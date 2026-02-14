Cindrella Hotels reports standalone net profit of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 8.33% to Rs 2.73 croreNet profit of Cindrella Hotels reported to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025. There were no net profit/loss reported during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.33% to Rs 2.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.732.52 8 OPM %16.1216.67 -PBDT0.360.36 0 PBT0.030 0 NP0.020 0
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content