriya Sindigere Basavaraju - Women's high jump
- Baranica Elangovan - Women's pole vault
- Sindhushree Ganesh - Women's pole vault
- Shaili Singh - Women's long jump
- Ancy Sojan Edappilly - Women's long jump
- Niharika Vashisht - Women's triple jump
- Asha Ilango - Women's triple jump
- Manpreet Kaur - Women's shot put
- Krishna Jayasankar Menon - Women's shot put
- Sanya Yadav - Women's discus throw
- Seema Kaliramna - Women's discus throw
- Tanya Chaudhary - Women's hammer throw
- Anushka Yadav - Women's hammer throw
- Pooja - Women's heptathlon
- Anamika Kozhinjaparambil Aneesh - Women's heptathlon
Badminton
- Lakshya Sen - Men's singles, men's team
- Ayush Shetty - Men's singles, men's team
- HS Prannoy - Men's team
- Kidambi Srikanth - Men's team
- Tharun Mannepalli - Men's team
- Satwiksairaj Rankireddy - Men's doubles, men's team
- Chirag Shetty - Men's doubles, men's team
- Hariharan Amsakarunan - Men's doubles, men's team
- MR Arjun - Men's doubles, men's team
- Dhruv Kapila - Mixed doubles, men's team
- PV Sindhu - Women's singles, women's team
- Unnati Hooda - Women's singles, women's team
- Devika Sihag - Women's team
- Tanvi Sharma - Women's team
- Isharani Baruah - Women's team
- Treesa Jolly - Women's doubles, women's team
- Gayatri Gopichand - Women's doubles, women's team
- Kavipriya Selvam - Women's doubles, women's team
- Simran Singhi - Women's doubles, women's team
- Tanisha Crasto - Mixed doubles, women's team
Boxing
- Jadumani Singh - Men's 55kg
- Sachin Siwach - Men's 60kg
- Sumit Kundu - Men's 70kg
- Ankush - Men's 80kg
- Kapil Pokhariya - Men's 90kg
- Narender Berwal - Men's +90kg
- Sakshi Chaudhary - Women's 51kg
- Preeti Pawar - Women's 54kg
- Priya Ghanghas - Women's 60kg
- Parveen Hooda - Women's 65kg
- Lovlina Borgohain - Women's 75kg
Canoe
- Hitesh Kewat - Canoe slalom, men's kayak single, kayak cross
- Pradhyumna Singh Rathod - Canoe slalom, men's kayak cross, kayak single
- Shikha Chouhan - Canoe slalom, women's kayak cross
- Pallavi Jagtap - Canoe slalom, women's canoe single
- Rina Sen - Canoe slalom, women's canoe single
- Prohit Baroi - Canoe sprint, men's kayak double 500m
- Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash - Canoe sprint, mixed kayak double 500m, men's kayak double 500m
- Naocha Singh Laitonjam - Canoe sprint, men's kayak four 500m
- Gyaneshwor Singh Philem - Canoe sprint, men's canoe double 500m
- Raju Rawat - Canoe sprint, men's canoe double 500m
- Harshwardhan Singh Shaktawat - Canoe sprint, men's kayak single 500m, men's kayak four 500m
- Varinder Singh - Canoe sprint, men's kayak four 500m
- Oinam Arun Singh - Canoe sprint, men's kayak four 500m
- Neha Devi Leichonbam - Canoe sprint, women's canoe double 500m
- Soniya Devi Phairembam - Canoe sprint, women's kayak double 500m, kayak four 500m, canoe single 200m
- Megha Pradeep - Canoe sprint, mixed canoe double 500m, women's canoe double 500m
- Pooja - Canoe sprint, women's kayak four 500m
- Parvathy Geetha - Canoe sprint, mixed kayak double 500m, women's kayak four 500m
- Dhanamanjuri Devi Khwairakpam - Canoe sprint, women's kayak double 500m, women's kayak four 500m
Cricket
Indian men's cricket team
Shreyas Iyer (captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Varma, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel, Washington Sundar, Varun Chakravarthy, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah, Yash Thakur, Arshdeep Singh, Vaibhav Sooryavanshi
