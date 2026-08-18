BWF Worlds Day 2 Order of Play: All eyes on Lakshya and Treesa-Gayatri
Lakshya begins his men's singles bid against unseeded Austrian Collins Valentine Filimon, while Jolly and Gopichand face a tougher second-round test against 16th seeds Lauren Lam and Allison Quynh Lee
Anish Kumar New Delhi
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Fourteenth seed Lakshya Sen and women's doubles pair Treesa Jolly-Gayatri Gopichand will headline India's challenge on the second day of the BWF World Championships in New Delhi on Tuesday, as the hosts look to build on their unbeaten opening day.
Lakshya will begin his men's singles campaign against unseeded Austrian Collins Valentine Filimon, while Jolly and Gopichand face a tougher second-round test against 16th seeds Lauren Lam and Allison Quynh Lee of the US. Both matches are scheduled on Court 1, with the women's doubles contest preceding Lakshya's opener. Both the matches will take place in evening after 4 PM onward today.
India will also have Unnati Hooda in women's singles and two pairs — Rohan Kapoor-Ruthvika Shivani Gadde and Ashith Surya-Amrutha Pramuthesh — beginning their mixed doubles campaigns. Kavipriya Selvam and Simran Singhi, who advanced on Monday, are in line to face ninth seeds Gabriela Stoeva and Stefani Stoeva of Bulgaria in the women's doubles second round.
|Indian matches and seedings
|Event
|Indian player(s)
|Seed
|Opponent(s)
|Opponent seed
|Tentative timings
|Men's singles
|Lakshya Sen
|14
|Collins Valentine Filimon (Austria)
|Unseeded
|After completion of Jolly/Gopichand match
|Women's doubles
|Treesa Jolly/Gayatri Gopichand
|Unseeded
|Lauren Lam/Allison Quynh Lee (US)
|16
|4 PM onwards
|Women's singles
|Unnati Hooda
|Unseeded
|Thet Htar Thuzar (Myanmar)
|Unseeded
|12:15 PM onwards
|Mixed doubles
|Rohan Kapoor/Ruthvika Shivani Gadde
|Unseeded
|Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (Canada)
|Unseeded
|10:40 AM onwards
|Mixed doubles
|Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh
|Unseeded
|Emre Sonmez/Yasemen Bektas (Turkey)
|Unseeded
|1 PM onwards
|Women's doubles
|Kavipriya Selvam/Simran Singhi
|Unseeded
|Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria)
|9
|4:30 PM onwards
|BWF World Championships 2026 — August 18 Order of Play
|Slot
|Court 1
|Court 2
|Court 3
|Court 4
|1
|MS R64: Matthias Kicklitz (GER) vs Jonatan Christie (INA) [3]
|WS R64: Ozge Bayrak (TUR) vs Nozomi Okuhara (JPN) [11]
|XD R64: Nicolas Franconville/Julie Franconville (SUI) vs Evgeni Panev/Gabriela Stoeva (BUL)
|XD R64: Fabricio Farias/Jaqueline Lima (BRA) vs Simon Krax/Amelie Lehmann (GER)
|2
|WS R64: Neslihan Arin (TUR) vs Ratchanok Intanon (THA) [7]
|XD R64: Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien (MAS) vs Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja (INA)
|MS R64: Edward Lau (NZL) vs Ng Ka Long Angus (HKG)
|XD R64: Davi Silva/Sania Lima (BRA) vs Samuel Jones/Lizzie Tolman (ENG)
|3
|XD R64: Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (CAN) vs Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani (IND)
|MS R64: Brian Yang (CAN) vs Loh Kean Yew (SGP) [13]
|WS R64: Shaunna Li (NZL) vs Dounia Pelupessy (SUI)
|XD R64: Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin (TPE) vs Ruben Garcia/Lucia Rodriguez (ESP)
|4
|WD R32: Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (CHN) [4] vs Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan (HKG)
|WS R64: Chiu Pin-Chian (TPE) vs Michelle Li (CAN) [13]
|XD R64: Kim Jae Hyeon/Jang Ha Jeong (KOR) vs Chen Zhi Yi/Francesca Corbett (USA)
|WS R64: Tereza Švábíková (CZE) vs Sim Yu Jin (KOR) [14]
|5
|WS R64: Thet Htar Thuzar (MYA) vs Unnati Hooda (IND)
|XD R64: Chan Yin Chak/Ng Tsz Yau (HKG) vs Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen (GER)
