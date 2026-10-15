Feather touch presents The Fortune Leadership Awards 2026

VMPL

New Delhi [India], October 15: The Fortune Leadership Awards is a prestigious event dedicated to honoring remarkable individuals and organizations that have made significant contributions to their respective fields. This year, we are proud to introduce a series of distinguished titles that recognize and celebrate the achievements of leaders across various sectors.

The event is designed to promote leadership in business and we'll be identifying best practice across all our entrants, sharing lessons we can all learn for the future.

The Awards are bestowed annually and are designed to encourage total improvement in each sector of our business. The Awards nominations are reviewed by industry peers and experts. The average score from the judges will decide the winner in each category.

Thank you to all the partners:

* Associate Partner - HR Association of India (HRAI)

* Real Estate Industry Partner - Naredco Delhi

* Supporting Partners - International Federation of Electric Vehicle Association & Society for Smart E-Mobility (SSEM)

* Magazine Partners - The Global Hues & Silicon India

Panel 1 Topic: Real Estate 2.0: Driving Urban Transformation through Technology, Sustainable Development and Policy Integration

MODERATOR:

* Mr Kunal Behrani, COO, Unity Group

PANELLIST:

* Mr Kaustubh Prasad, MD, Sudyog Infraprojects Pvt Ltd

* Ms Nandni Garg, Managing Director, Rajdarbar Ventures Pvt Ltd

* Ms Yamini Agarwal, Director, Nimbus Group

* Mr Viraj Gupta, Director, RP Global

* Mr Deepaum Jain, Director, Any Day Designs

* Mr Gian P Mathur, MD, Gian P Mathur & Associates

Panel 2 Topic:: Mixed-Use Developments: The Next Big Thing?

MODERATOR:

* Mr Goonmeet Singh Chauhan, Partner, Design Forum International

PANELLIST:

* Mr Harshvardhan Bansal, Co-founder, Unity Group

* Mr Sunil Goel, Chairman, Numax Realcon Pvt Ltd

* Mr Suresh Anand, CMD, HL Group (Home Linkers Pvt. Ltd.)

* Mr Yash Miglani, Director, Migsun Group

* Mr Pratik Tibrewala, SVP & Head Finance, M3M India

Guest of Honor:

* Shri. Harshvardhan Bansal, President, NAREDCO Delhi & Co-Founder of Unity Group

Chief Guests:

* Shri Tokhan Sahu, Member of Lok Sabha, Minister of State for Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India.

* Shri. M.S. Nethrapal IRS, Commissioner of Income Tax, Govt. of India, New Delhi

* Dr Dinesh Upadhyay, Former Member Ayush Ministry Government Of Bharat Delhi Prant Sampark Pramukh (Chikitsak) Arogya Bharti (Sangh) Former Incharge Kashmir

* Shri. Dharamlal Kaushik, Member of the Chhattisgarh Legislative Assembly

Jury Member:

* Dr. Ankita SIngh, Chief People Officer & Board of Directors - Relevance Lab, Founder: HR Association of India, Official Member: Forbes Human Resource Council

* YOUNG REAL ESTATE LEADER OF THE YEAR

KAUSTUBH PRASAD, Managing Director, Sudyog Infraprojects Pvt. Ltd.

* REAL ESTATE COO OF THE YEAR

KUNAL BEHRANI, COO, Unity Group

* ARCHITECT OF THE YEAR

GOONMEET SINGH CHAUHAN, Partner, Design Forum International

* EMERGING ARCHITECT OF THE YEAR

DEEPAUM JAIN, Proprietor, Any Day Designs

* MOST INNOVATIVE DEVELOPER OF THE YEAR

NANDNI GARG, Managing Director, Rajdarbar Ventures

* ULTRA-LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR

M3M Residences by ELIE SAAB - M3M India

* CONSTRUCTION COMPANY OF THE YEAR

Auspicious Construction

* EMERGING DEVELOPER OF THE YEAR

Levante Group

* LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR

M3M St. Andrews at SCDA - M3M India

* ARCHITECTURE FIRM OF THE YEAR

Gian P Mathur & Associates

* TOWNSHIP PROJECT OF THE YEAR

NUMAX CITY

* TOWNSHIP PROJECT OF THE YEAR

Gurgaon International City - M3M India

* LUXURY RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR

Unity Group

* PREMIUM RESIDENTIAL PROJECT OF THE YEAR

Golf Island - Co-developed by HL Group (Home Linkers Pvt Ltd)

