US midterms election results 2026: Check full list of House, Senate winners
US midterms polls: A total of 435 House seats, 35 Senate seats and governorships in 36 US states were contested in the 2026 midterm elections
Rimjhim Singh New Delhi
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The 2026 US midterm elections have delivered significant victories for the Democratic Party, with the party winning several key races across the country, including a closely watched Senate contest in North Carolina. The results could reshape the balance of power in Congress and pose a challenge to President Donald Trump and the Republican Party.
Former North Carolina Governor Roy Cooper won the Senate race in the state, while Democratic Senator Jon Ossoff secured re-election in Georgia. Democrats also won Senate contests in New Hampshire, Texas, Illinois and several other states. Republicans, meanwhile, registered victories in a number of Senate and House races.
The elections saw all 435 seats in the US House of Representatives, 35 of the 100 seats in the Senate and governorships in 36 states go to polls. Republicans held majorities in both chambers of Congress going into the elections.
US midterm elections: Check full list of winners to House
• Democrat Adrian Boafo wins from Maryland's 5th Congressional District
• Democrat Andre Carson wins from Indiana's 7th Congressional District
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• Democrat Alexandria Ocasio• Cortez wins from New York's 14th Congressional District
• Democrat Brad Lander wins from New York's 10th Congressional District
• Democrat Ben McAdams wins from Utah's 1st Congressional District
• Democrat Bill Keating wins from Massachusetts' 9th Congressional District
• Democrat Chrissy Houlahan wins from Pennsylvania's 6th Congressional District
• Democrat Claire Valdez wins from New York's 7th Congressional District
• Democrat Darializa Avila Chevalier wins from New York's 13th Congressional District
• Democrat Dan Koh wins from Massachusetts' 6th Congressional District
• Democrat Debbie Dingell wins from Michigan's 6th Congressional District
• Democrat Debbie Wasserman Schultz wins from Florida's 20th Congressional District
• Democrat Donavan McKinney wins from Michigan's 13th Congressional District
• Democrat Eugene Vindman wins from Virginia's 7th Congressional District
• Democrat Frank Pallone wins from New Jersey's 6th Congressional District
• Democrat Grace Meng wins from New York's 6th Congressional District
• Democrat Greg Casar wins from Texas' 37th Congressional District
• Democrat Gregory Meeks wins from New York's 5th Congressional District
• Democrat Hakeem Jeffries wins from New York's 8th Congressional District
• Democrat Herb Conaway wins from New Jersey's 3rd Congressional District
• Democrat Ilhan Omar wins from Minnesota's 5th Congressional District
• Democrat Jamie Ager wins from North Carolina's 11th Congressional District
• Democrat Jamie Raskin wins from Maryland's 8th Congressional District
• Democrat James Clyburn wins from South Carolina's 6th Congressional District
• Democrat James Walkinshaw wins from Virginia's 11th Congressional District
• Democrat Jared Moskowitz wins from Florida's 25th Congressional District
• Democrat Jason Crow wins from Colorado's 6th Congressional District
• Democrat Jeremy Moss wins from Michigan's 11th Congressional District
• Democrat Joe Courtney wins from Connecticut's 2nd Congressional District
• Democrat Josh Gottheimer wins from New Jersey's 5th Congressional District
• Democrat Kathy Castor wins from Florida's 14th Congressional District
• Democrat Kweisi Mfume wins from Maryland's 7th Congressional District
• Democrat Lizzie Pannill Fletcher wins from Texas' 7th Congressional District
• Democrat Mary Scanlon wins from Pennsylvania's 5th Congressional District
• Democrat Melissa Bean wins from Illinois' 8th Congressional District
• Democrat Melat Kiros wins from Colorado's 1st Congressional District
• Democrat Mike Quigley wins from Illinois' 5th Congressional District
• Democrat Nikki Budzinski wins from Illinois' 13th Congressional District
• Democrat Pramila Jayapal wins from Washington's 7th Congressional District
• Democrat Rebecca Bennett wins from New Jersey's 7th Congressional District
• Democrat Ritchie Torres wins from New York's 15th Congressional District
• Democrat Seth Magaziner wins from Rhode Island's 2nd Congressional District
• Democrat Stefany Shaheen wins from New Hampshire's 1st Congressional District
• Democrat Summer Lee wins from Pennsylvania's 12th Congressional District
• Democrat Suhas Subramanyam wins from Virginia's 10th Congressional District
• Democrat Sylvia Garcia wins from Texas' 29th Congressional District
• Democrat Teresa Leger Fernandez wins from New Mexico's 3rd Congressional District
• Democrat Veronica Escobar wins from Texas' 16th Congressional District
