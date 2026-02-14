Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Jainex Aamcol standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Jainex Aamcol standalone net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 9:19 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.80% to Rs 6.83 crore

Net profit of Jainex Aamcol rose 500.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.80% to Rs 6.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6.836.58 4 OPM %8.783.80 -PBDT0.550.17 224 PBT0.290.01 2800 NP0.060.01 500

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Garodia Chemical reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Natraj Proteins standalone net profit rises 9533.33% in the December 2025 quarter

Cenlub Industries standalone net profit declines 44.85% in the December 2025 quarter

Duropack standalone net profit declines 19.30% in the December 2025 quarter

East India Drums & Barrels Manufacturing standalone net profit rises 8.25% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 9:19 AM IST

Explore News

Next Story