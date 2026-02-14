Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Hypersoft Technologies reports standalone net profit of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Hypersoft Technologies reports standalone net profit of Rs 0.18 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:20 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 1150.00% to Rs 1.50 crore

Net profit of Hypersoft Technologies reported to Rs 0.18 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1150.00% to Rs 1.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.500.12 1150 OPM %17.33-683.33 -PBDT0.25-0.77 LP PBT0.25-0.77 LP NP0.18-0.77 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Virgo Global reports standalone net loss of Rs 0.11 crore in the December 2025 quarter

Gogia Capital Growth reports standalone net loss of Rs 0.99 crore in the December 2025 quarter

Esha Media Research reports standalone net loss of Rs 0.58 crore in the December 2025 quarter

Sawaca Enterprises standalone net profit declines 32.79% in the December 2025 quarter

Inani Marbles & Industries reports standalone net loss of Rs 0.33 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:20 AM IST

Explore News

Next Story