French Open 2026 May 24 Matches: Djokovic, Zverev kick off Round 1 action
Shashwat Nishant New Delhi
The 2026 French Open gets underway at Roland Garros with a star-studded opening day featuring top names like Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz and teenage sensation Mirra Andreeva in first-round action across the main courts.
Court Philippe-Chatrier will stage several headline encounters, beginning with Belinda Bencic facing Austrian qualifier Sinja Kraus. German star Zverev then opens his campaign against France’s Benjamin Bonzi. Eighth seed Mirra Andreeva will also take centre stage as she faces French wild card Fiona Ferro.
The evening session will feature Djokovic against Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in one of the most anticipated matches of the opening round. The 24-time Grand Slam champion arrives in Paris aiming for another Roland Garros triumph despite questions surrounding his recent clay-court form and fitness.
On Court Suzanne-Lenglen, Karen Khachanov meets French wild card Arthur Gea, while Taylor Fritz faces fellow American Nishesh Basavareddy. Former French Open champion Barbora Krejcikova begins against Hailey Baptiste, and Sorana Cirstea takes on French teenager Ksenia Efremova.
Court Simonne-Mathieu will also showcase emerging talents, including Madrid Open champion Marta Kostyuk, who starts against Oksana Selekhmeteva. Katie Volynets faces Clara Burel, while Czech youngster Jakub Mensik meets Titouan Droguet. Brazilian teenager Joao Fonseca, one of the breakout stars of the year, opens against French qualifier Luca Pavlovic.
French Open 2026 Day 1: Men’s singles matches full schedule
|Time (IST)
|Court
|Player 1
|Country 1
|Player 2
|Country 2
|2:30 pm
|Court 13
|P. Llamas Ruiz
|Spain
|T. Tirante
|Argentina
|2:30 pm
|Suzanne Lenglen
|K. Khachanov (13)
|Russia
|A. Gea
|France
|2:30 pm
|Court 12
|J. Duckworth
|Australia
|G. Diallo
|Canada
|2:30 pm
|Court 8
|M. Kecmanović
|Serbia
|F. Marozsan
|Hungary
|2:30 pm
|Court 14
|A. Davidovich Fokina (21)
|Spain
|D. Džumhur
|Bosnia & Herzegovina
|3:40 pm*
|Court 6
|K. Jacquet
|France
|M. Trungelliti
|Argentina
|4:10 pm*
|Court 13
|T. Etcheverry (23)
|Argentina
|N. Borges
|Portugal
|4:10 pm*
|Court 12
|T. Machac
|Czechia
|Z. Bergs
|Belgium
|4:40 pm*
|Philippe-Chatrier
|B. Bonzi
|France
|A. Zverev (2)
|Germany
|4:50 pm*
|Court 9
|M. Zheng
|United States
|D. Prižmić
|Croatia
|4:50 pm*
|Court 7
|Q. Halys
|France
|M. Bellucci
|Italy
|4:50 pm*
|Simonne-Mathieu
|T. Droguet
|France
|J. Menšík (26)
|Czechia
|5:20 pm*
|Suzanne Lenglen
|T. Fritz (7)
|United States
|N. Basavareddy
|United States
|5:20 pm*
|Court 6
|F. Cina
|Italy
|R. Opelka
|United States
|6:30 pm*
|Court 9
|H. Medjedovic
|Serbia
|Y. Hanfmann
|Germany
|6:30 pm*
|Court 8
|A. Blockx
|Belgium
|C. Wong
|Hong Kong
|6:30 pm*
|Court 14
|L. Sonego
|Italy
|P. Herbert
|France
|6:30 pm*
|Simonne-Mathieu
|J. Fonseca (28)
|Brazil
|P. Luka
|France
|6:30 pm*
|Court 7
|H. Dellien
|Bolivia
|V. Royer
|France
|11:45 pm*
|Philippe-Chatrier
|G. Mpetshi Perricard
|France
|N. Djokovic (3)
|Serbia
French Open 2026 Day 1: Women’s singles matches full schedule
|No.
