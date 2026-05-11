1929 to 2026: Check full list of Spanish La Liga winners and runners-up
Barcelona now have 29 La Liga titles to their name, putting them just seven behind Real Madrid's all-time record of 36 titles
Aditya Kaushik New Delhi
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Hansi Flick’s FC Barcelona successfully defended their La Liga title on Monday after beating/drawing Real Madrid in the final El Clasico of the 2025–26 season at Camp Nou by 2-0.
With this, Barcelona have closed the gap on Real Madrid for the most La Liga titles won. The Culers now have 29 La Liga titles to their name compared to Los Blancos’ 36 titles.
This is also only the second time in La Liga history that the title has been decided during an El Clásico game. Before this, Real Madrid drew 2-2 against Barcelona on the final matchday to win the 1931–32 season of La Liga.
Full list of La Liga winners and runner-ups:
|Season
|Winners (Points)
|Second Position (Points)
|2025–26
|Barcelona (91)
|Real Madrid (77)
|2024–25
|Barcelona (88)
|Real Madrid (84)
|2023–24
|Real Madrid (95)
|Barcelona (85)
|2022–23
|Barcelona (88)
|Real Madrid (78)
|2021–22
|Real Madrid (86)
|Barcelona (73)
|2020–21
|Atlético Madrid (86)
|Real Madrid (84)
|2019–20
|Real Madrid (87)
|Barcelona (82)
|2018–19
|Barcelona (87)
|Atlético Madrid (76)
|2017–18
|Barcelona (93)
|Atlético Madrid (79)
|2016–17
|Real Madrid (93)
|Barcelona (90)
|2015–16
|Barcelona (91)
|Real Madrid (90)
|2014–15
|Barcelona (94)
|Real Madrid (92)
|2013–14
|Atlético Madrid (90)
|Barcelona (87)
|2012–13
|Barcelona (100)
|Real Madrid (85)
|2011–12
|Real Madrid (100)
|Barcelona (91)
|2010–11
|Barcelona (96)
|Real Madrid (92)
|2009–10
|Barcelona (99)
|Real Madrid (96)
|2008–09
|Barcelona (87)
|Real Madrid (78)
|2007–08
|Real Madrid (85)
|Villarreal (77)
|2006–07
|Real Madrid (76)
|Barcelona (76)
|2005–06
|Barcelona (82)
|Real Madrid (70)
|2004–05
|Barcelona (84)
|Real Madrid (80)
|2003–04
|Valencia (77)
|Barcelona (72)
|2002–03
|Real Madrid (78)
|Real Sociedad (76)
|2001–02
|Valencia (75)
|Deportivo La Coruña (68)
|2000–01
|Real Madrid (80)
|Deportivo La Coruña (73)
|1999–2000
|Deportivo La Coruña (69)
|Barcelona (64)
|1998–99
|Barcelona (79)
|Real Madrid (68)
|1997–98
|Barcelona (74)
|Athletic Bilbao (65)
|1996–97
|Real Madrid (92)
|Barcelona (90)
|1995–96
|Atlético Madrid (87)
|Valencia (83)
|1994–95
|Real Madrid (55)
|Deportivo La Coruña (51)
|1993–94
|Barcelona (56)
|Deportivo La Coruña (56)
|1992–93
|Barcelona (58)
|Real Madrid (57)
|1991–92
|Barcelona (55)
|Real Madrid (54)
|1990–91
|Barcelona (57)
|Atlético Madrid (47)
|1989–90
|Real Madrid (62)
|Valencia (53)
|1988–89
|Real Madrid (62)
|Barcelona (57)
|1987–88
|Real Madrid (62)
|Real Sociedad (51)
|1986–87
|Real Madrid (66)
|Barcelona (63)
|1985–86
|Real Madrid (56)
|Barcelona (45)
|1984–85
|Barcelona (53)
|Atlético Madrid (43)
|1983–84
|Athletic Bilbao (49)
|Real Madrid (49)
|1982–83
|Athletic Bilbao (50)
|Real Madrid (49)
|1981–82
|Real Sociedad (47)
|Barcelona (45)
|1980–81
|Real Sociedad (45)
|Real Madrid (45)
|1979–80
|Real Madrid (53)
|Real Sociedad (52)
|1978–79
|Real Madrid (47)
|Sporting Gijón (43)
|1977–78
|Real Madrid (47)
|Barcelona (41)
|1976–77
|Atlético Madrid (46)
|Barcelona (45)
|1975–76
|Real Madrid (48)
|Barcelona (43)
|1974–75
|Real Madrid (50)
|Real Zaragoza (38)
|1973–74
|Barcelona (50)
|Atlético Madrid (42)
|1972–73
|Atlético Madrid (48)
|Barcelona (46)
|1971–72
|Real Madrid (47)
|Valencia (45)
|1970–71
|Valencia (43)
|Barcelona (43)
|1969–70
|Atlético Madrid (42)
|Athletic Bilbao (41)
|1968–69
|Real Madrid (47)
|Las Palmas (38)
|1967–68
|Real Madrid (42)
|Barcelona (39)
|1966–67
|Real Madrid (47)
|Barcelona (42)
|1965–66
|Atlético Madrid (44)
|Real Madrid (43)
|1964–65
|Real Madrid (47)
|Atlético Madrid (43)
|1963–64
|Real Madrid (46)
|Barcelona (42)
|1962–63
|Real Madrid (49)
|Atlético Madrid (37)
|1961–62
|Real Madrid (43)
|Barcelona (40)
|1960–61
|Real Madrid (52)
|Atlético Madrid (40)
|1959–60
|Barcelona (46)
