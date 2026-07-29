LIVE | India at Commonwealth Games Day 6 Updates: Weightlifting medal event starts at 2 PM IST
Commonwealth Games 2026 Day 6 LIVE NEWS UPDATES: Six Indian boxers are in quest of confirming at least bronze when they take the ring for their respective bouts, which starts at 4:45 PM IST
|Commonwealth Games 2026 Day 6: India’s schedule on July 29
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Indian athlete(s)
|Status
|2 pm
|Weightlifting
|Women’s 77kg final
|Sanjana
|Medal event
|3.12 pm
|Swimming
|Men’s 200m freestyle heats
|Sajan Prakash, Aneesh S Gowda
|Qualification event
|3.35 pm
|Athletics
|Men’s shot put qualification
|Tajinderpal Singh Toor, Samardeep Singh Gill
|Qualification event
|3.44 pm
|Para swimming
|Men’s 50m freestyle S7 heats
|Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni
|Qualification event
|4.02 pm
|Athletics
|Men’s 200m heats
|Animesh Kujur
|Qualification event
|4.45 pm
|Boxing
|Women’s 51kg quarterfinal: Sakshi Choudhary vs Caitlin Fryers
|Sakshi Choudhary
|Medal assured with win
|5.30 pm
|Boxing
|Women’s 70kg quarterfinal: Arundhati Choudhary vs Morgan Henderson
|Arundhati Choudhary
|Medal assured with win
|6.15 pm
|Boxing
|Men’s 60kg quarterfinal: Sachin Siwach vs Treasure Moremi
|Sachin Siwach
|Medal assured with win
|7 pm
|Boxing
|Men’s 80kg quarterfinal: Ankush Yadav vs Jade Micock
|Ankush Yadav
|Medal assured with win
|7.30 pm
|Boxing
|Men’s 90kg-plus quarterfinal: Narender Berwal vs Michael Seko
|Narender Berwal
|Medal assured with win
|8.55 pm
|Bowls
|Men’s pairs sectional play: India vs Namibia
|Dinesh Kumar, Navneet Singh
|Sectional match
|23:00:00
|Boxing
|Women’s 57kg quarterfinal: Jaismine Lamboria vs Elise Glynn
|Jaismine Lamboria
|Medal assured with win
|11.51 pm
|Swimming
|Men’s 200m freestyle final, if qualified
|Sajan Prakash, Aneesh S Gowda
|Conditional medal event
|11.54 pm
|Athletics
|Men’s long jump final
|Murali Sreeshankar, Lokesh Satyanathan
|Medal event
|12.03 am, July 30
|Athletics
|Men’s 400m hurdles heats
|Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Thamilarasan
|Qualification event
|12.31 am, July 30
|Athletics
|Women’s shot put final
|Manpreet Kaur
|Medal event
|12.46 am, July 30
|Para swimming
|Men’s 50m freestyle S7 final, if qualified
|Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni
|Conditional medal event
|12.55 am, July 30
|Para athletics
|Men’s discus throw F42-44/F61-64 final
|Devender Kumar, Sagar Thayat
|Medal event
|1.10 am, July 30
|Bowls
|Women’s singles sectional play
|Nayanmoni Saikia vs Caroline Whitehead
|Sectional match
|1.14 am, July 30
|Swimming
|Men’s 1,500m freestyle final
|Aryan Nehra
|Medal event
|1.42 am, July 30
|Para athletics
|Men’s 100m T47 final
|Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit
|Medal event
|2.05 am, July 30
|Athletics
|Women’s 3,000m steeplechase final
|Parul Choudhary
|Medal event
|All timings are in Indian Standard Time.
Day 6 | India at Commonwealth Games LIVE UPDATES: Medal events lined-up today
|India’s medal events on Day 6
|Time (IST)
|Sport
|Event
|Indian athlete(s)
|Status
|14:00:00
|Weightlifting
|Women’s 77kg final
|Sanjana
|Medal event
|11.51 pm
|Swimming
|Men’s 200m freestyle final
|Sajan Prakash, Aneesh S Gowda
|Medal event, if qualified
|11.54 pm
|Athletics
|Men’s long jump final
|Murali Sreeshankar, Lokesh Satyanathan
|Medal event
|12.31 am, July 30
|Athletics
|Women’s shot put final
|Manpreet Kaur
|Medal event
|12.46 am, July 30
|Para swimming
|Men’s 50m freestyle S7 final
|Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni
|Medal event, if qualified
|12.55 am, July 30
|Para athletics
|Men’s discus throw F42-44/F61-64 final
|Devender Kumar, Sagar Thayat
|Medal event
|1.14 am, July 30
|Swimming
|Men’s 1,500m freestyle final
|Aryan Nehra
|Medal event
|1.42 am, July 30
|Para athletics
|Men’s 100m T47 final
|Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit
|Medal event
|2.05 am, July 30
|Athletics
|Women’s 3,000m steeplechase final
|Parul Choudhary
|Medal event
WATCH India medal winners on Day 5
Here's what has happened on Day 5
Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the men’s 10,000m, claiming silver in difficult, rain-soaked conditions at Glasgow’s Scotstoun Stadium.
The national record holder clocked 27:49.78, finishing just 0.85 seconds behind Australia’s Ky Robinson, who won gold in 27:48.93. David Mullarkey of the Isle of Man took bronze in 27:50.28.
Gulveer stayed with the leading group throughout the race before producing a powerful finish in the closing laps. The 28-year-old Army athlete said the heavy rain did not matter once he had secured a medal.
Training under Scott Simmons in the United States, Gulveer executed a disciplined tactical race against a strong field that included Kenya’s 2023 World Championships medallist Daniel Ebenyo.
His silver was India’s second athletics medal of the Games after Sarvesh Kushare’s men’s high jump silver. It also marked the first CWG men’s 10,000m podium without an African athlete since 1986.READ FULL ARTICLE HERE
Day 6 | India at Commonwealth Games LIVE UPDATES
Hello and welcome to Business Standard’s live coverage of Day 6 of the 2026 Commonwealth Games. Four boxers confirmed at least a bronze medal on Day 5, and six more Indian pugilists are one win away from securing medals today. The boxing action begins at 4.45 pm IST.
Before that, Sanjana will look to win India’s eighth weightlifting medal in the women’s 77kg category. Her final will begin India’s medal hunt for the day. India start Day 6 in ninth place on the medal table with 12 medals, including two gold.
Stay tuned for live updates...
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First Published: Jul 29 2026 | 12:50 PM IST