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LIVE | India at Commonwealth Games Day 6 Updates: Weightlifting medal event starts at 2 PM IST

Commonwealth Games 2026 Day 6 LIVE NEWS UPDATES: Six Indian boxers are in quest of confirming at least bronze when they take the ring for their respective bouts, which starts at 4:45 PM IST

Boxer Jasimine, Long jumper Murali Sreeshankar, Boxer Sakshi Choudhary and Sachin Commonwealth Games 2026 live updates Day 6 timings CWG India medal winners weightlifting boxing Athletics today in Glasgow

From left - Jaismine Lamboria, Murali Sreeshankar, Sakshi Choudhary and Sachin Siwach. (Follow live coverage of Day 6 action of Commonwealth Games 2026 here)

Anish KumarShashwat Nishant New Delhi

India begin Day 6 of the 2026 Commonwealth Games in Glasgow on Wednesday, July 29, with medal opportunities across athletics, weightlifting, swimming, para swimming and para athletics. Six Indian boxers will also contest quarterfinal bouts, with each victory securing at least a bronze medal.
 
Murali Sreeshankar and Lokesh Satyanathan will lead India’s athletics challenge in the men’s long jump final. Sreeshankar enters the event as one of the country’s strongest medal prospects, while Satyanathan will also look to make the most of his place in the final.
 
Manpreet Kaur will compete in the women’s shot put final, while Parul Choudhary will contest the women’s 3,000m steeplechase final. India will also have two representatives each in the men’s discus throw F42-44/F61-64 and men’s 100m T47 para-athletics finals.
 
Sanjana will open India’s medal push in the women’s 77kg weightlifting final at 2 pm. Later, Aryan Nehra will compete in the men’s 1,500m freestyle final, while Sajan Prakash and Aneesh S Gowda could reach the men’s 200m freestyle medal race if they advance from the heats.
 
Six boxers one win away from medals
 
India’s boxing contingent faces a crucial set of quarterfinals on Wednesday. Sakshi Choudhary, Jaismine Lamboria, Arundhati Choudhary, Sachin Siwach, Ankush Yadav and Narender Berwal will all attempt to reach the semifinals.
 
A quarterfinal victory would guarantee each boxer at least a bronze medal, even if they lose in the semifinal.
 
Sakshi will face Northern Ireland’s Caitlin Fryers in the women’s 51kg category, while Arundhati meets New Zealand’s Morgan Henderson in the women’s 70kg division. Jaismine will take on England’s Elise Glynn in the women’s 57kg quarterfinal.
 
In the men’s competitions, Sachin faces Botswana’s Treasure Moremi in the 60kg category, Ankush meets Seychelles’ Jade Micock in the 80kg division, and Narender takes on Samoa’s Michael Seko in the 90kg-plus event. 
Commonwealth Games 2026 Day 6: India’s schedule on July 29
Time (IST) Sport Event Indian athlete(s) Status
2 pm Weightlifting Women’s 77kg final Sanjana Medal event
3.12 pm Swimming Men’s 200m freestyle heats Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Qualification event
3.35 pm Athletics Men’s shot put qualification Tajinderpal Singh Toor, Samardeep Singh Gill Qualification event
3.44 pm Para swimming Men’s 50m freestyle S7 heats Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Qualification event
4.02 pm Athletics Men’s 200m heats Animesh Kujur Qualification event
4.45 pm Boxing Women’s 51kg quarterfinal: Sakshi Choudhary vs Caitlin Fryers Sakshi Choudhary Medal assured with win
5.30 pm Boxing Women’s 70kg quarterfinal: Arundhati Choudhary vs Morgan Henderson Arundhati Choudhary Medal assured with win
6.15 pm Boxing Men’s 60kg quarterfinal: Sachin Siwach vs Treasure Moremi Sachin Siwach Medal assured with win
7 pm Boxing Men’s 80kg quarterfinal: Ankush Yadav vs Jade Micock Ankush Yadav Medal assured with win
7.30 pm Boxing Men’s 90kg-plus quarterfinal: Narender Berwal vs Michael Seko Narender Berwal Medal assured with win
8.55 pm Bowls Men’s pairs sectional play: India vs Namibia Dinesh Kumar, Navneet Singh Sectional match
23:00:00 Boxing Women’s 57kg quarterfinal: Jaismine Lamboria vs Elise Glynn Jaismine Lamboria Medal assured with win
11.51 pm Swimming Men’s 200m freestyle final, if qualified Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Conditional medal event
11.54 pm Athletics Men’s long jump final Murali Sreeshankar, Lokesh Satyanathan Medal event
12.03 am, July 30 Athletics Men’s 400m hurdles heats Yashas Palaksha, Santhosh Kumar Thamilarasan Qualification event
12.31 am, July 30 Athletics Women’s shot put final Manpreet Kaur Medal event
12.46 am, July 30 Para swimming Men’s 50m freestyle S7 final, if qualified Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Conditional medal event
12.55 am, July 30 Para athletics Men’s discus throw F42-44/F61-64 final Devender Kumar, Sagar Thayat Medal event
1.10 am, July 30 Bowls Women’s singles sectional play Nayanmoni Saikia vs Caroline Whitehead Sectional match
1.14 am, July 30 Swimming Men’s 1,500m freestyle final Aryan Nehra Medal event
1.42 am, July 30 Para athletics Men’s 100m T47 final Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit Medal event
2.05 am, July 30 Athletics Women’s 3,000m steeplechase final Parul Choudhary Medal event
All timings are in Indian Standard Time.
 