|Real Madrid (46)
|1958–59
|Barcelona (51)
|Real Madrid (47)
|1957–58
|Real Madrid (45)
|Atlético Madrid (42)
|1956–57
|Real Madrid (44)
|Sevilla (39)
|1955–56
|Athletic Bilbao (48)
|Barcelona (47)
|1954–55
|Real Madrid (46)
|Barcelona (41)
|1953–54
|Real Madrid (40)
|Barcelona (36)
|1952–53
|Barcelona (42)
|Valencia (40)
|1951–52
|Barcelona (43)
|Athletic Bilbao (40)
|1950–51
|Atlético Madrid (40)
|Sevilla (38)
|1949–50
|Atlético Madrid (33)
|Deportivo La Coruña (32)
|1948–49
|Barcelona (37)
|Valencia (35)
|1947–48
|Barcelona (37)
|Valencia (34)
|1946–47
|Valencia (34)
|Athletic Bilbao (34)
|1945–46
|Sevilla (36)
|Barcelona (35)
|1944–45
|Barcelona (39)
|Real Madrid (38)
|1943–44
|Valencia (40)
|Atlético Madrid (34)
|1942–43
|Athletic Bilbao (36)
|Sevilla (33)
|1941–42
|Valencia (40)
|Real Madrid (33)
|1940–41
|Atlético Madrid (33)
|Athletic Bilbao (31)
|1939–40
|Atlético Madrid (29)
|Sevilla (28)
|1935–36
|Athletic Bilbao (31)
|Real Madrid (29)
|1934–35
|Real Betis (34)
|Real Madrid (33)
|1933–34
|Athletic Bilbao (24)
|Real Madrid (22)
|1932–33
|Real Madrid (28)
|Athletic Bilbao (26)
|1931–32
|Real Madrid (28)
|Athletic Bilbao (25)
|1930–31
|Athletic Bilbao (22)
|Racing Santander (22)
|1929–30
|Athletic Bilbao (30)
|Barcelona (23)
|1929
|Barcelona (25)
|Real Madrid (23)
Also Read
La Liga winners (last five seasons):
FC Barcelona (2025–26)
Barcelona retained their La Liga title in the 2025–26 season after edging out their arch-rivals Real Madrid with three games still to go in the season. Barcelona needed one point to win the title in match 34 against Real Madrid, and they went on to win the game by 2-0.
FC Barcelona (2024–25)
Barcelona returned to the summit of Spanish football by winning the 2024–25 La Liga title with 88 points. The Catalan side produced a consistent campaign built around attacking football and crucial victories in the second half of the season to finish ahead of arch-rivals Real Madrid CF, who ended with 84 points. Atlético Madrid secured third place with 76 points after remaining in contention for much of the season before falling behind in the closing weeks.
Real Madrid CF (2023–24)
Real Madrid enjoyed one of their most dominant La Liga campaigns in recent years during the 2023–24 season, finishing with 95 points to comfortably secure the title. Madrid maintained remarkable consistency across both halves of the campaign and created a sizeable gap over second-placed Barcelona, who finished on 85 points. Surprise package Girona FC ended a memorable season in third with 81 points after emerging as one of the league’s most entertaining teams.
FC Barcelona (2022–23)
Barcelona captured the 2022–23 La Liga title with 88 points in a season marked by defensive solidity and consistency. The club regained domestic supremacy after finishing ahead of Real Madrid, who secured second place with 78 points. Atlético Madrid completed the top three with 77 points after a strong finish to the campaign. Barcelona’s ability to grind out narrow victories and maintain one of the best defensive records in Europe proved decisive in their successful title run.
Real Madrid CF (2021–22)
Real Madrid comfortably won the 2021–22 La Liga title after collecting 86 points and staying ahead of the chasing pack for most of the campaign. Led by several match-winning performances throughout the season, Madrid finished 13 points clear of Barcelona, who took second spot with 73 points. Atlético Madrid ended third with 71 points. Real Madrid’s balance between attack and defence helped them control the title race from an early stage.
Barcelona’s dominance in the 21st century
While Real Madrid lead Barcelona in overall La Liga wins, the Culers have completely dominated the Spanish league in the 21st century.
Since 2000, a total of 27 La Liga seasons have been played, out of which Barcelona have won 14 titles. Real Madrid hold the second spot with nine title wins, while Atlético Madrid and Valencia are joint third with two titles each.
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First Published: May 11 2026 | 2:26 AM IST