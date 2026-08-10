Conflict Zone: Sahel region

BlueprintOpinionE-MagazineNewsInsightsPhoto StoryReportsDataPODCASTArchivesBooksFeaturesBuzzing :Delhi Rain in AugPrepayment of LoanFinancial FreedomMilk prices Increase in MaharashtraQ1 ResultsDhoot Transmission IPOAmarnath Yatra suspendedQuit India Movement AnniversaryOTT Releases Home / Blueprint Defence Magazine / Photostory / Conflict Zone: Sahel regionConflict Zone: Sahel regionInsurgency and modern warfareJaisal KaurUpdated On :Aug 10 2026 | 7:10 AM ISTShare1/5Share Written ByJaisal KaurJaisal KaurFirst Published: Aug 10 2026 | 7:10 AM ISTIn this article : Defence