|WS R64: Ishika Jaiswal (USA) vs Sabrina Solis (MEX)
|MS R64: Teh Jia Heng (SGP) vs Fabio Caponio (ITA)
|6
|WS R64: Lo Sin Yan Happy (HKG) vs Chen Yu Fei (CHN) [4]
|MS R64: Justin Hoh (MAS) vs Lin Chun-Yi (TPE) [12]
|XD R64: Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh (IND) vs Emre Sonmez/Yasemen Bektas (TUR)
|WS R64: Lin Hsiang Ti (TPE) vs Anna Tatranova (FRA)
|7
|WD R32: Liu Sheng Shu/Tan Ning (CHN) [1] vs Pham Thi Dieu Ly/Pham Thi Khanh (VIE)
|MS R64: Kenta Nishimoto (JPN) vs Christo Popov (FRA) [5]
|XD R64: Timothy Lock/Chloe Hoang (CAN) vs Andy Buijk/Meerte Loos (NED)
|XD R64: Julien Maio/Lea Palermo (FRA) vs Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran (INA)
|8
|XD R64: Filip Karlborg/Tilda Sjoo (SWE) vs Kristoffer Kolding/Mette Werge (DEN)
|MD R32: Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) [4] vs Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (THA)
|WS R64, not before 1.40 pm: Ranithma Liyanage (SRI) vs Pornpawee Chochuwong (THA) [10]
|MS R64, not before 1.40 pm: Lee Cheuk Yiu (HKG) vs Nguyen Hai Dang (VIE)
|9
|MS R64: Rasmus Gemke (DEN) vs Julien Carraggi (BEL)
|XD R64: Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata (INA) vs Mihajlo Tomic/Andjela Vitman (SRB)
|XD R64: Alexander Dunn/Julie Macpherson (SCO) vs Edward Lau/Shaunna Li (NZL)
|XD R64: Leong Iok Chong/Ng Weng Chi (MAC) vs Brian Wassink/Debora Jille (NED)
|10
|MD R32: Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard (DEN) [13] vs Fabricio Farias/Davi Silva (BRA)
|WD R32: Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (BUL) [9] vs Carulla/Jimenez or Selvam/Singhi
|WS R64: Vu Thi Trang (VIE) vs Kristin Kuuba (EST)
|XD R64: Ondřej Král/Tereza Švábíková (CZE) vs Callum Hemming/Estelle Van Leeuwen (ENG)
|11
|WD R32: Lauren Lam/Allison Quynh Lee (USA) [16] vs Jolly/Pullela or Lopez/Rodriguez
|WS R64: Nguyen Thuy Linh (VIE) vs Akane Yamaguchi (JPN) [2]
|WS R64: Wong Ling Ching (MAS) vs Namie Miyahira (PER)
|WS R64: Prakriti Bharath (UAE) vs Polina Buhrova (UKR)
|12
|MS R64: Collins Valentine Filimon (AUT) vs Lakshya Sen (IND) [14]
|MD R32: Man Wei Chong/Tee Kai Wun (MAS) [11] vs Huang Di/Liu Yang (CHN)
|WD R32: Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun (TPE) [11] vs Chang Ching Hui/Yang Ching Tun (TPE)
|WD R32: Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu (TPE) [10] vs Ackerman/Scholtz or Mueller/Van Buiten
|13
|MS R64: Kevin Cordon (GUA) vs Mark Shelley Alcala (USA)
|MS R64: Misha Zilberman (ISR) vs Alex Lanier (FRA) [9]
|MS R64: Tobias Kuenzi (SUI) vs Garret Tan (USA)
|WD R32: Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam (HKG) vs Francesca Corbett/Jennie Gai (USA)
|14
|MS R64, TBA: Jeon Hyeok Jin (KOR) vs Victor Lai (CAN) [7]
|MD R32, TBA: Kim Won Ho/Seo Seung Jae (KOR) [1] vs Popov/Popov or Nomura/Shimogami
|WD R32, TBA: Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (JPN) [7] vs Mijad/Tungkasatan or De Wit/Loos
|MD R32, TBA: Chen Bo Yang/Liu Yi (CHN) [7] vs Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi (CHN)
|15
|MD R32, TBA: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (MAS) [6] vs Christopher Grimley/Matthew Grimley (SCO)
|MD R32, TBA: Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi-Lin (TPE) [14] vs Kumagai/Nishi or Lee/Lee
|MS R64, TBA: Panitchaphon Teeraratsakul (THA) vs Kalle Koljonen (FIN)
|WS R64, TBA: Miranda Wilson (GER) vs Yevheniia Kantemyr (UKR)
|16
|MS R64, TBA: Viren Nettasinghe (SRI) vs Kunlavut Vitidsarn (THA) [2]
|MS R64, TBA: Adham Hatem Elgamal (EGY) vs Daniil Dubovenko (ISR)
|MD R32, TBA: Ben Lane/Sean Vendy (ENG) [10] vs Donovan Willard Wee/Jia Hao Howin Wong (SGP)
|WS R64, TBA: Riko Gunji (JPN) vs Tomoka Miyazaki (JPN) [8]
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Topics : badminton world championships Sports News
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First Published: Aug 18 2026 | 9:28 AM IST