• Democrat Wesley Bell wins from Missouri's 1st Congressional District
• Democrat Yvette Clarke wins from New York's 9th Congressional District
• Democrat Sarah Trone Garriott wins from Iowa's 3rd Congressional District
• Democrat Summer Lee wins from Pennsylvania's 12th Congressional District
• Democrat Suhas Subramanyam wins from Virginia's 10th Congressional District
• Democrat Sylvia Garcia wins from Texas' 29th Congressional District
• Democrat Teresa Leger Fernandez wins from New Mexico's 3rd Congressional District
• Democrat Veronica Escobar wins from Texas' 16th Congressional District
• Democrat Wesley Bell wins from Missouri's 1st Congressional District
• Democrat Yvette Clarke wins from New York's 9th Congressional District
• Republican Ben Cline wins from Virginia's 6th Congressional District
• Republican Bruce Westerman wins from Arkansas' 4th Congressional District
• Republican Carol Miller wins from West Virginia's 1st Congressional District
• Republican Chris McGowan wins from Iowa's 4th Congressional District
• Republican Christopher Smith wins from New Jersey's 4th Congressional District
• Republican Darin LaHood wins from Illinois' 16th Congressional District
• Republican David Taylor wins from Ohio's 2nd Congressional District
• Republican Diana Harshbarger wins from Tennessee's 1st Congressional District
• Republican Ed Gallrein wins from Kentucky's 4th Congressional District
• Republican Glenn Thompson wins from Pennsylvania's 15th Congressional District
• Republican John Joyce wins from Pennsylvania's 13th Congressional District
• Republican Jimmy Patronis wins from Florida's 1st Congressional District
• Republican Laurel Lee wins from Florida's 15th Congressional District
• Republican Mark Messmer wins from Indiana's 8th Congressional District
• Republican Mike Bost wins from Illinois' 12th Congressional District
• Republican Nicole Malliotakis wins from New York's 11th Congressional District
• Republican Rich McCormick wins from Georgia's 7th Congressional District
• Republican Rick Crawford wins from Arkansas' 1st Congressional District
• Republican Riley Moore wins from West Virginia's 2nd Congressional District
• Republican Robert Aderholt wins from Alabama's 4th Congressional District
• Republican Russell Fry wins from South Carolina's 7th Congressional District
• Republican S Guthrie wins from Kentucky's 2nd Congressional District
• Republican Sheri Biggs wins from South Carolina's 3rd Congressional District
• Republican Sydney Gruters wins from Florida's 16th Congressional District
• Republican Tom Cole wins from Oklahoma's 4th Congressional District
• Republican Troy Downing wins from Montana's 2nd Congressional District
• Republican Vince Fong wins from California's 20th Congressional District
Full list of winners: Senate
Each US state elects two senators to Congress, who serve six-year terms. However, all 100 Senate seats are not contested in the same election. Instead, they are divided into three groups, with roughly one-third of the seats going to polls every two years.
• Democrat Adam Hamilton wins from Kansas
• Democrat Annie Andrews wins from South Carolina
• Democrat Chris Coons wins from Delaware
• Democrat Chris Pappas wins from New Hampshire
• Democrat Cory Booker wins from New Jersey
• Democrat Ed Markey wins from Massachusetts
• Democrat Jack Reed wins from Rhode Island
• Democrat James Talarico wins from Texas
• Democrat Jon Ossoff wins from Georgia
• Democrat Josh Turek wins from Iowa
• Democrat Juliana Stratton wins from Illinois
• Democrat Mark Warner wins from Virginia
• Democrat Roy Cooper wins from North Carolina
• Democrat Sherrod Brown wins from Ohio
• Republican Andy Barr wins from Kentucky
• Republican Ashley Moody wins from Florida
• Republican Barry Moore wins from Alabama
• Republican Kevin Hern wins from Oklahoma
Full list of winners: Governors
• Democrat Amy Acton wins from Ohio
• Democrat David Crowley wins from Wisconsin
• Democrat Gina Hinojosa wins from Texas
• Democrat Helena Foulkes wins from Rhode Island
• Democrat JB Pritzker wins from Illinois
• Democrat Josh Shapiro wins from Pennsylvania
• Democrat Kathy Hochul wins from New York
• Democrat Keisha Lance Bottoms wins from Georgia
• Democrat Maura Healey wins from Massachusetts
• Democrat Ned Lamont wins from Connecticut
• Democrat Phil Weiser wins from Colorado
• Democrat Rob Sand wins from Iowa
• Democrat Wes Moore wins from Maryland
• Democrat Xavier Becerra wins from California
• Republican Byron Donalds wins from Florida
• Republican Larry Rhoden wins re-election from South Dakota
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Topics : Donald Trump US midterm elections US mid-term elections US Senate US Republicans BS Web Reports
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First Published: Nov 04 2026 | 1:01 PM IST