LIVE | India at Commonwealth Games Day 6 Updates: Weightlifting medal event starts at 2 PM IST

India begin Day 6 of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow on Wednesday, July 29, with medal opportunities across athletics, weightlifting, swimming, para swimming and para athletics. Six Indian boxers will also contest quarterfinal bouts, with each victory securing at least a bronze medal.

Murali Sreeshankar and Lokesh Satyanathan will lead India’s athletics challenge in the men’s long jump final. Sreeshankar enters the event as one of the country’s strongest medal prospects, while Satyanathan will also look to make the most of his place in the final.

Manpreet Kaur will compete in the women’s shot put final, while Parul Choudhary will contest the women’s 3,000m steeplechase final. India will also have two representatives each in the men’s discus throw F42-44/F61-64 and men’s 100m T47 para-athletics finals.

Sanjana will open India’s medal push in the women’s 77kg weightlifting final at 2 pm. Later, Aryan Nehra will compete in the men’s 1,500m freestyle final, while Sajan Prakash and Aneesh S Gowda could reach the men’s 200m freestyle medal race if they advance from the heats.

Six boxers one win away from medals

India’s boxing contingent faces a crucial set of quarterfinals on Wednesday. Sakshi Choudhary, Jaismine Lamboria, Arundhati Choudhary, Sachin Siwach, Ankush Yadav and Narender Berwal will all attempt to reach the semifinals.

A quarterfinal victory would guarantee each boxer at least a bronze medal, even if they lose in the semifinal.

Sakshi will face Northern Ireland’s Caitlin Fryers in the women’s 51kg category, while Arundhati meets New Zealand’s Morgan Henderson in the women’s 70kg division. Jaismine will take on England’s Elise Glynn in the women’s 57kg quarterfinal.

Commonwealth Games 2026 Day 6: India’s schedule on July 29 Time (IST) Sport Event Indian athlete(s) Status 2 pm Weightlifting Women’s 77kg final Sanjana Medal event 3.12 pm Swimming Men’s 200m freestyle heats Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Qualification event 3.35 pm Athletics Men’s shot put qualification Tajinderpal Singh Toor, Samardeep Singh Gill Qualification event 3.44 pm Para swimming Men’s 50m freestyle S7 heats Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Qualification event 4.02 pm Athletics Men’s 200m heats Animesh Kujur Qualification event 4.45 pm Boxing Women’s 51kg quarterfinal: Sakshi Choudhary vs Caitlin Fryers Sakshi Choudhary Medal assured with win 5.30 pm Boxing Women’s 70kg quarterfinal: Arundhati Choudhary vs Morgan Henderson Arundhati Choudhary Medal assured with win 6.15 pm Boxing Men’s 60kg quarterfinal: Sachin Siwach vs Treasure Moremi Sachin Siwach Medal assured with win 7 pm Boxing Men’s 80kg quarterfinal: Ankush Yadav vs Jade Micock Ankush Yadav Medal assured with win 7.30 pm Boxing Men’s 90kg-plus quarterfinal: Narender Berwal vs Michael Seko Narender Berwal Medal assured with win 8.55 pm Bowls Men’s pairs sectional play: India vs Namibia Dinesh Kumar, Navneet Singh Sectional match 23:00:00 Boxing Women’s 57kg quarterfinal: Jaismine Lamboria vs Elise Glynn Jaismine Lamboria Medal assured with win 11.51 pm Swimming Men’s 200m freestyle final, if qualified Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Conditional medal event 11.54 pm Athletics Men’s long jump final Murali Sreeshankar, Lokesh Satyanathan Medal event 12.03 am, July 30 Athletics Men’s 400m hurdles heats Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Thamilarasan Qualification event 12.31 am, July 30 Athletics Women’s shot put final Manpreet Kaur Medal event 12.46 am, July 30 Para swimming Men’s 50m freestyle S7 final, if qualified Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Conditional medal event 12.55 am, July 30 Para athletics Men’s discus throw F42-44/F61-64 final Devender Kumar, Sagar Thayat Medal event 1.10 am, July 30 Bowls Women’s singles sectional play Nayanmoni Saikia vs Caroline Whitehead Sectional match 1.14 am, July 30 Swimming Men’s 1,500m freestyle final Aryan Nehra Medal event 1.42 am, July 30 Para athletics Men’s 100m T47 final Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit Medal event 2.05 am, July 30 Athletics Women’s 3,000m steeplechase final Parul Choudhary Medal event All timings are in Indian Standard Time. In the men’s competitions, Sachin faces Botswana’s Treasure Moremi in the 60kg category, Ankush meets Seychelles’ Jade Micock in the 80kg division, and Narender takes on Samoa’s Michael Seko in the 90kg-plus event.

Sreeshankar leads athletics medal push

The men’s long jump final is likely to be one of India’s main medal opportunities. Sreeshankar and Satyanathan will both compete in the final shortly before midnight.

Manpreet will then feature in the women’s shot put final, while Parul will close India’s programme in the women’s 3,000m steeplechase final.

Earlier, Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill will compete in the men’s shot put qualification round. Animesh Kujur will run in the men’s 200m heats, while Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan will begin their campaigns in the men’s 400m hurdles.

Para athletes and swimmers chase medals

Devender Kumar and Sagar Thayat will compete in the men’s discus throw F42-44/F61-64 final. Mohammed Basil M and Dilip Mahadu Gavit will later contest the men’s 100m T47 final.

In para swimming, Suyash Narayan Jadhav and Chaitanya Vishwas Kulkarni will race in the men’s 50m freestyle S7 heats. Both could return for the final shortly after midnight if they qualify.

India will also continue their bowls campaign. Dinesh Kumar and Navneet Singh face Namibia in the men’s pairs sectional round, while Nayanmoni Saikia plays Caroline Whitehead of the Isle of Man in the women’s singles.