Sreeshankar leads athletics medal push
 
The men’s long jump final is likely to be one of India’s main medal opportunities. Sreeshankar and Satyanathan will both compete in the final shortly before midnight.
 
Manpreet will then feature in the women’s shot put final, while Parul will close India’s programme in the women’s 3,000m steeplechase final.
 
Earlier, Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill will compete in the men’s shot put qualification round. Animesh Kujur will run in the men’s 200m heats, while Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan will begin their campaigns in the men’s 400m hurdles.
 
Para athletes and swimmers chase medals
 
Devender Kumar and Sagar Thayat will compete in the men’s discus throw F42-44/F61-64 final. Mohammed Basil M and Dilip Mahadu Gavit will later contest the men’s 100m T47 final.
 
In para swimming, Suyash Narayan Jadhav and Chaitanya Vishwas Kulkarni will race in the men’s 50m freestyle S7 heats. Both could return for the final shortly after midnight if they qualify.
 
India will also continue their bowls campaign. Dinesh Kumar and Navneet Singh face Namibia in the men’s pairs sectional round, while Nayanmoni Saikia plays Caroline Whitehead of the Isle of Man in the women’s singles.
1:30 PM

Day 6 | India at Commonwealth Games LIVE UPDATES: Medal events lined-up today

India have a chance to win eight medals today. How many will they secure by the end of Day 6? The first medal event begins at 2 pm IST, with Sanjana in action.


India’s medal events on Day 6
Time (IST) Sport Event Indian athlete(s) Status
14:00:00 Weightlifting Women’s 77kg final Sanjana Medal event
11.51 pm Swimming Men’s 200m freestyle final Sajan Prakash, Aneesh S Gowda Medal event, if qualified
11.54 pm Athletics Men’s long jump final Murali Sreeshankar, Lokesh Satyanathan Medal event
12.31 am, July 30 Athletics Women’s shot put final Manpreet Kaur Medal event
12.46 am, July 30 Para swimming Men’s 50m freestyle S7 final Suyash Narayan Jadhav, Chaitanya Vishwas Kulkarni Medal event, if qualified
12.55 am, July 30 Para athletics Men’s discus throw F42-44/F61-64 final Devender Kumar, Sagar Thayat Medal event
1.14 am, July 30 Swimming Men’s 1,500m freestyle final Aryan Nehra Medal event
1.42 am, July 30 Para athletics Men’s 100m T47 final Mohammed Basil M, Dilip Mahadu Gavit Medal event
2.05 am, July 30 Athletics Women’s 3,000m steeplechase final Parul Choudhary Medal event

1:05 PM

WATCH India medal winners on Day 5

12:55 PM

Here's what has happened on Day 5

Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the men’s 10,000m, claiming silver in difficult, rain-soaked conditions at Glasgow’s Scotstoun Stadium.

The national record holder clocked 27:49.78, finishing just 0.85 seconds behind Australia’s Ky Robinson, who won gold in 27:48.93. David Mullarkey of the Isle of Man took bronze in 27:50.28.

Gulveer stayed with the leading group throughout the race before producing a powerful finish in the closing laps. The 28-year-old Army athlete said the heavy rain did not matter once he had secured a medal.

Training under Scott Simmons in the United States, Gulveer executed a disciplined tactical race against a strong field that included Kenya’s 2023 World Championships medallist Daniel Ebenyo.

His silver was India’s second athletics medal of the Games after Sarvesh Kushare’s men’s high jump silver. It also marked the first CWG men’s 10,000m podium without an African athlete since 1986.

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12:49 PM

Day 6 | India at Commonwealth Games LIVE UPDATES

Hello and welcome to Business Standard’s live coverage of Day 6 of the 2026 Commonwealth Games. Four boxers confirmed at least a bronze medal on Day 5, and six more Indian pugilists are one win away from securing medals today. The boxing action begins at 4.45 pm IST.

Before that, Sanjana will look to win India’s eighth weightlifting medal in the women’s 77kg category. Her final will begin India’s medal hunt for the day. India start Day 6 in ninth place on the medal table with 12 medals, including two gold.

Stay tuned for live updates...

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Topics : Commonwealth Games Sports News

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First Published: Jul 29 2026 | 12:50 PM IST

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