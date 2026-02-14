Jainex Aamcol standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.80% to Rs 6.83 croreNet profit of Jainex Aamcol rose 500.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.80% to Rs 6.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.836.58 4 OPM %8.783.80 -PBDT0.550.17 224 PBT0.290.01 2800 NP0.060.01 500
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content