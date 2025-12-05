PIA Announces Winners of the Indian Icon & Business Awards 2025 - Special Edition

VMPL
Hyderabad (Telangana) [India], December 5: Pride India Awards (PIA) is proud to announce the official winners of the Indian Icon & Business Awards 2025 - Special Edition, honouring exceptional individuals and organisations across India for their excellence, innovation, leadership, and significant societal contributions.
This Special Edition marks yet another milestone for Pride India Awards as it continues its mission to recognise the nation's most inspiring achievers -- from visionary entrepreneurs and industry leaders to creative professionals and impactful social contributors.
Message from Chief Advisor - Dr. T. N. Suresh Kumar
"At ISRO, I learned that real progress is built by individuals who innovate with purpose and work with discipline. Pride India Awards reflects this very philosophy by recognising those whose contributions create measurable and meaningful impact. My sincere congratulations to all the winners for their exemplary accomplishments. Your work sets new benchmarks and encourages the next generation to strive for excellence."
Message from Managing Partner - Mr. Vinaykumar Narayanaswamy
"Pride India Awards was founded with a clear mission -- to honour true achievers who are shaping the future of India with passion, discipline, and purpose. The winners of this year's Special Edition embody the strength, determination, and limitless potential of our nation across diverse industries.
I extend my heartfelt congratulations to all award recipients. Your achievements inspire many and reinforce the spirit of innovation and leadership that propels India forward."
Official Winners - Indian Icon & Business Awards 2025
- INDIAN ICONIC TECHNOLOGY INNOVATOR COMPANY OF THE YEAR 2025 - SPRYPLE - Mr.VENKATESWARLU BOORA
- INDIAN ICONIC COMPANY OF THE YEAR 2025 - EXCELLENCE INTO AI DRIVEN REAL ESTATE, PCM GROUP
- INDIAN ICON OF TIMELESS FRAMES 2025 - PIXEL QUALITY PHOTOGRAPHY - MR. SUNIL D S
- INDIAN YOUTH ICON 2025 - MR. B MOHAN SACHIN
- INDIAN ICON OF DIGITAL SOLUTIONS 2025 - KLOUDBRICKS SOFTWARE SOLUTIONS PVT. LTD - MS. SRAVANI REDDY
- INDIAN ICON OF BEAUTY TRAINING 2025 - KRANTHI MAKEOVER ACADEMY & BEAUTY SCHOOL - MS. UNDAVILLI KRANTHI KUMARI
- INDIAN ICON OF DIGITAL MENTORSHIP 2025 - MR. ARUN KUMAR SINHA
- INDIAN ICON OF FASHION INNOVATION 2025 - THE DESIGNER POP-UP EXHIBITION - MS. RUPA REKHA PARUCHURI & MR. SUBHASH GUTTI
- INDIAN ICON OF NEXTGEN LEADERSHIP 2025 - JOSHI'S VIDYANIKETAN SCHOOL - MR. VEDANTH JOSHI
- INDIAN ICON OF ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE 2025 - SRI SURYA FOODS - MR. SIVA KRISHNA SARVASUDDI
- INDIAN ICONIC WOMEN ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2025 - MRS. SUMA D (AMOGGH TV)
- INDIAN ICON OF VISUAL STORYTELLING 2025 - MR. BOYA MAHESH BABU
- INDIAN ICON OF SOCIAL IMPACT 2025 - AHALYA BAI CHARITABLE TRUST - MR. MADDILA SHANTI SWAROOP
