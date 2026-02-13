ANI Integrated Services consolidated net profit declines 26.67% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.55% to Rs 64.87 croreNet profit of ANI Integrated Services declined 26.67% to Rs 1.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.55% to Rs 64.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales64.8758.68 11 OPM %4.326.15 -PBDT2.073.38 -39 PBT1.803.09 -42 NP1.872.55 -27
