BWF Worlds Day 2 Order of Play: All eyes on Lakshya and Treesa-Gayatri

Fourteenth seed Lakshya Sen and women's doubles pair Treesa Jolly-Gayatri Gopichand will headline India's challenge on the second day of the BWF World Championships in New Delhi on Tuesday, as the hosts look to build on their unbeaten opening day.

ALSO READ: BWF Worlds Day 1 Round up: Ayush on top of the world, Sindhu advances Lakshya will begin his men's singles campaign against unseeded Austrian Collins Valentine Filimon, while Jolly and Gopichand face a tougher second-round test against 16th seeds Lauren Lam and Allison Quynh Lee of the US. Both matches are scheduled on Court 1, with the women's doubles contest preceding Lakshya's opener. Both the matches will take place in evening after 4 PM onward today.

India will also have Unnati Hooda in women's singles and two pairs — Rohan Kapoor-Ruthvika Shivani Gadde and Ashith Surya-Amrutha Pramuthesh — beginning their mixed doubles campaigns. Kavipriya Selvam and Simran Singhi, who advanced on Monday, are in line to face ninth seeds Gabriela Stoeva and Stefani Stoeva of Bulgaria in the women's doubles second round.