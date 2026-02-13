Associate Sponsors

Golden Legand Leasing & Finance reports standalone net loss of Rs 5.62 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 9:14 AM IST
Sales rise 2968.45% to Rs 57.38 crore

Net Loss of Golden Legand Leasing & Finance reported to Rs 5.62 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2968.45% to Rs 57.38 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales57.381.87 2968 OPM %3.438.02 -PBDT-2.640.04 PL PBT-3.32-1.38 -141 NP-5.62-1.61 -249

First Published: Feb 13 2026 | 9:14 AM IST