Indian women's cricket team
Harmanpreet Kaur (captain), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Pratika Rawal, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Gunalan Kamalini, Bharti Fulmali, Sree Charani, Renuka Thakur, Kranti Gaud, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Nandani Sharma
Cycling
- Vishavjeet Singh - Men's madison
- David Beckham Elkatohchoongo - Men's team sprint, men's sprint
- Jemsh Singh Keithellakpam - Men's team sprint
- Ronaldo Singh Laitonjam - Men's sprint, men's team sprint
- Harshveer Singh Sekhon - Men's keirin, men's omnium, men's madison
- Rojit Singh Yanglem - Men's team sprint
- Celestina Chelobroy - Women's keirin, women's team sprint
- Meenakshi Rohilla - Women's team pursuit
- Keerthi Rangaswamy Chikka - Women's team sprint, women's keirin
- Pooja Baban Danole - Women's team pursuit
- Harshita Jakhar - Women's omnium, women's team pursuit, women's madison
- Sarita Kumari - Women's team sprint, women's sprint
- Triyasha Paul - Women's team sprint, women's sprint
- Swasti Singh - Women's madison, women's team pursuit
Equestrian
- Hriday Chheda / Dono Di Maggio - Dressage team
- Gaurav Pundir / Milli - Dressage individual, dressage team
- Jai Sud / Goofy La Perla - Dressage team
- Shruti Vora / Magnanimous - Dressage individual, dressage team
- Ahaan Kumar / Bolivar Gio Granno - Eventing team, eventing individual
- Ashish Limaye / Willy Be Dun - Eventing individual, eventing team
- Fouaad Mirza / Camouflage 38 - Eventing team
- Arjan Singh Nagra / Cooley Goodwood - Eventing team
Esports
- Chinmay Sahoo - Football, eFootball
- Danial Shakeel Patel - Football, eFootball
- Ahmed Shahid Israr - MOBA, League of Legends
- Rahul Bisht - MOBA, League of Legends
- Sanindhya Malik - MOBA, League of Legends
- Mihir Ranjan - MOBA, League of Legends
- Aakash Shandilya - MOBA, League of Legends
- Akshaj Shenoy - MOBA, League of Legends
- Adnan Mohammed Badshah - MOBA, Pokémon Unite
- Reuben Godfrey Fernandes - MOBA, Pokémon Unite
- Sai Krishna Nalluri - MOBA, Pokémon Unite
- Dipjyoti Laxman Nath - MOBA, Pokémon Unite
- Rudra Narayan Nayak - MOBA, Pokémon Unite
- Deepkumar Vipulbhai Patel - MOBA, Pokémon Unite
- Paritosh - Puzzle, Puyo Puyo Champions
Fencing
- Sachin - Men's foil individual, men's foil team
- Aditya Badser - Men's foil team
- Tejas Manoj Patil - Men's foil team
- Hemash Singh Sanasam - Men's foil individual, men's foil team
- Lakshay Badser - Men's sabre team
- Gisho Nidhi Kumaresan Padma - Men's sabre individual, men's sabre team
- Karan Singh - Men's sabre individual, men's sabre team
- Vishal Thapar - Men's sabre team
- Mina Devi Naorem - Women's foil individual, women's foil team
- Joys Ashitha Stalinraj - Women's foil individual, women's foil team
- Kanupriya Chawla - Women's foil team
- Sonia Devi Waikhom - Women's foil team
- Mitva Jesangbhai Chaudhari - Women's epee team
- Yashkeerat Kaur Hayer - Women's epee team
- Taniksha Khatri - Women's epee individual, women's epee team
- Prachi Lohan - Women's epee individual, women's epee team
- CA Bhavani Devi - Women's sabre individual, women's sabre team
- Shreya Gupta - Women's sabre individual, women's sabre team
- Jefarlin Jani Rexlin Simla - Women's sabre team
- Shruti Joshi - Women's sabre team
Golf
- Yuvraj Sandhu - Men's individual stroke play, men's team
- Veer Ahlawat - Men's individual stroke play, men's team
