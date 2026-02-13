Krishna Capital & Securities consolidated net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 33.33% to Rs 0.12 croreNet profit of Krishna Capital & Securities rose 200.00% to Rs 0.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.33% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.120.09 33 OPM %25.0011.11 -PBDT0.030.01 200 PBT0.030.01 200 NP0.030.01 200