|Player 1
|Seed 1
|Country 1
|Player 2
|Seed 2
|Country 2
|1
|Elina Svitolina
|7
|Ukraine
|Anna Bondár
|Hungary
|2
|Talia Gibson
|Australia
|Yulia Putintseva
|Kazakhstan
|3
|Alycia Parks
|USA
|Leylah Fernandez
|24
|Canada
|4
|Liudmila Samsonova
|20
|Russia
|Jil Teichmann
|Switzerland
|5
|Kamilla Rakhimova
|Uzbekistan
|Jaqueline Cristian
|Romania
|6
|Ann Li
|30
|USA
|Shuai Zhang
|China
|7
|Aryna Sabalenka
|1
|Belarus
|Jessica Bouzas Maneiro
|Spain
|8
|A. Urhobo
|USA
|Katie Boulter
|United Kingdom
|9
|Anna Kalinskaya
|22
|Russia
|Lois Boisson
|France
|10
|Diana Shnaider
|25
|Russia
|Renata Zarazúa
|Mexico
|11
|Camila Osorio
|Colombia
|Ekaterina Alexandrova
|14
|Russia
|12
|Petra Marčinko
|Croatia
|Eva Lys
|Germany
|13
|H.Y. Guo
|China
|McCartney Kessler
|USA
|14
|Alina Korneeva
|Russia
|Elisabetta Cocciaretto
|Italy
|15
|Maja Chwali?"ska
|Poland
|Qinwen Zheng
|China
|16
|Claire Liu
|USA
|Moyuka Uchijima
|Japan
|17
|Julia Grabher
|Austria
|Rebecca Šramková
|Slovakia
|18
|K. Quevedo
|Spain
|Leolia Jeanjean
|France
|19
|Veronika Erjavec
|Slovenia
|Elena Rybakina
|2
|Kazakhstan
|20
|Anhelina Kalinina
|Ukraine
|Diane Parry
|France
|21
|Emma Navarro
|USA
|Janice Tjen
|Indonesia
|22
|Panna Udvardy
|Hungary
|Viktorija Golubic
|Switzerland
|23
|Iva Jovic
|17
|USA
|Alex Eala
|Philippines
|24
|Kimberly Birrell
|Australia
|Jessica Pegula
|5
|USA
|25
|Daria Kasatkina
|Australia
|Zeynep Sönmez
|Türkiye
|26
|Donna Vekić
|Croatia
|A. Tubello
|France
|27
|Simona Waltert
|Switzerland
|Kateřina Siniaková
|Czechia
|28
|Victoria Mboko
|9
|Canada
|Nikola Bartunkova
|Czechia
|29
|Linda Nosková
|12
|Czechia
|Maria Sakkari
|Greece
|30
|T. Rakotomanga Rajaonah
|France
|Amanda Anisimova
|6
|USA
|31
|Susan Bandecchi
|Switzerland
|Cristina Bucșa
|31
|Spain
|32
|Dalma Gálfi
|Hungary
|Mayar Sherif
|Egypt
|33
|Elena Pridankina
|Russia
|O. Oliynykova
|Ukraine
|34
|Emerson Jones
|Australia
|Iga Świątek
|3
|Poland
|35
|Coco Gauff
|4
|USA
|Taylor Townsend
|USA
|36
|Maya Joint
|Australia
|Anastasia Potapova
|28
|Russia
|37
|Laura Siegemund
|Germany
|Naomi Osaka
|16
|Japan
|38
|A. Zakharova
|Russia
|Karolína Muchová
|10
|Czechia
|39
|Antonia Ružić
|Croatia
|Ashlyn Krueger
|USA
|40
|Tatjana Maria
|Germany
|Elise Mertens
|23
|Belgium
|41
|Jasmine Paolini
|13
|Italy
|Dayana Yastremska
|Ukraine
|42
|Jeļena Ostapenko
|29
|Latvia
|Ella Seidel
|Germany
|43
|Hanne Vandewinkel
|Belgium
|Madison Keys
|19
|USA
|44
|Linda Fruhvirtova
|Czechia
|Elsa Jacquemot
|France
First Published: May 24 2026 | 4:27 PM IST