- Saptak Talwar - Men's individual stroke play, men's team
- Aditi Ashok - Women's individual stroke play, women's team
- Diksha Dagar - Women's individual stroke play, women's team
- Pranavi Urs - Women's individual stroke play, women's team
Hockey
Indian men's hockey team
Harmanpreet Singh (captain), Mohith HS, Suraj Karkera, Jarmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Sanjay, Sumit, Yashdeep Siwach, Rajinder Singh, Raj Kumar Pal, Hardik Singh, Manpreet Singh, Nilakanta Sharma, Vivek Sagar Prasad, Dilpreet Singh, Shilanand Lakra, Sukhjeet Singh, Mandeep Singh, Abhishek
Indian women's hockey team
Salima Tete (captain), Savita Punia, Bichu Devi Kharibam, Ishika Chaudhary, Sushila Chanu Pukhrambam, Lalthantluangi, Jyoti, Shilpi Dabas, Nikki Pradhan, Sakshi Rana, Sunelita Toppo, Neha, Deepika Soreng, Lalremsiami Hmarzote, Rutuja Pisal, Navneet Kaur, Deepika, Ishika, Baljeet Kaur, Beauty Dungdung
Judo
- Asmita Dey - Women's -48kg
- Yamini Mourya - Women's -57kg
- Inunganbi Takhellambam - Women's -70kg
Kabaddi
Indian men's kabaddi team
Sunil Kumar (captain), Ankit Jaglan, Devank Dalal, Rahul Sethpal, Sumit, Jaideep Dahiya, Ayan Lochab, Arjun Deshwal, Aslam Inamdar, Gaurav Khatri, Pawan Sehrawat, Ashu Malik
Indian women's kabaddi team
Pushpa Rana (captain), Jyoti Thakur, Nikita Hathwala, Pooja, Raj Rani, Ritu Sheoran, Bhavna Devi, Sanju Devi, Manisha Kumari, Ritu Negi, Pinki Roy, Sonali Vishnu Shingate
Karate
- Chetan Bhatt - Men's kumite -84kg
- Alisha Choudhary - Women's kumite -55kg
- Kurash
- Vipin Kumar - Men's -66kg
- Vishal - Men's +90kg
- Yash Kumar - Men's +90kg
- Bharti - Women's -57kg
- Sangita Balhara - Women's -57kg
- Pincky Chauhan - Women's -78kg
Mixed martial arts
- Varun Sanyal - Men's traditional -77kg
- Suchika Tariyal - Women's traditional -60kg
Rowing
- Arvind Singh - Men's single sculls
- Navdeep Singh - Men's double sculls
- Kulwinder Singh - Men's double sculls
- Ujjwal Kumar Singh - Men's lightweight double sculls
- Satnam Singh Ghurde - Men's quadruple sculls
- Jakar Khan - Men's quadruple sculls
- Salman Khan - Men's quadruple sculls
- Balraj Panwar - Men's quadruple sculls
- Vipul Satish - Men's pair
- Saurav Kumar - Men's pair
- Nitin Kumar - Men's four
- Yogesh Kumar - Men's four
- Jaswinder Singh - Men's four
- Babu Lal Yadav - Men's four
- Rohit - Reserve, men's double sculls, men's quadruple sculls, lightweight men's double sculls
- Ajay Tyagi - Reserve, lightweight men's double sculls
- Jasmail Singh - Reserve, men's pair, men's coxless four
- Poonam - Women's four
- Aleena Anto - Women's four
- Tendenthoi Devi Haobijam - Women's four
- Gurbani Kaur - Women's four
- Anshika Bharti - Reserve, women's coxless four
Rugby
Indian women's rugby sevens team
Amandeep Kaur, Guriya Kumari, Ujjwala Ghuge, Parbati Hansdah, Arti Kumari, Dumuni Marndi, Vaishnavi Dattatray Patil, Kalyani Krishnat Patil, Sandhya Rai, Nirmalya Rout, Bhumika Shukla, Sandhyarani Tudu, Shikha Yadav
Sailing
- Vishnu Saravanan - Men's dinghy
- Manu Francis - Men's skiff
- Prince Kurisinkal Noble - Men's skiff
- Ravindra Kumar Sharma - Mixed dinghy
- Katya Ida Coelho - Women's windsurfing
- Nethra Kumanan - Women's dinghy
- Harshita Tomar - Women's skiff
- Shital Verma - Women's skiff
- Mahi Verma - Girls' dinghy
- Shraddha Verma - Mixed dinghy
- Sepak takraw
Indian men's sepak takraw team
- Regu: Arun, Jasvir, Ashish Chundawat, Shyam Singh, Lokhon Singh Elangbam
