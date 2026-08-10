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Conflict Zone: Sahel region

Insurgency and modern warfare

Jaisal KaurJaisal Kaur
Updated On :Aug 10 2026 | 7:10 AM IST
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A Nigerian soldier on a military truck with a machine gun in Nigeria in November 20251/5

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Written By

Jaisal Kaur

Jaisal KaurJaisal Kaur

First Published: Aug 10 2026 | 7:10 AM IST

In this article :

Defence