* RETAIL PROJECT OF THE YEAR

M3M Route65 - M3M India

30 HR LEADERS

* ANAND KALE, Chief Human Resources Officer, Keolis India

* RAJAN GULATI, Vice President - HR, PBPartners.com (A Brand under Policybazaar Insurance Brokers Pvt Ltd.)

* RAJAT SETH, Senior Vice President - HR, Elan Group

* KRISHNA KUMAR, Vice President - HR, Maruti Suzuki India Limited

* PRAGATI BAKSHI, Assistant Vice President - Human Resources, Dusters Total Solutions Services Pvt. Ltd.

* ASMITA PADWAL, Founder & Strategic HR Consultant & Workplace Compliance Advisor, Credenza Global

* AKANSHA NAYAL, Manager, Honasa Consumer

* SUMAN MEEL, Head HR | Hydel & Tunnels BU | Heavy Structures BU, L & T Construction - Heavy Civil IC

* ISHAN GAUTAM DUTTA, Senior Manager - Human Resources, KEC International Ltd.

* SUNNY VERMA, Group Head - L & OD, JBM

* MATANG TRIVEDI, General Manager, JM Baxi Ports Services Private Ltd.

40 UNDER 40

* NITIN GANDHI, General Manager - International Business Development, Rainbow Children's Medicare Limited

* YAMINI SINGH, Head Resident Operations, Antara Purukul Senior Living, Dehradun

* VARUN MIGLANI, Manager - Administration, TestMu AI

* SNEHA JHA, Associate Director, Marketing, KFC India

* NEHA MANSHARAMANI, Marketing Head, SEPHORA

* YATHISH KUMAR, Group Head - Marketing, KCT

* SIDHARTH DHODY, Partners (M & A, Private Equity, Venture Capital and General Corporate), IC RegFin Legal Partners LLP

* DEEPAK JAGNANI, Director of Business Development, Raghu Vamsi Par East Automation Pvt. Ltd.

* NUPUR SAXENA ARORA, Director, Moissanite Automobiles Pvt. Ltd. and Moissanite Apparels Pvt. Ltd.

* ANUJ SINGH THAKUR, Assistant General Manager, Savills India

* PRATIK KAMDAR, Co-Founder & CEO, Neuron Energy

* DEEPESH HEMNANI, Sr. Manager - Brand Experience, Hero Motocorp Ltd.

* HARITHA PP, Assistant Manager, L & T Construction

* RUPAL SINGH, Head of Marketing for Biolage India, L'oreal India

* ISHA SACHDEVA, Planning & Buying | Media / Marketing, Hero Motocorp Ltd.

* ELVEENA SIMON EASARA, Deputy Manager - Learning & Development, Tata Electronics

* CSR LEADER OF THE YEAR

o SRI. HARSH NATH MISHRA, Director (Human Resources), Central Coalfields Ltd.

