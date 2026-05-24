Home / Sports / Other Sports News / French Open 2026 May 24 Matches: Djokovic, Zverev kick off Round 1 action

French Open 2026 Day 1 schedule

Shashwat Nishant New Delhi
5 min read Last Updated : May 24 2026 | 4:27 PM IST
The 2026 French Open gets underway at Roland Garros with a star-studded opening day featuring top names like Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz and teenage sensation Mirra Andreeva in first-round action across the main courts.
 
Court Philippe-Chatrier will stage several headline encounters, beginning with Belinda Bencic facing Austrian qualifier Sinja Kraus. German star Zverev then opens his campaign against France’s Benjamin Bonzi. Eighth seed Mirra Andreeva will also take centre stage as she faces French wild card Fiona Ferro.
 
The evening session will feature Djokovic against Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in one of the most anticipated matches of the opening round. The 24-time Grand Slam champion arrives in Paris aiming for another Roland Garros triumph despite questions surrounding his recent clay-court form and fitness.
 
 
On Court Suzanne-Lenglen, Karen Khachanov meets French wild card Arthur Gea, while Taylor Fritz faces fellow American Nishesh Basavareddy. Former French Open champion Barbora Krejcikova begins against Hailey Baptiste, and Sorana Cirstea takes on French teenager Ksenia Efremova. 

Court Simonne-Mathieu will also showcase emerging talents, including Madrid Open champion Marta Kostyuk, who starts against Oksana Selekhmeteva. Katie Volynets faces Clara Burel, while Czech youngster Jakub Mensik meets Titouan Droguet. Brazilian teenager Joao Fonseca, one of the breakout stars of the year, opens against French qualifier Luca Pavlovic.
 
French Open 2026 Day 1: Men’s singles matches full schedule
 
Time (IST) Court Player 1 Country 1 Player 2 Country 2
2:30 pm Court 13 P. Llamas Ruiz Spain T. Tirante Argentina
2:30 pm Suzanne Lenglen K. Khachanov (13) Russia A. Gea France
2:30 pm Court 12 J. Duckworth Australia G. Diallo Canada
2:30 pm Court 8 M. Kecmanović Serbia F. Marozsan Hungary
2:30 pm Court 14 A. Davidovich Fokina (21) Spain D. Džumhur Bosnia & Herzegovina
3:40 pm* Court 6 K. Jacquet France M. Trungelliti Argentina
4:10 pm* Court 13 T. Etcheverry (23) Argentina N. Borges Portugal
4:10 pm* Court 12 T. Machac Czechia Z. Bergs Belgium
4:40 pm* Philippe-Chatrier B. Bonzi France A. Zverev (2) Germany
4:50 pm* Court 9 M. Zheng United States D. Prižmić Croatia
4:50 pm* Court 7 Q. Halys France M. Bellucci Italy
4:50 pm* Simonne-Mathieu T. Droguet France J. Menšík (26) Czechia
5:20 pm* Suzanne Lenglen T. Fritz (7) United States N. Basavareddy United States
5:20 pm* Court 6 F. Cina Italy R. Opelka United States
6:30 pm* Court 9 H. Medjedovic Serbia Y. Hanfmann Germany
6:30 pm* Court 8 A. Blockx Belgium C. Wong Hong Kong
6:30 pm* Court 14 L. Sonego Italy P. Herbert France
6:30 pm* Simonne-Mathieu J. Fonseca (28) Brazil P. Luka France
6:30 pm* Court 7 H. Dellien Bolivia V. Royer France
11:45 pm* Philippe-Chatrier G. Mpetshi Perricard France N. Djokovic (3) Serbia
French Open 2026 Day 1: Women’s singles matches full schedule
 
No. Player 1 Seed 1 Country 1 Player 2 Seed 2 Country 2
1 Elina Svitolina 7 Ukraine Anna Bondár   Hungary
2 Talia Gibson   Australia Yulia Putintseva   Kazakhstan
3 Alycia Parks   USA Leylah Fernandez 24 Canada
4 Liudmila Samsonova 20 Russia Jil Teichmann   Switzerland
5 Kamilla Rakhimova   Uzbekistan Jaqueline Cristian   Romania
6 Ann Li 30 USA Shuai Zhang   China
7 Aryna Sabalenka 1 Belarus Jessica Bouzas Maneiro   Spain
8 A. Urhobo   USA Katie Boulter   United Kingdom
9 Anna Kalinskaya 22 Russia Lois Boisson   France
10 Diana Shnaider 25 Russia Renata Zarazúa   Mexico
11 Camila Osorio   Colombia Ekaterina Alexandrova 14 Russia
12 Petra Marčinko   Croatia Eva Lys   Germany
13 H.Y. Guo   China McCartney Kessler   USA
14 Alina Korneeva   Russia Elisabetta Cocciaretto   Italy
15 Maja Chwali?"ska   Poland Qinwen Zheng   China
16 Claire Liu   USA Moyuka Uchijima   Japan
17 Julia Grabher   Austria Rebecca Šramková   Slovakia
18 K. Quevedo   Spain Leolia Jeanjean   France
19 Veronika Erjavec   Slovenia Elena Rybakina 2 Kazakhstan
20 Anhelina Kalinina   Ukraine Diane Parry   France
21 Emma Navarro   USA Janice Tjen   Indonesia
22 Panna Udvardy   Hungary Viktorija Golubic   Switzerland
23 Iva Jovic 17 USA Alex Eala   Philippines
24 Kimberly Birrell   Australia Jessica Pegula 5 USA
25 Daria Kasatkina   Australia Zeynep Sönmez   Türkiye
26 Donna Vekić   Croatia A. Tubello   France
27 Simona Waltert   Switzerland Kateřina Siniaková   Czechia
28 Victoria Mboko 9 Canada Nikola Bartunkova   Czechia
29 Linda Nosková 12 Czechia Maria Sakkari   Greece
30 T. Rakotomanga Rajaonah   France Amanda Anisimova 6 USA
31 Susan Bandecchi   Switzerland Cristina Bucșa 31 Spain
32 Dalma Gálfi   Hungary Mayar Sherif   Egypt
33 Elena Pridankina   Russia O. Oliynykova   Ukraine
34 Emerson Jones   Australia Iga Świątek 3 Poland
35 Coco Gauff 4 USA Taylor Townsend   USA
36 Maya Joint   Australia Anastasia Potapova 28 Russia
37 Laura Siegemund   Germany Naomi Osaka 16 Japan
38 A. Zakharova   Russia Karolína Muchová 10 Czechia
39 Antonia Ružić   Croatia Ashlyn Krueger   USA
40 Tatjana Maria   Germany Elise Mertens 23 Belgium
41 Jasmine Paolini 13 Italy Dayana Yastremska   Ukraine
42 Jeļena Ostapenko 29 Latvia Ella Seidel   Germany
43 Hanne Vandewinkel   Belgium Madison Keys 19 USA
44 Linda Fruhvirtova   Czechia Elsa Jacquemot   France
 

