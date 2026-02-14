Blue Cloud Softech Solutions consolidated net profit rises 97.66% in the December 2025 quarter

Sales rise 80.90% to Rs 265.41 croreNet profit of Blue Cloud Softech Solutions rose 97.66% to Rs 18.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.40 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 80.90% to Rs 265.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 146.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales265.41146.72 81 OPM %12.2610.52 -PBDT28.1614.25 98 PBT25.1113.13 91 NP18.589.40 98
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content