* TRAILBLAZING CEO

PRATAP HAZRA, Founder, Beyond Sqfeet Supply Chain Solutions

* TAXATION & REGULATORY EXCELLENCE AWARD

PARSHAD DESAI, Chief Financial Officer, Shroffs Foundation Trust

* E-COMMERCE LEGAL LEADER OF THE YEAR

ASHUTOSH SHEKHAR PAARCHA, Vice President - Legal, Zepto

* YOUNG LEADER OF THE YEAR (HEALTHCARE)

DR. ARPIT JAYSWAL, Founder & CEO, Curelo

* PRINCIPAL OF THE YEAR

HIMANI ASIJA, Principal, Ambience Public School, New Delhi

* WOMEN SUPER ACHIEVER AWARD

PRATYUSHA MANTHRI, Lead - Marketing, Communications & Initiatives, ADP Private Limited

* EMERGING WOMAN LEADER OF THE YEAR (CROSS-FUNCTIONAL EXCELLENCE)

SITUBALA BARAL, Founder's Office, Bidaal Technology

* CORPORATE LAWYER OF THE YEAR

PAYAL DAYAL, Partner, MSA Partners, Advocates & Solicitors

* OUTSTANDING CORPORATE COUNSEL AWARD

SANKET SINGLA, Group Legal Counsel, Clinikally Commerce Private Limited ("Clinikally")

* OUTSTANDING EHS CONTRIBUTOR AWARD

SIDDHARTH VYAS, GM QHSE, Beumer India

* THE SAFETY CULTURE ARCHITECT AWARD

SHIVAM YADAV, Head - HSE, Haier Appliances India Pvt. Ltd.

* EXCELLENCE IN KANADA ENTERTAINING

Zee Entertainment Enterprises Limited

* BEST CONSUMER DURABLE BRAND OF THE YEAR

Haier India

* RURAL DEVELOPMENT IMPACT AWARD

Unnat Krishi: Smart Agriculture - Central Coalfields Limited

* BEST HEALTHTECH PLATFORM

PharmEasy

* INSTITUTIONAL EXCELLENCE AWARDS

Indraprastha International School

* MOST INNOVATIVE MANUFACTURING COMPANY

Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.

* EDUCATION INSTITUTION OF THE YEAR

M.O.P. Vaishnav College for Women (Autonomous)

* BEST EDUCATIONAL INSTITUTION FOR HOLISTIC DEVELOPMENT

Niit University (NU)

* AWARD FOR EXCELLENCE IN CSR

Sponsorship of one Ambulance Hanley Leh - NBCC (India) Limited

* HEALTHCARE IMPACT AWARD

eLAJ Smart Clinics- Integrating Technology and Community Engagement

Biocon Foundation

* CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXCELLENCE AWARD

Central Coalfields Limited

* FOOD TECH OF THE YEAR

Hanumayamma Innovations and Technologies, Inc.

* BEST INNOVATIVE PRODUCT OF THE YEAR

Haier Desert Rose AI Air Conditioner

* SOCIAL INNOVATION AWARD FOR NEURO DISABILITY INCLUSION

Sansvitha - Society for Action in Community Health

* EDUCATION & SKILL DEVELOPMENT EXCELLENCE

o BALCO Connect Program (A Holistic Education Development Program), BALCO Connect - An Education Empowerment Initiative of BALCO CSR - Bharat Aluminium Company Limited (BALCO)

* HEALTH IMPACT - SUPPORT FOR PERSON WITH DISABILITIES

Northern Coalfields Limited, Singrauli

* ZERO HARM SAFETY CULTURE

Sagasahi Project - ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India)

* EXCELLENCE IN SAFETY TRAINING & EDUCATION

Carrier Airconditioning and Refrigeration Limited

* EXCELLENCE IN INDUSTRY PARTNERSHIPS

NIIT University (NU)

* SOLAR MANUFACTURING INNOVATION AWARD

Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.

* BEST INNOVATION IN CONSUMER ELECTRONICS

Haier M70 Mini LED TV

* BEST GENERAL INSURANCE COMPANY OF THE YEAR (INDIA)

ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.

* BEST LIVE ENTERTAINMENT DESTINATION OF THE YEAR

Phoenix Marketcity, Bangalore

Congratulations to All the Award Winners.

R.S.V.P.

Ishant J.

Feather Touch Business Solutions

# +91 88507 67403 / info@feathertouchs.com

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