- Quadrant: Arun, Lokhon Singh Elangbam, Bobby Kumar, O Amarjit Singha, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Akash Yumnam
- Indian women's sepak takraw team
- Women's double: Leirentonbi Devi Elangbam, Prity Langoljam, Menenu Tsukru
- Women's quadrant: Maipak Devi Ayekpam, Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Malemnganbi Yumnam
Shooting
- Kamaljeet - Men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team
- Aakash Bharadwaj - Men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team
- Kedarling Uchaganve - Men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team
- Anish Bhanwala - Men's 25m rapid fire pistol
- Himanshu Dhillon - Men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team
- Parth Mane - Men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team
- Rudrankksh Patil - Men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team, men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team
- Niraj Kumar - Men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team, 10m air rifle mixed team
- Aishwary Pratap Singh Tomar - Men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team
- Shapath Bharadwaj - Men's trap, men's trap team
- Kynan Chenai - Men's trap, men's trap team, trap mixed team
- Ahvar Rizvi - Men's trap, men's trap team
- Bhavtegh Singh Gill - Men's skeet, men's skeet team
- Mairaj Ahmad Khan - Men's skeet, men's skeet team
- Anant Jeet Singh Naruka - Men's skeet, men's skeet team, skeet mixed team
- Suruchi Singh - Women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, 10m air pistol mixed team
- Manu Bhaker - Women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team
- Esha Singh - Women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team
- Rahi Sarnobat - Women's 25m pistol, women's 25m pistol team
- Vidarsa Kochalumkal Vinod - Women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team
- Sonam Uttam Maskar - Women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team
- Elavenil Valarivan - Women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, 10m air rifle mixed team
- Ashi Chouksey - Women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team
- Tilottama Sen - Women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team
- Neeru Dhanda - Women's trap, women's trap team, trap mixed team
- Aashima Ahlawat - Women's trap, women's trap team
- Manisha Keer - Women's trap, women's trap team
- Maheshwari Chauhan - Women's skeet, women's skeet team
- Parinaaz Dhaliwal - Women's skeet, women's skeet team, skeet mixed team
- Raiza Dhillon - Women's skeet, women's skeet team
Sport climbing
- Deepu Mallesh - Men's speed
- Joga Purty - Women's speed
Squash
- Suraj Kumar Chand - Men's team, mixed doubles
- Veer Chotrani - Men's singles, men's team
- Velavan Senthilkumar - Mixed doubles, men's team
- Abhay Singh - Men's singles, men's team
- Anahat Singh - Women's singles, women's team
- Joshana Chinappa - Mixed doubles, women's team
- Tanvi Khanna - Women's singles, women's team
- Shameena Riaz - Mixed doubles, women's team
Surfing
- Kishore Kumar - Men's shortboard
- Sivaraj Babu - Men's shortboard
- Kamali Moorthy - Women's shortboard
- Sugar Shanti Banarse - Women's shortboard
Swimming
- Benediction Rohit Beniston Manickaraj - Men's 50m butterfly, men's 100m butterfly, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay
- Rishabh Das - Men's 50m backstroke, men's 100m backstroke, men's 4x100m medley relay