- INDIAN ICON OF WOMEN EMPOWERMENT 2025 - SMT. PIYALI ROY
- INDIAN ICONIC ENTREPRENEUR OF DIGITAL MEDIA INNOVATION 2025 - REELS ON CLICK - MR. SEELA SAI AMRUTH
- INDIAN ICON OF TRAVEL & TOURISM EXCELLENCE 2025 - EXOTIC TOURISM INDIA PVT LTD - MR MAHAMMAD RIYAZ
- INDIAN ICON OF AI-DRIVEN CONSULTING EXCELLENCE 2025 - ANSI IT SOLUTIONS - MR. RAJESH PODAPALA
- INDIAN ICON OF TRUSTED MOBILITY 2025 - RE MOTO MOBILITY - DR. RAKESH DOIJODE
- INDIAN ICONIC VISIONARY DOCTOR 2025 - DR. SANATH ROSHAN SANKU
- INDIAN ICON OF INDUSTRIAL EXCELLENCE 2025 - ALANKAR AUTOMOTIVE - DR. VINAYAGA MOORTHY S
- BEST GLOBAL SOURCING COMPANY - GLOBITT - MR. SAAYEE KISHORE
- INDIAN ICON OF NATURAL WELLNESS 2025 - HEALTHY FOREVER - MR. RAJ K. GUPTA
- BEST EMERGING ENTREPRENEUR OF THE YEAR - MR. HARI SINGH CHAUHAN
- INDIAN ICON OF SUSTAINABLE LIVING 2025 - VAJ PRAKRUTI HOMES OPC PVT LTD - MR. VAJRALA RAJASEKHAR REDDY
- INDIAN ICON OF CREATIVE GIFTING 2025 - SOMINI - MS. MOTHUKURI MOUNIKA
- INDIAN ICONIC LEADER IN HOME & BATH SOLUTIONS 2025 - ASPIRE BATHROOM FITTINGS - MR. BASI T GULZAR
- INDIAN ICON OF AGILE TRANSFORMATION 2025 - MR. CHETAN M KRISHNA
- OUTSTANDING CONTRIBUTION TO INDIA'S AI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - THORE NETWORK PVT LTD - MR. ALOK KUMAR
- INDIAN ICONIC ARTIST OF THE YEAR 2025 - MS. SHOBITHA MALLEPULA
- INDIAN ICONIC STARTUP ENTREPRENEUR OF THE YEAR 2025 - MR. SATYAM SINGH
- INDIAN ICONIC LEADER IN MATTRESS & ACCESSORIES 2025 - LIBAN COMFORTS PVT LTD - MR. SYED SHAHID
- INDIAN ICON OF LUXURY INTERIORS 2025 - OKASA DESIGNS - MR. TAMMA SAI SREE
- INDIAN ICONIC LEADER IN GLOBAL BUSINESS 2025 - FRIENDS CONSO - MR. SHANMUGANATHAN S
- INDIAN ICONIC MENTOR IN EDUCATION 2025 - ACHIEVERS ACADEMY - MS. MARRI LAKSHMIKANTH
- INDIAN ICON OF POLITICAL SOCIAL MEDIA STRATEGY 2025 - DIGIECLAT DIGITAL MARKETING SOLUTIONS - MR. SHAIK SERAAJ
- INDIAN ICON OF E-COMMERCE STRATEGY 2025 - FIRSTSIGHT - MR. DEEPAK & MR. AKSHAY KHIRODWALA
- INDIAN ICONIC COSMETOLOGIST & BEAUTICIAN OF THE YEAR 2025 - MS. LALITHA LINGUTLA
- OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN INTEGRATED SPORTS PERFORMANCE - INVICTUS PERFORMANCE LAB - MR. VARUN SHETTY & MR. ROHAN MATHEW
- INDIAN ICONIC BEAUTICIAN & MAKE-UP ARTIST OF THE YEAR 2025 - MS. JANU REDDY
- INDIAN ICONIC HR PROFESSIONAL OF THE YEAR 2025 - MR. KRISHNA CHAITANYA SARANGA
- INDIAN ICONIC COMPANY OF THE YEAR 2025 - PCM PROPTECH INDIA PVT LTD - MR. KV RAMAN AYYALA
- INDIAN ICONIC CHAT BHANDAR OF THE YEAR 2025 - BOMBAY CHOWPATI - MR. MOHAMMED SHOEB ALI
- INDIAN ICONIC PRE SCHOOL OF THE YEAR 2025 - SMART KIDS GLOBAL PRE SCHOOL - MRS. ANNAPURNA KODURU
- INDIAN ICONIC CUSTOMISED HERITAGE SAREE BRAND 2025 - NOOL ZARI - MS. PRAGATHI REDDY GADDAMPALLY
- INDIAN ICONIC CREATIVE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2025 - PRANU SHOOTS - MR. PRANAY CHENNURI
- INDIAN ICON OF EMERGENCY RESPONSE EXCELLENCE 2025 - GLOBAL MEDLIFE WELLNESS - MR. SAI NIKHIL
- INDIAN ICON OF THE YEAR 2025 - REAL ESTATE - DR. RAMESH KVALI
- INDIAN ICON OF THE YEAR 2025 - EDUCATION & SOCIAL IMPACT - DR. N SURESH
