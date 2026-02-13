Balu Forge Industries consolidated net profit rises 20.47% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.63% to Rs 311.11 croreNet profit of Balu Forge Industries rose 20.47% to Rs 71.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 59.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.63% to Rs 311.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 255.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales311.11255.78 22 OPM %27.1726.47 -PBDT83.5975.01 11 PBT80.6774.16 9 NP71.0959.01 20