- Vedaant Madhavan - Men's 200m backstroke, men's 200m freestyle, men's 4x200m freestyle relay
- Akash Mani - Men's 50m freestyle, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay
- Srihari Nataraj - Men's 50m backstroke
- Aryan Nehra - Men's 800m freestyle, men's 1500m freestyle
- Utkarsh Santosh Patil - Men's 100m backstroke, men's 200m backstroke
- Sajan Prakash - Men's 100m butterfly, men's 200m butterfly
- Heer Gitesh Shah - Men's 50m freestyle, men's 4x100m freestyle relay
- Dhakshan Shashikumar - Men's 400m freestyle, men's 4x200m freestyle relay
- Aneesh Sunil Kumar Gowda - Men's 200m freestyle, men's 400m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x200m freestyle relay
- Danush Suresh - Men's 50m breaststroke, men's 100m breaststroke
Table tennis
- Sathiyan Gnanasekaran - Men's doubles, men's team
- Payas Jain - Men's team, mixed doubles
- Manush Shah - Men's singles, men's doubles, men's team
- Manav Thakkar - Men's singles, men's doubles, men's team
- Harmeet Desai - Men's doubles, men's team, mixed doubles
- Sreeja Akula - Women's singles, women's doubles, women's team
- Diya Chitale - Women's doubles, women's team, mixed doubles
- Syndrela Das - Women's doubles, women's team
- Yashaswini Ghorpade - Women's singles, women's team, mixed doubles
- Sutirtha Mukherjee - Women's team
Taekwondo
- Rupa Bayor - Women's individual poomsae
- Kashish Malik - Women's -57kg
- Jyoti Yadav - Women's +67kg
Tennis
- Sumit Nagal - Men's singles
- Yuki Bhambri - Men's doubles
- Dhakshineswar Suresh - Men's doubles
- Anirudh Chandrasekar - Men's doubles
- N Sriram Balaji - Men's doubles
- Ankita Raina - Women's doubles
- Rutuja Bhosale - Women's doubles
Soft tennis
- Yogesh Choudhary - Men's team
- Om Yadav - Men's team
- Jay Meena - Men's singles, men's team
- Aniket Chirag Patel - Men's team, mixed doubles
- Aryan Thakur - Men's singles, men's team
- Aadhya Tiwari - Women's singles, mixed doubles
Teqball
- Mohamed Anas Imran Beg - Men's doubles, mixed doubles
- Declan Marshall Gonsalves - Men's doubles
- Quimcy Dsouza - Women's singles, mixed doubles
Volleyball
Indian men's volleyball team
Chirag, Amit, Muthusamy Appavu, Jerome Vinith Charles, Muhammad Nihal Chatham Kulangara, John Joseph Eanthungal Joseph, Joel Benjamin Jebaraj, Anand Kottarathil, Om Vasant Lad, Ashwal Rai, Shikhar Singh, Hemanth Pulparambil
Weightlifting
- Mirabai Chanu - Women's 49kg
- Gyaneshwari Yadav - Women's 53kg
- Seram Nirupama Devi - Women's 61kg
- Harjinder Kaur - Women's 69kg
Wrestling
Women's freestyle
- Dipanshi - Women's 50kg
- Antim Panghal - Women's 53kg
- Manisha Bhanwala - Women's 57kg
- Mansi Ahlawat - Women's 62kg
- Nisha Dahiya - Women's 68kg
- Priya Malik - Women's 76kg
Men's freestyle
- Aman Sehrawat - Men's freestyle 57kg
- Sujeet Kalkal - Men's freestyle 65kg
- Sagar Jaglan - Men's freestyle 74kg
- Deepak Punia - Men's freestyle 97kg
- Rajat Ruhal - Men's freestyle 125kg
Men's Greco-Roman
- Sumit Dalal - Greco-Roman 60kg
- Deepak - Greco-Roman 67kg
- Aman - Greco-Roman 77kg
- Sunil Kumar - Greco-Roman 87kg
- Nitesh Kumar - Greco-Roman 97kg
Wushu
- Aryan - Men's 56kg
- Vikrant Baliyan - Men's 75kg
- Suraj Singh Mayanglambam - Men's changquan
- Nyeman Wangsu - Women's changquan
- Aparna - Women's 52kg
- Naorem Roshibina Devi - Women's 60kg
- Langlentombi Devi Hanjabam - Women's nanquan and nandao
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First Published: Sep 16 2026 | 1:29 PM IST