- INDIAN ICONIC BIOTECH INNOVATION COMPANY OF THE YEAR 2025 - SPRIOS PVT LTD
- INDIAN ICONIC LEADER IN ELEVATOR SOLUTIONS 2025 - ASHRITA SREE ELEVATORS - MR. ROYYALA RAM PRASAD
- MOST IMPACTFUL INFLUENCER OF THE YEAR 2025 - MS. ANCHAL BANSAL
- THE POWER CREATOR AWARD 2025 - MS. ANIKA KHARA
- INDIAN ICONIC WELLNESS INFLUENCER OF THE YEAR 2025 - MS. KHAJU
- INDIAN ICON OF INFLUENCE 2025 - MS. MONICA AGNIHOTRI
- INDIAN ICONIC TRAVEL & LIFESTYLE CREATOR 2025 - MS. NIKITA VERMA
- INDIAN ICONIC INFLUENCER OF THE YEAR 2025 - MS. PRIYANKA AGARWAL
- INDIAN ICONIC TRENDSETTER 2025 - MS. RAMYA SRINIVASAN
- INDIAN ICONIC TRAVEL & LIFESTYLE INFLUENCER - MS. REBA BISWAS
- INDIAN ICONIC INFLUENCER OF THE YEAR 2025 - MS. SHIVANI RAUV
- INDIAN ICON OF INFLUENCER EXCELLENCE 2025 - MR. NIKHIL VIJENDRA SIMHA
- INDIAN ICONIC STARTUP OF THE YEAR 2025 - HASHNOD MARKETING PVT LTD
- INDIAN ICON OF THE YEAR 2025 - OPEN AI DEVELOPMENT - MR. VAMSI KRISHNA
- INDIAN ICON OF THE YEAR 2025 - ENTREPRENEUR IN BUSINESS USING AI - MS. SHARON KEERTHANA
- INDIAN ICON OF BEAUTY & TRAINING EXCELLENCE - SHAHIN ACADEMY - MS. SHAIK NAGMA
- INDIAN ICON OF ENTERPRISE EXCELLENCE 2025 - KALPRA GROUP OF COMPANIES - DR MALLESWAR YENUGU
- INDIAN ICONIC KHADI BRAND 2025 - BHARAT KADI HOUSE - MR VARUN KONDI
- INDIAN ICONIC PHYSIOTHERAPIST IN SPORTS REHABILITATION 2025 - DR SHAIK SYED JANI
- INDIAN ICON OF LIFESTYLE FITNESS 2025 - ICONIC FITNESS - MR. MOHAMMED SUHAIL
- INDIAN ICON OF WEDDING PHOTOGRAPHY EXCELLENCE 2025 - ADIRALA STUDIOS - MR. ADIRALA RAVI TEJA
- INDIAN ICONIC MENTOR 2025 - SHEIK AANWAR - MILLIONARIES MIND HUB
- INDIAN ICONIC YOUNGEST CREATIVE ENTREPRENEUR 2025 - DOT CREATIONS - MR. DHEERAN BOGI
- INDIAN ICONIC INSTITUTION IN INTERNATIONAL IB CURRICULUM 2025 - DRS INTERNATIONAL SCHOOL - MR. ANJANI KUMAR AGARWAL
- INDIAN ICON OF REAL ESTATE EXCELLENCE 2025 - NBR GROUP - NBR SOUL OF THE SEASONS
- INDIAN ICON OF EDTECH INNOVATION 2025 - SKILL NAVIGATION - MR. SANDEEP RAJ VARMA
- INDIAN ICON OF BEAUTY & ELEGANCE 2025 - MS. BIBI HAZARA
- INDIAN ICON OF CREATIVE WEDDING PHOTOGRAPHY 2025 - IMAGE CAPTURES - MR. A PAVAN KUMAR
- INDIAN ICON OF PSYCHOLOGICAL INSIGHT 2025 - DR. NAVODITA
- BEST SKINCARE CLINIC 2025 - MYRA AESTHETIC CENTRE - DR. SRIVALLI KORRAPATI
- INDIAN ICON OF SMART & SUSTAINABLE INNOVATION 2025 - ASIFA SMART MACHINES - MR. SHAIK KHAJA ZULFIGAR ALI
- INDIAN ICONIC FOOD BRAND OF THE YEAR 2025 - MAA PALLE DOSA - MR. DURGA HARISH VALLEPALLI
- BEST VISA CONSULTANTS OF THE YEAR 2025 - SANDPIPER VISAS AND IMMIGRATION CONSULTANTS
- INDIAN ICONIC EVENT MANAGEMENT COMPANY OF THE YEAR 2025 - SV EVENTS - MR. K DHARMA REDDY
About Pride India Awards
Pride India Awards is India's premier recognition platform dedicated to honouring remarkable individuals, entrepreneurs, organisations, artists, innovators, and social contributors who represent excellence and inspire impact. With a strong commitment to transparency, quality, and national recognition, Pride India Awards continues to set new standards in celebrating India's finest achievers.
